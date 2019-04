Happy Gudi Padwa and Ugadi 2019 Quotes, Wishes, Messages in Marathi: To wish your dear ones a happy Gudi Padwa and Happy Ugadi here is a curated list of wishes, quotes, gifs, messages in Marathi and Telugu language to wish them a Happy new year. Check out Happy Gudi Padwa wishes for Facebook and Happy Ugadi 2019 SMS wishes and Ugadi quotes.

Happy Gudi Padwa and Ugadi 2019 Quotes, Wishes, Messages in Marathi: Gudi Padwa Greetings, Wallpapers & Status for Whatsapp and Facebook

Happy Gudi Padwa and Ugadi 2019 Quotes, Wishes, Messages in Marathi: The auspicious festival of welcoming spring Gudi Padwa and Ugadi is being celebrated with full zeal and enthusiasm in many parts of the nation. While Gudi Padwa is a Maharashtrian new year and is celebrated in parts of Maharashtra, Ugadi is the new year day for the people of Andhra Pradesh and Telangana. Ugadi is also known as Yugadi in various parts of Karnataka. The festival is welcomed with rangolis, decorating houses, eating sweets and wearing new clothes.

The festival is celebrated on the first day of the Chaitra month to mark the beginning of the New year according to lunisolar Hindu Clanedar. To celebrate the day with your loved ones we have got a curated list of wishes, messages, gifs, for your dear ones. Take a look:

Happy Gudi Padwa 2019 Quotes, Wishes, Messages in Marathi

One year gone

One New Year comes

It happened so

& it’ll always be so

But U can make it a better one

Happy Gudi Padwa.

वर्षामागून वर्ष जाती,

बेत मनीचे तसेच राहती,

नव्या वर्षी नव्या भेटी,

नव्या क्षणाशी नवी नाती,

नवी पहाट तुमच्यासाठी,

शुभेच्छांची गाणी गाती!

Happy Gudi Padwa

चंदनाच्या काठीवर

शोभे सोन्याचा करा,

साखरेची गाठी आणि

कडुलिंबाचा तुरा,

मंगलमय गुढी

ल्याली भरजरी खण

स्ने्हाने साजरा

करा पाडव्याचा सण

वर्षामागून वर्ष जाती,

बेत मनीचे तसेच राहती,

नव्या वर्षी नव्या भेटी,

नव्या क्षणाशी नवी नाती,

नवी पहाट तुमच्यासाठी,

शुभेच्छांची गाणी गाती!

Happy Gudi Padwa

Suru Hot Aahe Navin Varsh,

Manat Asudya Nehami Harsh.

Yenara Navin Divas Karel

Navya Vicharana Sparsh.

Surya Toch, Parva Nave

Shabd Tech Varsh Nave

Ayushya Tech, Arth Nave

Yashache Suru Hovo Kiran Nave

Khushian ho overflow

Masti kabhi na ho low

Dosti ka surur chaya rahe

Dhan aur Shorat ki ho bauchar

aisa aye apke liye Gudi Padva ka tyohar!

Hindu Nav Varshachya Aani Gudi

Padvyachya Hardik Shubecha.

Naxidar kathivari Reshmi vastr,

Tyachyavar ch&icha lota,

ubharuni Marathi manachi GUDHI,

Sajra karuya ha Gudi Padwa!

Nutan Varshachya Hardik Shubheccha

Kokilammala kuthalatho Mavikommala puthalatho

Vachindi ugadi Neeku techenduku santhoshala nidhi Ugadi shubakanshalu!

Telugu vari kothavelugula kanthi vachenamma Ugadi.Kotha samvachara vrudhi. Ugadi shubakankshalu.

Ee ugadi endhiginthaluu belakaagirali,Ea ugadi nimage nemmadi, arogya aishwaryavannu tharali, Ee belakina habba ninna matthu ninna bandhu baandhavara mana belagali.. Ugadi habbada shubhaashayagalu

“U” thsavam “G” owravam “A” anandam “D” hanam “I” shwaryam “UGADI” Shrikara Nama Samvatsra Shubhakankshalu!

May this new year be a bountiful year of happiness, peace, prosperity and satisfaction.

Happy Ugadi!

Let’s make a new start with new aspirations and dreams.

Wishing you a Happy Ugadi!

It is time to put the past behind you and look ahead with optimism.

Happy Ugadi!

On the auspicious occasion of Ugadi,

I pray to God that he may give you good health and success.

Wishing you a life full of utmost peace and joy.

Happy Ugadi!

Read More