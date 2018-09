Happy Ganesh Chaturthi 2018: Ganesh Chaturthi is the auspicious occasion of Lord Ganesha's birthday, which comes with lots of happiness, prosperity and new beginnings. This festival is celebrated across our country with zeal and enthusiasm. The devotees start preparing to please Ganpati Bappa from one month before it commences.

Happy Ganesh Chaturthi 2018: Vinayaka Chaturthi is a 10-day festival that started today, September 13 and will end on September 23. Lord Ganesha is one of the 5 most powerful deities in the Hindu mythology. It is believed by the devotees that Ganpati Bappa himself descends on earth to bless them during the 10-day festival.

While Ganesha is the most familiar name for his devotees, there are other names of the Lord too that are widely recognised by Hindus and is also mentioned in the holy books. The son of Shiva and Shakti is also known as Ganpati, Vinayaka, Vighnaharta and Gajanana. The Ganpati Pujan is performed in an elaborate manner by the devotees, keeping in mind all the basic rules and regulations.

श्री वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व-कार्येशु सर्वदा॥

Shree Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha

Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva-Kaaryeshu Sarvada॥

ॐ श्रीम गम सौभाग्य गणपतये

वर्वर्द सर्वजन्म में वषमान्य नमः॥ Om Shreem Gam Saubhagya Ganpataye

Varvarda Sarvajanma Mein Vashamanya Namah॥

ॐ एकदन्ताय विद्धमहे, वक्रतुण्डाय धीमहि,

तन्नो दन्ति प्रचोदयात्॥ Om Ekadantaya Viddhamahe, Vakratundaya Dhimahi,

Tanno Danti Prachodayat॥

The pure and pious aarti devoted to Lord Ganesha is :

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, देवा

माता जाकी पारवती, पिता महादेवा… एकदन्त, दयावन्त, चारभुजाधारी,

माथे पर सिन्दूर सोहे, मूसे की सवारी

पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा,

लड्डुअन का भोग लगे, सन्त करें सेवा… जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, देवा

माता जाकी पारवती, पिता महादेवा .. अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया,

बाँझन को पुत्र देत, निर्धन को माया

‘सूर’ श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा,

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा .. जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, देवा .

माता जाकी पारवती, पिता महादेवा ..

The Ganesh Vandana is also sung in order to please Lord Ganesha. Find it here:

सुख करता दुखहर्ता, वार्ता विघ्नाची

नूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची

सर्वांगी सुन्दर उटी शेंदु राची

कंठी झलके माल मुकताफळांची

जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति

दर्शनमात्रे मनःकमाना पूर्ति

जय देव जय देव

रत्नखचित फरा तुझ गौरीकुमरा

चंदनाची उटी कुमकुम केशरा

हीरे जडित मुकुट शोभतो बरा

रुन्झुनती नूपुरे चरनी घागरिया

जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति

दर्शनमात्रे मनःकमाना पूर्ति

जय देव जय देव

लम्बोदर पीताम्बर फनिवर वंदना

सरल सोंड वक्रतुंडा त्रिनयना

दास रामाचा वाट पाहे सदना

संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना

जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति

दर्शनमात्रे मनःकमाना पूर्ति

जय देव जय देव

शेंदुर लाल चढायो अच्छा गजमुख को

दोन्दिल लाल बिराजे सूत गौरिहर को

हाथ लिए गुड लड्डू साई सुरवर को

महिमा कहे ना जाय लागत हूँ पद को

जय जय जय जय जय

जय जय जी गणराज विद्यासुखदाता

धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मत रमता

जय देव जय देव

अष्ट सिधि दासी संकट को बैरी

विघन विनाशन मंगल मूरत अधिकारी

कोटि सूरज प्रकाश ऐसे छबी तेरी

गंडस्थल मद्मस्तक झूल शशि बहरी

जय जय जय जय जय

जय जय जी गणराज विद्यासुखदाता

धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मत रमता

जय देव जय देव

भावभगत से कोई शरणागत आवे

संतति संपत्ति सबही भरपूर पावे

ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे

गोसावीनंदन निशिदिन गुण गावे

जय जय जी गणराज विद्यासुखदाता

धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मत रमता

जय देव जय देव

And here are few bhajans to sing and listen for devotees:

