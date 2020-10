Navratri 2020: This year Sharad Navratri will start on October 17, 2020, and will end on October 25, 2020. Here are some Happy Navratri 2020 quotes, wishes, messages, SMS, greetings, shayari in Hindi: HD images, Gifs for WhatsApp status and DP to wish Sharad Navratri.

Happy Navratri 2020 quotes, wishes, messages, SMS, greetings, shayari in Hindi: Navratri is 9-days festival celebrated in a joyous way worshipping Goddess Durga. The festival is celebrated all over the country and across the world. The words ‘Nav’ meaning nine and ‘Ratri’ meaning night. Navratri festival is a very auspicious festival of the Hindus and is celebrated in the month of October or November. Navratri is celebrated four times a year in India with Sharada Navaratri is most famous across India.

This year Navaratri 2020 in India will begin on Saturday, 17 October and ends on Sunday, 25 October. The nine days of Navratri are usually dedicated to the nine incarnations (avatars) of goddess Durga. These nine avatars are, Shailputri, Brahmcharini, Chandraghanta, Kushmunda, Skandmata, Katyayni, Kalratri, Maha Gauri, and, Siddhidatri.

In different parts of India Navrati is referred to different names. In north-eastern and eastern states, Navratri is referred to as Durga Puja while in northern, southern and western states, Navratri is referred to as Rama Lila or Dussehra. This festival symbolises the victory of Lord Rama over the demon king Ravana in these regions. During Navrati devotees worship all these forms of the goddess and many fast for nine days.

Here are some Happy Navratri 2020 quotes, wishes, messages, SMS, greetings, shayari in Hindi: HD images, Gifs for WhatsApp status and DP to wish Sharad Navratri

देवी मां के कदम आपके घर में आएं,

आप खुशी से नहाएं

परेशानियां आपसे आंखें चुराए

नवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएं

।। जय माता दी ।

मंगलमय कामनाओं के साथ

आप एवं आप के परिवार को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक मंगल कामनायें

मां अम्बे आपको सुख समृद्धि वैभव ख्याति प्रदान करें। जय माता दी।

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार

नन्हें-नन्हें कदमों से मां आए आपके द्वार

इस नवरात्रि यही हैं हमारी दुआ

जय माता दी।

हैप्पी नवरात्रि 2020

बसंत की बहार

फूलों की खुशबू

अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको

नवरात्रि का त्योहार

शुभ नवरात्रि 2020

खुशियों का नज़राना बेशुमार हो,

न रहे कोई गम का एहसास,

ऐसा नवरात्री का उत्सव इस साल हो।

पास की सुनती हैं

माँ तो आखिर माँ हैं

माँ तो हर मजबूर की सुनती हैं

नवरात्री की हार्दिक शुभकामनाये

जय माता दी

माँ जगदम्बे, माँ भवानी

माँ शीतला, माँ वैष्णो देवी

माँ शक्ति का वास हो,

संकटों का नाश हो,

हर घर में सुख शान्ति का वास हो,

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

जय माता दी!

