Happy Ganesh Chaturthi 2019 Wishes, Messages, Quotes in Marathi: Ganesh Chaturthi is an eleven-day auspicious festival which will be starting next week from September 2, 2019, onwards on Monday.

Happy Ganesh Chaturthi 2019 Wishes, Messages, Quotes in Marathi: Ganesh Chaturthi is just around the corner and to celebrate the birth anniversary of Lord Ganesha with your loved ones and close family members here are wishes, quotes, wallpapers, Ganpati Ji photos, wallpapers, greetings SMS in Marathi. This year Ganesh Chaturthi will be celebrated all over the world on September 2, 2019.

Ganesh Chaturthi is an eleven-day festival where devotees bring in Ganpati Ji idols made of mud and after establishing it in their homes and praying to it daily, bid farewell to the lord after ten exciting days of celebration.

It is said that when Ganpati Ji leaves the house he takes all the trouble, and problems faced by the members. This year the auspicious muhurat of Ganesh Chaturthi on September 2 for Madhahna Ganesha Puja Muhurat is of 2 hours 33 minutes and will begin from 11:04 am to 1:36 pm. The Chaturthi tithi begins from 4:57 am on September 2, 2019 and will end on September 3, 2019, at 1:54 am.

Check out happy Ganesh Chaturthi 2019 Wishes, Messages, Quotes Ganpati Images, Photos, HD wallpapers, Greetings, SMS for Whatsapp and Facebook Status in Marathi here:

गणेशचतुर्थीचा दिवस आहे खास

घरात आहे लंबोदराचा निवास

दहा दिवस आहे आनंदाची रास

अनंत चतुर्थीला मात्र मन होते उदास…

सर्व गणेश भक्तांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

गणरायाच्या स्वागताची जय्यत तयारी झाली

मेघांच्या वर्षावाने फुलांची आरास बहरली

आंनदाने सर्व धरती नटली

तुझ्या आगमनाने मनाला तृप्ती मिळाली…

सर्व गणेश भक्तांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

श्रींच्या चरणी कर माझे जुळले

तुझ्या दर्शनाने सर्व काही मिळाले

तुझ्या येण्याने हर्ष, उल्हास,

सुख, समृध्दी, ऐश्वर्य लाभले

अशीच कृपा सतत राहू दे…

सर्व मित्रांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मोदकांचा प्रसाद केला

लाल फुलांचा हार सजवला

मखर नटून तयार झाले

वाजत गाजत बाप्पा आले

गुलाल फुले अक्षता उधळे

बाप्पाच्या स्वागतासाठी जमले सगळे…

सर्व गणेश भक्तांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

बाप्पाच्या येण्याने चैतन्य बहरले

दुःख आणि संकट दूर पळाले

तुझ्या भेटीची आस लागते

तुझ्या नामस्मरणात वर्ष सरून जाते

अखेर गणेशचतुर्थीला भेट घडते…

श्री गणेशचतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा !

आज संकष्टी चतुर्थी

आजच्या या मंगल दिनी

सर्व गणेशभक्तांच्या मनातील

सर्व इच्छित मनोकामना

श्री गणराय पूर्ण करोत,

हीच गणरायाच्या चरणी प्रार्थना…

सर्व भक्तांना संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

देव येतोय माझा…

आस लागली तुझ्या दर्शनाची,

तुला डोळे भरून पाहण्याची,

कधी उजाडेल ती सोनेरी पहाट,

गणराया तुझ्या आगमनाची…

मोरया मोरया मी बाळ तान्हे,

तुझीच सेवा करू काय जाणे,

अन्याय माझे कोट्यान कोटी,

मोरेश्वरा बा तू घाल पोटी..

आजपासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या तुम्हाला,

व तुमच्या कुटुंबियांना हार्दिक शुभेच्छा!

बुद्धीची देवता असलेला गणपतीराया,

आपणा सर्वांना सुख, समृद्धी व यशप्राप्तीसाठी,

आशीर्वाद देवो, अशी त्याच्या चरणी प्रार्थना…

गणपती बाप्पा मोरया!!

प्रथम वंदन करूया,

गणपति बाप्पा मोरया..

कुणी म्हणे तुज “ओंकारा”

पुत्र असे तू गौरीहरा..

कुणी म्हणे तुज “विघ्नहर्ता”

तू स्रुष्टिचा पालनकर्ता..

कुणी म्हणे तुज “एकदंता”

सर्वांचा तू भगवंता..

कुणी म्हणे तुज “गणपती”

विद्येचा तू अधिपती..

कुणी म्हणे तुज “वक्रतुंड”

शक्तिमान तुझे सोँड..

गणपती बाप्पा मोरया,

गणपती बाप्पा मोरया…!

_(_e_)_

l,l~”~l,l

“( (”

,) )

वक्र तुंड महाकाय,

सूर्य कोटी समप्रभ!

निर्विघ्नं कुरु में दैव,

सर्व कार्येषु सर्वदा…

हैप्पी गणेश चतुर्थी!