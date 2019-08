Happy Janmashtami 2019 Wishes, Quotes, Messages in Marathi: Also known by Krishnashtami, SaatamAatham, Gokulashtami, and many more names is set to be celebrated tomorrow on August 24, 2019. Check out the muhurat and wishes in Marathi inside.

Happy Janmashtami 2019 Wishes, Quotes, Messages in Marathi: The auspicious Hindu festival of Janmashtami is finally here! The celebration of the birth of Lord Krishna, the eighth avatar of Lord Vishnu will be celebrated tomorrow on August 24, 2019, and is observed according to the Hindu lunisolar calendar on the eighth day of the Krishna Paksha in the Shraavana of the lunar Hindu calendar.

Krishna Janmasthami is celebrated all over the nation with different names such as Krishnashtami, SaatamAatham, Gokulashtami, Yadukulashtami, Srikrishna Jayanti, Sree Jayanti and many more. This year the Krishna Janmashtami is being celebrated today and tomorrow and the auspicious muhurat for the observing fast this year is from August 23, 08:09 am to August 24, 08:32 am.

The festival is celebrated with love and enthusiasm all over the nation and on this day Lord Krishna devotees keep fasts and offer sweets and food to Shri Krishna. To wish your loved ones a Happy Janmashtami check out these photos, gifs, images, messages wallpapers in Marathi here:

मित्रांनो,

थराला या!

नाहीतर,

धरायला या!!

आपला समजून,

गोविंदाला या!!!

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव व

दहिकालाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

दह्यात साखर आणि, साखरेत भात,

दही हंडी उभी करूया,

देऊया एकमेकांना साथ,

फोडूया हंडी लावूनच उंच थर,

जोशात करूया दही हंडीचा थाट…

कृष्ण जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा !!

Dahyat Sakhar On!, Sakharet Bhot,

Dahi Handi Ubhi Karuya.

Deuya Ekmekana Saath,

Foduya Handi Launch Unch Thaar,

Joshat Karuya Dahi Handicha Thaat..

Happy Janmashtami

Kushanan Vasudevai Namh

Hare Parmatamayei Nam

Paratkaliea Nam,Govindai Namo Namh..

Krushan Vande Jagatguru

Happy Krishna Janmashtami

Krishna Jiska Naam,

Gokul Jiska Dhaam,

Aise Shree Bhagwan Ko,

Ham Sab Kare Pranam!

Jai Shree Krishna…

Happy Krishna Janmashtami

Radha: Kanuda Jo Apda Prem Ne Jaher Maa Kehsho To

Tarathi Nahi Bolu Kanudo:-Bhale Tu Marathi Nahi Bol Pan

Katla Divas Nahi Bolish Tu Maarathi Bolvanu Bandh Karish

Pan Mane Yaad Karvanu Kevireete Band Karish Te Maane

Kidhu Hatu K Kanuda Tu Mara Swas Ma Vase Che To

Tu Swas Levanu Kevi Reete Bandh Karish.

Mathura Ki Khushbu,Gokul Ka Haar,

Virndavan Ki Sugandg,Brij Ka Fuhar,

Radha Ki Ummid Or Kanhaiya Ka Pyar,

Mubark Ho Apko Ye Janmastami Ka Tyohar.

Happy Krishna Janmashtami

Chandancha Sugandh,

Fulancha Har,

Pawasacha Sugandh,

Radha ani Krishna Yanchya Premachi aali Bahar,

Krishna Janmashtamit Houya Dang.

Happy Dahi Kala Handichya Shubecha

Happy Krishna Janmashtami

Aap sabko

Krishna ashtami,

Gokul ashtami,

Ashtami Rohini,

Shree Krishn Jayanti,

Aur Shree Jayanti ki

Hardik Shubhkamnayen!

Happy Janmashtami 2019: GIF images

Happy Janmashtami 2019: Quotes, messages