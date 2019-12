Happy New Year 2020 quotes, wishes, messages, SMS, greetings in Hindi: Everyone expects a lot from the new year as it brings various new opportunities and happiness. Here are some different New Year 2020 quotes, wishes, messages, SMS, greetings.

Happy New Year 2020 quotes, wishes, messages, sms, greetings in Hindi: HD images, Gifs for WhatsApp status and DP to wish your family and friends

Happy New Year 2020 quotes, wishes, messages, SMS, greetings in Hindi: Today is the last day of the year 2019. Apart from the nostalgia of leaving a beautiful year behind, people are much excited to welcome the upcoming year 2020. Everyone expects a lot from the new year as it brings various new opportunities and chapters. People make various resolutions for the upcoming year and try to go by them throughout the year and these resolutions are meant for the betterment of the people.

New year celebration is very special for people across the world as everyone celebrates this grand day unanimously as it is not bound to any religion or country. It is widely celebrated and some people party on this day with their friends and family while some spend quality times with their near ones.

Due to hassles of life people are not able to meet each other for so long but no worries you can convey your ishes to your close one through these unique New Year 2020 quotes, wishes, messages, SMS, greetings.

Happy New Year 2020 quotes, wishes, messages, SMS, greetings in Hindi:

करते है दुआ हम रब से

इस साल के सारे सपने पूरे हो आपके!

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनायें!

आपकी आँखों में सजे है जो भी सपने,

यह नया वर्ष उन्हें सच कर जाए;

आप के लिए यही है हमारी शुभकामनायें!

नया साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यह साल बीते हुए साल से भी ज्यादा समृद्ध हो। नया साल मुबारक!!

नया साल आप पर नए मौकों की बरसात करे, हर कदम पर सफलता हो और खुशियां मनाने के कारण मिले। नया साल मुबारक हो!!

कल नई सुबह इतनी

सुहानी हो जाए;

आपके दुखों की सारी बातें

पुरानी हो जाएं;

दे जाए इतनी खुशियां

ये दिन आपको;

कि ख़ुशी भी आपकी

मुस्कुराहट की

दीवानी हो जाएं ।

नव वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाए

सुहानी हो जाए; आपके दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाएं; दे जाए इतनी खुशियां ये दिन आपको; कि ख़ुशी भी आपकी मुस्कुराहट की दीवानी हो जाएं । नव वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाए खुल जाए आपकी किस्मत का ताला;

हमेशा आप पर मेहरबान रहे ऊपर वाला;

यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला!

नया साल मुबारक

गणेश हरैं सब विघ्न आपके.

लक्ष्मी बैठैं दोनों हाथ ।

खुशियाँ आपके सदाँ कदम चूमैं. तरक्की हो दिन रात।

कान्हा आपको दें कामयाबी .

राधारानी दें आपको प्यार।

नव वर्ष यह सब दे आपको.

यही दुआ है मेरी आज।

आपको आपके परिवार को नव वर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनायें

लक्ष्मी बैठैं दोनों हाथ । खुशियाँ आपके सदाँ कदम चूमैं. तरक्की हो दिन रात। कान्हा आपको दें कामयाबी . राधारानी दें आपको प्यार। नव वर्ष यह सब दे आपको. यही दुआ है मेरी आज। आपको आपके परिवार को नव वर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनायें नए रंग हो नयी उमंगें आँखों में उल्लास नया

नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया

नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदले रंग

नयी बहारे लेकर आये जीवन में मधुमास नया

नए वर्ष की हार्दिक बधाई

नया साल एक और मौका है यह कहने का कि मुझे हमेशा आप से ये दोस्ती बनाए रखना है। नया साल मुबारक!!

जैसे यह दुनिया नई शुरुआत करें, हम हमारी दोस्ती का जश्न मनाएं और हमारा एक शानदार नया साल हो

आपको एक शानदार, खुशहाल, सुखी, उज्जवल, मज़ेदार, रोचक, ताकतवर, ज़बर्दस्त… नया साल मुबारक हो!!

नए साल के बिजनेस संदेश – आप सही का साथ दे, अच्छे लोगों के बीच रहें, आपका कौशल निखरता जाए और आने वाला साल आपकी तरह ही रंगों से भरा हो, नया साल मुबारक!

नया साल सिर्फ तारीखों का बदलना नहीं है पर दिशाओं का बदलना है। इसका मतलब सिर्फ कैलेंडर बदलना नहीं है बल्कि नए वादे करना भी है। इसका मतलब मात्र काम बदलना नहीं है, नज़रिया बदलना है। यह फल बदलने नहीं पर आस्था, ताकत और ध्यान बदलने को लेकर है। आशा है आप संकल्प लेंगे और सबसे अच्छा नया साल बनाएंगें

नया साल आपके लिए सफलता की नई उंचाई और खुशहाली लेकर आए। नया साल मुबारक हो!!

हम दुआ करते हैं कि इस नये साल कि हर सुबह आपकी उम्मीद जगायें,

हर दोपहर विश्वास दिलाये,

हर शाम खुशिया लाये,

और हर रात सुकून से भरी हो.

नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं.

हर दोपहर विश्वास दिलाये, हर शाम खुशिया लाये, और हर रात सुकून से भरी हो. नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं. सूरज की तरह चमकती

रहे आपकी जिंदगी और

सितारों की तरह झिलमिलाये

आपका आंगन. इन ही दुआओं

के साथ आपको

नये साल की ढ़ेर सारी शुभकामनाएं.

भूल जाओ बीते हुए कल को,

दिल में बसा लो आने वाले पल को,

खुशियां लेकर आयेगा आने वाला कल.

नये साल की ढ़ेरों शुभकामनाएं।

दिल में बसा लो आने वाले पल को, खुशियां लेकर आयेगा आने वाला कल. नये साल की ढ़ेरों शुभकामनाएं। आपको आशीर्वाद मिले गणेश से,

विद्या मिले सरस्वती जी से,

दौलत मिले लक्ष्मी जी से,

खुशियां मिले रब से,

प्यार मिले सब से, यही दुआ है दिल से.

तेरी दुनिया में कोई गम न हो,

तेरी खुशियां कभी कम न हों,

ऐ खुदा मेरे दोस्तों को इस नये साल ऐसी GF दे,

जो सन्नी लियोनी से कम न हो.

तेरी खुशियां कभी कम न हों, ऐ खुदा मेरे दोस्तों को इस नये साल ऐसी GF दे, जो सन्नी लियोनी से कम न हो. गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है…

मुबारक हो आपको नया साल,

हमने अडवांस में यह पैगाम भेजा है।

हैप्पी न्यू इयर