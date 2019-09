Happy Teacher’s Day 2019 Wishes, Messages, Quotes in Marathi: A day when students come together and put up assembly shows to honor their Teachers. Celebrated on September 5 every year. Check out Happy Teacher’s Day 2019 Wishes, Messages, Quotes in Marathi inside.

Happy Teacher’s Day 2019 Wishes, Messages, Quotes in Marathi: Celebrated on September 5 every year, Teacher’s Day is a day when we celebrate and honour our guides, our mentors- Our teachers. A special day to appreciate our teachers, students come together and conduct skits, fashion shows, and even orchestrate few shows to honor our teachers.

Apart from our parents, teachers too play the role of building us and making us who we are. Everyone has a favorite teacher and obviously for different reasons from being strict to friendly to being cool, teachers are like our second parents who mold us and make us who we are.

A wish or even a hug or maybe going the extra mile and getting your teachers a flower can get a smile on their face, but if you are far away and want to wish them, just scroll down and copy-paste some nice wishes, messages, quotes, gifs, texts in Marathi here:

घरी म्हणायचे,

“शाळेत हेच शिकवतात का?”

आणि शाळेत म्हणायचे,

“घरच्यांनी हेच शिकवलं का?”

तरीपण शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा…

सूर्य किरण जर उगवले नसते,

तर आकाशाचा रंगच समजला नसता,

जर महात्मा जोतिबा फुले जन्मले नसते,

तर खरचं स्त्री शिक्षणाचे महत्व समजले नसते…

शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सर आज तुमची कमी मला भासत आहे,

कारण तुमच्या मुळे मी घडलो आहे,

तुमच्या पुढे मी नतमस्तक झालो आहे,

मला आशिर्वाद द्या सर हि माझी इच्छा आहे…

Shikshak Dinachya Hardik Shubhechcha!!!

माता गुरु हैं, पिता भी गुरु हैं,

विद्यालय के अध्यापक भी गुरु है

जिससे भी कुछ सिखा हैं हमने,

हमारे लिए हर वो शख्स गुरु हैं

Happy Teachers Day to all

गुरु जी के लिए हैप्पी टीचर्स डे शायरी सन्देश

गुरु की उर्जा सूर्य-सी, अम्बर-सा विस्तार,

गुरु की गरिमा से बड़ा, नहीं कहीं आकार।

गुरु का सद्सान्निध्य ही,जग में हैं उपहार,

प्रस्तर को क्षण-क्षण गढ़े, मूरत हो तैयार।

TEACHER is a full form of

T-Talent

E-Education

A-Attitude

C-Character

H-Harmony

E-Efficient

R-Relation

Teaching Is Leaving A Vestige Of One Self

In The Development Of Another.

And Surely The Student Is A Bank Where

You Can Deposit Your Most

Precious Treasures.

Happy Teachers Day 2019!

आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना

आप ही को हमने गुरु हैं माना,

सीखा हैं सब कुछ आपसे हमने,

कलम का मतलब आपसे हैं जाना

Happy Teacher Day 2019

क्या दूँ गुरु-दक्षिणा,

मन ही मन मैं सोचूं।

चुका न पाऊं ऋण मैं तेरा,

अगर जीवन भी अपना दे दूँ।

Happy Teacher Day: Thank you for making me what I am today! You made a wonderful difference in my life.

Happy Teachers Day 2019!