One of the sacred months of Muslim community, Muharram will be marked on September 21, this year. Take a look at our special collection of Muharram 2018 wishes and messages in Urdu:

One of the sacred month of Muslim community, Muharram meaning forbidden falls in the very first month of Islamic calendar. Muslims the entire month either mourn or commemorate the battle of Karbala. This year the holiest month will be marked on September 21. Take a look at the Muharram 2018 wishes and messages in Urdu: WhatsApp status, GIF images, wallpapers, quotes, greetings, SMS and Facebook posts to wish.

“Kat rahi hy zindahi aulaad ai ali k sayai mai moot khud mamoor hy mairi hifazaat k liyai har ghari raiht hun main nad ai ali k sayai mai. Happy Muharram!”

“Jis Ko Arbaab-E-Nazar Haq Ka Waali Kehtey Hain, Sar-Ba-Sar Waqif-E-Israar Jali Kahty Hain,

Jis Ko Dooba Huaa Sooraj Bhi Plut Kar Dekhe, Hum Usy Apney Aqeday Main ‘Ali’ Kahtey Hain.”

“Woh Jine Apne Nana Ka Wada Wafa Kar Diya; Ghar Ka Ghar Sapurd-E-Khuda Kar Diya; Nosh Kar Liya Jiss Ne Shahadar Ka Jaam; Uss ‘Hussain Ibne Ali’ Par Lakhon Salaam! Have a blessed Muharram!”

“Taa Hashar Ye Khiyal Meray Dil Ka Chain Hai Mohsin Meri Nijaat Ka Zamin Hussain Hai — Happy Muharram”

“Nijat Ki Jab Appeal Karna; Hussain Apna Wakeel Karna; Aggar Sar Ke Badle Hussain Mile; Toh Zindagi Na Taveel Karna. Have a blessed Muharram!”

“Sun Le Ye Ghaur Se Waiiz Tu Kia, Tere Baap Ko Bhi Jaiye Wiladat E Ali Par Apne Sir Ko Jukana Parega Happy Muharram”

“Phir Aaj HAQ K Liye Jaan Fida Kare Koi Wafa Bhi JHOOMUthe Yun Wafa Kare Koi Namaz 1400 Saalon Se Intizar Main Hai HUSSAIN Ki Terha Mujh Ko. Happy Muharram!”

“Farzand-E-Ali Imam Hussain A.S. Ne Fermaya. Aisay Shakhs Per Zulm Keray Say Muhtat Reho Jiss Ka Allah K Siwa Koe Na Ho.-Happy Muharram.”

