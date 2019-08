Raksha Bandhan is a popular Hindu festival when sisters tie rakhi to brothers. This year, the festival will be celebrated on August 15.

It is a Hindu festival and it is mainly celebrated on the full moon day or Purnima of the Sawan month in the Hindu calendar. On this precious day, sisters bind rakhi to brothers and brothers vow to protect their sisters with love and care. On this precious day, siblings also send wishes and exchange gifts to each other.

Here is some beautiful Rakshabandhan quotes in Bengali:

1. একদিন জানতে পারলাম আমার নাকি একটা ছোট্ট বোন আসছে। যেদিন প্রথম তোকে কোলে নিলাম মনে হল তুই একটা ছোট্ট পরি। তোর হাতের রাখি আমি মাথায় তুলে রাখব। হ্যাপি রাখি।

2.দাদা, তুই প্লিজ রাখির আগে চলে আসিস। আই মিস ইউ। হ্যাপি রক্সা বন্ধন।

3.এই যে অনেকদিন ধরে আমার উপর অনেক দাদাগিরি করেছিস। রাখিতে আমার পছন্দের উপহার না দিলে আমি কিন্তু চিৎকার করে কাঁদব। হ্যাপি রাখি।

4.আমার বোন আমার হৃদয়ের একটা অংশ, ও আমার জীবনের সেরা উপহার। ওর কাছ থেকে রাখি বাঁধতে পেরে আমি গর্বিত ও ধন্য।

5.সবার জীবনেই একজন ভাল বন্ধুর প্রয়োজন হয়। এমন একজন বন্ধু যার সঙ্গে সব কিছু শেয়ার করে নেওয়া যায়। ভাই তুই আমার সেই বন্ধু। হ্যাপি রাখি।

6.আমার ছোটবেলার সব ভাল স্মৃতিগুলো তোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আজ তোর হাতে আমি রাখি পরিয়ে দিচ্ছি ঠিকই কিন্তু এই বন্ধন অনেক আগেই গড়ে উঠেছিল। রাখি উৎসবের প্নেক শুভেচ্ছা।

7.তোকে খুব হিংসা করতাম ছোটবেলায়। মনে হত বাবা-মার ভালবাসা থেকে শুরু করে সব কিছু তুই ভাগ করে নিচ্ছিস। যেদিন তুই শ্বশুরবাড়ি চলে গেলি মনে হল সব ফাঁকা। দিদি প্লিজ রাখিটা মিস করিস না। হ্যাপি রাখি।