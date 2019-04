Happy Navratri Shayari 2019, Best Chaitra Navratri Bhakti Shayari in Gujarati for Whatsapp & Facebook: Navratri this year will be celebrated from April 6 to April 14, 2019. Over these 10 days, nine avatars of Lord Durga will be prayed to. The nine devis are- Mata Shailputri, Mata Brahmacharini, Mata Chandharghanta, Mata Kushmanda, Mata Skandamata, Mata Katyayani, Mata Kalratri, Mata Mahagauri and Mata Siddhidatri

Happy Navratri Shayari 2019, Best Chaitra Navratri Bhakti Shayari in Gujarati for Whatsapp & Facebook: One of the most important festivals of our country, Chaitra Navratri will be celebrated all over the nation with full zeal and enthusiasm from April to April 14, 2019. he auspicious Festival marks as the beginning of the Hindu lunisolar year and usually is celebrated in the month of March and April.

Over these 9 days, devotees pray to goddess Shakti and her nine avatars. Chaitra Navratri is one of the longest festivals of India as it goes on for 9 nights and 10 days. To celebrate the festival with your loved ones here is a curated list of wishes, messages, and gifs to wish your special one this Navratri. Take a look:

Sudhari Leva Jevi Chhe Potani Bhul

Bhuli Java Devi Chhe Bijanu Bhul

Aatlu Manvi Kare Kabul

To Har Roj Dil Ma Uge Sukh Na Phool

*******Happy Navratri*******

Chandan Ki Khushbu Resham Ka Haar, Sawan Ki Sugandh Barish Ni Fuhar, Radha Ki Ummide Kanhaiya Ka Pyar

Mubarak Ho Apko

Navaratri Ka Tyohar…..

*******Happy Navratri*******

Aapi Sako To Aapni Dosti Magu Chu, Dil Thi Dil No Sahkar Magu Chu, Fikar Na Karo Dosti Per Jaan Lutavi Dais, Rokdo Vyavhar Che Kya,

Udhar Mangu Chu… *******Happy Navratri*******





Aapi Sako To Aapni Dosti Magu Chu, Dil Thi Dil No Sahkar Magu Chu, Fikar Na Karo Dosti Per Jaan Lutavi Dais, Rokdo Vyavhar Che Kya, Udhar Mangu Chu… *******Happy Navratri*******

Aa Navratri Utsav Ni Jem Aapnu Jivan Pan Shukho Thi Chhalkae Jay Eva Mara Aashirvad Maa Durga Sau Nu Bhalu Kare.. *******Happy Navratri******* Durga Mata Ne Vinti Karu Chhu Ke Aapna Jivan Ma

Sukh-Santi Chhalkavi Deh. *******Happy Navratri******* Kesariyo rang rane laagyo lyaa garba Kesariyo rang tane laagyo re lol Happy Garga !!!

*******Happy Navratri*******

लाल रंग की चुनरी से सजा माँ का दरबार; हर्षित हुआ संसार! नन्हें नन्हें क़दमों से, माँ आये आपके द्वार; मुबारक हो आपको नवरात्री का त्योहार… शुभ नवरात्री….!!!

मां दुर्गा आई आपके द्वार करके आई माता 16 श्रृंगार आपके जीवन में न आए कभी हार हमेशा रहे सुखी आपका ये परिवार शुभ नवरात्रि

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरण में, हम है उस माँ के चरणों की धूल, आओ मिलकर माँ को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। शुभ नवरात्रि.

Maa Durga aapko Bal, buddhi, sukh, aishwarya aur sampannta pradaan karen! Jai mata di! Navratri ki hardik shubhkamnayen!

Maa ki araadhna ka ye parv hai Maa ke nau rupon ki bhakti ka parv hai Bigde kaam banaane ka parv hai Bhakti ka diya dil me jalaane ka parv hai Navratri shubh ho!

कुमकुम भरे कदमों से आए माँ दुर्गा आपके द्वार, सुख संपत्ति मिले आपको अपार, मेरी ओर से नवरात्रि की शुभ कामनाएँ करें स्वीकार!

Lal rang ki chunari se saja Maa ka darbar, Harshit hua man, pulkit hua sansar, Nanhe nanhe kadmon se Maa aaye apke dwar, Mubarak ho aap ko Navratri ka tyohaar.

Ye Navratri Aapke Jeewan Men Sukh, Samridhi, Pragati K Dwar Khole. Maa Ki Mamtamayi Chhav Men Aap Hamesa Aanand Se Rahe.

Aye Tere Narate, Aa Gai Bahar, Sath Me Aayi Kushiyan Or Pholo Ki Bahar, Baharon Ke Mousam Me Ma Vaishno Ka Ashirwad, Bhakto Ne Pukara Maa Aa Jao Ik Baar. Happy Navratri

Read More