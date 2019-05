9th Lok Sabha elections 1989 Jammu and Kashmir: Full winners list: After 1989, the electoral process has become a challenge for the Election Commission as people of the valley do no actively participate in the exercise. The state is comprised of six Lok Sabha seat with three in Kashmir region, two in Jammu and one in Ladakh.

Former chief minister Farooq Abdulla-led NC swept Kashmir while Congress bagged both seats in Jammu region. Mohammad Shafi Bhat of NC was declared winner uncontested from high-profile Srinagar Lok Sabha seat. Anantnag and Baramulla seats were won by PL Handoo and the then sitting parliamentarian Saif Ud Din Soze. Ladakh set was secured by an Independent candidate Mohd Hassan. For Congress, Janak Rai Gupta retained Jammu seat while Dharam Paul bagged Udhampur seat.

The voter turnouts in the election remained low in Kashmir division of the State. Baramulla constituency witnessed a mere 5.48 per cent voting as out of 6 98,284 voters, only 38,235 cast their ballot. Anantnag constituency recorded 5.07 per cent voting as 37,377 voters turned to took party in electoral exercise out of 7,36,495.

Contrary to Kashmir, Ladakh and Jammu regions registered high voter turnout. Ladakh witnessed brisk polling as 86.36 per cent of the 1,01,738 registered voters exercised their franchise. Jammu recorded 56.89 per cent polling as around 1.26 lakh voters came out to elect their parliamentarian. While Udhampur constituency registered 39.45 polling. The overall total voter turnout in the state was 25.68 per cent and 63 candidates were in the fray among which 54 lost their deposits.

Year Name of State/ UT Parliamentary Constituency Candidate Name Party Abbreviation Margin Votes 1989 Andaman & Nicobar Islands Andaman & Nicobar Islands Manoranjan Bhakta Indian National Congress (INC) 18914 1989 Andhra Pradesh Adilabad P.Narasa Reddy Indian National Congress (INC) 44365 1989 Andhra Pradesh Amalapuram (SC) Kusuma Krishna Murty Indian National Congress (INC) 54781 1989 Andhra Pradesh Anakapalli Konathala Ramakrishna Indian National Congress (INC) 9 1989 Andhra Pradesh Anantapur Anantha Venkata Reddy Indian National Congress (INC) 59482 1989 Andhra Pradesh Bapatla Salagala Benjamin Indian National Congress (INC) 43620 1989 Andhra Pradesh Bhadrachalam (ST) Kariyeddula Kamala Kumari Indian National Congress (INC) 23986 1989 Andhra Pradesh Bobbili Komburi Ram Mohan Rao Telugu Desam (TDP) 39944 1989 Andhra Pradesh Chittoor Gnanendra Reddy Indian National Congress (INC) 82508 1989 Andhra Pradesh Cuddapah Y.S.Rajasekhar Reddy Indian National Congress (INC) 166752 1989 Andhra Pradesh Eluru Krishana Indian National Congress (INC) 71407 1989 Andhra Pradesh Guntur N.G.Ranga Indian National Congress (INC) 65013 1989 Andhra Pradesh Hanamkonda Kamaluddin Ahmed Indian National Congress (INC) 63343 1989 Andhra Pradesh Hindupur S.Gangadhara Indian National Congress (INC) 2168 1989 Andhra Pradesh Hyderabad Sultan Salahuddin Owaisi ALLINDIA MAJLIS-E ITHEHAD-UL-MULIMEEN (MIM) 133078 1989 Andhra Pradesh Kakinada Mallipudi Mangapathi Pallamraju Indian National Congress (INC) 82983 1989 Andhra Pradesh Karimnagar Chokka Rao Juvvadi Indian National Congress (INC) 35192 1989 Andhra Pradesh Khammam Jalagam Vengal Rao Indian National Congress (INC) 59252 1989 Andhra Pradesh Kurnool Kotla Vijay Bhaskara Reddy Indian National Congress (INC) 110418 1989 Andhra Pradesh Machilipatnam Sambasivarao Kavuri Indian National Congress (INC) 43489 1989 Andhra Pradesh Mahabubnagar Mallikarjun Indian National Congress (INC) 69778 1989 Andhra Pradesh Medak Bagareddy M. Indian National Congress (INC) 96096 1989 Andhra Pradesh Miryalguda B.N.Reddy Indian National Congress (INC) 34995 1989 Andhra Pradesh Nagarkurnool (SC) Anatha Ramulu Mullu Indian National Congress (INC) 71174 1989 Andhra Pradesh Nalgonda Chalilam Srinivasa Rao Indian National Congress (INC) 41850 1989 Andhra Pradesh Nandyal Bojja Venkata Reddy Indian National Congress (INC) 56262 1989 Andhra Pradesh Narasapur Bhupatiraju Vijaya Kumar Raju Telugu Desam (TDP) 13802 1989 Andhra Pradesh Narasaraopet Kasu Venkata Krishna Reddy Indian National Congress (INC) 65706 1989 Andhra Pradesh Nellore (SC) Putchalapalli Penchalaiah Indian National Congress (INC) 71839 1989 Andhra Pradesh Nizamabad Taduri Bala Goud Indian National Congress (INC) 24099 1989 Andhra Pradesh Ongole Rajamohana Reddy Mekapati Indian National Congress (INC) 97370 1989 Andhra Pradesh Parvathipuram (ST) Vijayaramaraju Satrucharla Indian National Congress (INC) 42641 1989 Andhra Pradesh Peddapalli (SC) G.Venkat Swamy Indian National Congress (INC) 30635 1989 Andhra Pradesh Rajahmundry Jamuna Indian National Congress (INC) 58322 1989 Andhra Pradesh Rajampet Annaiahgari Sai Prathap Indian National Congress (INC) 38423 1989 Andhra Pradesh Secunderabad T.Manemma Indian National Congress (INC) 147601 1989 Andhra Pradesh Siddipet (SC) Yellaiah Nandi Indian National Congress (INC) 86837 1989 Andhra Pradesh Srikakulam Viswanatham Kanithi Indian National Congress (INC) 50114 1989 Andhra Pradesh Tenali Basavapannayya Singam Indian National Congress (INC) 64188 1989 Andhra Pradesh Tirupathi (SC) Chinta Mohan Indian National Congress (INC) 72500 1989 Andhra Pradesh Vijayawada Chennupati Vidya Indian National Congress (INC) 58204 1989 Andhra Pradesh Visakhapatnam Uma Gajapathi Raju Poosapati Indian National Congress (INC) 25733 1989 Andhra Pradesh Warangal Surender Reddy Ramasahayam Indian National Congress (INC) 54121 1989 Arunachal Pradesh Arunachal East Laeta Umbrey Indian National Congress (INC) 32614 1989 Arunachal Pradesh Arunachal West Prem Khandu Thungon Indian National Congress (INC) 7746 1989 Bihar Araria (SC) Sukdeo Paswan JANATA DAL (JD) 72655 1989 Bihar Arrah Rameshwar Prasad INDIAN PEOPLES FRONT (IPF) 16440 1989 Bihar Aurangabad Ram Naresh Singh JANATA DAL (JD) 57082 1989 Bihar Bagaha (SC) Mahendra Baitha JANATA DAL (JD) 88032 1989 Bihar Balia Suryanarayan Singh Communist Party Of India (CPI) 161449 1989 Bihar Banka Pratap Singh JANATA DAL (JD) 216615 1989 Bihar Barh Nitish Kumar JANATA DAL (JD) 78347 1989 Bihar Begusarai Lalit Vijay Singh JANATA DAL (JD) 74721 1989 Bihar Bettiah Dharmesh Prassad Verma JANATA DAL (JD) 48348 1989 Bihar Bhagalpur Chun Chun Prasad Yadav JANATA DAL (JD) 435398 1989 Bihar Bikramganj Ram Parsad Singh JANATA DAL (JD) 125993 1989 Bihar Buxar Tej Narain Singh Communist Party Of India (CPI) 37322 1989 Bihar Chapra Laloo Prassad JANATA DAL (JD) 141882 1989 Bihar Chatra Upender Nath Verma JANATA DAL (JD) 77371 1989 Bihar Darbhanga Shakeeul Rahman JANATA DAL (JD) 78457 1989 Bihar Dhanbad A.K.Roy MARXIST (CO-ORDINATION) (M-COR) 13571 1989 Bihar Dumka (ST) Shibu Sohan JHARKHAND MUKTI MORCHA (JMM) 109601 1989 Bihar Gaya (SC) Inswar Chaudhary JANATA DAL (JD) 252923 1989 Bihar Giridih Ram Das Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 8182 1989 Bihar Godda Janardhan Yadav BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 181433 1989 Bihar Gopalganj Rajmangal Mishra JANATA DAL (JD) 193921 1989 Bihar Hajipur (SC) Ram Vilas Paswan JANATA DAL (JD) 504448 1989 Bihar Hazaribagh Yadunath Pandey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 43419 1989 Bihar Jahanabad Ramashray Prasad Singh Communist Party Of India (CPI) 72901 1989 Bihar Jamshedpur Shailendra Mahto JHARKHAND MUKTI MORCHA (JMM) 8884 1989 Bihar Jhanjharpur Devandra Prassad Yadav JANATA DAL (JD) 159336 1989 Bihar Katihar Yuvarj JANATA DAL (JD) 103178 1989 Bihar Khagaria Ram Sharan Yadav JANATA DAL (JD) 136522 1989 Bihar Khunti (ST) Karia Munda BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 3785 1989 Bihar Kishanganj M.J.Akbar Indian National Congress (INC) 25991 1989 Bihar Kodarma Ritlal Prasad Verma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 102294 1989 Bihar Lohardaga (ST) Sumati Oraon Indian National Congress (INC) 39072 1989 Bihar Madhepura Ramesh Kumar Yadav Ravi JANATA DAL (JD) 292948 1989 Bihar Madhubani Bhogendra Jha Communist Party Of India (CPI) 141366 1989 Bihar Maharajganj Chanrasbekhar JANATA DAL (JD) 217318 1989 Bihar Monghyr Dhanraj Singh JANATA DAL (JD) 55186 1989 Bihar Motihari Radha Mohan Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 78111 1989 Bihar Muzaffarpur George Farnandes JANATA DAL (JD) 285010 1989 Bihar Nalanda Ram Saroop Prasad Indian National Congress (INC) 11212 1989 Bihar Nawada (SC) Prem Pardeep Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 149602 1989 Bihar Palamau (SC) Jaorwar Ram JANATA DAL (JD) 33396 1989 Bihar Patna Shailendra Nath Srivastava BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 21593 1989 Bihar Purnea Taslimudin JANATA DAL (JD) 54557 1989 Bihar Rajmahal (ST) Simon Marandi JHARKHAND MUKTI MORCHA (JMM) 166415 1989 Bihar Ranchi Subodh Kant Sahay JANATA DAL (JD) 14986 1989 Bihar Rosera (SC) Dashai Chaudhary JANATA DAL (JD) 204487 1989 Bihar Saharsa Surya Nr. Yadav JANATA DAL (JD) 277081 1989 Bihar Samastipur Manjai Lal JANATA DAL (JD) 237681 1989 Bihar Sasaram (SC) Chhedi Paswan JANATA DAL (JD) 113656 1989 Bihar Sheohar Hari Kishor Singh JANATA DAL (JD) 314475 1989 Bihar Singhbhum (ST) Bagua Samburi Indian National Congress (INC) 19979 1989 Bihar Sitamarhi Hukumdeo Narayan Yadav JANATA DAL (JD) 170861 1989 Bihar Siwan Janardan Tiwari BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 158951 1989 Bihar Vaishali Usha Singh JANATA DAL (JD) 213217 1989 Chandigarh Chandigarh Harmohan Dhawan JANATA DAL (JD) 3974 1989 Dadra & Nagar Haveli Dadra & Nagar Haveli (ST) Delkar Mohanbhai Sanjibhai Independent (IND) 7309 1989 Daman & Diu Daman And Diu Tandel Devji Jogibhai Independent (IND) 1840 1989 Goa Mormugao Faleiro Edurado Marthinho Indian National Congress (INC) 22066 1989 Goa Panaji Gopal Mayokar MAHARASHTRAWADI GOMANTAK (MAG) 15837 1989 Gujarat Ahmedabad Harin Pathak BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 147357 1989 Gujarat Amreli Manubhai Kotadiya JANATA DAL (JD) 119892 1989 Gujarat Anand Patel Nathubhai Manibhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 70299 1989 Gujarat Banaskantha Shah Jayantilal Virchandbhai JANATA DAL (JD) 250251 1989 Gujarat Baroda Koko Alias Prakash Kanubhai Brahmbhatt JANATA DAL (JD) 52898 1989 Gujarat Bhavnagar Jamod Shashikant Mavjibhai Indian National Congress (INC) 552 1989 Gujarat Broach Deshmukh Chandubhai Shambhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 115335 1989 Gujarat Bulsar (ST) Ajunbhai Lallubhai Patel JANATA DAL (JD) 22085 1989 Gujarat Chhota Udaipur (ST) Rahawa Naranbhai Jamalbhai JANATA DAL (JD) 21301 1989 Gujarat Dhandhuka (SC) Ratilal Kalidas Verma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 141618 1989 Gujarat Dohad (ST) Somaibahi Damor Indian National Congress (INC) 27759 1989 Gujarat Gandhinagar Veghela Shankarji Laxmanji BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 268492 1989 Gujarat Godhra Patel Shantila Purushottamdas JANATA DAL (JD) 60373 1989 Gujarat Jamnagar Koradiya Chandresh Kumar Valjibhai (Chandresh Patel) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 45574 1989 Gujarat Junagadh Shekhada Govindhhal Kanjibhai JANATA DAL (JD) 108027 1989 Gujarat Kaira Chauhan Prabhatsinh Hathisinh JANATA DAL (JD) 109203 1989 Gujarat Kapadvanj Gabhaji Mangaji Thakor BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 156841 1989 Gujarat Kutch Babu Bhai Meghji Shah BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 81564 1989 Gujarat Mandvi (ST) Ghamit Chhitubhai Devibhai Indian National Congress (INC) 46139 1989 Gujarat Mehsana A.K.Patel BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 135330 1989 Gujarat Patan (SC) Chawada Khem Chandbhai Somabhai JANATA DAL (JD) 213054 1989 Gujarat Porbandar Manvar Balvantbhai Bachubhai JANATA DAL (JD) 67369 1989 Gujarat Rajkot Vekaria Shivlal Nagibhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 194426 1989 Gujarat Sabarkantha Maganbhai Manibhai Patel JANATA DAL (JD) 103456 1989 Gujarat Surat Kashiram Rana BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 194041 1989 Gujarat Surendranagar Koli Patel Somabhai Gandabhi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 127673 1989 Haryana Ambala (SC) Ram Parkash Indian National Congress (INC) 22649 1989 Haryana Bhiwani Bansi Lal Indian National Congress (INC) 157330 1989 Haryana Faridabad Bhajan Lal Indian National Congress (INC) 131227 1989 Haryana Hissar Jai Parkash JANATA DAL (JD) 44679 1989 Haryana Karnal Chiranjit Lal Indian National Congress (INC) 8673 1989 Haryana Kurukshetra Gurdial Singh Saini JANATA DAL (JD) 38188 1989 Haryana Mahendragarh Birender Singh JANATA DAL (JD) 3510 1989 Haryana Rohtak Devi Lal JANATA DAL (JD) 189005 1989 Haryana Sirsa (SC) Het Ram JANATA DAL (JD) 38413 1989 Haryana Sonepat Kapil Dev JANATA DAL (JD) 71004 1989 Himachal Pradesh Hamirpur Thakur Prem Kumar Dhumal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 31575 1989 Himachal Pradesh Kangra Shanta Kumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 59204 1989 Himachal Pradesh Mandi Maheshwar Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 28069 1989 Himachal Pradesh Simla (SC) Krishan Dutt Sultan Puri Indian National Congress (INC) 56990 1989 Jammu & Kashmir Anantnag P.L.Handoo JAMMU & KASHMIT NATIONAL CONFERENCE (JKN) 35869 1989 Jammu & Kashmir Baramulla Saif Ud Din Soze JAMMU & KASHMIT NATIONAL CONFERENCE (JKN) 34420 1989 Jammu & Kashmir Jammu Janak Rai Gupta Indian National Congress (INC) 21695 1989 Jammu & Kashmir Ladakh Mohd. Hassan Independent (IND) 4539 1989 Jammu & Kashmir Udhampur Dharam Paul Indian National Congress (INC) 30810 1989 Karnataka Bagalkot Patil Subhash Tammannappa Indian National Congress (INC) 32238 1989 Karnataka Bangalore North C.K.Jaffer Sharieff Indian National Congress (INC) 107124 1989 Karnataka Bangalore South R.Gundu Rao Indian National Congress (INC) 239854 1989 Karnataka Belgaum Sidnal Shanmukappa Bassappa Indian National Congress (INC) 23048 1989 Karnataka Bellary Basavarajesweri Indian National Congress (INC) 76085 1989 Karnataka Bidar (SC) Narsingrao Surya Vanshi Indian National Congress (INC) 38947 1989 Karnataka Bijapur Gudadinni Basagondappa Kadappa Indian National Congress (INC) 123333 1989 Karnataka Chamarajanagar (SC) V.Srinivasa Prasad Indian National Congress (INC) 153645 1989 Karnataka Chikballapur V.Krishna Rao Indian National Congress (INC) 136888 1989 Karnataka Chikkodi (SC) B.Shankaranand Indian National Congress (INC) 61264 1989 Karnataka Chikmagalur D.M.Putte Gowda Indian National Congress (INC) 161357 1989 Karnataka Chitradurga C.P.Mudalagiriyappa Indian National Congress (INC) 142193 1989 Karnataka Davangere Channaiah Odeyar Indian National Congress (INC) 76120 1989 Karnataka Dharwad North D.K.Naikar Indian National Congress (INC) 55548 1989 Karnataka Dharwad South Mujahid B.M. Indian National Congress (INC) 28648 1989 Karnataka Gulbarga B.G.Jawali Indian National Congress (INC) 108838 1989 Karnataka Hassan H.C.Srikantaiah Indian National Congress (INC) 189155 1989 Karnataka Kanakapura M.V.Chandrashekhara Murthy Indian National Congress (INC) 255221 1989 Karnataka Kanara Devaray Naik G Indian National Congress (INC) 31568 1989 Karnataka Kolar (SC) Y.Ramakrishna Indian National Congress (INC) 132602 1989 Karnataka Koppal Basavaraj Patil JANATA DAL (JD) 23088 1989 Karnataka Mandya G.Made Gowda Indian National Congress (INC) 74889 1989 Karnataka Mangalore Janardhana Poojary Indian National Congress (INC) 91097 1989 Karnataka Mysore Srikantadatta Narasimbharaj Wadeyar Indian National Congress (INC) 249364 1989 Karnataka Raichur R.Ambanna Naik Dore Indian National Congress (INC) 88922 1989 Karnataka Shimoga T.V.Chandrashekarappa Indian National Congress (INC) 140370 1989 Karnataka Tumkur G.S.Basavaraj Indian National Congress (INC) 199138 1989 Karnataka Udupi Oscar Pernandes Indian National Congress (INC) 152193 1989 Kerala Adoor (SC) Kodikunnil Suresh Indian National Congress (INC) 21542 1989 Kerala Alleppey Vakkom Purushotham Indian National Congress (INC) 25123 1989 Kerala Bandagara K. P. Unnikrishnan INDIAN CONGRESS (SOCIALIST- SARAT CHANDRA SINHA) (ICS(SCS)) 8209 1989 Kerala Calicut K. Muraleedharan Indian National Congress (INC) 28957 1989 Kerala Cannanore Mullappally Ramachandran Indian National Congress (INC) 42404 1989 Kerala Chirayinkil Thalekunnil Basheer Indian National Congress (INC) 5130 1989 Kerala Ernakulam K. V. Thomas Indian National Congress (INC) 36465 1989 Kerala Iduki Palai K. M. Mathew Indian National Congress (INC) 91479 1989 Kerala Kasaragod M. Rammana Rai Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 1546 1989 Kerala Kottayam Ramesh Chennithala Indian National Congress (INC) 53533 1989 Kerala Manjeri Ebrahim Sulaiman Sait Muslim League (MUL) 70282 1989 Kerala Mavelikara P. J. Kurien Indian National Congress (INC) 57182 1989 Kerala Mukundapuram Savithri Lakshmanan Indian National Congress (INC) 18754 1989 Kerala Muvattupuzha P. C. Thomas KERALA CONGRESS(M) (KCM) 68811 1989 Kerala Ottapalam (SC) K. R. Narayanan Indian National Congress (INC) 26187 1989 Kerala Palghat A. Vijayaraghavan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 1286 1989 Kerala Ponnani G. M. Banat Walia Muslim League (MUL) 107519 1989 Kerala Quilon S. Krishnakumar Indian National Congress (INC) 27462 1989 Kerala Trichur P. A. Antony Indian National Congress (INC) 6235 1989 Kerala Trivandrum A. Charles Indian National Congress (INC) 50913 1989 Lakshadweep Lakshadweep (ST) P. M. Sayeed Indian National Congress (INC) 1156 1989 Madhya Pradesh Balaghat Kankar Munjare Independent (IND) 10466 1989 Madhya Pradesh Bastar (ST) Mankuram Sodi Indian National Congress (INC) 36226 1989 Madhya Pradesh Betul Arif Beg BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 40772 1989 Madhya Pradesh Bhind Narsingh Rao Dixit BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 21924 1989 Madhya Pradesh Bhopal Sushil Chandra Verma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 103654 1989 Madhya Pradesh Bilaspur (SC) Resham Lal Jangade BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 5171 1989 Madhya Pradesh Chhindwara Kamal Nath Indian National Congress (INC) 40104 1989 Madhya Pradesh Damoh Lokendra Sngh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 119201 1989 Madhya Pradesh Dhar (ST) Suraj Bhanu Shiv Bhanu Solanki Indian National Congress (INC) 11771 1989 Madhya Pradesh Durg Purushottam Kaushik JANATA DAL (JD) 110033 1989 Madhya Pradesh Guna Vijaya Raje Scindia BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 146290 1989 Madhya Pradesh Gwalior Madhava Rao Scindiya Jeewaji Rao Indian National Congress (INC) 149425 1989 Madhya Pradesh Hoshangabad Sartaj Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 68229 1989 Madhya Pradesh Indore Sumitra Mahajan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 111614 1989 Madhya Pradesh Jabalpur Baburao Pranjpe BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 101772 1989 Madhya Pradesh Janjgir Dalip Singh Judeo BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 98893 1989 Madhya Pradesh Jhabua (ST) Dileepsingh Bhuria Indian National Congress (INC) 116957 1989 Madhya Pradesh Kanker Arvind Netam Indian National Congress (INC) 45816 1989 Madhya Pradesh Khajuraho Umabharti BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 193345 1989 Madhya Pradesh Khandwa Amritlal (Mannibhai) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 89197 1989 Madhya Pradesh Khargone Rameshwar Pathidar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 40898 1989 Madhya Pradesh Mahasamund Vidyacharan Shukla JANATA DAL (JD) 12894 1989 Madhya Pradesh Mandal (ST) Mohan Lal Indian National Congress (INC) 45235 1989 Madhya Pradesh Mandsaur Laxminarayan Pandey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 102325 1989 Madhya Pradesh Morena (SC) Chhaviram BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 87861 1989 Madhya Pradesh Raigarh (ST) Nand Kumar Sai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 21010 1989 Madhya Pradesh Raipur Ramesh Bais BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 84479 1989 Madhya Pradesh Rajgarh Pyarela Khandelwar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 67424 1989 Madhya Pradesh Rajnandgaon Dharam Pal Gupta BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 70194 1989 Madhya Pradesh Rewa Yamuna Prasad Shastri JANATA DAL (JD) 74756 1989 Madhya Pradesh Sagar (SC) Shankar Lal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 75887 1989 Madhya Pradesh Sahajapur Phool Chand Verma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 72381 1989 Madhya Pradesh Sarangarh (SC) Parasram Bhardwaj Indian National Congress (INC) 71215 1989 Madhya Pradesh Sarguja (ST) Larangsai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 74197 1989 Madhya Pradesh Satna Sikhendra Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 53606 1989 Madhya Pradesh Seoni Prahlad Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 26525 1989 Madhya Pradesh Shahdol (ST) Danpat Singh Paraste JANATA DAL (JD) 101882 1989 Madhya Pradesh Sidhi (ST) Jagannath Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 49867 1989 Madhya Pradesh Ujjain (SC) Satyanarayan Jatiya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 102194 1989 Madhya Pradesh Vidisha Raghav Ji BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 136132 1989 Maharashtra Ahmednagar Gadakh .Y.K. Indian National Congress (INC) 153745 1989 Maharashtra Akola Phundkar Pandurang Pundlik BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 151369 1989 Maharashtra Amravati Sudam Deshmukh Communist Party Of India (CPI) 140239 1989 Maharashtra Aurangabad Moroshwar Save Independent (IND) 17824 1989 Maharashtra Baramati Patil Shankarrao Bajirao Indian National Congress (INC) 171092 1989 Maharashtra Beed Dhakno Babanrao Dadaba JANATA DAL (JD) 1985 1989 Maharashtra Bhandara Khushal Parasram Sopche BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 40094 1989 Maharashtra Bombay North Ram Naik BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 100205 1989 Maharashtra Bombay North Central Vidyadhar Sambhaji Gokhale SHIV SENA (SHS) 8185 1989 Maharashtra Bombay North East Mehta Jayawanti Navinchandra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 71555 1989 Maharashtra Bombay North West Sunil Dutt Indian National Congress (INC) 72574 1989 Maharashtra Bombay South Deora Murli Indian National Congress (INC) 17739 1989 Maharashtra Bombay South Central Vamanrao Mahadik Independent (IND) 10466 1989 Maharashtra Buldhana (SC) Kale Sukhdeo Nandaji BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 65994 1989 Maharashtra Chandrapur Potdukhe Shantaram Rajeshwar Indian National Congress (INC) 50457 1989 Maharashtra Chimur Shiwnkar Manoharrao Sukaji BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 33604 1989 Maharashtra Dhanu (ST) Damodar Baraku Shingada Indian National Congress (INC) 24780 1989 Maharashtra Dhule (ST) Bhoy Reshma Motiram Indian National Congress (INC) 22567 1989 Maharashtra Erandol Patil Uttamrao Laxmanrao BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 4557 1989 Maharashtra Hingoli Uttam Rathod Indian National Congress (INC) 71170 1989 Maharashtra Ichalkaranji Mane Balasaheb Alais Rajaram Shankarrao Indian National Congress (INC) 73090 1989 Maharashtra Jalgaon Mahajan Yadav Shivram Indian National Congress (INC) 5436 1989 Maharashtra Jalna Pundlik Hari Danwe BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 61965 1989 Maharashtra Karad Chavan Premalabai Dajisaheb Indian National Congress (INC) 193165 1989 Maharashtra Khed Bankhele Kisanrao Baburao JANATA DAL (JD) 15796 1989 Maharashtra Kolaba Antulay A. R. Indian National Congress (INC) 115434 1989 Maharashtra Kolhapur Gaikwad Udaysingrao Nanasaheb Indian National Congress (INC) 41128 1989 Maharashtra Kopargaon Vikhe E.V. Indian National Congress (INC) 121058 1989 Maharashtra Latur Patil Shivraj Vishwanath Indian National Congress (INC) 43855 1989 Maharashtra Maleaon (ST) Mahale Haribhau JANATA DAL (JD) 14054 1989 Maharashtra Nagpur Purhit Banwarilal Bhagwandas Indian National Congress (INC) 90000 1989 Maharashtra Nanded Kabde Venkatesh Rukhmaji JANATA DAL (JD) 24113 1989 Maharashtra Nandurbar (ST) Gavit Mankrao Hodlya Indian National Congress (INC) 106466 1989 Maharashtra Nashik Aher Daula Sonuji BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 30653 1989 Maharashtra Osanabad (SC) Kamble Arvind Tulshiram Indian National Congress (INC) 150092 1989 Maharashtra Pandharpur (SC) Thorat Sandipan Bhagwan Indian National Congress (INC) 218144 1989 Maharashtra Parbhani Deshmukh Ashok Anandrao Independent (IND) 66384 1989 Maharashtra Pune Gadgil Vitthalaro Narhar Indian National Congress (INC) 8181 1989 Maharashtra Rajapur Madhu Dandavate JANATA DAL (JD) 42370 1989 Maharashtra Ramtek P.V. Narsimharao Indian National Congress (INC) 34470 1989 Maharashtra Ratanagiri Nikam Govind Sawaji Indian National Congress (INC) 18488 1989 Maharashtra Sangli Patil Prakashbapu Vasantrao Indian National Congress (INC) 208276 1989 Maharashtra Satara Bhosale Prataprao Baburao Indian National Congress (INC) 316991 1989 Maharashtra Sholapur Sadul Dharmanna Mondayya Indian National Congress (INC) 135078 1989 Maharashtra Thane Kapse Ramchandra Ganesh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 88264 1989 Maharashtra Wardha Sathe Vasant Purushottam Indian National Congress (INC) 25830 1989 Maharashtra Washim Deshmukh Anantrao Vitthalrao Indian National Congress (INC) 135854 1989 Maharashtra Yavatmal Uttamrao Deorao Patil Indian National Congress (INC) 26739 1989 Manipur Inner Manipur N.Tombi Singh Indian National Congress (INC) 7551 1989 Manipur Outer Manipur (ST) Meijinlung Kamson Indian National Congress (INC) 125065 1989 Meghalaya Shillong Peter G.Marbaning Indian National Congress (INC) 13285 1989 Mizoram Mizoram (ST) C.Silvera Indian National Congress (INC) 38822 1989 Nagaland Nagaland Shikino Sam Indian National Congress (INC) 123947 1989 National Capital Territory Of Delhi Chandni Chowk Jai Prakash Aggarwal Indian National Congress (INC) 9431 1989 National Capital Territory Of Delhi Delhi Sadar Vijay Kumar Malhotra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 32099 1989 National Capital Territory Of Delhi East Delhi H. K. L. Bhagat Indian National Congress (INC) 175999 1989 National Capital Territory Of Delhi Karol Bagh (SC) Kalka Dass BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 6969 1989 National Capital Territory Of Delhi New Delhi Lal Krishna Advani BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 31841 1989 National Capital Territory Of Delhi Outer Delhi Tarif Singh JANATA DAL (JD) 52333 1989 National Capital Territory Of Delhi South Delhi Madan Lal Khurana BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 104994 1989 Orissa Keonjhar (ST) Govind Chandra Munda JANATA DAL (JD) 126532 1989 Orissa Sundargarh (ST) Dabananda Amat JANATA DAL (JD) 91752 1989 Orissa Aska Ananta Narayan Singh Deo JANATA DAL (JD) 130295 1989 Orissa Balasore Samarendra Kundu JANATA DAL (JD) 117804 1989 Orissa Berhampur Gopinath Gajpathi Narayan Deo Indian National Congress (INC) 14746 1989 Orissa Bhadrak (SC) Mangaraj Malik JANATA DAL (JD) 106527 1989 Orissa Bhubaneswar Sivaji Patnaik Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 145346 1989 Orissa Bolangir Balgopal Mishra JANATA DAL (JD) 168870 1989 Orissa Cuttack Srikanta Jena JANATA DAL (JD) 204685 1989 Orissa Deogarh Ravi Narayan Pani JANATA DAL (JD) 121417 1989 Orissa Dhenkanal Bhajaman Behra JANATA DAL (JD) 123005 1989 Orissa Jagatsinghpur Lokanath Choudhary Communist Party Of India (CPI) 148136 1989 Orissa Jajpur (SC) Anadi Charan Das JANATA DAL (JD) 79332 1989 Orissa Kalahandi Bahkta Charan Das JANATA DAL (JD) 51952 1989 Orissa Kendrapara Rabi Ray JANATA DAL (JD) 96791 1989 Orissa Koraput (ST) Gridhar Gamango Indian National Congress (INC) 45453 1989 Orissa Nowrangpur (ST) Khagapati Pradhani Indian National Congress (INC) 3452 1989 Orissa Phulbani (SC) Nakul Nayak JANATA DAL (JD) 64541 1989 Orissa Puri Nilamani Routray JANATA DAL (JD) 139572 1989 Orissa Sambalpur Bhabani Shankar Hota JANATA DAL (JD) 101583 1989 Pondicherry Pondicherry P. Shanmugam Indian National Congress (INC) 33312 1989 Punjab Amritsar Kirpal Singh Independent (IND) 123213 1989 Punjab Bhatinda (SC) Sucha Singh SHIROMANI AKALI DAL (SIMRANJIT SINGH MANN) (SAD(M)) 207380 1989 Punjab Faridkot Jagdev Singh SHIROMANI AKALI DAL (SIMRANJIT SINGH MANN) (SAD(M)) 157383 1989 Punjab Ferozepur Dhian Singh Independent (IND) 32850 1989 Punjab Gurdaspur Sukhbans Kaur Indian National Congress (INC) 77215 1989 Punjab Hoshiarpur Kamal Chaudhary Indian National Congress (INC) 68109 1989 Punjab Jullundur I.K.Gujral JANATA DAL (JD) 80358 1989 Punjab Ludhiana Rajinder Kaur Bulara SHIROMANI AKALI DAL (SIMRANJIT SINGH MANN) (SAD(M)) 133729 1989 Punjab Patiala Atinderpal Singh Independent (IND) 81260 1989 Punjab Phillaur (SC) Harbhajan Lakha BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 8124 1989 Punjab Ropar (SC) Bimal Kaur SHIROMANI AKALI DAL (SIMRANJIT SINGH MANN) (SAD(M)) 230576 1989 Punjab Sangrur Rajdev Singh SHIROMANI AKALI DAL (SIMRANJIT SINGH MANN) (SAD(M)) 104543 1989 Punjab Tarn Taran Simaranjit Singh Mann SHIROMANI AKALI DAL (SIMRANJIT SINGH MANN) (SAD(M)) 480417 1989 Rajasthan Tonk (SC) Gopal Pacherwal JANATA DAL (JD) 107929 1989 Rajasthan Ajmer Rasa Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 108039 1989 Rajasthan Alwar Ramji Lal Yadav JANATA DAL (JD) 88515 1989 Rajasthan Balmar Kalyan Singh Kalvi JANATA DAL (JD) 157455 1989 Rajasthan Banswara (ST) Heera Bhai JANATA DAL (JD) 109325 1989 Rajasthan Bayana (SC) Than Singh Jatav BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 63128 1989 Rajasthan Bharatpur Vishwendra Singh JANATA DAL (JD) 70452 1989 Rajasthan Bhilwara Hamendra Singh JANATA DAL (JD) 132097 1989 Rajasthan Bikaner Shopat Singh Makkassar Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 67771 1989 Rajasthan Chittorgarh Mahendra Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 191738 1989 Rajasthan Churu Daulat Ram Saran JANATA DAL (JD) 124670 1989 Rajasthan Dausa Nathu Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 116850 1989 Rajasthan Ganganagar (SC) Bega Ram JANATA DAL (JD) 63533 1989 Rajasthan Jaipur Girdhari Lal Bhargava BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 84487 1989 Rajasthan Jalore (SC) Kailash Meghwal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 53405 1989 Rajasthan Jhalwar Vasundhara Rajey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 146541 1989 Rajasthan Jhunjhunu Jagdeep Jhankar JANATA DAL (JD) 161981 1989 Rajasthan Jodhpur Jaswant Singh S/O Sardar Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 66246 1989 Rajasthan Kota Dau Dayal Joshi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 128640 1989 Rajasthan Nagaur Nathu Ram Mirdha JANATA DAL (JD) 190270 1989 Rajasthan Pali Gumanmall Lodha BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 167328 1989 Rajasthan Salumber (ST) Nand Lal Meena BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 878 1989 Rajasthan Sawai Madhopur (ST) Kirori Lal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 198133 1989 Rajasthan Sikar Devi Lal JANATA DAL (JD) 46756 1989 Rajasthan Udaipur Gulab Chan Kataria BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 130502 1989 Sikkim Sikkim Nandu Thapa SIKKIMSAGRAM PARISHAD (SSP) 62786 1989 Tamil Nadu Arakkonam Jeevarathinam, R. Indian National Congress (INC) 62393 1989 Tamil Nadu Chengalpattu Kanchee Paneer All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 122867 1989 Tamil Nadu Chidambaram (SC) Elumalai, R PATTALI MAKKAL KATCHI (PMK) 10 1989 Tamil Nadu Vallalperuman, P. Indian National Congress (INC) 28283 1989 Tamil Nadu Coimbatore Kuppusamy, C.K. Indian National Congress (INC) 140068 1989 Tamil Nadu Cuddalore P. R. S. Venkatesan Indian National Congress (INC) 116835 1989 Tamil Nadu Dharmapuri Sekhar, M. G. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 113020 1989 Tamil Nadu Dindigul Srinivasan, C. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 235368 1989 Tamil Nadu Gobichettipalayam Narayanan, P.G. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 225957 1989 Tamil Nadu Karur Thambithurai, M. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 238751 1989 Tamil Nadu Krishnagiri Ramamoorthy, K. Indian National Congress (INC) 201494 1989 Tamil Nadu Madras Central Anbarasu Era Indian National Congress (INC) 66406 1989 Tamil Nadu Madras North D. Pandian Indian National Congress (INC) 113771 1989 Tamil Nadu Madras South Vyjayantimala Bali Indian National Congress (INC) 125844 1989 Tamil Nadu Madurai A.G.S. Ram Babu Indian National Congress (INC) 213778 1989 Tamil Nadu Mayiladuturai Pakeer Mohamed Hajee E.S.M Indian National Congress (INC) 101945 1989 Tamil Nadu Nagapattinam (SC) Selvarasu, M Communist Party Of India (CPI) 21523 1989 Tamil Nadu Nagercoil N.Dennis Indian National Congress (INC) 78797 1989 Tamil Nadu Nilgiris Prabhu, R. Indian National Congress (INC) 173771 1989 Tamil Nadu Palani Senapathi Gounder, A Indian National Congress (INC) 80913 1989 Tamil Nadu Perambalur (SC) Asokaraj, A. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 136176 1989 Tamil Nadu Periyakulam Mothiah, R. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 221404 1989 Tamil Nadu Pollachi (SC) Raja Ravi Varma, B. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 231309 1989 Tamil Nadu Pudukkottai Sundaraja, N. Indian National Congress (INC) 271136 1989 Tamil Nadu Ramanathapuram Rajeshwaran, V. Indian National Congress (INC) 179544 1989 Tamil Nadu Rasipuram (SC) Devarajan, B. Indian National Congress (INC) 251975 1989 Tamil Nadu Salem Rangarajan Kumarmangalam Indian National Congress (INC) 241770 1989 Tamil Nadu Sivaganga Chidambaram, P. Indian National Congress (INC) 219552 1989 Tamil Nadu Sivakasi K.Kalimuthu All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 137068 1989 Tamil Nadu Sriperumbudur (SC) Maragatham Chandrasekhar Indian National Congress (INC) 154551 1989 Tamil Nadu Tenkasi (SC) M.Arunachalam Indian National Congress (INC) 172707 1989 Tamil Nadu Thanjavur Singravadivel, S Indian National Congress (INC) 97147 1989 Tamil Nadu Tindivanam Eramadass, R. Indian National Congress (INC) 100715 1989 Tamil Nadu Tiruchendur Dhanuskodi Athithan R. Indian National Congress (INC) 212071 1989 Tamil Nadu Tiruchengode Palanisamy, K.C. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 272271 1989 Tamil Nadu Tiruchirappalli L.Adaikalaraj Indian National Congress (INC) 169966 1989 Tamil Nadu Tirunelveli Janartanan All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 191135 1989 Tamil Nadu Tiruppattur Jayamohan, A. Indian National Congress (INC) 134833 1989 Tamil Nadu Vandavasi Balaraman, L. Indian National Congress (INC) 100172 1989 Tamil Nadu Vellore Abdul Samad, A. K. A. Indian National Congress (INC) 160850 1989 Tripura Tripura East (ST) Manikya Bikram Kishore Debbarma Bahadur Indian National Congress (INC) 8401 1989 Tripura Tripura West Santosh Mohan Dev Indian National Congress (INC) 166155 1989 Uttar Pradesh Agra Ajay Singh JANATA DAL (JD) 76469 1989 Uttar Pradesh Akbarpur (SC) Ram Awadh JANATA DAL (JD) 85834 1989 Uttar Pradesh Aligarh Satya Pal Malik JANATA DAL (JD) 78408 1989 Uttar Pradesh Allahabad Janeshwar Mishra JANATA DAL (JD) 38940 1989 Uttar Pradesh Ram Nihor Rakesh Indian National Congress (INC) 12053 1989 Uttar Pradesh Almora Harish Chandra Singh Rawat Indian National Congress (INC) 10801 1989 Uttar Pradesh Amethi Rajiv Gandhi Indian National Congress (INC) 202138 1989 Uttar Pradesh Amroha Har Govind JANATA DAL (JD) 148082 1989 Uttar Pradesh Aonla Raj Veer Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 78489 1989 Uttar Pradesh Azamgarh Ram Kishana BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 9081 1989 Uttar Pradesh Baghpat Ajeet Singh JANATA DAL (JD) 244647 1989 Uttar Pradesh Bahraich Arif Mohd. Khan JANATA DAL (JD) 21639 1989 Uttar Pradesh Ballia Chandra Shekhar JANATA DAL (JD) 90981 1989 Uttar Pradesh Balrampur Fasiuraahmanaliyas Munnan Khan Independent (IND) 29306 1989 Uttar Pradesh Banda Ram Sajiwan Communist Party Of India (CPI) 27247 1989 Uttar Pradesh Bansgaon (SC) Mahabir Prasad Indian National Congress (INC) 10329 1989 Uttar Pradesh Bara Banki (SC) Ram Sagar JANATA DAL (JD) 64117 1989 Uttar Pradesh Bareilly Santosh Kumar Gangwar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 43165 1989 Uttar Pradesh Basti (SC) Kalpa Nath Sonakar JANATA DAL (JD) 33219 1989 Uttar Pradesh Bijnor (SC) Mayawati BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 8879 1989 Uttar Pradesh Bilhaur Arun Kumar Nehru JANATA DAL (JD) 146232 1989 Uttar Pradesh Budaun Sharad Yadav JANATA DAL (JD) 92086 1989 Uttar Pradesh Bulandshahr Sarvar Husain JANATA DAL (JD) 76579 1989 Uttar Pradesh Chandauli Kailash Nath Singh Yadav JANATA DAL (JD) 144400 1989 Uttar Pradesh Deoria Rajmangal JANATA DAL (JD) 94583 1989 Uttar Pradesh Domariaganj Brij Bhushan Tiwari JANATA DAL (JD) 65140 1989 Uttar Pradesh Etah Mahadeepk Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 7473 1989 Uttar Pradesh Etawah Ram Singh Shakya JANATA DAL (JD) 43015 1989 Uttar Pradesh Faizabad Mitra Sen Communist Party Of India (CPI) 5855 1989 Uttar Pradesh Farrukhabad Santosh Bhartiya JANATA DAL (JD) 7484 1989 Uttar Pradesh Fatehpur Vishwanath Pratap JANATA DAL (JD) 121556 1989 Uttar Pradesh Firozabad (SC) Ramji Lal Suman JANATA DAL (JD) 172826 1989 Uttar Pradesh Garhwal Chandra Mohan JANATA DAL (JD) 1007 1989 Uttar Pradesh Ghatampur (SC) Keshari Lal JANATA DAL (JD) 155982 1989 Uttar Pradesh Ghazipur Jagdish Independent (IND) 108142 1989 Uttar Pradesh Ghosi Kalp Nath Indian National Congress (INC) 67290 1989 Uttar Pradesh Gonda Anand Singh Alias Annu Bhaiya Indian National Congress (INC) 164150 1989 Uttar Pradesh Gorakhpur Avedya Nath AKHIL BHARTIYA HINDU MAHASABHA (HMS) 45837 1989 Uttar Pradesh Hamirpur Ganga Charan JANATA DAL (JD) 68600 1989 Uttar Pradesh Hapur K.C.Tyagi (Kishan Chand) JANATA DAL (JD) 33254 1989 Uttar Pradesh Hardoi (SC) Parmai Lal JANATA DAL (JD) 24465 1989 Uttar Pradesh Hardwar (SC) Jagpal Singh Indian National Congress (INC) 2463 1989 Uttar Pradesh Hathras (SC) Bangali Singh JANATA DAL (JD) 95852 1989 Uttar Pradesh Jalaun (SC) Ram Sewak Bhatiya JANATA DAL (JD) 24516 1989 Uttar Pradesh Jalesar Ch. Multan Signh JANATA DAL (JD) 97896 1989 Uttar Pradesh Jaunpur Raja Yadvendra Dutta BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 19290 1989 Uttar Pradesh Jhansi Rajendra Agnihotri BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 103198 1989 Uttar Pradesh Kairana Har Pal JANATA DAL (JD) 121829 1989 Uttar Pradesh Kaiserganj Rudra Sen Chaudhary BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 3827 1989 Uttar Pradesh Kannauj Chhotey Singh Yadav JANATA DAL (JD) 53833 1989 Uttar Pradesh Kanpur Subhashini Ali Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 56587 1989 Uttar Pradesh Khalilabad Ram Prasad Chaudhary JANATA DAL (JD) 60299 1989 Uttar Pradesh Kheri Usha Verma Indian National Congress (INC) 54386 1989 Uttar Pradesh Khurja (SC) Bhagwan Dass JANATA DAL (JD) 47543 1989 Uttar Pradesh Lalganj (SC) Ram Dhan JANATA DAL (JD) 4082 1989 Uttar Pradesh Lucknow Mandhata Singh JANATA DAL (JD) 15296 1989 Uttar Pradesh Machhlishahr Shiv Sharan Verma JANATA DAL (JD) 67184 1989 Uttar Pradesh Maharajganj Harsh Vardhan JANATA DAL (JD) 14990 1989 Uttar Pradesh Mainpuri Udai Pratap Singh JANATA DAL (JD) 84291 1989 Uttar Pradesh Mathura Manvendra Singh JANATA DAL (JD) 37713 1989 Uttar Pradesh Meerut Harish Pal JANATA DAL (JD) 122041 1989 Uttar Pradesh Mirzapur Yusa Beg JANATA DAL (JD) 82893 1989 Uttar Pradesh Misrikh (SC) Ram Lal Rahi Indian National Congress (INC) 86391 1989 Uttar Pradesh Mohanlalganj (SC) Sarju Prasad Saroj JANATA DAL (JD) 18176 1989 Uttar Pradesh Moradabad Ghulam Mohd. Khan Haji JANATA DAL (JD) 81917 1989 Uttar Pradesh Muzaffarnagar Mufti Mohammad Sayeed JANATA DAL (JD) 158987 1989 Uttar Pradesh Nainital Mahendra Singh Pal JANATA DAL (JD) 20448 1989 Uttar Pradesh Padrauna Baleshar JANATA DAL (JD) 48281 1989 Uttar Pradesh Phulpur Ram Pujan Patel JANATA DAL (JD) 32501 1989 Uttar Pradesh Pilbhit Maneka Gandhi JANATA DAL (JD) 131220 1989 Uttar Pradesh Pratapgarh Raja Dinesh Singh Indian National Congress (INC) 4206 1989 Uttar Pradesh Rae Bareli Sheila Kaul Indian National Congress (INC) 83779 1989 Uttar Pradesh Rampur Zulfiqar Ali Khan Indian National Congress (INC) 10792 1989 Uttar Pradesh Robertsganj (SC) Subedar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 84987 1989 Uttar Pradesh Saharanpur Rashid Masood JANATA DAL (JD) 119768 1989 Uttar Pradesh Saidpur (SC) Ram Ragar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 101749 1989 Uttar Pradesh Salempur Hari Kewal JANATA DAL (JD) 135026 1989 Uttar Pradesh Sambhal S.P.Yadava JANATA DAL (JD) 42497 1989 Uttar Pradesh Shahabad Dharamgaj Singh Indian National Congress (INC) 7275 1989 Uttar Pradesh Shahjahanpur Satay Pal Singh JANATA DAL (JD) 9438 1989 Uttar Pradesh Sitapur Rajendra Kumari Bajpai Indian National Congress (INC) 9158 1989 Uttar Pradesh Sultanpur Ram Singh JANATA DAL (JD) 38596 1989 Uttar Pradesh Tehri Garhwal Brahm Dutt Indian National Congress (INC) 12384 1989 Uttar Pradesh Unnao Anwar Ahmad JANATA DAL (JD) 29365 1989 Uttar Pradesh Varanasi Anil Shastri JANATA DAL (JD) 171603 1989 West Bengal Alipurduars (ST) Pius Tirkey Revolutionary Socialist Party (RSP) 85643 1989 West Bengal Arambagh Anil Basu Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 64498 1989 West Bengal Asansol Haradhan Roy Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 42237 1989 West Bengal Balurghat (SC) Palas Barman Revolutionary Socialist Party (RSP) 33526 1989 West Bengal Bankura Basudeb Acharia Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 124398 1989 West Bengal Barasat Chitta Basu All India Forward Block (FBL) 55369 1989 West Bengal Barrackpore Tarit Baran Topder Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 37091 1989 West Bengal Basirhat Monoranjan Sur Communist Party Of India (CPI) 20343 1989 West Bengal Berhampore Mani Bhattacharya Revolutionary Socialist Party (RSP) 62796 1989 West Bengal Birbhum (SC) Dome Ramchandra Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 61949 1989 West Bengal Bolpur Chatterjee Somnath Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 163593 1989 West Bengal Burdwan Sudhir Ray Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 195530 1989 West Bengal Calcutta North East Ajit Kumar Panja Indian National Congress (INC) 27629 1989 West Bengal Calcutta North West Debi Prasad Pal Indian National Congress (INC) 54732 1989 West Bengal Calcutta South Biplab Dasgupta Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 25156 1989 West Bengal Contai Sudhir Giri Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 27080 1989 West Bengal Cooch Behar (SC) Amar Roy Pradhan All India Forward Block (FBL) 53470 1989 West Bengal Darjeeling Inderjeet GORKHA NATIONAL LIBERATION FRONT (GNLF) 145105 1989 West Bengal Diamond Harbour Amal Datta Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 43045 1989 West Bengal Dum Dum Nirmal Kanti Chatterjee Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 117004 1989 West Bengal Durgapur (SC) Purna Chandra Malik Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 262624 1989 West Bengal Hooghly Rupchand Pal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 69547 1989 West Bengal Howrah Sushanta Chakarborty Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 1432 1989 West Bengal Jadavpur Malini Bhattacharya Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 30900 1989 West Bengal Jalpaiguri Manik Sanyal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 112128 1989 West Bengal Jangipur Abedin Zainal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 39181 1989 West Bengal Jhargram (ST) Matilal Hansda Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 230898 1989 West Bengal Joynagar (SC) Sanat Kumar Mandal Revolutionary Socialist Party (RSP) 63807 1989 West Bengal Katwa Saifuddin Chaudhury Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 109109 1989 West Bengal Krishnagar Ajoy Mukherjee Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 16153 1989 West Bengal Malda Abul Barkat Ataul Ghani Khan Choudhury Indian National Congress (INC) 29897 1989 West Bengal Mathurapur (SC) Radhikaranjan Pramanik Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 22632 1989 West Bengal Midnapore Indrajit Gupta Communist Party Of India (CPI) 132320 1989 West Bengal Murshidabad Masudal Hossain Syed Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 56544 1989 West Bengal Nabadwip (SC) Asim Bala Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 52663 1989 West Bengal Panskura Gita Mukherjee Communist Party Of India (CPI) 126302 1989 West Bengal Purulia Chitta Ranjan Mahata All India Forward Block (FBL) 138895 1989 West Bengal Raiganj Golam Yazdani Indian National Congress (INC) 2899 1989 West Bengal Serampore Sudarsan Ray Chowdhuri Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 66458 1989 West Bengal Tamluk Satyagopal Mistra Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 24656 1989 West Bengal Uluberia Hanan Mollah Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 52096 1989 West Bengal Vishnupur (SC) Sukhendu Khan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 187589 Grand Total

