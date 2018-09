Take a look at our latest collection of Happy Janmashtami wishes and messages in Marathi: Whatsapp status, gif images, wallpapers, quotes, greetings, SMS and Facebook posts to wish Krishna Janmashtami. Krishna Janmashtami, this year will be lauded on September 2 and September 3 in India. The audpicious day marks as the famous activity Dahi Handi in Mumbai.

Krishna Janmashtami, this year will be lauded on September 2 and September 3 in India. The audpicious day marks as the famous activity Dahi Handi in Mumbai. Dahi Handi is celebrated with loud music, fun-filled water dance and the special contest of breaking matka filled with dahi or ghee. According to Hindu lunar-solar calendar, Krishna Janmashtami also known as Krishna Jayanti or Gokulashtami falls on the eighth day of the dark night. Take a look at our latest collection of Happy Janmashtami wishes and messages in Marathi: Whatsapp status, gif images, wallpapers, quotes, greetings, SMS and Facebook posts to wish Krishna Janmashtami:

Dahyat Sakhar On!, Sakharet Bhot,

Dahi Handi Ubhi Karuya.

Deuya Ekmekana Saath,

Foduya Handi Launch Unch Thaar,

Joshat Karuya Dahi Handicha Thaat..

Happy Janmashtami

Shri Krishna K Kadam Apke Ghar Aaye

Aap Khushiyon K Deep Jalayye

Pareshani Apse Ankhe Churaye

Krishna Janmotsav Ki Aapko Subh Kamnaye…

Happy Krishna Janmashtami

Radha Ki Chahat H Krishna,

Uske Dil Ki Virasat H Krishna,

Chahe Kitna V Ras Racha Le Krishna,

Duniya To Phir V Yhi Kehti H.

“RADHE KRISHNA”

Happy Krishna Janmashtami

Radha: Kanuda Jo Apda Prem Ne Jaher Maa Kehsho To

Tarathi Nahi Bolu Kanudo:-Bhale Tu Marathi Nahi Bol Pan

Katla Divas Nahi Bolish Tu Maarathi Bolvanu Bandh Karish

Pan Mane Yaad Karvanu Kevireete Band Karish Te Maane

Kidhu Hatu K Kanuda Tu Mara Swas Ma Vase Che To

Tu Swas Levanu Kevi Reete Bandh Karish.

Chandancha Sugandh,

Fulancha Har,

Pawasacha Sugandh,

Radha ani Krishna Yanchya Premachi aali Bahar,

Krishna Janmashtamit Houya Dang.

Happy Dahi Kala Handichya Shubecha

Happy Krishna Janmashtami

Krishna Jiska Naam,

Gokul Jiska Dhaam,

Aise Shree Bhagwan Ko,

Ham Sab Kare Pranam!

Jai Shree Krishna…

Happy Krishna Janmashtami

Kushanan Vasudevai Namh

Hare Parmatamayei Nam

Paratkaliea Nam,Govindai Namo Namh..

Krushan Vande Jagatguru

Happy Krishna Janmashtami

Dekho Phir Janmashtmi Aayi Hai,

Makhan Ki Handi Ne Phir Mithas Bhadhai Hai,

Kanha Ki Leela Hai Sabse Pyari,

Wo De Tumhe Duniya Bhar K Khusiya Sari.

Happy Krishna Janmashtami

Mathura Ki Khushbu,Gokul Ka Haar,

Virndavan Ki Sugandg,Brij Ka Fuhar,

Radha Ki Ummid Or Kanhaiya Ka Pyar,

Mubark Ho Apko Ye Janmastami Ka Tyohar.

Happy Krishna Janmashtami

