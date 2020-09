Happy Onam 2020 Wishes in Hindi, English, Malayalam, Telugu, Tamil, Kannada: Onam Image, Quotes, Greetings, Messages For WhatsApp, Facebook, Instagram: Onam, the annual harvest festival celebrated by the people of Malayali descent in and outside Kerala, is to be celebrated this year in August and September.

Happy Onam 2020 Wishes in Hindi, English, Malayalam, Telugu, Tamil, Kannada: Onam Image, Quotes, Greetings, Messages For WhatsApp, Facebook, Instagram: Onam, the annual harvest festival celebrated by the people of Malayali descent in and outside Kerala, is to be celebrated this year in August and September. Onam is celebrated in memory of King Mahabali, whose reign, it is said, did not see any sorrow or poverty, but prosperity.

It is a festival of 10 days of harvest celebrated in Kerala. The festival will take place this year from 22 August to 2 September.

Every year, people lay out floral rangolis outside their homes to commemorate the homecoming of the king.

The festival falls in the months of AugustSeptember, according to the Gregorian calendar, as Malayalis unite and take part in the celebrations all over the world. This year, it started on the 22nd of August and will end on the 31st of August and prepare a traditional meal known as sadhya.

Onam wishes & greetings



This year, Onam is celebrated on September 11. If you are searching for Happy Onam 2020 Wishes, Images, Quotes, Messages, Onam Greetings, then you have landed on the right page. Share these Happy Onam wishes, quotes, images with your loved ones to make the celebration more special.

May the spirit of Onam remains in everything you do

Wish you a very Happy Onam!

On the occasion of Onam,

I wish you all the happiness, health and prosperity

Happy Onam!

May the Lord fulfil all your desires

Brings lots and lots of happiness in your life

Happy Onam!

I wish you achieve all your dreams

Happy Onam!

May the colour and lights of Onam

fill your home with happiness and joy

Have the most beautiful Onam!

Hope this Onam brings in good fortune &

abounding happiness for you…

Happy Onam

Onam wishes and messages in Malayalam



Aishwaryathintheyum, Samridhiyudaeyum ThiruvONAM Aashamsikkunnu. Ellavarkkum Ente Hridayam Nirannja Onashamsagal!

Hai! Lokathinthe, Nana, Bhagathulla, Ella, Malayalikalkum, Enthe, Sneham, Niranja, Onaashamsakal.

Kalaminiyumurulum Vishu, Varumvarsham Varum, Thiruvonam Varumpinneyoro, Thalirilum Poo Varum Kai Varum, Appozharennumenthennum Aarkariyam, So Enjoy This Onam.

Nilavilakinte Parishudhiyum, Tumbapoovinte Nairmalyavumai, Varunna Ponnin Chinga Masathile, Ponnonatte Varavelkan, Niranja Snehathode Ende ONAM Ashamsagal.

”തുമ്പയും തുളസിയും മുക്കുത്തിപ്പൂവും

പിന്നെ മനസിൽ നിറയെ ആഹ്ലാദവുമായി പൊന്നോണം വരവായി…

ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ”

”തുമ്പപ്പൂവിൻ മനോഹാരിതയിൽ

പൂക്കളമൊരുക്കീടാൻ

ഒരു പൊന്നോണക്കാലംകൂടി…

ഓണാശംസകൾ”

”നാട്ടിലും വീട്ടിലും ആരവങ്ങൾ ചാര്‍ത്തി

ഒരിക്കൽകൂടി പൊന്നോണം എത്തി

മാവേലിമന്നനെ വരവേൽക്കാൻ നാടും വീടും ഒരുങ്ങി ഓണാശംസകൾ…”

Telugu

మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఓనం ఆత్మ ఉంటుంది మీకు చాలా హ్యాపీ ఓనం శుభాకాంక్షలు! ఓనం సందర్భంగా, మీ అందరి ఆనందం, ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సును కోరుకుంటున్నాను హ్యాపీ ఓనం!

ప్రభువు మీ కోరికలన్నిటినీ నెరవేర్చనివ్వండి మీ జీవితంలో చాలా మరియు చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది హ్యాపీ ఓనం!

మీ కలలన్నీ మీరు సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను హ్యాపీ ఓనం!

ఓనం యొక్క రంగు మరియు లైట్లు మీ ఇంటిని ఆనందం మరియు ఆనందంతో నింపండి చాలా అందమైన ఓనం కలిగి!

ఈ ఓనం మంచి అదృష్టాన్ని తెస్తుందని ఆశిస్తున్నాము & మీ కోసం ఆనందం పుష్కలంగా ఉంది… హ్యాపీ ఓనం

Tamil

நீங்கள் செய்யும் எல்லாவற்றிலும் ஓணத்தின் ஆவி நிலைத்திருக்கட்டும் உங்களுக்கு மிகவும் இனிய ஓணம் வாழ்த்துக்கள்!

ஓணம் தினத்தன்று, நீங்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி, ஆரோக்கியம் மற்றும் செழிப்பு வாழ்த்துக்கள் இனிய ஓணம்!

கர்த்தர் உங்கள் எல்லா ஆசைகளையும் நிறைவேற்றட்டும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய மகிழ்ச்சியையும் தருகிறது இனிய ஓணம்!

உங்கள் கனவுகள் அனைத்தையும் நீங்கள் அடைய விரும்புகிறேன் இனிய ஓணம்!

ஓணத்தின் நிறம் மற்றும் விளக்குகள் உங்கள் வீட்டை மகிழ்ச்சியோடும் மகிழ்ச்சியோடும் நிரப்புங்கள் மிக அழகான ஓணம் வேண்டும்!

இந்த ஓணம் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை தருகிறது என்று நம்புகிறேன் & உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி பெருகும்… இனிய ஓணம்

Kannada

ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಓಣಂನ ಉತ್ಸಾಹ ಉಳಿಯಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಓಣಂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂತೋಷ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಣಂ!

ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಣಂ!

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಣಂ!

ಓಣಂನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೀಪಗಳು ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಓಣಂ ಹೊಂದಿರಿ!

ಈ ಓಣಂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ & ನಿಮಗಾಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ … ಹ್ಯಾಪಿ ಓಣಂ

Hindi

हो सकता है कि ओणम की भावना आपके द्वारा किए गए हर काम में बनी रहे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ओणम!

ओणम के अवसर पर, मैं आप सभी के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं ओणम की शुभकामनाएँ! प्रभु आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करें आपके जीवन में बहुत सारी और बहुत सारी खुशियाँ लाता है ओणम की शुभकामनाएँ!

मेरी इच्छा है कि आप अपने सभी सपनों को प्राप्त करें ओणम की शुभकामनाएँ!

मई ओणम का रंग और रोशनी अपने घर को खुशियों और आनंद से भर दें सबसे सुंदर ओणम है!

आशा है कि यह ओणम सौभाग्य में लाता है & आपके लिए ख़ुशी की लहर… हैप्पी ओणम

Onam Images

