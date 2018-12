New Year wishes messages shayari quotes 2019 in Hindi: Every year new year is celebrated on January 1 and it marks the begging of a year. The new year is celebrated by different people of different cultures in their own way. As the party season is here share these quotes, Shayari, images, wishes and greeting cards with your loved ones! check inside

New Year wishes messages Shayari quotes 2019 in Hindi: Happy new year to all of you! As we gear up to bid goodbye to 2018 and welcome a more hopeful, brighter and a fun 2019 no new year is complete without our loved ones. From parties to award shows this new year is surely going to be the best one as we will have our loved ones beside us. January 1 marks as the beginning of the new year and it is celebrated by many people of different cultures all around the world.

As we step into the new year, take a look at the greeting cards, Hindi Shayari, quotes here:

New Year wishes in Hindi

गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है मुबारक हो आपको नया साल हमने अडवांस में यह पैगाम भेजा है हैप्पी न्यू इयर नया साल आया बनकर उजाला; खुल जाए आपकी किस्मत का ताला; हमेशा आप पर मेहरबान रहे ऊपर वाला; यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला! नया साल मुबारक हर साल आता है, हर साल जाता है, इस नये साल में आपको वो सब मिले; जो आपका दिल चाहता है। नया साल मुबारक। आपकी आँखों में सजे है जो भी सपने, और दिल में छुपी है जो भी अभिलाषाएं! यह नया वर्ष उन्हें सच कर जाए; आप के लिए यही है हमारी शुभकामनायें! आप जहाँ जाये वहां से करे फ्लाई ऑल टियर* सब लोग आप को ही मानें अपना डियर* आप की हर राह हो आलवेज़ क्लियर… और खुदा दे आप को एक जक्कास न्यू इयर!! हैप्पी न्यू इयर.

New Year Hindi shayari:

1. आपके सारे गम खुशियों में तोल दूँ,

अपने सारे राज़ आपके सामने खोल दूँ

कोई मुझसे पहले न बोल दे,

इसलिए सोचा क्यों न आज ही,

आपको हैप्पी न्यू इयर बोल दूँ!..!!!!

2. गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,

सितारो ने आसमान से सलाम भेजा है,

मुबारक हो आपको नया साल,

हम ने ये ADVANCE में ये पैगाम भेजा है!!

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं ।

3. शेर कभी छुप कर शिकार नहीं करते

बुज़दिल कभी खुलकर वार नहीं करते

हम तो वो है जो नया साल विश करने के लिए

एक जनवरी का इंतज़ार नहीं करते!

।। नया साल मुबारक हो।।

4. इस साल आपके घर खुशियों की हो धमाल,

दौलत की ना हो कमी आप हो जाए मालामाल,

मुस्कुराते रहो ऐसा हो सबका हाल,

तहे दिल से मुबारक हो आपको नया साल !

5. इस रिश्ते को यूँ ही बनाये रखना,

दिल में यादों के चिराग जलाये रखना,

बहुत प्यारा सफर रहा 2018 का…

बस ऐसा ही साथ 2019 में भी बनाये रखना।

नव वर्ष की शुभ कामनाएं..!

6. फूल खिलेंगे गुलशन में खूबसूरती नज़र आएगी,

बीते साल की खट्टी मीठी यादें संग रह जाएगी,

आओ मिलकर जशन मनाएं नए साल का हँसी ख़ुशी से,

नए साल की पहली सुबह ख़ुशियाँ अनगिनत लाएगी।

New Year Hindi images:

