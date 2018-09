Teachers' day is used as a special occasion to acknowledge the efforts of our Gurus. This day is recognised all around the world but on different dates. In India, we celebrate it on September 5. However, Teachers day is universally accepted and celebrated on October 5. This teachers'day, take out time to make it memorable for them. We have brought our collection of Malayalam WhatsApp statuses, GIF images, wallpapers, quotes, greetings, SMS and Facebook posts to wish your teacher

Well, we all know that our teachers are no less than our parents. If our parents give us Life, our teachers teach us how to live that life productively. Our teachers are responsible for moulding a child’s nature. Our Gurus not only teach us what’s written in the book and is scripted but also make us experience the unsaid realities and aware us of the difficult circumstances that we would have to face in future. Our Gurus teach us the way of living by guiding us to walk on the right path with right human values. A particular day or a single thank you can never be enough to acknowledge the endless efforts of our teachers.

So, This teachers’day, take out time to do something creative and meaningful for them. We have brought our collection of Malayalam WhatsApp statuses, GIF images, wallpapers, quotes, greetings, SMS and Facebook posts to wish your teacher

enṟe mātāpitākkaḷekkāḷ adhikaṁ ñān ninne bahumānikkunnu, avar enne prasaviccatināl niṅṅaḷ enne kūṭṭikkeāṇṭupēāyi. nandi, priyamuḷḷa ellāṁ.

aviṭe adhyāpakar mikkavāṟuṁ atrattēāḷaṁ apratīkṣita vidagd’dhar āṇenn ñān karutunnu, nandi paṟayaṇaṁ. oru kūṭṭaṁ vidyārt’thikaḷe orē samayaṁ paṭhippikkān etra bud’dhimuṭṭāṇ enn ñān manas’silākkunnu. vīṭṭilāyirikkumpēāḷ niṅṅaḷ hēāṁ, grēḍ pēppaṟukaḷ svīkarikkunnu, atināl niṅṅaḷuṭe vidyārt’thikaḷkk nalla phīḍbākk nalkān kaḻiyuṁ. oru adhyāpakanāyi tāṅkaḷ ceyyunna ellāttinuṁ nandi.

mikka adhyāpakaruṁ avaruṭe vidyārt’thikaḷ niṅṅaḷ ceyyunna rītiye nēākkunnilla. niṅṅaḷuṭe vidyārt’thikaḷekkuṟicc yathārthattil karutunnatinuṁ enteṅkiluṁ teṟṟuṇṭennaṟiyunnatinuṁ nandi. niṅṅaḷ oru adhyāpakanēkkāḷ ēṟeyāṇ.

niṅṅaḷ adhyāpakanekkāḷuṁ kūṭutal mārgadarśakanuṁ vaḻikāṭṭiyuṁ tattvacintakanumāyirunnu! anugrahaṅṅaḷ enikk nandi.

ñaṅṅaḷe paṭhippiccirunna ellā kaṭhinādhvānattinuṁ pariśramaṅṅaḷkkuṁ ñaṅṅaḷ eppēāḻuṁ nandiyuḷḷavarāyirikkuṁ.

niṅṅaḷ ī lēākattile ēṟṟavuṁ nalla guruvāṇ. ñān eppēāḻeṅkiluṁ jīvitattil pēāyēkkāṁ, oru adhyāpaka rūpattil enikk oru nalla gaiḍ uḷḷatāyi ñān ōrkkuṁ.

priyamuḷḷa ṭīccar, niṅṅaḷ veṟute paṭhippikkunna oru viṣayamalla, niṅṅaḷ iṣṭappeṭunna kāryaṅṅaḷ paṭhippiccu. santuṣṭamāya ad’dhyāpaka dinaṁ!

nī jīvanṟe vaḻikāṭṭiyāyirunnu. at nēratte aṟiññilleṅkiluṁ. ippēāḷ enne jīvitattil śariyāya pātayilēkk nayicciṭṭuḷḷa orāḷe kiṭṭiyat itāṇ. santuṣṭamāya ad’dhyāpaka dinaṁ!

ñān eppēāḻuṁ paṟayarut. pakṣe, ñān paṟaññāl it ñān uddēśikkunnu. nī ñaṅṅaḷkku vēṇṭi ceyta ellā kāryaṅṅaḷkkumāyi ninakku nandi.

