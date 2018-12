Madhya Pradesh Assembly elections 2018: In 2013, BJP's vote share was 44.48% compared to 34.27% in 2008. The BJP had stormed to power in the 2013 Madya Pradesh assembly elections, winning 165 of 230 seats while the Congress could manage just 58. In last elections, Mayawati’s Bahujan Samaj Party (BSP) had got 4 and others won 3 seats.

The assembly elections are being seen as a bellwether for 2019 polls and it is a litmus test for Narendra Modi

Madhya Pradesh Assembly elections 2018: The election season in five key assembly states comes to an end. Now its time for results which will have ramifications on Lok Sabha elections next year, given the high stakes for the ruling BJP-led NDA at the Centre. The half-way mark in 230-member Assembly is 115. The polling in the state was held on November 28 that saw a voter turn out of 74.61 per cent, which is higher than the 2013 figure of 72.7 per cent. The counting of votes will take place on December 11 which will decide the fate of 2,899 candidates in the state. The other key states that will decide the fate of national parties – the BJP and the Congress – are Rajasthan, Chhattisgarh, Telangana and Mizoram, the only state north-eastern state where the Congress is in power.

Talking about poll strategies, the BJP’s game plan, as usual, was aggressive campaigning by its star campaigner and Prime Minister, Narendra Modi and his agenda of Sabka Sath-Sabka Vikas. On the other hand, the Congress banked on state issues like Vyapam scam, a spike in cases of sexual assault against women under BJP’s regime and farmers’ distress.

What exit poll predicts:

Meanwhile, an aggregation of prominent exit polls have predicted a neck to neck fight between the Congress and the BJP which has been in power.

There is a strong anti-incumbency factor against incumbent Shivraj Singh Chouhan who is hoping for straight fourth-term. The assembly elections are being seen as a bellwether for 2019 polls and it is a litmus test for Narendra Modi.

2013 Assembly elections analysis:

In 2013, BJP’s vote share was 44.48% compared to 34.27% in 2008. The BJP had stormed to power in the 2013 Madya Pradesh assembly elections, winning 165 of 230 seats while the Congress could manage just 58. In last elections, Mayawati’s Bahujan Samaj Party (BSP) had got 4 and others won 3 seats.

Let’s take a look at the list of winners in 2013 Madhya Pradesh assembly elections.

A. C. NO. AC Name Category Winner Gender Party Vote Runner-up Candidates Name Gender Party vote

1 Sheopur GEN Durgalal Vijay M BJP 65211 Babu Jandail M BSP 48784 2 Vijaypur GEN Ramniwas Rawat M INC 67358 Sitaram Adiwashi M BJP 65209 3 Sabalgarh GEN Meharban Singh Rawat M BJP 55950 Suresh Chaudhary M INC 33446 4 Joura GEN Subedar Singh M BJP 42421 Banwari Lal M INC 39923 5 Sumawali GEN Satyapal Singh M BJP 61557 Ajab Singh Kushwaha M BSP 47481 6 Morena GEN Rustam Singh M BJP 56744 Ramprakash M BSP 55040 7 Dimani GEN Balveer Singh Dandotiya M BSP 44718 Ravindra Singh Tomar Bhidausa M INC 42612 8 Ambah SC Satyaprakash M BSP 49574 Banshi Lal Jatav M BJP 38286 9 Ater GEN Satyadev Katare M INC 45592 Arvind Singh Bhadoriya M BJP 34166 10 Bhind GEN Narendra Singh Kushwah M BJP 51170 Sanjeev Singh M BSP 45177 11 Lahar GEN Dr Govind Singh M INC 53012 Rasal Singh M BJP 46739 12 Mehgaon GEN Choudhary Mukesh Singh Chaturvedi M BJP 29733 O.P.S. Bhadouriya M INC 28460 13 Gohad SC Lal Singh Arya M BJP 51711 Mevaram Jatav M INC 31897 14 Gwalior Rural GEN Bharat Singh Kushwah M BJP 47944 Ram Sevak Singh M INC 36006 15 Gwalior GEN Jai Bhan Singh Pawaiya M BJP 74769 Pradhuman Singh Tomar M INC 59208 16 Gwalior East GEN Maya Singh M BJP 59824 Munnalal Goyal M INC 58677 17 Gwalior South GEN Narayan Singh Kushwah M BJP 68627 Ramesh Agrawal M INC 52360 18 Bhitarwar GEN Lakhan Singh Yadav M INC 40578 Anoop Mishra M BJP 34030 19 Dabra SC Imarti Devi F INC 67764 Suresh Rajey M BJP 34486 20 Sewda GEN Pradeep Agarwal M BJP 32423 Ghanshyam Singh M INC 23614 21 Bhander SC Ghanshyam Pironiya M BJP 36878 Arun Kumar M INC 29227 22 Datia GEN Narottam Mishra M BJP 55997 Rajendra Bharti M INC 44300 23 Karera SC Shakuntla Khatik M INC 59371 Omprakash Khatik M BJP 49051 24 Pohari GEN Prahlad Bharti M BJP 53068 Harivallabh Shukla M INC 49443 25 Shivpuri GEN Yashodhara Raje Scindia F BJP 76330 Birendra Raghuwanshi M INC 65185 26 Pichhore GEN Kpsingh Kakkaju M INC 78995 Bhaiya Pritam Lodhi M BJP 71882 27 Kolaras GEN Ram Singh Yadav M INC 73942 Devendra Kumar Jain Patte Wale M BJP 48989 28 Bamori GEN Mahendra Singh Sisodia M INC 71804 Kanhaiya Lal Rameswar Agrawal M BJP 53243 29 Guna SC Pannalal Shakya M BJP 81444 Neeraj Nigam M INC 36333 30 Chachoura GEN Mamta Meena F BJP 82779 Shivnarayan Meena M INC 47878 31 Raghogarh GEN Jaivardhan Singh M INC 98041 Radhe Shyam Dhakad M BJP 39837 32 Ashok Nagar SC Gopilal Jatav M BJP 55976 Jajpalsingh Jajji M INC 52628 33 Chanderi GEN Gopal Singh Chauhan Daggi Raja M INC 73484 Rao Rajkumar Singh Yadav M BJP 43166 34 Mungaoli GEN Mahendra Singh Kalukheda M INC 70675 Rao Deshraj Singh M BJP 49910 35 Bina SC Mahesh Rai M BJP 61356 Nirmala Sapre F INC 42587 36 Khurai GEN Bhupendra Singh M BJP 62127 Arunoday Choubey Annu Bhaiya M INC 56043 37 Surkhi GEN Parul Sahu Kesari M BJP 59513 Govind Singh Rajpoot M INC 59372 38 Deori GEN Harsh Yadav M INC 71185 Ratansingh Silarpur M BJP 49105 39 Rehli GEN Gopal Bhargava M BJP 101899 Brijbihari Pateriya M INC 50134 40 Naryoli SC Pradeep Lariya M BJP 69195 Advocate Surendra Choudhary M INC 53149 41 Sagar GEN Shailendra Kumar M BJP 64351 Sushil Tiwari M INC 56128 42 Banda GEN Harvansh Singh M BJP 66203 Narayan Prajapati M INC 48323 43 Tikamgarh GEN Krishna Kumar Shrivastava M BJP 57968 Yadvendra Singh M INC 41079 44 Jatara SC Ahirwar Dinesh Kumar M INC 51149 Harishankar Khatik M BJP 50916 45 Prithvipur GEN Anitasunil Nayak M BJP 51147 Brajendra Singh Rathore M INC 42520 46 Niwari GEN Anil Jain M BJP 60395 Meera Deepak Yadav F SP 33186 47 Khargapur GEN Chandasurendra Sinhg Gaur M INC 59771 Rahul Singh Lodhi M BJP 54094 48 Maharajpur GEN Manvendra Singh M BJP 45816 Aapke Rakesh Pathak M BSP 30095 49 Chandla SC Ramdayal Prajapati M BJP 65959 Harprasad M INC 28562 50 Rajnagar GEN Kun Vikram Singh Urf Nati Raja M INC 54643 Dr. Ramkrishn Kusmariya M BJP 46036 51 Chhatarpur GEN Lalita Yadav M BJP 44623 Alok Chaturvedi M INC 42406 52 Bijawar GEN Guddan Pathak M BJP 50576 Bablu Rajesh Shukla M INC 40197 53 Malhara GEN Ahir Rekha Yadav M BJP 41779 Tilak Singh Lodhi M INC 40265 54 Pathariya GEN Lakhan Patel M BJP 60083 Kunvar Pushpendra Singh Hazari M INC 52768 55 Damoh GEN Jayant Malaiya M BJP 72534 Chandra Bhan Bhaiya M INC 67581 56 Jabera GEN Pratap Singh M INC 68511 Dashrath Singh Lodhi Dassu Bhaiya M BJP 56615 57 Hatta SC Umadevilalchand Khatik M BJP 59231 Hari Shankar Chodhri M INC 56379 58 Pawai GEN Pandit Mukesh Nayak M INC 78949 Brijendra Pratap Singh M BJP 67254 59 Gunnaor SC Mahendra Singh M BJP 41980 Shiv Dayal M INC 40643 60 Panna GEN Kusum Singh Mahdele M BJP 54778 Lodhi Mahendra Pal Varma M BSP 25742 61 Chitrakoot GEN Prem Singh M INC 45913 Surendra Singh Gaharwar M BJP 34943 62 Raigaon SC Usha Choudhary F BSP 42610 Pushpraj Bagri M BJP 38501 63 Satna GEN Shankarlal Tiwari M BJP 56160 Rajaram Tripathi M INC 40828 64 Nagod GEN Yadavendra Singh M INC 55879 Gaganendra Pratap Singh M BJP 45815 65 Maihar GEN Narayan Prasad M INC 48306 Ramesh Prasad M BJP 41331 66 Amarpatan GEN Rajendra Kumar Singh Dadabhai M INC 48341 Ramkhelawan Patel M BJP 36602 67 Rampur-Baghelan GEN Harsh Singh M BJP 71818 Ram Lakhan Singh M BSP 47563 68 Sirmour GEN Divyaraj Singh M BJP 40018 Dr. Vivek Tiwari M INC 34730 69 Semariya GEN Neelam Abhey Mishra F BJP 36173 Pankaj Singh M BSP 30196 70 Teonthar GEN Rama Kant M BJP 44347 Ramashankar Singh M INC 34590 71 Mauganj GEN Sukhendra Singh M INC 38898 Laxman Tiwari M BJP 28132 72 Deotalab GEN Girish Gautam M BJP 36495 Ad. Vidhya Wati Patel F BSP 32610 73 Mangawan SC Sheela Devi F BSP 40349 Pannabai Prajapati F BJP 40074 74 Rewa GEN Rajendra Shukla M BJP 61502 Krishna Kumar Gupta M BSP 23956 75 Gurh GEN Sundarlal Tiwari M INC 33741 Nagendra Singh M BJP 32359 76 Churhat GEN Ajay Singh M INC 71796 Sharadendu Tiwari M BJP 52440 77 Sidhi GEN Kedar Nath Shukla M BJP 53115 Kamaleshwar Prasad Dwivedi M INC 50755 78 Sihawal GEN Kamleshwar Indrajeetkumar M INC 72928 Vishwamitra Pathak M BJP 40372 79 Chitrangi ST Saraswati F INC 57466 Jagannath Singh M BJP 47621 80 Singrauli GEN Ram Lallu Vaishy M BJP 48293 Bhuvneshwar Prasad Singh Raja Baba M INC 37733 81 Devsar SC Rajendra Kumar M BJP 64217 Banshmani Prasad Verma M others 31003 82 Dhauhani ST Kunwar Singh Tekam M BJP 60130 Tilakraj Singh Uike M INC 41129 83 Beohari ST Ram Pal Singh M INC 74710 Ram Prasad Singh M BJP 57368 84 Jaisinghnagar ST Pramila Singh M BJP 74156 Dhyan Singh M INC 60193 85 Jaitpur ST Jai Singh Maravi M BJP 65856 Lalan Singh M INC 54650 86 Kotma GEN Manoj Kumar Agrawal M INC 38319 Rajesh Soni M BJP 36773 87 Anuppur ST Ramlal Rautel M BJP 57438 Bisahulal Singh M INC 45693 88 Pushprajgarh ST Phundelal M INC 69192 Sudama Singh Singram M BJP 33545 89 Bandhavgarh ST Gyan Singh M BJP 66881 Pyrelal Baiga M INC 48236 90 Manpur ST Meena Singh M BJP 70024 Gyanwati Singh F others 26396 91 Barwara ST Moti Kashyap M BJP 62292 Vijay Raghvendra Singh M INC 59005 92 Vijayraghogarh GEN Sanjay Pathak M INC 60719 Padma Shukla F BJP 59790 93 Murwara GEN Sandip Shriprasad Jaiswal M BJP 87396 Feroz Ahmad M INC 40258 94 Bahoriband GEN Prabhat Pandey M BJP 54504 Ku Dr. Nishith Patel M INC 33586 95 Patan GEN Neelesh Awasthi M INC 85538 Ajay Vishnoi M BJP 72802 96 Bargi GEN Pratibha Singh M BJP 69076 Thakur Sobran Singh M INC 61677 97 Jabalpur Purba SC Anchal Sonkar M BJP 67167 Advocate Lakhan Ghanghoria M INC 66012 98 Jabalpur Uttar GEN Sharad Jain Advocate M BJP 74656 Naresh Saraf M INC 41093 99 Jabalpur Cantt GEN Ashok Rohani M BJP 83676 Sarveshwar (Chaman) Shrivastava M INC 29935 100 Jabalpur Paschim GEN Tarun Bhanot M INC 62668 Harenderjeet Singh (Babbu) M BJP 61745 101 Panagar GEN Susheel Kumar Tiwari M BJP 82358 Rupendra Patel M INC 54404 102 Sihora ST Nandhini Maravi F BJP 63931 Jamuna Maravi F INC 48927 103 Shahpura ST Omprakash Dhurwey M BJP 76796 Ganga Bai F INC 44115 104 Dindori ST Omkar Singh Markam M INC 76866 Jay Singh Maravi M BJP 70478 105 Bichhiya ST Pandit Singh Dhurwey M BJP 65836 Narayan Singh Patta M INC 47520 106 Niwas ST Rampyare Kulaste M BJP 65916 Patiram Pandro M INC 55006 107 Mandla ST Sanjeev Chhote Lal Uikey M INC 80066 Sampatiya Uikey F BJP 76239 108 Baihar ST Sanjay Uieke M INC 82419 Bhagat Singh Netam M BJP 50067 109 Lanji GEN Hina Likhiram Kawre M INC 79068 Ramesh Dileep Bhatere M BJP 47318 110 Paraswada GEN Madhu Bhagat M INC 49216 Ram Kishor (Nano) Kaware M BJP 46367 111 Balaghat GEN Gourishankar Chaturbhuj Bisen M BJP 71993 Anubha Munjare F SP 69493 112 Waraseoni GEN Dr. Yogendra Nirmal M BJP 66806 Pradeep Amritlal Jaiswal M INC 48868 113 Katangi GEN K D Deshmukh M BJP 57230 Udaysingh Pancheshwar Guruji M BSP 37280 114 Barghat ST Kamal Marskole M BJP 77122 Arjun Singh M INC 76853 115 Seoni GEN Dinesh Rai Munmun M IND 65402 Naresh Diwakar M BJP 44486 116 Keolari GEN Rajneesh Harbansh Singh M INC 72669 Dr. Dhal Singh Bisen M BJP 67866 117 Lakhnadon ST Yogendra Singh M INC 77928 Smt. Shashi Thakur (Maravi) F BJP 65147 118 Gotegaon SC Dr. Kailash Jatav M BJP 74759 Narmada Prasad Prajapati M INC 54588 119 Narsingpur GEN Jalam Singh Patel Munna Bhaiya M BJP 89921 Sunil Jaisawal M INC 41440 120 Tendukheda GEN Sanjay Sharma M BJP 81938 Surendra Dhimole M INC 37336 121 Gadarwara GEN Govind Singh Patel M BJP 61202 Suneeta Patel F others 35889 122 Junnardeo ST Nathan Shah Kevreti M BJP 74319 Sunil Uikey M INC 54198 123 Amarwara ST Kamlesh Shah M INC 55684 Uttam Premnarayan Thakur M BJP 51621 124 Churai GEN Pt Ramesh Dudey M BJP 70810 Choudhary Gambheer Singh M INC 57179 125 Saunsar GEN Nanabhau Mohod M BJP 69257 Bhagvat Mahajan M INC 60841 126 Chhindwara GEN Chaudhary Chandrabhansingh Kubersingh M BJP 97769 Deepak Saxena M INC 72991 127 Parasia SC Sohanlal Valmik M INC 72235 Tarachand Bavariya M BJP 65373 128 Pandhurna ST Jatan Uikey M INC 61741 Tikaram Korachi M BJP 60263 129 Multai GEN Chandrashekhar Desmukh M BJP 84354 Sukhdev Panse M INC 52485 130 Amla SC Chaitram Manekar M BJP 77939 Bele Sunita F INC 38337 131 Betul GEN Hemant Vijay Khandelwal M BJP 82949 Hemant Wagadre M INC 58602 132 Ghoradongri ST Sajjan Singh Ueikey M BJP 77793 Bramha M INC 69709 133 Bhainsdehi ST Mahendra Kesharsingh Chouhan M BJP 77918 Dharmusingh Sirsam M INC 64642 134 Timarni ST Sanjay Shah Makdai M BJP 62502 Ramesh Radhelal Ivne M INC 45995 135 Harda GEN Ram Kishor Dogne M INC 74607 Kamal Patel M BJP 69956 136 Seoni-Malwa GEN Sartaaj Singh M BJP 78374 Dada Hajari Lal Raghuwanshi M INC 65827 137 Hoshangabad GEN Dr. Sita Sharan Sharma M BJP 91760 Ravi Kishor Jaiswal M INC 42464 138 Sohagpur GEN Vijaypal Singh Rajput M BJP 92859 Ranveer Singh Galcha M INC 63968 139 Pipariya SC Thakurdas Nagwanshi M BJP 91206 Smt Mamta Manoj Nagotra F INC 40049 140 Udaipura GEN Ramkishan Patel M BJP 90950 Bhagwan Singh Rajput M INC 46897 141 Bhojpur GEN Surendra Patwa M BJP 80491 Suresh Pachouri M INC 60342 142 Sanchi SC Dr Gourishankar Shejwar M BJP 85599 Dr. Prabhuram Choudhary M INC 64663 143 Silwani GEN Rampal Singh M BJP 68926 Devendra Patel M INC 51848 144 Vidisha GEN Shivraj Singh Chouhan M BJP 73783 Shashank Bhargava M INC 56817 145 Basoda GEN Nishank M INC 68002 Harisingh Raghuwanshi M BJP 51843 146 Kurwai SC Veersingh Panwar M BJP 65003 Pan Bai Panthi F INC 60922 147 Sironj GEN Govardhan Lal M INC 65297 Laxmikant M BJP 63713 148 Shamshabad GEN Surya Prakash Meena M BJP 54233 Jyotsna Yadav F INC 51075 149 Berasia SC Vishnu Khatri M BJP 76657 Mahesh Ratnakar M INC 47353 150 Bhopal Uttar GEN Arif Aqueel M INC 73070 Arif Baig M BJP 66406 151 Narela GEN Vishwas Sarang M BJP 98472 Sunil Sood M INC 71502 152 Bhopal Dakshin-Paschim GEN Umashankar Gupta M BJP 71167 Sanjeev Saxena M INC 52969 153 Bhopal Madhya GEN Surendra Nath Singh M BJP 70696 Arif Masood M INC 63715 154 Govindpura GEN Babulal Gaur M BJP 116586 Govind Goyal M INC 45942 155 Huzur GEN Rameshwar Sharma M BJP 108994 Rajendra Mandloi M INC 49390 156 Budhni GEN Shivraj Singh Chouhan M BJP 128730 Dr. Mahendra Singh Chauhan M INC 43925 157 Ashta SC Ranjeet Singh Gunwan M BJP 84252 Gopal Singh Engineer M INC 78748 158 Ichhawar GEN Shailendra Ramesh Chandra Patel M INC 74704 Karan Singh Kanhaiyalal M BJP 73960 159 Sehore GEN Sudesh Rai M IND 63604 Usha Ramesh Saxena F BJP 61978 160 Narsinghgarh GEN Girish Bhandari M INC 85847 Mohan Sharma-Premnarayan M BJP 62829 161 Biaora GEN Narayan Singh Panwar M BJP 75766 Ram Chandra Dangi M INC 72678 162 Rajgarh GEN Amarsingh Yadav M BJP 97735 Shivsingh Bamlabe M INC 46524 163 Khilchipur GEN Kunwar Hajarilal Dangi M BJP 82712 Priyavrat Singh M INC 71233 164 Sarangpur SC Kunwarji Kothar M BJP 73108 Krishan Mohan Malviya M INC 54995 165 Susner GEN Murlidhar Patidar M BJP 79018 Ambavtiya Vallabh Bhai M INC 51342 166 Agar SC Manohar Oontwal M BJP 83726 Madhav Singh M INC 54867 167 Shajapur GEN Arun Bhimawad M BJP 76911 Karada Hukum Singh M INC 74973 168 Shujalpur GEN Jaswantsingh Hada M BJP 56637 Mahendra Joshi M INC 47981 169 Kalapipal GEN Indersingh Parmar M BJP 75330 Kedarsingh Mandloi M INC 65757 170 Sonkatch SC Rajendra Phulchand Verma M BJP 72644 Arjun Verma M INC 70764 171 Dewas GEN Tukojirao Puar M BJP 100660 Rekha Verma F INC 50541 172 Hatpipliya GEN Deepak Kailash Joshi M BJP 68824 Th.Rajendra Singh Baghel M INC 62649 173 Khategaon GEN Aashish Govind Sharma M BJP 79968 Shyam Holani M INC 58251 174 Bagali ST Champalal Devda M BJP 87580 Tersingh Devda M INC 62248 175 Mandhata GEN Lokendra Singh Tomar M BJP 65327 Narayan Patel M INC 60990 176 Harsud ST Kuvar Vijay Shah M BJP 73880 Surajbhanu Solanki M INC 30309 177 Khandwa SC Devendra Verma M BJP 89074 Mohan Dhakase M INC 55003 178 Pandhana ST Yogita Navalsing Borker F BJP 89732 Nandu Bare M INC 72471 179 Nepanagar ST Rajendra Shyamlal Dadu M BJP 87224 Ramkishan Patel M INC 65046 180 Burhanpur GEN Archana Chitnis F BJP 104426 Ajaysingh Raghuvanshi M INC 81599 181 Bhikangaon ST Jhuma Solanki F INC 72060 Nanda Brahamne F BJP 69661 182 Badwah GEN Hitendra Sinh Dhyan Sinh Solanki M BJP 67600 Sachin Birla M others 61970 183 Maheshwar SC Mev Rajkumar M BJP 74320 Sunil Khande M INC 69593 184 Kasrawad GEN Sachin Subhashchandra Yadav M INC 79685 Atmaram – Patel M BJP 67880 185 Khargone GEN Balkrishan Patidar M BJP 74519 Ravi Ramesh Chandra Joshi M INC 67694 186 Bhagwanpura ST Vijay Singh M INC 67251 Gajengra Singh M BJP 65431 187 Sendhawa ST Antarsingh M BJP 88821 Dayaram Patel M INC 63135 188 Rajpur ST Bala Bachchan M INC 82167 Devisingh Patel M BJP 70971 189 Pansemal ST Diwan Singh Patel M BJP 77919 Miss Chandrabhaga Kirade F INC 70537 190 Badwani ST Ramesh M INC 77761 Premsingh Patel M BJP 67234 191 Alirajpur ST Chouhan Nagarsingh M BJP 68501 Sena Mahesh Patel F INC 51132 192 Jobat ST Madhousingh M BJP 45793 Vishal Rawat M INC 34742 193 Jhabua ST Shantilal Bilwal M BJP 56587 Jeviyar Meda M INC 40729 194 Thandla ST Kalsingh Bhabhar M IND 63665 Gendal Damor M INC 58549 195 Petlawad ST Nirmala M BJP 80384 Valsingh Maida M INC 63368 196 Sardarpur ST Welsingh Bhuriya M BJP 60192 Pratap Grewal M INC 59663 197 Gandhwani ST Umang Singhar M INC 66760 Sardarsingh Meda M BJP 54434 198 Kukshi ST Surendrasingh Baghel M INC 89111 Kirade Mukamsingh Kishansingh M BJP 46343 199 Manawar ST Ranjana Baghel M BJP 55293 Niranjan Dawar Loni M INC 53654 200 Dharampuri ST Kalusingh M BJP 65069 Pachilal Meda M INC 57496 201 Dhar GEN Neena Vikram Verma M BJP 85624 Balmukund Singh Gautam M INC 74142 202 Badnawar GEN Bhanvarsingh Shekhawat M BJP 73738 Rajvardhansingh Premsingh Dattigaon M INC 63926 203 Depalpur GEN Manoj Patel M BJP 93264 Satyanarayan Patel M INC 63067 204 Indore-1 GEN Arya Sudarshan Gupta M BJP 99558 Kamlesh Khandelwal M others 45382 205 Indore-2 GEN Ramesh Mendola M BJP 133669 Chhotu Shukla M INC 42652 206 Indore-3 GEN Usha Thakur Didi F BJP 68334 Ashwin Joshi M INC 55016 207 Indore-4 GEN Malini Gaur F BJP 91998 Suresh Minda M INC 58175 208 Indore-5 GEN Mahendra Hardia M BJP 106111 Pankaj Sanghvi M INC 91693 209 Dr. Ambedkar Nagar-Mh GEN Kailash Vijayvargiya M BJP 89848 Antersingh Darbar M INC 77632 210 Rau GEN Jitendra Patwari M INC 91885 Jeetu Jirati M BJP 73326 211 Sanwer SC Rajesh Sonkar M BJP 87292 Tulsiram Silawat M INC 69709 212 Nagada-Khachrod GEN Dilip Singh M BJP 78036 Dilip Gurjar M INC 61921 213 Mahidpur GEN Bhadur Singh Chouhan M BJP 71096 Dinesh Jain Boss M others 50462 214 Tarana SC Anil M BJP 64792 Rajendra Radhakishan Malviya M INC 48657 215 Ghatiya SC Satish Malviya M BJP 74092 Ramlal Malviya M INC 56723 216 Ujjain Uttar GEN Paraschandra Jain M BJP 72815 Vivek Jagdish Yadav M INC 47966 217 Ujjain Dakshin GEN Mohan Yadav M BJP 73108 Jaysingh Darbar M INC 63456 218 Badnagar GEN Mukesh Pandya M BJP 58679 Mahesh Patel M INC 45544 219 Ratlam Rural ST Mathuralal M BJP 77367 Smt. Laxmi Devi Kharadi F INC 50398 220 Ratlam City GEN Chetanya Kumar Kashyap M BJP 76184 Smt Adity Dawesar F INC 35879 221 Sailana ST Sangita Charel M BJP 47662 Guddu Harshvijay Gehlot M INC 45583 222 Jaora GEN Rajendra Pandey M BJP 89656 Kadpa Mo.Yusuf M INC 59805 223 Alot SC Jitendra Thavarchand M BJP 73449 Ajit Premchand Guddu M INC 65476 224 Mandsour GEN Yashpal Singh Sisodiya M BJP 84975 Mahendra Singh Gurjar M INC 60680 225 Malhargarh SC Jagdish Dewra M BJP 86857 Shyamlal Jokchand M INC 80286 226 Suwasra GEN Hardeep Singh Dang M INC 87517 Radheshyam Nanalal Patidar M BJP 80392 227 Garoth GEN Rajesh Yadav Dharmveer Singh M BJP 88525 Subhash Kumar Sojatia M INC 62770 228 Manasa GEN Kailash Chawla M BJP 55852 Vijendra Singh M INC 41824 229 Neemuch GEN Dilipsingh M BJP 73320 Nandkishor Patel M INC 51653 230 Jawad GEN Om Prakash Sakhlecha M BJP 56154 Rajkumar Rameshchand Aheer M others 42503

