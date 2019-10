Happy Karwa Chauth Shayari in Hindi: Karwa Chauth which is one of the auspicious festivals in the Hindu religion will be celebrated on October 17, 2019. As this day marks the bond of love given below is Karwa Chauth Shayari in Hindi, Love Shayari Images for WhatsApp Status for Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend

Happy Karwa Chauth Shayari in Hindi: The festival of Karwa Chauth will be celebrated on Thursday, October 2019. Karwa Chauth is the festival of love and fasting on this day maintains the love and bond of togetherness. Given below is a list of best Hindi Shayari, Images for WhatsApp Status to send to your Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend.

Karva Chauth Love Shayari for Husband

कुशिया रहे आपके पास, गम नहीं

कामयाबी रहे आपके पास, नाकामयाबी नहीं

सब कुछ अच्छा हो आपके साथ, कुछ बुरा नहीं

दुआ करते है इस करवा चौथ में आपकी हर दुआ हो पूरी

हैप्पी करवा चौथ

चाँद को इतना तो मालूम है तू प्यासी है,

तू भी अब उस के निकलने का इंतजार ना कर ,

भूख गर जब्त से बाहर है तो कैसा रोज़ा ?

इन गवाहों की ज़रूरत पे मुझे प्यार ना कर,हैप्पी करवा चौथ

Karva Chauth Love Shayari for wife

चाँद में दिखती है, मुझे मेरी बीवी की सूरत,

चाँद संग चांदनी सी है मुझे उसकी जरुरत

happy karwa chauth

करवा चौथ का शुभ पर्व आया है,

खुशिया हज़ार लाया है,

आज मेरी बीवी ने चाँद से थोड़ा सा रूप चुराया है, Happy karwa chauth

करवा चौथ के दिन, तम्हारी यादों से भरे है हम,

तुम्हारे बिना ज़िन्दगी कितनी दर्द और बेरंग होगी

ये सोच के कई बार डरे है हम, हैप्पी करवा चौथ

Karva Chauth Love Shayari for girlfriends

उसके चेहरे की चमक के सामने चाँद सदा लगता

आसमान पे चाँद पूरा था पर आधा सा लगता

हैप्पी करवा चौथ

खुलेआम किस करना हमारी संस्कुति में नहीं,

‘आई लव यू’ कहने में वो शर्माती है….

वो चाहती है बहुत कुछ कहना,

पर ‘जल्दी घर आ जाना’

बस यही कह पाती है….

Karva Chauth Love Shayari for Boyfriends

जब तक ना देखे चेहरा आप का,

ना सफल हो यह त्यौहार हमारा,

जल्दी आओ दिखा दो अपनी सूरत,

और कर दो करवा चौथ सफल हमारा

चाँद रातभर चांदनी के संग लुका-छिपी खेलता रहा और

दूर से ही उसे देखकर तेरे लिए लम्बी-उम्र मांगती रही मैं, हैप्पी करवा चौथ

On the special occasion of Karwachauth women are dressed up in their traditional and ethnic attires. To dazzle up their look they put lipstick, eyeshadows, eyeliner and many more things. Given below are few lookbooks that you can take inspiration on this Karwa Chauth.