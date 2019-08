Friendship is one of the most precious gifts of our life. This year friendship day will be celebrated on Sunday, August 4, 2019. Friendship day is celebrated on the first Sunday of the month of August every year.

Well, friends are no less than family and it is nearly impossible to imagine your life without a friend. Each and every one of us needs a special friend at some point in our lives. Friendship day is the day to celebrate those unforgettable moments with your BFF.

1. Social media will surely be flooded with loads of beautiful quotes and memorable pictures. Here are some of those sweet quotes to express your love towards them.

2. Meri Rooh Wich Mera Yaar Wasda,

Meri Akhaan Wich Usda Deedar Wasda,

Mein Nu Apnay Dard Di Parwa Nahi,

Par Rab Karay Har Waqt Rahay Mera Yaar Hasda!

Happy Friendship day

3. Yaar Di Gulami Saade Pyar Da Asool Ae, Ik Duje Bina, Sadi Zindagi Fazool Ae, Dunia Kolo Tan Assi Pani Vi Ni Manggde, Tere Hathon yaara Zehar Vi Kabool Ae..Happy Friendship Day

4. yaaraan Nu Har Mehfil Vich Yaad Karange, Hamesha Rabb Da Dhanwaad Karange, Na Milya Si, Na Milega Tere Jeha yaar, Ajj Hi Nahi Hamesha Es Gal Te Naaz Karange…

5. Russi Na O Yaara Sanu Russe Nu Manauna Nai Aunda Kol Baike Darde Dil Sunauna Nai Aunda Ek Dosti Niboni Sikhi Apa Ta Har Kisi Te Sanu Haq Jatauna Aunda Na..

Happy Friendship Day

6. Je Yaar Kahe Mainu Mar Jaavn Nu Ta Bin Sochean Kujh Main Mar Jaava Sachi Yaari Di Lor Hai Bas Is Dil Nu Das Sajna Hor Ki Tere Na Kar Jaava. Happy Friendship Day

7. Teri Dosti Nu Jagg Ton Lukaa K Rakhaange Preet Pyar Wali Tere Naal Paa K Rakhaange Jithe Marzi Tu Vekhi Sada Dil Azmaa K Asi Aakhri Saah Tak Yaari Laa K Rakhaange. Happy Friendship Day

8. Bina Suraj De Kade Savera Nahi Hunda Jinvein Raat De Bina Hanera Nahi Hunda Nibhauna Painda Ae Rishteyan Nu Sirf Yaar Nu Yaar Keh Dena Hi Bathera Nahi Hunda. Happy Friendship Day