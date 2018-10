Karwa chauth live updates: The festival is celebrated with devotion in north Indian states Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Agra, Jaipur, Ahmedabad, Bangalore among others. This year Karwa Chauth will be celebrated on October 27. The Puja Muhrat starts at 5:48 pm and ends at 7:04 pm. The moonrise on Karwa Chauth is expected at 08:15 pm. Before starting the vrat Katha it is very important to pray to Lord Ganesh because no puja vidhi can be complete without his blessings on you and your family.

Karwa Chauth is the most significant festival for married Hindu women who fast on this day for the longevity of their husbands. According to the Hindu calendar, the festival is celebrated in the month Kartik. Karwa Chauth is a combination of two words Karwa(small earthen pot) and Chauth (fourth in Hindi). The festival is celebrated with devotion in north Indian states Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Agra, Jaipur, Ahmedabad, Bangalore among others.

This year Karwa Chauth will be celebrated on October 27. The Puja Muhrat starts at 5:48 pm and ends at 7:04 pm. The moonrise on Karwa Chauth is expected at 08:15 pm. Before starting the vrat Katha it is very important to pray to Lord Ganesh because no puja vidhi can be complete without his blessings on you and your family.

Ganesh katha-

“Ek sheher mai andhi budhiya maa thi, uske 1 beta aur 1 bahu thi , woh roz Ganesh ji ki puja karti thi. Ek din Ganesh ji khud uske samne aaye, aur bola tum jo mango gi mai tumhe sab dunga. Toh budhiya maa ne kaha mujhe mangna nhi aata toh kaise mangu. Toh Ganesh ji bolte chalo apne bete se pooch lo aur mujhe bata do. Jab budhiya maa ne apne bete se poocha toh usne kaha paise mang lo aur jab bahu se poocha toh usne kaha ek pota mang le. Tab budhiya maa ne soocha ki beta aur bahu apne matlab ki baat karte hai bas. Toh budhiya maa ne padosiyo se poocha, toh kehte ki budhiya teri thodi si zindagi baki hai kyu mange pote ya dhan. Esse accha apne liy aakhe mang le jaise ki teri bachi kuchi zindagi Khushi Khushi kaat jaye. Budhitya ne sabki baat suni aur ghar jake bahut socha. Agle din jab Ganesh ji aaye poochne ki kya mangogi mujhse toh budhiya maa kehte “Ganesh mahraj agar ap meri bhakti se khush hai toh mujhe 9 crore ki maya di, nirogi kaya de, amar Suhag de, aakho mai Prakash de, nati de, pota de, aur samast parivar ko Khushi de, aur akhir mai mujhe moksh de” Yeh sab Ganesh ji sunkar bole haye budhiya maa tune toh mujhe thag liya but mai tujhe sab dunga aur yeh kehkar Ganesh ji chale gaye. Ganesh ji jaise apne budhiya maa ke sare khwab pure kare waise he hamare aur hamare parivar ke bhi kare”

Karwachauth katha

Ek sahukar ke 7 bete aur 1 beti thi, uski patni and bahu ne vrat rakha tha, raat ko sahukar ke bete bhojan karne lage magar unki maa bahu aur behen nahi kha skte the jab tak chand na aa jaye. Unhone apni behen se bhojan karne ke liy kaha toh who kehti ki who nmhi kar skti jab tak chand na aajaye

Behen ki yeh baat sun kar bahiyo ne shehr se dhoor ja kar ek pahadke peeche agni laga di aur chalni se behen ki zindagi bachane ke liy us agni ke Prakash ko chand bata diya. Yeh sun kar who bahut khush hui aur usne apni bhabhiyo ko bola vrat khol lo, magar uski Bhabhi ko yeh razz pata that oh unhone kaha tere bhai tujhe agni dikha ke bol rhe hai ki who chand hai. Bhabhiyo ki baat subn kar bhi usne dhyan na diya aur bahiyo ke dwara Prakash ko he chand maan liya aur bhojan kar liya. Vrat bhang hone karan Ganesh ji bahut gusse hue aur eske baad uska pati bimar ho gaya aur maar gaya. Jab use apne paap ka pata chala usne spuja vidhi kari aur sab se Ashirwad lete hue Ganesh ji ko kush karte hue apne Pati ki zindagi vapis mang li. Esi prakar bhagwan ap sab ki prathna purn karo aur dhyan rakho. Jo stree dil se puja karegi uske pati ki aayu lambi hogi.