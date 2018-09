Happy Hindi Diwas 2018 wishes and messages in Hindi: Every year, Hindi Diwas is celebrated on September 14. On this day in 1949, Hindi was made India’s official language. Hindi was adopted by the Constituent Assembly of India as the official language of the nation. Apart from the Hindi being officially announced as the matra-bhasha, the day is also lauded as the birth anniversary of Beohar Rajendra Simha. Indian writer, Beohar Rajendra Simha is well known for his illustration in the final manuscripts of Constitution of India. The cultural ambassador of India also brought the Oriental Art to India.

Happy Hindi Diwas 2018 wishes and messages in Hindi: WhatsApp status, GIF images, wallpapers, quotes, greetings, SMS and Facebook posts to wish family and friends:

“Mainne poochha hindi se, itanee gumasum ho kaise? ab to hindi divas hai aana, sammaan tumhe sab se hai paana.”

“Hindi hai bhaarat kee aasha, hindee hai bhaarat kee bhaasha, hindee divas par aap sabhee ko haardik shubhakaamanaen.”

“Hindi Ki Bindi Ko Mastak Pe Saza Ke Rakhna Hai, Sar Aankhon Pe Bithayenge, Yah Bharat Maa Ka Gehna Hai! Hindi Diwas Ki Hardik Shubhkamnaye. Happy Hindi Diwas everyone!”

“Hindi ki ye baat sunee jab , glaani se bhar uthee main tab , socha maan kee peer banta doon, jan-jan tak hindee pahuncha doon. hindee divas par aap sabhee ko haardik shubhakaamanaen.”

“Hindi hai hamaaree maatr bhaasha

Hindi hai hamen badee pyaaree

Hindi kee sureelee vaanee

hamen lage har pal pyaaree

Hindi divas kee shubhakaamanaen”

“Hindi divas avasar par aao hindee padhe aur padhaen

Hindi hai hamaaree bhaasha aao ise apanaen

Hindi divas par aap sabhee ko haardik shubhakaamanaen”

“Hindi ko aage badhaana hai, unnati kee raah le jaana hai

keval ik din hee nahin hamane, nit hindee divas manaana hai

Hindi divas kee haardik shubhakaamanaen.”

“Nij bhaasha unnati ahai, sab unnati ko mool

bin nij bhaasha-gyaan ke, mitat na hiy ko sool

Hindi divas kee haardik badhaee.”

“Angrezi padhi ke jadapi, sab gun hot praveen

par nij bhaasha-gyaan bin, rahat heen ke heen

Hindi divas kee haardik shubhakaamanaen”

“Hindi ko aage badhana hai,

Unnati ki raah le jana hai,

keval ik din hi nahi humne,

nit Hindi Divas manana hai.”

Read More