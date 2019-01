Republic Day 2019: Republic Day is celebrated every year to honor the constitution of India which was formed in the year 1949. As we celebrate our 70th Republic Day this year here are some wishes for you in Hindi and English to wish your loved ones, colleagues, friends and everybody else.

Republic Day 2019: Republic Day is celebrated every year to honor our constitution of India which was framed in 1930 and came to effect in the year 1949. This day is celebrated by everyone all over the country with full zeal and enthusiasm, people distribute sweets, host flags, and even host society and school parades. To honor our constitution several regiments and battalions of Indian Army, Airforce, and Navy come together to showcase their talents. It is followed by Delhi parade which starts from Rashtrapati Bhavan and goes till India gate in front of the president of India. The republic day is hosted by the Ministry of Defense every year.

This year on our 70th Republic day president of South Africa Cyrus Ramaphosa has been called to witness our biggest celebration. On the third day of the Republic day- Beating Retreat is celebrated which marks the end of the three day Republic Day celebration. As we celebrate our 70th Republic Day this year here are some wishes for you in Hindi and English to wish your loved ones, colleagues, friends and everybody else.

Republic Day 2019 wishes in English:

Bring forth a new hope to make our today and tomorrows cheerful and full of positivity. Happy Republic Day This Republic Day let’s also take time to pray for the martyrs. Happy Republic Day! Rejoice in the glory of the nation and do not forget to thank the soldiers. Happy Republic Day! Rejoice in the glory of the nation and do not forget to thank the soldiers. Happy Republic Day! No nation is perfect, it is us who can make it a prosperous one. Happy Republic Day! Never forget the people who sacrificed their everything to bring glory to India. Happy Republic Day! The change you want to see in the country is going to begin with you. Happy Republic Day! Let’s spread the message which the tricolor gives. Let’s spread peace, humanity, and prosperity among the people. Happy Republic Day! This year, let’s pledge to keep the country clean and people safe. Happy Republic Day! Don’t just wish but also spread the words of freedom fighters today. Happy Republic Day!

Republic Day 2019 wishes in Hindi:

आज़ादी की कभी शाम नही होने देंगे,

शहीदों की क़ुरबानी बदनाम नही दोंगे,

बची हो जो एक बूँद भी गरम लहू की,

तब तक भारत माता का आँचल नीलाम नही होने देंगे || ना सर झुका है कभी और ना झुकायेंगे कभी,

जो अपने दम पे जियें सच में ज़िन्दगी है वही.

Live like a true Indian. आज़ादी की कभी शाम ना होने देगे,

शहीदों की क़ुरबानी बदनाम ना होने देगे,

बची है जो एक बूँद लहू की तब तक

भारत माँ का अंचल नीलम ना होने देगे || ये बात हवाओ को बताये रखना,

रोशनी होगी चिरागों को जलाये रखना,

लहू देकर जिसकी हिफाज़त हमने की…

ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाये रखना || आज़ादी का जोश कभी कम ना होने देंगे,

जब भी ज़रूरत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे.

क्योंकि भारत हमारा देश है,

अब दोबारा इस पर कोई आंच ना आने देंगे |

Jai Hindi, हैप्पी रिपब्लिक डे. ना जुबान से, ना निगाहों से,

ना दिमाग से, ना रंगों से,

ना ग्रीटिंग से, ना गिफ्ट से,

आपको 26 जनवरी मुबरत डायरेक्ट दिल से ||

Happy Republic day 2017. वतन हमारा ऐसे ना छोड़ पाए कोई,

रिश्ता हमारा ऐसे ना तोड़ पाए कोई,

दिल हमारा एक है एक है हमारी जान.

हिन्दुस्तान हमारा है हम है इसकी शान…

26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें. चलो फिर से आज वोह नजारा याद करले,

शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद करले,

जिसमे बहकर आज़ादी पहुची थी किनारे पे,

देशभक्तों के खून की वो धारा याद करले || ना जियो घर्म के नाम पर,

ना मरों धर्म के नाम पर,

इंसानियत ही है धर्म वतन का

बस जियों वतन के नाम || इंडियन होने पर करिए गर्व,

मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व,

देश के दुश्मनों को मिलके हराओ,

घर घर पर तिरंगा लहराओ ||

यह हिन्द जय भारत. Republic Day wallpapers and Gifs

