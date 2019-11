Happy Guru Nanak Jayanti 2019 quotes, wishes in Hindi: Guru Nanak Dev’s 550th Gurpurab celebrations are here and the devotees are very much excited for this grand Sikh festival. Guru Nanak Jayanti is much celebrated among the Sikh community. Here are some wishes in Hindi to convey to your family and friends.

Happy Guru Nanak Jayanti 2019 quotes, wishes in Hindi: Guru Nanak Dev’s 550th Gurpurab celebrations are here and the devotees are very much excited for this grand Sikh festival. Guru Nanak Jayanti is much celebrated among the Sikh community. It marks the birth anniversary of Guru Nanak Dev, the first guru of Sikhs. This year Guru Nanak Jayanti will be celebrated on November 12, which is Tuesday.

Guru Nanak was born on April 15, 1469, in Rai-Bhoi-di Talwandi which is now in Pakistan. He is termed as one of the most religious innovators of all time. Guru Nanak has created a lot of spiritual, political and social platforms based on the principals of equality, virtue, and goodness which are written in the form of a total number of 974 hymns in the holy texts of Guru Granth Sahib. As per the beliefs of the Sikh religion, the holy and pious spirit of Nanak Dev descended upon each of the nine subsequent Gurus.

खुशियाँ और आपका जनम जनम का साथ हो

हर किसी की जुबान पर आपकी हसी की बात हो

जीवन में कभी कोई मुसीबत आए भी

तो आपके सर पर गुरु नानक का हाथ हो

हैप्पी गुरु नानक जयंती

सतगुरु सब दे काज संवारे

आप सब को प्रथम सिख गुरु

नानक देव जी के जनम दिवस की

हार्दिक बधाइयां

नानक नाम चर्दी कला,

तेरे भने सरबत दा भला,

धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे आगन,

गुरु पूरब दी आप सुब नु लाख लाख बधाई…!!

राज करेगा खालसा, बाके रहे ना कोए,

वाहेगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फ़तेह..!!

हैप्पी गुरु नानक जयंती…!!!

गुरु नानक देव जी के सद्कर्म

हमे सदा दिखाएँगे राह

वाहे गुरु के ज्ञान से

सबके बिगड़े हुए कामकाज बन जाएँगे

गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाए

इस जग की माया ने मुझको है घेरा

ऐसी कृपा करो गुरु नाम न भूलूं तेरा

चारों और मेरे दुखों का है अँधेरा छाए

बिन नाम तेरे मेरा इक पल भी ना जाये

गुरु नानक जयंती की हार्दिक बधाई

सर पर मेरे हैं गुरुवर का हाथ

है हरपल, हरदम वो मेरे साथ

है विश्वास वही राह दिखायेंगे

मेरे सारे बिगड़े काम बन जायेंगे

हैप्पी गुरु नानक जयंती

जब तक मेरे गुरु हैं मेरे साथ

तो बोलो क्यों करूँ मैं टेंशन की बात

उनकी वाणी मीठी लगती मुझे

उन बिन कोई मंजिल ना सूझे मुझे

हैप्पी गुरु नानक जयंती

नानक नाम जहाज है

जो जपे वो उतरे पार

मेरा सद्गुरु करता मुझको प्यार

वही तो है मेरा खेवनहार

हैप्पी गुरु नानक जयंती

मेरी गुरु नानक देव जी से कामना हे की

आपके सारे सपने पूरे हो और आपको एक सुखद जीवन मिले

गुरु नानक देव जी आप पर हमेशा कृपा बनाये रखे

गुरु नानक जयंती की बधाईयाँ

नानक-नानक मैं हरदम करूँ

मेरे गुरु को ढूँढती मैं फिरू

मुझको दे दो ऐसा आशीर्वाद

आँखें जब खोलूं दर्शन तेरे करूँ

हैप्पी गुरु नानक जयंती