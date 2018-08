India will be celebrating its 72nd Independence Day on Wednesday, August 15, this year. People all across the country are gearing up to commemorate the day by hosting the national flag and singing the national anthem and other patriotic songs. Celebrate this special day with Happy Independence Day wishes and messages in Bengali Whatsapp status, SMS, quotes, gif images, Facebook wallpapers for Friends and Family.

India all set to celebrate 72nd Independence Day on Wednesday, August 15, 2018. The country remembers freedom fighters, great leaders and soldiers on this who sacrificed their lives for the Independence Day. People show their love, patriotism and compassion for the country and the Tricolour (Tiranga). People also exchange greetings and wishes through WhatsApp messages, SMS, quotes, gif images, Facebook wallpapers with friends and family. Here are Happy Independence Day wishes and messages in Bengali for 2018: Whatsapp status, SMS, quotes, gif images, Facebook wallpapers:

Independece Day WhatsApp wishes in Bengali

এস আজ আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করি যে আমরা সব অন্যায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব , সবাইকে আমাদের দেশের মহত্ব বোঝাব, সঠিক অর্থে আমরা একজন ভারতীয় হয়ে উঠব. শুভ স্বাধীনতা দিবস

একশ দশ কোটি মানুষের দেশ এই ভারতবর্ষ. তাদের প্রত্যেকে যদি দেশের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করে তাহলেই আমাদের দেশ নিজের ঐতিহ্য রক্ষা করতে সক্ষম হবে. শুভ স্বাধীনতা দিবস

একজন গুজরাটির মতন করে কাজ কর একজন রাজস্থানির মতন করে খাও একজন বাঙালির মতন করে গাও একজন পাঞ্জাবির মতন করে নাচো একজন কাশ্মিরীর মতন করে হাসো এবং সবসময় ভারতীয় হওয়ার জন্যে গর্ব বোধ কর শুভ স্বাধীনতা দিবস

আমরা গর্বিত ভারতবাসী… ভারত আমার মায়ের সমান. জয় হিন্দ… শুভ স্বাধীনতা দিবস…

Independece Day wishes in Bengali

অনেক শহীদের রক্তক্ষরণে পেয়েছি আমরা আমাদের স্বাধীনতা… ওদের কাছে গোলাগুলি-বন্দুক সব ছিল, তবু আমরা আমাদের “লিমিটেড স্টক” নিয়ে ওদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছি… বন্দে মাতরম.. শুভ স্বাধীনতা দিবস..

আমার ভারতবর্ষ মহান… সকল গর্বিত ভারতবাসীকে জানাই স্বাধীনতা দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা..

Independece Day wishes photos

