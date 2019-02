Happy Valentine's Day Shayari in Hindi 2019, Valentine Day Romantic Shayari, Valentines Day love status, beautiful Valentine's Day images for Girlfriend, Boyfriend and Lovers: Valentine's day every year falls in the month of February on the 14th day. Make this Valentine's Day to your special ones by greeting them with these Hindi wishes, messages and wallpapers.

The Valentines week is the week of lovers and it falls every year in the month of February. It consists of 8 special days, namely Rose day, Propose day, Chocolate day, Teddy day, Promise day, Hug day, Kiss day and the most celebrated Valentine’s day. Now it’s time for the celebrations of Valentine’s day. It is celebrated globally and youth enjoy it a lot as this is one of the most special days for many people.

To make this valentine day special for your partner you can add up a romantic surprise for them as it will make this day one of the most adorable and cherishable one for your boyfriend, girlfriend, husband, wife or lover.

You can take your partner to a candlelight dinner on this Valentine’s day in order to make it a memorable one and you will get a lot of private time with each other.

You can make it special just by decorating your room and make a cake or something they like. This will definitely melt their heart and will be one of the most memorable Valentine’s days of their life.

अब तो शाम-ओ-सहर मुझे रहता हैं बस खयाल तेरा

कुछ इस कदर दुआओ सा मिला हैं मुझे साथ तेरा,

की अब कोई शिकवा और शिकायत नही उस खुदा से

बस एक तुम्हे पाकर खुशियो से भर गया ये दामन मेरा

हैप्पी वैलेंटाइन्स डे

आपके आने से ज़िन्दगी कितनी खूबसूरत है

दिल में बसी है जो वो आपकी ही सूरत है

दूर जाना नही हम से कभी भूलकर भी

हमे हर कदम पर सिर्फ आपकी ज़रूरत है |

तुम्हारे साथ रहते रहते

तुम्हारी चाहत सी हो गयी हैं

तुमसे बात करते करते

तुम्हारी आदत सी हो गयी हैं

एक पल न मिले तो बेचैनी सी लगती हैं

दोस्ती निभाते निभाते

तुमसे मोहब्बत सी हो गयी हैं |

सवाल कुछ भी हो, जवाब तुम ही हो

रास्ता कोई भी हो, मंज़िल तुम ही हो

दुःख कितना ही हो, ख़ुशी तुम ही हो

अरमान कितने भी हो, आरज़ू तुम ही हो

गुस्सा कितना भी हो, प्यार तुम ही हो,

ख्वाब कोई भी हो, उस में तुम ही हो

क्योंकि तुम ही हो…!! अब तुम ही हो,

मेरी आशिक़ी अब तुम ही हो….!!!!!

कुछ सोचु तो तेरा ही ख्याल आता हैं

कुछ बोलू तो तेरा नाम आता हैं

कब तक मैं छुपाऊँ अपने दिल की बात

तेरी हर एक अदा पे हमे प्यार आता हैं

चेहरे पर तेरे सिर्फ मेरा ही नूर होगा

उसके बाद फिर तू न कभी मुझसे दूर होगा

जरा सोच के तो देख क्या ख़ुशी मिलेगी,

जिस पल तेरी मांग में मेरे नाम का सिंदूर होगा

तेरे हाथ की मैं वो लकीर बन जाऊं,

सिर्फ मैं ही तेरा मुक़दर तेरी तक़दीर बन जाऊं,

मैं तुझे इतना चाहू की तू भूल जाए हर रिश्ता

सिर्फ मैं ही तेरे हर रिश्ते की तस्वीर बन जाऊं,

तू आंखें बंद करे तो आऊं मैं ही नज़र,

इस तरह मैं तेरे हर खवाब की ताबीर बन जाऊ

कुछ रोशन हैं ज़िन्दगी तेरे आने से

कुछ बहकी सी हैं फ़िज़ा तेरे आने से

तू मुक्कद्दर हैं मेरे प्यार का

झूम उठा हैं मेरा दिल तेरे आने से

अब आये हो तो कभी लौट कर मत जाना

टूट कर भीकर जाउंगी तेरे चले जाने से

मेरी बस एक तमन्ना थी जो हसरत बन गयी,

कभी तुमसे दोस्ती थी अब मोहब्बत बन गयी,

कुछ इस तरह शामिल हुए तुम ज़िन्दगी में की,

सिर्फ तुझे ही सोचते रहना मेरी आदत बन गयी

तेरे होठों पे हो बस मुस्कान,

ऐसा में कुछ आज करू,

ना होने दू कभी मोहब्बत कम

इतना जी भर कर तुझे प्यार करू

