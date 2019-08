Krishna Janmashtami Shayari in Hindi for WhatsApp & Facebook: This year the festival will be celebrated on Saturday, August 23, 2019. Check out the muhurat, time and Hindi shayari inside.

Krishna Janmashtami Shayari in Hindi for WhatsApp & Facebook: Janmashtami a popular Hindu festival also popularly known as Gokulashtami which is celebrated by many all over the country to celebrate the birth of Lord Krishna, the eighth avatar of Lord Krishna. The festival usually is celebrated in the month of August, September and this year it will be celebrated on saturday, august 23, 2019.

To celebrate the festival temples are decorated with lights and people from everywhere visit temples to celebrate the birthday of Lord Krishna. From foods to sweets to different types of food are offered to god. Bhajan, kirtans along with satsangs are organized by temple communities to celebrate the birth of Lord Krishna.

This year the festival will be celebrated from 8:08 am on August 23, 2019, and will continue for the next 24 hours. NishitaPuja time will begin from 0:01 am to 0: 46 am on August 24 and the parana time if after 5:59 am. Check out Krishna Janmashtami Shayari in Hindi for WhatsApp & Facebook here:

भगवान कृष्ण आपके घर आएं,

कृष्णा जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

जो सबको राह दिखाते और सबकी बिगड़ी बनाते हैं,

हम तो ऐसे कृष्ण-कन्हैया का गुणगान गाते हैं.

विश्व को मोहमई महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा,

सारथी तो कभी प्रेमी बना, तो कभी गुरू-धर्म निभा गया कान्हा,

रूप विराट धरा तो, धरा तो धरा हर लोक पे छा गया कान्हा,

रूप किया लघु तो इतना के यशोदा की गोद में आ गया कान्हा.

चंदन की ख़ुशबू को रेशम का हार,

सावन की सुगंध और बारिश की फुहार,

राधा की उम्मीद को कन्हैया का प्यार,

मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्यौहार.

Happy Krishna Janmashtami

मिश्री से मीठे नन्द लाल के बोल,

इनकी बातें हैं सबसे अनमोल,

जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर,

दिल खोल के जय श्री कृष्ण बोल.

Happy Krishna Janmashtami

सोचा किसी अपने से बात करें,

अपने किसी खास को याद करें,

किया जो फैसला जन्माष्टमी की शुभकामना देने का,

दिल ने कहा क्यों न आपसे शुरूआत करें.

Happy Krishna Janmashtami

हो काल-गति से परे चिरंतन अभी वहाँ थे, अभी यहाँ हो,

कभी धरा पर, कभी गगन में, कभी कहाँ थे, कभी कहाँ हो,

तुम्हारी राधा को भान हैं तुम सकल चराचर में हो समायें,

बस एक मेरा हैं भाग्य मोहन कि जिसमें हो कर भी तुम नही हो.

न द्वारका में मिले विराजे, बिरज की गलियों में भी नही हो,

न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहं जड़े ज्ञान में नही हो,

तुम्हें ये जग ढूढ़ता है मोहन, मगर इसे ये ख़बर नही हैं,

बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यही हो.

माखन चुराकर जिसने खाया,

बंसी बजाकर जिसने नचाया,

ख़ुशी मनाओ उनके जन्म दिन की,

जिन्होंने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया.

राधा की भक्ति, मुरली की मिठास,

माखन का स्वाद और गोपियों का रास,

सब मिलके बनाता हैं जन्माष्टमी का दिन ख़ास.

Happy Janmashtami