Happy Teachers Day 2018 wishes and messages in Kannada: Teachers are the backbones of society who mould our minds in a positive direction. The teachers are responsible to build a good character in us and give a good shape to our future. Keeping all these efforts in mind, we should take this day out to thank them. To save your time we have brought our collection of Teachers'Day WhatsApp status, GIF images, wallpapers, quotes, greetings, SMS and Facebook posts to wish your teacher.

Teachers are not very often acknowledged in our society but Gurus are no less than our parents. Our parents give us this life to live but the teachers teach us how to live this life in a productive manner. Teacher’s day is celebrated to accolade and give tribute to our teachers who have taught us the life values and made us good human beings. A teacher plays many roles in life, sometimes they act like a friend, like a parent, like a philosopher and a guide who guide us to the realities of life.

Also Read: Happy Teachers Day 2018 wishes and messages in Tamil: WhatsApp status, GIF images, wallpapers, quotes, greetings, SMS and Facebook posts to wish your teacher

Teacher’s day is worldwide observed on different dates but in India, we celebrate it on September 5. Teachers day is universally accepted and celebrated on October 5. This Teacher’s day, wish your teacher in a creative manner using these WhatsApp statuses, GIF images, wallpapers, quotes, greetings, SMS in the Kannada Language:

Also Read: Happy Teachers’ Day wishes and messages in Nepali: Whatsapp status, gif images, wallpapers, quotes, greetings, SMS and Facebook posts to wish

Ātmīya śikṣaka, nīvu kēvala ondu viṣayavannu kalisalilla, nīvu iṣṭapaḍuvadannu nīvu kalisidiri mattu adu tōriside. Śikṣakara dinada śubhāśayagaḷu!

Paṭhyakramadinda nīvu tappisikoṇḍāga, nanna parīkṣe, vr̥ttijīvana mattu jīvanavannu nānu cinte māḍuttidde. Idīga nīvu ellavannū bōdhisuttiddannu nānu arthamāḍikoṇḍiddēne ādare nānu kalitidde ēnō. Nanage santōṣada arthavannu bōdhisalu śikṣakarige dhan’yavādagaḷu.

Also Read: Happy Teachers Day 2018 wishes and messages in Gujarati: WhatsApp status, GIF images, wallpapers, quotes, greetings, SMS and Facebook posts to wish your teacher

Ḍryāgan’gaḷu mattu yōdhara bhūmige nānu eḷediddalli, nīvu ōdalu nanage kalisida kāraṇa. Śikṣakara dinada śubhāśayagaḷu!

Nannalli nambike iṭṭukoṇḍāga nīvu nannalli nambike hondidda śikṣakarāgiddīri. Kannaḍiyalli nannannu edurisalu sādhyavāgadiddāga nīvu nannannu prītisida śikṣakarāgiddīri. Nānu endigū viphalavāgabahudendu nambalu nirākarisida śikṣakarāgiddīri. Indu nānu nim’ma prīti mattu nambikeya lābhagaḷannu paḍeyuttiddēne.

Ātmīya śikṣaka, beḷeyalu namage kēḷade dhan’yavādagaḷu. Dhan’yavādagaḷu, matte nam’mondige bālyavāgiruvudarinda, nāvu oṭṭāgi beḷeyuttēve. Nim’ma kāryagaḷu indigū saha amūlyavāgide.

Obba horaginavanu nim’minda mūrkhanāguvante māḍalu tīrmānisiddarū, taragatiya oḷage namage, nīvu kēvala śikṣakarāgiralilla. Nīvu sūpar hīrō! Namage doḍḍa kanasu nīḍalu avakāśa nīḍiddakkāgi dhan’yavādagaḷu.

Nanna gurigaḷannu talupalu mattu nanna kanasugaḷannu sādhisalu nīvu nanage sphūrti nīḍiddīri. Heccu mukhyavāgi, nīvu nannannu endu nanage sphūrti nīḍide. Nīvu śikṣakarige dhan’yavādagaḷu. Śikṣakara dinada śubhāśayagaḷu.

Saraḷa’dhan’yavāda’ bahuśaḥ sākāguvudilla. Nīvu pustakadinda nanage pāṭhagaḷannu kalisiddīri, nīvu nanage jīvanadinda pāṭhagaḷannu kalisiddīri. Āddarinda illi nīvu hyāpi ṭīcar ḍē bayasuttiddāre!

Atyuttama śikṣakarāgiruvudakke dhan’yavādagaḷu! Nim’mantaha śikṣakaru huḍukalu sulabhavalla endu namage tiḷidide. Nim’ma samaya, nim’ma tāḷme, oṇa viṣayada kutūhala mattu nim’ma smail māḍuva sāmarthya.

Read More