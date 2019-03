Happy Holi 2019 quotes, Wishes, messages, greetings in Punjabi: This year Holi will be celebrated on March 21, 2019, so to celebrate the second biggest festival of India- Holi families and friends gather around with delicious sweets, thandai and a handful of colors. Here is a curated list of wishes to wish your ear one on the auspicious occasion of Holi.

Happy Holi 2019 quotes, Wishes, messages, greetings in Punjabi: Holi is just around the corner and to celebrate the festival of colors friends and families come together with delicious sweets, thandai and handful of colors to enjoy the second biggest festival of India after Diwali- Holi. This year Holi is being celebrated on March 21, 2019.

With the advance of technology, families and friends who cnat meet in person can send these beautiful wishes to those who are fare away! here is a curated list of wishes:

निकलो गलियों में बना कर टोली,

भिगा दो आज हर एक की झोली,

कोई मुस्कुरा दे तो उसे गले लगा लो,

वरना निकल लो, लगा के रंग कह के हैप्पी होली।

जिंदगी है हमारी, रंगीली रहे यह

बंदगी है हमारी, कभी न बिगडे ये

प्यार की रंगोली, ए मेरे यार ऐसी हैप्पी होल

रंगों की हो भरमार, ढेर सारी खुशियों से

भरा हो आपका संसार, यही दुआ है भगवान

से हमारी हर बार.

Pyar Ke Rang Se Bharo Pichkari,

Sneh Ke Rang Se Rang Do Duniya Sari,

Ye Rang Na Jane Koi Jaat Na Koi Boli,

Aapko Advance Me Happy Holi.

Rango Ke Tyohar Mein Sabhi Rango Ki Ho Bharmar,

Dher Saari Khushiyon Se Bhara Ho Aapka Sansar,

Yahi Dua Hai Bhagwan Se Hamari Har Bar,

Holi Mubarak Ho Mere Yaar!

Holi Ke Khubsurat Rango Ki Tarah

Apko Or Apke Pure Parivar Ko

Hamari Taraf Se Bahut Bahut Rango

Bhari Umango Bhari Shubhkamnaye

Happy Colorful & Joyfull Holi

Jab D K Boss Song Me Bhag Sakta He,

Pappu Pass Ho Sakta Hai,

Shila Jawan Ho Sakti Hai,

Munni Badnam Ho Sakti Hai

To Kya Main Hum Din Pehle Holi Wish Nahi Kar Sakte?

Happy Holi In Advance!!

Fulo Ne Khilna Chhod Diya,Taro Ne Chamakna Chhod Diya,Holi Ko Baki Hai 2 Din,Fir Tumne Abhi Se Q Nahana Chhod Diya.“Happy Holi”

Niklo galiyo mein bana k toli,

Bhiga do aaj har ladki ki jholi,

Muskura de to usey bahon mein bhar lo..

Varna nikal lo keh k HAPPY HOLI..!!

Happy Holi

Pyar hai to College Mast

Sugar hai to Coffee Mast

Love hai to Life Mast

Dream hai to Night Mast

Aur Water hai to Holi Mast.

Happy Holi

Save Water At Holi…

Aye Khuda Aaj To Rehem Kar De,

Mere Dost Aaj Nhi Reh Payenge,

Lagwa De Kisi Ladki Ke Haatho The Rang,

Ye Kamine Pure Saal Nhi Nahayenge.

Happy Holi

Ye jo rango ka tyohar hai,

Is din na hue laal pile to zindagi bekar hai,

Rang lagana to itna pakka lagana,

Jitna pakka tu mera yaar hai.

Happy Holi

Wo Paani ki Bauchaar

Wo gulaal ki Fuhaar

Wo Ghoro se nikalna

Wo Galion main Ghumna

Wo Dosto ki Dhoom

O yaara Holi is coming soon

WISHING U A VERY HAPPY HOLI…

Rango K Tyohar Me Sbhi Rango Ki Ho Bharmar,

Dher Sari Khushiyo Se Bhara Ho Apka Sansar,

Yhi Dua hai Bhagwan Se Hamari Har bar,

Holi Mubarak ho apko dil se har bar.

Happy Holi

