Happy Teacher’s Day Wishes, Messages, Quotes in Hindi for 2019, Teachers Day Gif, Images, Photos, HD wallpapers, Greetings, SMS for Whatsapp and Facebook Status: In India, Teacher’s day is celebrated every year on 5th September. It is celebrated to show gratitude to the teachers for their role in society. 5th September is the birth anniversary of a great mentor and former President of India Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was a great advocate of education and was a great teacher.

मुझे पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए धन्यवाद

मुझे सही-गलत की पहचान सिखाने के लिए धन्यवाद

मुझे बड़े सपने देखने और आकाश को चूमने का साहस देने के लिए धन्यवाद

मेरा मित्र, गुरु और प्रकाश बनने के लिए धन्यवाद

आज टीचर्स डे के दिन हम आपसे बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह से हमें पढ़ाते हैं…

हमारा ध्यान रखते हैं…

हमें प्यार करते हैं…

वो आपको दुनिया का बेस्ट टीचर बनाता है.

हैप्पी टीचर्स डे

जो बनाए हमें इंसान

और दे सही-गलत की पहचान

देश के उन निर्माताओं को

हम करते हैं शत-शत प्रणाम!

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.

साक्षर हमें बनाते हैं

जीवन क्या है समझाते हैं

जब गिरते हैं हम हार कर तो साहस वही बढाते हैं

ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक – गुरु कहलाते हैं

इस शिक्षक दिवस पर सभी गुरुजनों को कोटि-कोटि प्रणाम

दिया ज्ञान का भण्डार हमें

किया भविष्य के लिए तैयार हमें

हैं आभारी उन गुरुओं के हम

जो किया कृतज्ञ अपार हमें

मेरे जीवन में आने वाले हर एक शिक्षक को शत-शत नमन

गुरुर्ब्रह्मा ग्रुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।

गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

अर्थ: गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही शंकर है;

गुरु ही साक्षात परमब्रह्म हैं; ऐसे गुरु का मैं नमन करता हूँ।

आप मेरे जीवन की चिंगारी हैं, प्रेरणा हैं, गाइड हैं…

आप ही मेरे जीवन का प्रकाश स्तम्भ हैं

मैं मन की गहराइयों से आपका आभारी हूँ

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

आपने सिखाया पढ़ना आपने सिखाई लिखाई

गणित भी जाना आपसे आपने ही भूगोल बतायी

बारंबार नमन करता हूँ…स्वीकार करें बधायी

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

आपने मुझे तब गाइड किया जब मैं भटक गया था

आपने मुझे तब सपोर्ट किया जब किसी को मुझपर भरोसा नहीं था

आपने हमेशा मुझे अच्छी बातें सिखायीं

मैं आपसे बार-बार तो नहीं कह पाता, लेकिन जब भी कहता हूँ दिल से कहता हूँ

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

गुमनामी के अँधेरे से निकाल एक पहचान बना दिया

दुनिया के ग़म से मुझे अनजान बना दिया

कृपा हुई गुरु की मुझपर कुछ ऐसी

मुझ जैसे नाकाबिल को इंसान बना दिया

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं