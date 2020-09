Happy Teacher’s Day 2020 Quotes, Wishes, Greetings in Hindi, English, Marathi, Malayalam, Tamil, Telugu, Teachers Day Images, wallpapers for Whatsapp DP and Facebook Status: Teacher's Day will be celebrated on September 5, to honour the immense contribution of teachers to students. If you want to wish your favourite teachers and mentors, we ha e a list of images and messages you can send.

Happy Teacher’s Day 2020 Quotes, Wishes, Greetings in Hindi, English, Marathi, Malayalam, Tamil, Telugu, Teachers Day Images, wallpapers for Whatsapp DP and Facebook Status: Teachers, whether in schools or in professor sin colleges, have an immense and massive role in shaping the lives of the next generations. To honour their contribution, the birthday of Dr Sarvapalli Radhakrishnan, is celebrated as Teachers’ Day, on September 5th every year. On this day, many schools and educational institutions dedicate various events and performances to teachers.

So, if you are looking to wish your favourite teachers and mentors, we have curated a list of Happy Teacher’s Day 2020 Quotes, Wishes, Greetings in Hindi, English, Marathi, Malayalam, Tamil, Telugu, Teachers Day Images, wallpapers for Whatsapp DP and Facebook Status for you.

Happy Teacher’s Day 2020 Quotes, Wishes, Greetings in English

You are not only our teacher

You are our friend, philosopher and guide

All molded into one person

We will always be grateful for your support

Happy Teachers’ Day! Just wanted to let you know how much your time, effort, and hard work is appreciated. Happy Teachers’ Day! I am indebted to my father for living, but to my teacher for living well. – Alexander the Great! It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. – Albert Einstein! Teaching Is Leaving A Vestige Of One Self

In The Development Of Another.And Surely The Student Is A Bank Where You Can Deposit Your Most Precious Treasures. Happy Teachers Day! You were earnest in all your duties as my teacher, no wonder I turned out to be what I am today. Happy Teachers Day 2020! Dear Teacher, Thanks for inspiring hope in me, igniting my imagination, and instilling in me – a love of learning. Happy Teachers’ Day.Wish you a very Happy Teachers’ Day, maam! You have always been the one I have looked up to! Love you!

Happy Teacher’s Day 2020 Quotes, Wishes, Greetings in Hindi

आप केवल हमारे शिक्षक नहीं हैं आप हमारे मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक हैं सभी एक व्यक्ति में ढले हम आपके समर्थन के लिए हमेशा आभारी रहेंगे अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं!

बस आपको यह बताने की इच्छा थी कि आपका समय, प्रयास और कड़ी मेहनत की सराहना की जाती है। अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं!

मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूं, लेकिन अच्छे जीवन जीने के लिए अपने शिक्षक के लिए। – सिकंदर महान

रचनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान में आनंद जगाना शिक्षक की सर्वोच्च कला है। – अल्बर्ट आइंस्टीन

शिक्षण एक स्व की एक प्रतिष्ठा छोड़ रहा है दूसरे के विकास में। और निश्चित रूप से छात्र एक बैंक है जहां आप अपने सबसे कीमती खजाने को जमा कर सकते हैं।

अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं आप मेरे शिक्षक के रूप में अपने सभी कर्तव्यों में निष्ठावान थे, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं आज जो कुछ भी हूं, उससे बाहर निकला।

हैप्पी टीचर्स डे 2020 प्रिय शिक्षक, मुझमें प्रेरणादायक आशा के लिए धन्यवाद, मेरी कल्पना को प्रज्वलित करना, और मुझमें उत्साह उत्पन्न करना – सीखने का प्यार।

हैप्पी टीचर्स डे। आपको बहुत-बहुत मुबारक टीचर्स डे, मैम! आप हमेशा से वही हैं जो मैंने देखा है! तुम्हें प्यार!

Happy Teacher’s Day 2020 Quotes, Wishes, Greetings in Telugu

మీరు మా గురువు మాత్రమే కాదు మీరు మా స్నేహితుడు, తత్వవేత్త మరియు గైడ్ అన్నీ ఒక వ్యక్తిగా అచ్చువేయబడ్డాయి మీ మద్దతుకు మేము ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతాము ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు! మీ సమయం, కృషి మరియు కృషి ఎంతగానో ప్రశంసించబడతాయని మీకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు! నేను జీవించినందుకు నా తండ్రికి రుణపడి ఉన్నాను, కానీ బాగా జీవించినందుకు నా గురువుకు. - అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్! సృజనాత్మక వ్యక్తీకరణ మరియు జ్ఞానంలో ఆనందాన్ని మేల్కొల్పడం గురువు యొక్క అత్యున్నత కళ. - ఆల్బర్ట్ ఐన్‌స్టీన్! బోధన అనేది ఒక స్వయం ప్రతిపత్తిని వదిలివేస్తుంది మరొకరి అభివృద్ధిలో. మరియు ఖచ్చితంగా విద్యార్థి మీ అత్యంత విలువైన నిధులను జమ చేయగల బ్యాంకు. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు! నా గురువుగా మీ అన్ని విధుల్లో మీరు శ్రద్ధగా ఉన్నారు, నేను ఈ రోజు ఉన్నాను అని ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 2020! ప్రియమైన గురువు, నాలో ఆశను ప్రేరేపించినందుకు, నా హను మండించినందుకు మరియు నాలో చొప్పించినందుకు ధన్యవాదాలు - నేర్చుకునే ప్రేమ. హ్యాపీ టీచర్స్ డే. మీకు చాలా హ్యాపీ టీచర్స్ డే శుభాకాంక్షలు, మామ్! నేను ఎప్పటినుంచో మీరు చూసారు! ప్రేమిస్తున్నాను!

Happy Teacher’s Day 2020 Quotes, Wishes, Greetings in Tamil

நீங்கள் எங்கள் ஆசிரியர் மட்டுமல்ல நீங்கள் எங்கள் நண்பர், தத்துவவாதி மற்றும் வழிகாட்டி அனைத்தும் ஒரு நபராக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன உங்கள் ஆதரவுக்கு நாங்கள் எப்போதும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்போம் இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துகள்! உங்கள் நேரம், முயற்சி மற்றும் கடின உழைப்பு எவ்வளவு பாராட்டப்படுகின்றன என்பதை உங்களுக்குத் தெரிவிக்க விரும்பினேன். இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துகள்! நான் வாழ்ந்ததற்காக என் தந்தையிடம் கடன்பட்டிருக்கிறேன், ஆனால் நன்றாக வாழ்ந்த என் ஆசிரியருக்கு. - மாவீரன் அலெக்ஸ்சாண்டர்! படைப்பு வெளிப்பாடு மற்றும் அறிவில் மகிழ்ச்சியை எழுப்புவது ஆசிரியரின் மிக உயர்ந்த கலை. - ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்! கற்பித்தல் என்பது ஒரு சுயத்தின் சான்றை விட்டு விடுகிறது இன்னொருவரின் வளர்ச்சியில். நிச்சயமாக மாணவர் என்பது உங்கள் மிக அருமையான பொக்கிஷங்களை நீங்கள் டெபாசிட் செய்யக்கூடிய ஒரு வங்கியாகும். இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துகள்! என் ஆசிரியராக உங்கள் எல்லா கடமைகளிலும் நீங்கள் ஆர்வத்துடன் இருந்தீர்கள், இன்று நான் என்னவாக இருக்கிறேன் என்பதில் ஆச்சரியமில்லை. இனிய ஆசிரியர் தினம் 2020! அன்புள்ள ஆசிரியரே, என்னில் நம்பிக்கையைத் தூண்டுவதற்கும், என் கற்பனையைத் தூண்டுவதற்கும், என்னுள் ஊடுருவியதற்கும் நன்றி - கற்றல் காதல். இனிய ஆசிரியர் தினம். உங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியான ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள், மாம்! நான் எப்போதுமே நான் பார்த்திருக்கிறேன்! உன்னை காதலிக்கிறேன்!

Happy Teacher’s Day 2020 Quotes, Wishes, Greetings in Marathi

आपण फक्त आमचे शिक्षक नाही आपण आमचे मित्र, तत्वज्ञानी आणि मार्गदर्शक आहात सर्व एका व्यक्तीमध्ये बनले आपल्या समर्थनाबद्दल आम्ही नेहमीच आभारी आहोत शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! आपला वेळ, प्रयत्न आणि परिश्रम किती कौतुक आहेत हे फक्त आपल्याला सांगू इच्छित होते. शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! मी जगण्यासाठी माझ्या वडिलांचे bणी आहे, पण चांगले आयुष्य जगण्यासाठी माझ्या शिक्षकाचा मी .णी आहे. - अलेक्झांडर द ग्रेट! सर्जनशील अभिव्यक्ती आणि ज्ञानाने आनंद जागृत करणे ही शिक्षकांची सर्वोच्च कला आहे. - अल्बर्ट आईन्स्टाईन! अध्यापन हे एखाद्याच्या आत्म्याचा पुरावा आहे दुसर्‍याच्या विकासात.आणि नक्कीच विद्यार्थी एक बँक आहे जिथे आपण आपल्या सर्वात मौल्यवान खजिना जमा करू शकता. शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! माझे शिक्षक म्हणून आपण आपल्या सर्व कर्तव्यामध्ये प्रामाणिक होता, आज मी जे आहे ते मला आश्चर्य वाटले. शिक्षक दिन 2020 च्या हार्दिक शुभेच्छा! प्रिय शिक्षक, माझ्यामध्ये प्रेरणादायक आशेबद्दल, माझ्या कल्पनेला प्रज्वलित करण्यासाठी आणि माझ्यामध्ये जागृत करण्यासाठी - शिक्षणाचे प्रेम याबद्दल धन्यवाद. शिक्षकांच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा शिक्षक ’दिन, आई! मी नेहमीच पहात होतो. तुझ्यावर प्रेम आहे!

Happy Teacher’s Day 2020 Quotes, Wishes, Greetings in Malayalam

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും തത്ത്വചിന്തകനും

വഴികാട്ടിയുമാണ് എല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് വാർത്തെടുത്തു നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും സന്തുഷ്ടമായ അദ്ധ്യാപക ദിനം!

നിങ്ങളുടെ സമയം, പരിശ്രമം, കഠിനാധ്വാനം എന്നിവ എത്രമാത്രം വിലമതിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന്

നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സന്തുഷ്ടമായ അദ്ധ്യാപക ദിനം!

ജീവിച്ചതിന് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ നന്നായി ജീവിച്ചതിന് എന്റെ

അധ്യാപകനോട്. – മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ!

സൃഷ്ടിപരമായ ആവിഷ്കാരത്തിലും അറിവിലും സന്തോഷം ഉണർത്തുന്നത് അധ്യാപകന്റെ പരമമായ കലയാണ്. – ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ!

അദ്ധ്യാപനം എന്നത് ഒരു സ്വയത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് മറ്റൊരാളുടെ വികസനത്തിൽ.

തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ നിധികൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് വിദ്യാർത്ഥി. സന്തുഷ്ടമായ അദ്ധ്യാപക ദിനം!

എന്റെ അദ്ധ്യാപകനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചുമതലകളിലും നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥത

പുലർത്തിയിരുന്നു, ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ മാറിയതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. അധ്യാപക

ദിനാശംസകൾ 2020!

പ്രിയ ടീച്ചർ, എന്നിൽ പ്രത്യാശ പകർന്നതിനും എന്റെ ഭാവനയെ ജ്വലിപ്പിച്ചതിനും എന്നിൽ

പകർന്നതിനും നന്ദി – പഠന പ്രേമം. ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ

അധ്യാപക ദിനം ആശംസിക്കുന്നു, മാം!

ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കിയത് നിങ്ങളാണ്! എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടം ആണ്!