Happy Mother's day 2019 wishes, quotes, messages in Hindi for Whatsapp & Facebook: To honour and celebrate motherhood here is a curated list of messages, quotes, greeting, Gifs for our beloved mothers. This year mothers day will be celebrated on May 12, 2019.

Happy Mother’s day 2019 wishes, quotes, messages in Hindi for Whatsapp & Facebook: Mothers day is just around the corner and to celebrate and honour motherhood here are a curated list of songs, wishes, quotes for our beloved mothers. Mothers day is celebrated every year on the second Sunday of May. This year Mothers day will be celebrated worldwide on may 12,2019.

The first mothers day was celebrated on may 10,1908 by Anna Jarvis who held a public device at Andrews Methodist Church where her mother taught Sunday school for 25 years. She sent a donation of 500 carnations for all those who attended the event. And that’s how the first official mothers day began.

To wish and honour our mothers here is a curated list of quotes, wishes, greetings, GIFs, in Hindi for your mom.

1. हजारो फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए,

हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए

हजारों बून्द चाहिए समुद्र बनाने के लिए,

पर “माँ “अकेली ही काफी है,

बच्चो की जिन्दगी को स्वर्ग बनाने के लिए..!!

Happy Mothers Day 2018

2. Meri chahat ka jo jahan hain,

Wo meri maa hain.

Meri zameen ka jo aasman hai

Wo meri maa hain.

Mera sb kuchh jis k naam hai

Wo meri maa hain.

Hansi meri jis k wajood se hai

Wo meri maa hain.

Happy Mother’s Day

3. Phool me jis tarha khushboo achi lgti hain

Mujhko us tarha meri maa achchi lgti hain

Allah slamat or khush rakhe meri maa ko,

Sari duaon me mujhe ye dua achchi lgti hai

हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है

हम अब तन्हा नहीं चलते दवा भी साथ चलती है

अभी ज़िन्दा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा

मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है

Happy Mothers Day 🙂

4. Daastan mere laad pyaar ki

Bas aik hasti k gird ghoomti hai

Pyaar jannat se is liye hai mujhe

Ye meri maa k kadam choomti hai

5. Pyaar karna koi tum se seekhe

Dular karna koi tum se seekhe

Tum ho mamata ki moorat

Dil me bithayi hai maine yehi soorat

Mere dil ka bas yehi hai kehna

O maa tum bas aisi he rehna

6. Maa to jannat ka phool hain,

Pyar karna us ka usool hain,

Duniya ki muhabbat fazool hain,

Maa ki har dua kubool hain,

Maa ko naraz karna insan teri bhool hain

Maa ke kadmo ki mitti jannat ki dhool hai

7. Maa ki mamta ko koi mol nahi,

maa ke pyaar ko kaun bhulaye,

Maa ki hi lori hamein raaton to sulaye.

Kis tarah bataun kaise jee rahae hai hum

Chahta hoon gale tujhe lagana,

Chahta hoon vapis laut ke anaa.

Lekin bhej raha hoon payaar is msg mein

Tera beta meri pyaari maa…

8. जिँदगी की पहली Teacher ‎माँ,

जिँदगी की पहली Friend माँ,

Jindagi भी माँ ‎क्योँकि,

‎Zindagi देने वाली भी माँ.

9. Maa tum pr jaun main vari

Naushavar kardu main apni zindagi sari ki sari

Tum lagti ho mujhe sabse payari

Tum ho pyaar ki devi

Tumhare saath rehna hai mujhe hamesha

Deti hoon hamesha tujhe yehi sandesha

10. सारे जहां में नहीं मिलता

बेशुमार इतना,

सुकून मिलता है

मां के प्यार में जितना.