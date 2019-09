Happy Navratri 2019: Wishes, Quotes, SMS, Messages, Wallpapers, GIFs, WhatsApp status in Marathi

Happy Navratri 2019: Navratri is celebrated all over the country by the Hindu community and people wishes each other on this auspicious occasion. Here are some wishes in Marathi to convey your festive vibes to your closed ones.

Happy Navratri 2019: Shardiya Navratri is going to commence from tomorrow and zest of this grand Hindu festival can be witnessed in all the markets and surrounding all over India. Markets are filled with worship materials, Durga idols, red-colored clothes, traditional clothes, and lots more giving Navratri vibes. Devotees are already preparing for tomorrow’s rituals and are purchasing worship materials to perform all the rituals tomorrow.

People in order to show their respect towards Goddess, keep fast on Navratis, generally, people fast 9 days or 1 and the last day of Navratri, some people also fast on the fourth day of Navratri.

Happy Navratri 2019: Marathi wishes

नव कल्पना

नव ज्योत्सना

नव शक्ती

नव आराधना

नवरात्रीच्या या पावन पर्वावर

पूर्ण होवोत आपल्या सार्‍या मनोकामना

शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नवरात्रोत्सवाच्या आपणास व आपल्या परिवाराला हार्दिक शुभेच्छा

आई जगदंबेच्या कृपेने आपणास

उत्त्तम आरोग्य, सुख, शांती, समाधान लाभो

हीच आई भवानी चरणी प्रार्थना !

शुभ नवरात्री

नवरात्रीच्या मंगल पर्वावर

माता देवी तुम्हाला सुख, समृद्धी,

सौख्य, ऐश्वर्य प्रदान करो…

तुमच्या सर्व मनोकामना

पूर्ण होवो, हीच प्रार्थना

शुभ नवरात्री!

आजपासून सुरू होणा-या नवरात्र ऊत्सवाच्या

तुम्हाला व तुमच्या कुटुंबियांना हार्दिक शुभेच्छा…

शक्तीची देवता असलेली अंबे माता आपणा सर्वांना सुख,समृद्धी

व यशप्राप्तीसाठी आशीर्वाद देवो हीच अंबे मातेच्या चरणी नम्र प्रार्थना

सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके,

शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते…

तुम्हा सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा…

आई जगदंबेची अखंड कृपा तुमच्यावर आणि तुमच्या कुटुंबियांवर राहो,

आणि तुम्हा सर्वांचे जीवन आनंदमय आणि

सुखमय होवो, अशी श्री जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना

नवरात्रीच्या मंगल समयी

देवी तुम्हाला सुख, समृद्धि आणि

ऐश्वर्य प्रदान करो…

तुमच्या सर्व मनोकामना

पूर्ण होवो…

हीच देवीला प्रार्थना…

शुभ नवरात्री!

तुम्हाला नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा