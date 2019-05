12th Lok Sabha Election Andhra Pradesh: General Election 1999 results, winners list.There were 49654389 electors available in the state. Out of 49654389 electors, 24771335 men electors and 24883054 women electors were to vote in the 1989 election in Andhra Pradesh.34332073 people cast their vote with a poll percentage of 69.14%. The total number of the polling stations were 60960. Average candidates in a constituency were 7 in Andhra Pradesh, while a maximum candidate in a single constituency was 14.

12th Lok Sabha Election

The 12th Lok Sabha is the thirteenth session of the Lok Sabha. This election was held during September–October 1999. This majority group in the Lok Sabha during this period was the National Democratic Alliance, a rightist group led by the Bharatiya Janata Party, which won 270 seats, 16 more than 12th Lok Sabha. The NDA, under the leadership of Atal Bihari Vajpayee, completed its term till the next general elections of May 2004 for the next 14th Lok Sabha. In the 1999 Lok Sabha Election, there was a total of 42 Loksabha constituencies in Andhra Pradesh.

There were 49654389 electors available in the state. Out of 49654389 electors, 24771335 men electors and 24883054 women electors were to vote in the 1989 election in Andhra Pradesh.34332073 people cast their vote with a poll percentage of 69.14%. The total number of the polling stations were 60960. Average candidates in a constituency were 7 in Andhra Pradesh, while a maximum candidate in a single constituency was 14. Out of 42 candidates, 34 constituencies were reserved general category, 6 constituencies were of SC and 2 candidates were from ST quota. 365 candidates filed their nomination where 33 withdrawn their nomination and 197 candidates contested in the election. 285 candidates forfeited their deposits. Out of 49654389 electors, 40218711 were in general category, 7438533 people were in the SC quota and 1997145 people in the ST quota. An average number of electors per polling station was 815. TDP won in 29 seats, whereas Congress faced big loss in the state, where they were able to bag only 5 seats in the state. Hyderabad constituency remained as AIMIM bastion but it is BJP difference in the result as they won in 7 seats. Uppalapati Chinna Venkata Krishnam Raju won by the highest margin of 165948 votes. Out of 24883054 women electors, 16522007 women cast their vote in this election with a poll percentage of 66.40%. Secunderabad Constituency had the highest number of electors (1296145). Miralgyuda Constituency had the highest number of poll percentage (77.25%) as well.

Year Name of State/ UT Parliamentary Constituency Candidate Name Party Abbreviation Margin Votes 1999 Andaman & Nicobar Islands Andaman & Nicobar Islands Bishnu Pada Ray BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 13947 1999 Andhra Pradesh Adilabad Dr. S. Venugopal Chary Telugu Desam (TDP) 109723 1999 Andhra Pradesh Amalapuram (SC) Ganti Mohanachandra Balayogi Telugu Desam (TDP) 118879 1999 Andhra Pradesh Anakapalli Ganta Srinivasa Rao Telugu Desam (TDP) 58464 1999 Andhra Pradesh Anantapur Kalava Srinivasulu Telugu Desam (TDP) 21102 1999 Andhra Pradesh Bapatla D. Rama Naidu Telugu Desam (TDP) 92457 1999 Andhra Pradesh Bhadrachalam (ST) Dumpa Mary Vijaya Kumari Telugu Desam (TDP) 37103 1999 Andhra Pradesh Bobbili Botcha Satyanarayana Indian National Congress (INC) 3821 1999 Andhra Pradesh Chittoor Noothana Kalva Ramakrishna Reddy Telugu Desam (TDP) 18638 1999 Andhra Pradesh Cuddapah Vivekananda Reddy Y.S. Indian National Congress (INC) 26597 1999 Andhra Pradesh Eluru Bolla Bulli Ramaiah Telugu Desam (TDP) 62231 1999 Andhra Pradesh Guntur Yemparala Venkateswararao Telugu Desam (TDP) 40330 1999 Andhra Pradesh Hanamkonda Chada Suresh Reddy Telugu Desam (TDP) 85781 1999 Andhra Pradesh Hindupur B.K. Parthasarathi Telugu Desam (TDP) 134636 1999 Andhra Pradesh Hyderabad Sultan Salahuddin Owaisi All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) 60821 1999 Andhra Pradesh Kakinada Mudragada Padmanabham Telugu Desam (TDP) 121435 1999 Andhra Pradesh Karimnagar Chennamaneni Vidyasagar Rao BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 19370 1999 Andhra Pradesh Khammam Renuka Chowdhury Indian National Congress (INC) 8398 1999 Andhra Pradesh Kurnool Kambhalapati E. Krishna Murthy Telugu Desam (TDP) 24487 1999 Andhra Pradesh Machilipatnam Ambati Brahmanaiah Telugu Desam (TDP) 82996 1999 Andhra Pradesh Mahabubnagar A.P.Jitender Reddy BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 50895 1999 Andhra Pradesh Medak A. Narendra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 22083 1999 Andhra Pradesh Miryalguda Jaipal Reddy Sudini Indian National Congress (INC) 52077 1999 Andhra Pradesh Nagarkurnool (SC) Dr.Manda Jagannath Telugu Desam (TDP) 66900 1999 Andhra Pradesh Nalgonda Gutha Sukender Reddy Telugu Desam (TDP) 79735 1999 Andhra Pradesh Nandyal Bhuma Nagi Reddy Telugu Desam (TDP) 72609 1999 Andhra Pradesh Narasapur Uppalapati Venkata Krishnam Raju BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 165948 1999 Andhra Pradesh Narasaraopet Janardhanareddy Nedurumalli Indian National Congress (INC) 13882 1999 Andhra Pradesh Nellore (SC) Rajeswaramma Vukkala Telugu Desam (TDP) 40453 1999 Andhra Pradesh Nizamabad Ganga Reddy Gaddam Telugu Desam (TDP) 3436 1999 Andhra Pradesh Ongole Karanam Balarama Krishna Murthy Telugu Desam (TDP) 21948 1999 Andhra Pradesh Parvathipuram (ST) Dadichiluka Veera Gouri Sankara Rao Telugu Desam (TDP) 13281 1999 Andhra Pradesh Peddapalli (SC) Dr.Smt.C. Suguna Kumari Telugu Desam (TDP) 15889 1999 Andhra Pradesh Rajahmundry Satyanarayana Rao S.B.P.B.K BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 60031 1999 Andhra Pradesh Rajampet Gunipati Ramaiah Telugu Desam (TDP) 27170 1999 Andhra Pradesh Secunderabad Bandaru Dattatraya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 97626 1999 Andhra Pradesh Siddipet (SC) M. Rajaiah Telugu Desam (TDP) 153721 1999 Andhra Pradesh Srikakulam Yerrannaidu Kinjarapu Telugu Desam (TDP) 96882 1999 Andhra Pradesh Tenali Ummareddy Venkateswarlu Telugu Desam (TDP) 73029 1999 Andhra Pradesh Tirupathi (SC) Dr.N.Venkataswamy BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 12497 1999 Andhra Pradesh Vijayawada Gadde Rama Mohan Telugu Desam (TDP) 87066 1999 Andhra Pradesh Visakhapatnam M.V.V.S.Murthy Telugu Desam (TDP) 38919 1999 Andhra Pradesh Warangal Bodakunti Venkateshwarlu Telugu Desam (TDP) 13366 1999 Arunachal Pradesh Arunachal East Wangcha Rajkumar Indian National Congress (INC) 41403 1999 Arunachal Pradesh Arunachal West Jarbom Gamlin Indian National Congress (INC) 60723 1999 Assam Autonomous District (ST) Dr Jayanta Rongpi Communist Party of India (Marxist-Lenninist) (Liberation) (CPI(ML)(L)) 59875 1999 Assam Barpeta A F Golam Osmani Indian National Congress (INC) 89362 1999 Assam Dhubri Abdul Hamid Indian National Congress (INC) 21340 1999 Assam Dibrugarh Paban Singh Ghatowar Indian National Congress (INC) 67116 1999 Assam Gauhati Bijoya Chakravarty BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 75238 1999 Assam Jorhat Bijoy Krishna Handique Indian National Congress (INC) 99360 1999 Assam Kaliabor Tarun Gogoi Indian National Congress (INC) 167392 1999 Assam Karimganj (SC) Nepal Chandra Das Indian National Congress (INC) 42259 1999 Assam Kokrajhar (ST) Sansuma Khunggur Bwismuthiary Independent (IND) 87425 1999 Assam Lakhimpur Ranee Narah Indian National Congress (INC) 54523 1999 Assam Mangaldoi Madhab Rajbangshi Indian National Congress (INC) 16434 1999 Assam Nowgong Rajen Gohain BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 35428 1999 Assam Silchar Sontosh Mohan Dev Indian National Congress (INC) 107752 1999 Assam Tezpur Moni Kumar Subba Indian National Congress (INC) 25706 1999 Bihar Araria (SC) Sukdeo Paswan Rashtriya Janata Dal (RJD) 2169 1999 Bihar Arrah Ram Prasad Singh Rashtriya Janata Dal (RJD) 92282 1999 Bihar Aurangabad Shyama Singh Indian National Congress (INC) 70416 1999 Bihar Bagaha (SC) Mahendra Baitha Janata Dal (United) (JD(U)) 54751 1999 Bihar Balia Ramjivan Singh Janata Dal (United) (JD(U)) 12032 1999 Bihar Banka Digvijay Singh Janata Dal (United) (JD(U)) 21408 1999 Bihar Barh Nitish Kumar Janata Dal (United) (JD(U)) 1335 1999 Bihar Begusarai Rajo Singh Indian National Congress (INC) 19950 1999 Bihar Bettiah Dr Madan Prasad Jaiswal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 39650 1999 Bihar Bhagalpur Subodh Ray Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 45540 1999 Bihar Bikramganj Kanti Singh Rashtriya Janata Dal (RJD) 34768 1999 Bihar Buxar Lal Muni Choubey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 11606 1999 Bihar Chapra Rajiv Pratap Rudi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 43553 1999 Bihar Chatra Nagmani Rashtriya Janata Dal (RJD) 55099 1999 Bihar Darbhanga Kirti Azad BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 55548 1999 Bihar Dhanbad Rita Verma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 14226 1999 Bihar Dumka (ST) Babu Lal Marandi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 4648 1999 Bihar Gaya (SC) Ramji Manjhi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 20783 1999 Bihar Giridih Ravindra Kumar Pandey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 19824 1999 Bihar Godda Jagdambi Prasad Yadav BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 79892 1999 Bihar Gopalganj Raghunath Jha Janata Dal (United) (JD(U)) 36124 1999 Bihar Hajipur (SC) Ram Vilas Paswan Janata Dal (United) (JD(U)) 105504 1999 Bihar Hazaribagh Yashwant Sinha BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 182642 1999 Bihar Jahanabad Arun Kumar Janata Dal (United) (JD(U)) 17287 1999 Bihar Jamshedpur Abha Mahato BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 121488 1999 Bihar Jhanjharpur Devendra Prasad Yadav Janata Dal (United) (JD(U)) 127814 1999 Bihar Katihar Nikhil Kumar Choudhary BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 136852 1999 Bihar Khagaria Renu Kumari Janata Dal (United) (JD(U)) 31822 1999 Bihar Khunti (ST) Kariya Munda BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 26262 1999 Bihar Kishanganj Syed Shahnawaz Hussain BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 8648 1999 Bihar Kodarma Tilakdhari Pd Singh Indian National Congress (INC) 10178 1999 Bihar Lohardaga (ST) Dukha Bhagat BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 3823 1999 Bihar Madhepura Sharad Yadav Janata Dal (United) (JD(U)) 30320 1999 Bihar Madhubani Hukumdeo Narayan Yadav BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 62615 1999 Bihar Maharajganj Prabhunath Singh Janata Dal (United) (JD(U)) 104063 1999 Bihar Monghyr Brahma Nand Mandal Janata Dal (United) (JD(U)) 21815 1999 Bihar Motihari Radha Mohan Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 21670 1999 Bihar Muzaffarpur Captain Jai Na. Pd. Nishad Janata Dal (United) (JD(U)) 60720 1999 Bihar Nalanda George Fernandes Janata Dal (United) (JD(U)) 105821 1999 Bihar Nawada (SC) Sanjay Paswan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 84085 1999 Bihar Palamu (SC) Braj Mohan Ram BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 85125 1999 Bihar Patna C P Thakur BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 46892 1999 Bihar Purnea Rajesh Ranjan Independent (IND) 252566 1999 Bihar Rajmahal (ST) Thomas Hansda Indian National Congress (INC) 62099 1999 Bihar Ranchi Ram Tahal Choudhary BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 241177 1999 Bihar Rosera (SC) Ram Chandra Paswan Janata Dal (United) (JD(U)) 142916 1999 Bihar Saharsa Dinesh Chandra Yadav Janata Dal (United) (JD(U)) 94493 1999 Bihar Samastipur Manjay Lal Janata Dal (United) (JD(U)) 12688 1999 Bihar Sasaram (SC) Muni Lall BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 18676 1999 Bihar Sheohar Md Anwarul Haque Rashtriya Janata Dal (RJD) 2535 1999 Bihar Singhbhum (ST) Laxman Gilua BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 82311 1999 Bihar Sitamarhi Nawal Kishore Rai Janata Dal (United) (JD(U)) 101257 1999 Bihar Siwan M Sahabuddin Rashtriya Janata Dal (RJD) 129840 1999 Bihar Vaishali Raghuvansh Prasad Singh Rashtriya Janata Dal (RJD) 45392 1999 Chandigarh Chandigarh Pawan Kumar Bansal Indian National Congress (INC) 5449 1999 Dadra & Nagar Haveli Dadra & Nagar Haveli (ST) Delkar Mohanbhai Sanjibhai Independent (IND) 14878 1999 Daman & Diu Daman And Diu Patel Dahyabhai Vallabhbhai Indian National Congress (INC) 3226 1999 Goa Mormugao Angle Ramakant Soiru BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 14457 1999 Goa Panaji Shripad Yasso Naik BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 36721 1999 Gujarat Ahmedabad Harin Pathak BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 52968 1999 Gujarat Amreli Dileep Sanghani BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 36324 1999 Gujarat Anand Patel Dipakbhai Chimanbhai (Sathi) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 3661 1999 Gujarat Banaskantha Chaudhary Haribhai Parthibhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 25976 1999 Gujarat Baroda Jayaben Thakkar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 92649 1999 Gujarat Bhavnagar Rana Rajendrasinh Ghanshyamsinh (Rajubhai

Rana) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 101353 1999 Gujarat Broach Mansukhbhai Vasava BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 47140 1999 Gujarat Bulsar (ST) Manibhai Ramjibhai Chaudhari BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 26786 1999 Gujarat Chhota Udaipur (ST) Ramsinh Rathawa BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 1198 1999 Gujarat Dhandhuka (SC) Varma Ratilal Kalidas BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 5223 1999 Gujarat Dohad (ST) Katara Babubhai Khimabhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 12431 1999 Gujarat Gandhinagar Lal Krishna Advani (L K Advani) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 188944 1999 Gujarat Godhra Solanki Bhupendrasinh Prabhatsinh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 95022 1999 Gujarat Jamnagar Koradiya Chandreshbhai Valjibhai (Chandresh

Patel) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 35769 1999 Gujarat Junagadh Chikhaliya Bhavnaben Devrajbhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 46848 1999 Gujarat Kaira Dinsha Patel Indian National Congress (INC) 33717 1999 Gujarat Kapadvanj Vaghela Shankarsinh Laxmansinh Indian National Congress (INC) 165381 1999 Gujarat Kutch Gadhvi Pushpadan Sambhudan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 4315 1999 Gujarat Mandvi (ST) Patel Mansinhbhai Kalyanji BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 56831 1999 Gujarat Mehsana Patel Atmaram Maganbhai Indian National Congress (INC) 55735 1999 Gujarat Patan (SC) Rashtrapal Pravinchandra Somabhai Indian National Congress (INC) 17127 1999 Gujarat Porbandar Javiya Gordhanbhai Jadavbhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 101360 1999 Gujarat Rajkot Dr Kathiriya Vallabhbhai Ramjibhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 86747 1999 Gujarat Sabarkantha Nisha Amarsinh Chaudhary Indian National Congress (INC) 14376 1999 Gujarat Surat Kashiram Rana BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 249197 1999 Gujarat Surendranagar Makwana Savshibhai Kanjibhai Indian National Congress (INC) 25905 1999 Haryana Ambala (SC) Rattan Lal Kataria BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 124478 1999 Haryana Bhiwani Ajay Singh Chautala Indian National Lok Dal (INLD) 203406 1999 Haryana Faridabad Ram Chander Bainda BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 34248 1999 Haryana Hissar Surender Singh Barwala Indian National Lok Dal (INLD) 160452 1999 Haryana Karnal I.D. Swami BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 147854 1999 Haryana Kurukshetra Prof Kailasho Devi Indian National Lok Dal (INLD) 163610 1999 Haryana Mahendragarh Dr. Sudha Yadav BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 139140 1999 Haryana Rohtak Inder Singh Indian National Lok Dal (INLD) 144693 1999 Haryana Sirsa (SC) Dr. Sushil Kumar Indora Indian National Lok Dal (INLD) 219726 1999 Haryana Sonepat Kishan Singh Sangwan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 266138 1999 Himachal Pradesh Hamirpur Suresh Chandel BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 129247 1999 Himachal Pradesh Kangra Shanta Kumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 100742 1999 Himachal Pradesh Mandi Maheshwar Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 131025 1999 Himachal Pradesh Simla (SC) Lt. Col. Dhani Ram Shandil Himachal Vikas Congress (HVC) 46930 1999 Jammu & Kashmir Anantnag Ali Mohd Naik Jammu & Kashmir National Conference (JKN) 13492 1999 Jammu & Kashmir Baramulla Abdul Rashid Shaheen Jammu & Kashmir National Conference (JKN) 36113 1999 Jammu & Kashmir Jammu Vishno Datt Sharma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 142019 1999 Jammu & Kashmir Ladakh Hassan Khan Jammu & Kashmir National Conference (JKN) 2090 1999 Jammu & Kashmir Srinagar Omer Abdullah Jammu & Kashmir National Conference (JKN) 36859 1999 Jammu & Kashmir Udhampur Prof. Chaman Lal Gupta BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 118307 1999 Karnataka Bagalkot R.S. Patil Indian National Congress (INC) 76434 1999 Karnataka Bangalore North C.K Jaffar Sharief Indian National Congress (INC) 175605 1999 Karnataka Bangalore South Ananth Kumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 66054 1999 Karnataka Belgaum Amarsinh Vasantarao Patil Indian National Congress (INC) 49898 1999 Karnataka Bellary Sonia Gandhi Indian National Congress (INC) 56100 1999 Karnataka Bidar (SC) Ramchandra Veerappa BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 152033 1999 Karnataka Bijapur Basangouda Ramangouda Patil(Yatnal) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 36639 1999 Karnataka Chamarajanagar (SC) V.Sreenivasaprasad Janata Dal (United) (JD(U)) 16146 1999 Karnataka Chikballapur R.L. Jalappa Indian National Congress (INC) 211186 1999 Karnataka Chikkodi (SC) Jigajinagi Rameshchandappa Janata Dal (United) (JD(U)) 84590 1999 Karnataka Chikmagalur D.C.Srikantappa BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 30277 1999 Karnataka Chitradurga Shashi Kumar Janata Dal (United) (JD(U)) 11178 1999 Karnataka Davangere G.Mallikarjunappa BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 16269 1999 Karnataka Dharwad North Vijay Sankeshwar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 41602 1999 Karnataka Dharwad South Prof. I.G. Sanadi Indian National Congress (INC) 39198 1999 Karnataka Gulbarga Iqbal Ahemed Saradgi Indian National Congress (INC) 69837 1999 Karnataka Hassan G.Putta Swamy Gowda Indian National Congress (INC) 141757 1999 Karnataka Kanakapura M.V.Chandrashekara Murthy Indian National Congress (INC) 34017 1999 Karnataka Kanara Alva Margaret Indian National Congress (INC) 10591 1999 Karnataka Kolar (SC) K.H. Muniyappa Indian National Congress (INC) 82782 1999 Karnataka Koppal H.G.Ramulu Indian National Congress (INC) 12512 1999 Karnataka Mandya Ambareesh @ Amaranatha .M.H Indian National Congress (INC) 152180 1999 Karnataka Mangalore V.Dhananjaya Kumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 8469 1999 Karnataka Mysore Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar Indian National Congress (INC) 13431 1999 Karnataka Raichur A. Venkatesh Naik Indian National Congress (INC) 172206 1999 Karnataka Shimoga S.Bangarappa Indian National Congress (INC) 95038 1999 Karnataka Tumkur G.S.Basavaraj Indian National Congress (INC) 63937 1999 Karnataka Udupi Vinay Kumar Sorake Indian National Congress (INC) 31587 1999 Kerala Adoor (SC) Kodikunnil Suresh Indian National Congress (INC) 22006 1999 Kerala Alleppey V.M. Sudheeran Indian National Congress (INC) 35094 1999 Kerala Badagara A.K. Premajam Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 25844 1999 Kerala Calicut K. Muraleedharan Indian National Congress (INC) 50402 1999 Kerala Cannanore A.P. Abdullakkutty Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 10247 1999 Kerala Chirayinkil Varkala Radhakrishnan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 3128 1999 Kerala Ernakulam Adv. George Eden Indian National Congress (INC) 111305 1999 Kerala Idukki K. Francis George Kerala Congress (KEC) 9298 1999 Kerala Kasaragod T. Govindan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 31578 1999 Kerala Kottayam Suresh Kurup Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 10599 1999 Kerala Manjeri E. Ahamed Muslim League Kerala State Committee (MUL) 123411 1999 Kerala Mavelikara Ramesh Chennithala Indian National Congress (INC) 33443 1999 Kerala Mukundapuram K. Karunakaran Indian National Congress (INC) 52463 1999 Kerala Muvattupuzha Adv. P.C. Thomas Kerala Congress (M) (KEC(M)) 76939 1999 Kerala Ottapalam (SC) S. Ajayakumar Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 13715 1999 Kerala Palghat N.N.Krishnadas Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 30767 1999 Kerala Ponnani G.M. Banatwalla Muslim League Kerala State Committee (MUL) 129478 1999 Kerala Quilon P. Rajendran Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 19284 1999 Kerala Trichur A.C. Jose Indian National Congress (INC) 11632 1999 Kerala Trivandrum Advocate V.S. Sivakumar Indian National Congress (INC) 14485 1999 Lakshadweep Lakshadweep (ST) P.M. Sayeed Indian National Congress (INC) 3189 1999 Madhya Pradesh Balaghat Prahladsingh Patel BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 20678 1999 Madhya Pradesh Bastar (ST) Baliram Kashyap BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 20737 1999 Madhya Pradesh Betul Vijay Kumar Khandelwal ” Munni Bhaiya” BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 64472 1999 Madhya Pradesh Bhind Dr. Ramlakhan Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 53574 1999 Madhya Pradesh Bhopal Uma Bharti BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 168864 1999 Madhya Pradesh Bilaspur (SC) Punnulal Mohale BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 75333 1999 Madhya Pradesh Chhindwara Kamal Nath Indian National Congress (INC) 188928 1999 Madhya Pradesh Damoh Dr. Ramkrishna Kusmaria BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 13719 1999 Madhya Pradesh Dhar (ST) Gajendra Singh Rajukhedi Indian National Congress (INC) 34105 1999 Madhya Pradesh Durg Tara Chand Sahu BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 44518 1999 Madhya Pradesh Guna Madhavrao Scindia Indian National Congress (INC) 214428 1999 Madhya Pradesh Gwalior Jaibhan Singh Pavaiya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 83116 1999 Madhya Pradesh Hoshangabad Sundar Lal Patwa BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 44447 1999 Madhya Pradesh Indore Sumitra Mahajan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 131315 1999 Madhya Pradesh Jabalpur Jaishree Banerjee ( Bhabhi Ji) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 109754 1999 Madhya Pradesh Janjgir Dr. Charandas Mahant Indian National Congress (INC) 14233 1999 Madhya Pradesh Jhabua (ST) Kantilal Bhuriya Indian National Congress (INC) 149377 1999 Madhya Pradesh Kanker (ST) Sohan Potai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 88191 1999 Madhya Pradesh Khajuraho Satyavrat Chaturvedi ( Vinod Bhaiya ) Indian National Congress (INC) 81137 1999 Madhya Pradesh Khandwa Nandkumarsingh Chouhan ( Nandu Bhaiya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 126103 1999 Madhya Pradesh Khargone Tarachand Patel Indian National Congress (INC) 38146 1999 Madhya Pradesh Mahasamund Shyama Charan Shukla Indian National Congress (INC) 15435 1999 Madhya Pradesh Mandla (ST) Faggan Singh Kulaste BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 6572 1999 Madhya Pradesh Mandsaur Dr. Lakshaminarayan Pandey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 55485 1999 Madhya Pradesh Morena (SC) Ashok Chhaviram Argal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 62226 1999 Madhya Pradesh Raigarh (ST) Vishnudeo Sai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 5773 1999 Madhya Pradesh Raipur Ramesh Bais BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 80060 1999 Madhya Pradesh Rajgarh Laxman Singh Indian National Congress (INC) 65693 1999 Madhya Pradesh Rajnandgaon Dr. Raman BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 26715 1999 Madhya Pradesh Rewa Sunder Lal Tiwari Indian National Congress (INC) 64151 1999 Madhya Pradesh Sagar (SC) Virendra Kumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 60473 1999 Madhya Pradesh Sarangarh (SC) P. R. Khute BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 51759 1999 Madhya Pradesh Satna Ramanand Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 3405 1999 Madhya Pradesh Seoni Ram Naresh Tripathi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 15934 1999 Madhya Pradesh Shahdol (ST) Dalpat Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 19901 1999 Madhya Pradesh Shajapur (SC) Thavarchand Gehlot BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 34666 1999 Madhya Pradesh Sidhi (ST) Chandra Pratap Singh ( Baba Sahab) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 4855 1999 Madhya Pradesh Surguja (ST) Khel Sai Singh Indian National Congress (INC) 61426 1999 Madhya Pradesh Ujjain (SC) Dr. Satyanarayan Jatiya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 68038 1999 Madhya Pradesh Vidisha Shivraj Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 82397 1999 Maharashtra Ahmednagar Dilipkumar Mansukhlal Gandhi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 28457 1999 Maharashtra Akola Ambedkar Prakash Yashwant Bharipa Bahujan Mahasangha (BBM) 8716 1999 Maharashtra Amravati Gudhe Anant Mahadeoappa Shivsena (SHS) 73652 1999 Maharashtra Aurangabad Chandrakant Khaire Shivsena (SHS) 55889 1999 Maharashtra Baramati Pawar Sharadchandra Govindrao Nationalist Congress Party (NCP) 298903 1999 Maharashtra Beed Jaysingrao Gaikwad Patil BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 51190 1999 Maharashtra Bhandara Chunnilalbhau Thakur BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 3819 1999 Maharashtra Buldhana (SC) Adsul Anandrao Vithoba Shivsena (SHS) 45007 1999 Maharashtra Chandrapur Puglia Nareshkumar Chunnalal Indian National Congress (INC) 2837 1999 Maharashtra Chimur Diwathe Namdeo Harbaji BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 70040 1999 Maharashtra Dahanu (ST) Adv Chintaman Wanaga BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 62270 1999 Maharashtra Dhule (ST) Ramdas Rupla Gavit BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 12985 1999 Maharashtra Erandol Annasaheb M K Patil BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 104456 1999 Maharashtra Hingoli Mane Shivaji Gyanbarao Shivsena (SHS) 80655 1999 Maharashtra Ichalkaranji Mane Nivedita Sambhajirao Nationalist Congress Party (NCP) 12812 1999 Maharashtra Jalgaon Y G Mahajan Sir BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 89795 1999 Maharashtra Jalna Danve Raosaheb Dadarao Patil BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 123909 1999 Maharashtra Karad Shriniwas Dadasaheb Patil (Marulkar) Nationalist Congress Party (NCP) 122961 1999 Maharashtra Khed Ashok Namdeorao Mohol Nationalist Congress Party (NCP) 57018 1999 Maharashtra Kolaba Ramsheth Thakur Peasants And Workers Party of India (PWPI) 43097 1999 Maharashtra Kolhapur Mandlik Sadashivrao Dadoba Nationalist Congress Party (NCP) 108910 1999 Maharashtra Kopargaon E V Alias Balasaheb Vikhe Patil Shivsena (SHS) 47415 1999 Maharashtra Latur Patil Shivraj Vishwanath Indian National Congress (INC) 40290 1999 Maharashtra Malegaon (ST) Mahale Haribahu Shankar Janata Dal (Secular) (JD(S)) 4392 1999 Maharashtra Mumbai North Ram Naik BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 154136 1999 Maharashtra Mumbai North Central Manohar Gajanan Joshi Shivsena (SHS) 168995 1999 Maharashtra Mumbai North East Kirit Somaiya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 7276 1999 Maharashtra Mumbai North West Sunil Dutt Indian National Congress (INC) 85539 1999 Maharashtra Mumbai South Jayawanti Mehta BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 10243 1999 Maharashtra Mumbai South Central Mohan Vishnu Rawale Shivsena (SHS) 79036 1999 Maharashtra Nagpur Vilas Muttemwar Indian National Congress (INC) 72695 1999 Maharashtra Nanded Khatgaonkar Bhaskarrao Bapurao Indian National Congress (INC) 32575 1999 Maharashtra Nandurbar (ST) Gavit Manikrao Hodlya Indian National Congress (INC) 130771 1999 Maharashtra Nashik Dhikale Uttamrao Nathuji Shivsena (SHS) 36812 1999 Maharashtra Osmanabad (SC) Kamble Shivaji Vithalrao Shivsena (SHS) 59073 1999 Maharashtra Pandharpur (SC) Athawale Ramdas Bandu Independent (IND) 259505 1999 Maharashtra Parbhani Jadhav Suresh Ramrao Shivsena (SHS) 43665 1999 Maharashtra Pune Pradeep Rawat BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 91285 1999 Maharashtra Rajapur Suresh Prabhakar Prabhu Shivsena (SHS) 112850 1999 Maharashtra Ramtek Subodh Mohite Shivsena (SHS) 11689 1999 Maharashtra Ratnagiri Anant Gangaram Geete Shivsena (SHS) 115343 1999 Maharashtra Sangli Prakash (Bapu) Vasantrao Patil Indian National Congress (INC) 160560 1999 Maharashtra Satara Laxmanrao Pandurang Jadhav Patil Nationalist Congress Party (NCP) 124771 1999 Maharashtra Sholapur Shinde Sushilkumar Sambhajirao Indian National Congress (INC) 76995 1999 Maharashtra Thane Prakash Paranjpe Shivsena (SHS) 99683 1999 Maharashtra Wardha Prabha Rao Indian National Congress (INC) 7062 1999 Maharashtra Washim Bhawana Pundlikrao Gawali Shivsena (SHS) 39595 1999 Maharashtra Yavatmal Uttamrao Deorao Patil Indian National Congress (INC) 15226 1999 Manipur Inner Manipur Th. Chaoba Manipur State Congress Party (MSCP) 8195 1999 Manipur Outer Manipur (ST) Holkhomang Nationalist Congress Party (NCP) 28809 1999 Meghalaya Shillong Paty Ripple Kyndiah Indian National Congress (INC) 37823 1999 Meghalaya Tura Purno Agitok Sangma Nationalist Congress Party (NCP) 113579 1999 Mizoram Mizoram (ST) Vanlalzawma Independent (IND) 68659 1999 Nagaland Nagaland K. Asungba Sangtam Indian National Congress (INC) 353598 1999 National Capital Territory Of Delhi Chandni Chowk Vijay Goel BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 1995 1999 National Capital Territory Of Delhi Delhi Sadar Madan Lal Khurana BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 13870 1999 National Capital Territory Of Delhi East Delhi Lal Bihari Tiwari BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 82760 1999 National Capital Territory Of Delhi Karol Bagh (SC) Anita Arya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 12454 1999 National Capital Territory Of Delhi New Delhi Jag Mohan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 27893 1999 National Capital Territory Of Delhi Outer Delhi Sahib Singh Verma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 202472 1999 National Capital Territory Of Delhi South Delhi Vijay Kumar Malhotra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 29999 1999 Orissa Aska Naveen Patnaik Biju Janata Dal (BJD) 256736 1999 Orissa Balasore Mahameghabahan Aira Kharabela Swain BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 136372 1999 Orissa Berhampur Anadicharan Sahu BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 54123 1999 Orissa Bhadrak (SC) Arjun Charan Sethi Biju Janata Dal (BJD) 122433 1999 Orissa Bhubaneswar Prasanna Kumar Patasani Biju Janata Dal (BJD) 233961 1999 Orissa Bolangir Sangeeta Kumari Singh Deo BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 180979 1999 Orissa Cuttack Bhartruhari Mahtab Biju Janata Dal (BJD) 205317 1999 Orissa Deogarh Debendra Pradhan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 86869 1999 Orissa Dhenkanal Kamakhya Prasad Singh Deo Indian National Congress (INC) 3674 1999 Orissa Jagatsinghpur Trilochan Kanungo Biju Janata Dal (BJD) 149282 1999 Orissa Jajpur (SC) Jagannath Mallik Biju Janata Dal (BJD) 113984 1999 Orissa Kalahandi Bikram Keshari Deo BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 116519 1999 Orissa Kendrapara Prabhat Kumar Samantray Biju Janata Dal (BJD) 102139 1999 Orissa Keonjhar (ST) Ananta Nayak BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 222553 1999 Orissa Koraput (ST) Hema Gamang Indian National Congress (INC) 12154 1999 Orissa Mayurbhanj (ST) Salkhan Murmu BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 148082 1999 Orissa Nowrangpur (ST) Parsuram Majhi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 16151 1999 Orissa Phulbani (SC) Padmanava Behera Biju Janata Dal (BJD) 102215 1999 Orissa Puri Braja Kishore Tripathy Biju Janata Dal (BJD) 131745 1999 Orissa Sambalpur Prasanna Acharya Biju Janata Dal (BJD) 126963 1999 Orissa Sundargarh (ST) Jual Oram BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 152514 1999 Pondicherry Pondicherry M O H Farook Indian National Congress (INC) 24188 1999 Punjab Amritsar Raghunandan Lal Bhatia Indian National Congress (INC) 31999 1999 Punjab Bhatinda (SC) Bhan Singh Bhaura Communist Party Of India (CPI) 61317 1999 Punjab Faridkot Jagmeet Singh Brar Indian National Congress (INC) 5148 1999 Punjab Ferozepur Zora Singh Shiromani Akali Dal (SAD) 14861 1999 Punjab Gurdaspur Vinod Khanna BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 1399 1999 Punjab Hoshiarpur Charanjit Singh Channi Indian National Congress (INC) 34206 1999 Punjab Jullundur Balbir Singh Indian National Congress (INC) 34566 1999 Punjab Ludhiana Gurcharan Singh Galib Indian National Congress (INC) 105246 1999 Punjab Patiala Preneet Kaur Indian National Congress (INC) 78908 1999 Punjab Phillaur (SC) Santosh Chowdhary Indian National Congress (INC) 26578 1999 Punjab Ropar (SC) Shamsher Singh Indian National Congress (INC) 77381 1999 Punjab Sangrur Simranjit Singh Mann SHIROMANI AKALI DAL (SIMRANJIT SINGH MANN) (SAD(M)) 86317 1999 Punjab Tarn Taran Tarlochan Singh Tur Shiromani Akali Dal (SAD) 75617 1999 Rajasthan Ajmer Rasa Singh Rawat BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 87674 1999 Rajasthan Alwar Dr. Jaswant Singh Yadav BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 57928 1999 Rajasthan Banswara (ST) Tara Chand Bhagora Indian National Congress (INC) 116264 1999 Rajasthan Barmer Col. Sonaram Choudhary Indian National Congress (INC) 32140 1999 Rajasthan Bayana (SC) Bahadur Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 33332 1999 Rajasthan Bharatpur Vishvendra Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 97018 1999 Rajasthan Bhilwara Vijayendra Pal Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 14229 1999 Rajasthan Bikaner Rameshwar Lal Dudi Indian National Congress (INC) 94509 1999 Rajasthan Chittorgarh Shrichand Kriplani BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 37377 1999 Rajasthan Churu Ram Singh Kaswan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 46809 1999 Rajasthan Dausa Rajesh Pilot Indian National Congress (INC) 6902 1999 Rajasthan Ganganagar (SC) Nihal Chand BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 95886 1999 Rajasthan Jaipur Girdhari Lal Bhargava BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 141790 1999 Rajasthan Jalore (SC) Buta Singh Indian National Congress (INC) 35924 1999 Rajasthan Jhalawar Vansundhara Raje BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 152415 1999 Rajasthan Jhunjhunu Sisram Ola Indian National Congress (INC) 76348 1999 Rajasthan Jodhpur Jaswant Singh Vishnoi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 113297 1999 Rajasthan Kota Raghuveer Singh Koushal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 24769 1999 Rajasthan Nagaur Ram Raghunath Choudhary Indian National Congress (INC) 48469 1999 Rajasthan Pali Pusp Jain BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 104666 1999 Rajasthan Salumber (ST) Bheru Lal Meena Indian National Congress (INC) 52408 1999 Rajasthan Sawai Madhopur (ST) Jaskaur BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 58881 1999 Rajasthan Sikar Subhash Maharia BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 28173 1999 Rajasthan Tonk (SC) Shyam Lal Bansiwal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 48358 1999 Rajasthan Udaipur Girija Vyas Indian National Congress (INC) 54091 1999 Sikkim Sikkim Bhim Pd. Dahal Sikkim Democratic Front (SDF) 21362 1999 Tamil Nadu Arakkonam Jagathrakshakan, S. Dr. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 95644 1999 Tamil Nadu Chengalpattu Moorthy, A.K. PATTALI MAKKAL KATCHI (PMK) 12811 1999 Tamil Nadu Chidambaram (SC) Ponnuswamy, E. PATTALI MAKKAL KATCHI (PMK) 119563 1999 Tamil Nadu Coimbatore Radhakrishnan, C.P. BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 54077 1999 Tamil Nadu Cuddalore Sankar, Adhi Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 73953 1999 Tamil Nadu Dharmapuri Elangovan, P.D. PATTALI MAKKAL KATCHI (PMK) 25540 1999 Tamil Nadu Dindigul Sreenivaasan, C. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 20343 1999 Tamil Nadu Gobichettipalayam Kaliappan, K.K. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 30012 1999 Tamil Nadu Karur Chinnasamy, M. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 2847 1999 Tamil Nadu Krishnagiri Vetriselvan, V. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 31824 1999 Tamil Nadu Madras Central Murasoli Maran Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 136949 1999 Tamil Nadu Madras North Kuppusamy, C. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 159789 1999 Tamil Nadu Madras South Baalu, T.R. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 240184 1999 Tamil Nadu Madurai Mohan, P. Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 37223 1999 Tamil Nadu Mayiladuturai Manishankar Aiyar Indian National Congress (INC) 40131 1999 Tamil Nadu Nagapattinam (SC) Vijayan, A.K.S. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 22466 1999 Tamil Nadu Nagercoil Radhakrishnan,P. BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 145643 1999 Tamil Nadu Nilgiris Mathan, M. (Alias) Master Mathan, M. BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 23959 1999 Tamil Nadu Palani Kumarasamy, P. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 28717 1999 Tamil Nadu Perambalur (SC) Raja. A. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 68051 1999 Tamil Nadu Periyakulam Dhinakaran, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 45806 1999 Tamil Nadu Pollachi (SC) Krishnan, Dr.C. Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam (MDMK) 9515 1999 Tamil Nadu Pudukkottai Thirunavukarasu M.G.R.Anna D.M.Kazhagam (MADMK) 64302 1999 Tamil Nadu Ramanathapuram Malaisamy.K. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 6646 1999 Tamil Nadu Rasipuram (SC) Saroja, V. Dr. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 38405 1999 Tamil Nadu Salem Selvaganapathi, T.M. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 25411 1999 Tamil Nadu Sivaganga Sudarsana Natchiappan,E.M. Indian National Congress (INC) 23811 1999 Tamil Nadu Sivakasi Vaiko Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam (MDMK) 74781 1999 Tamil Nadu Sriperumbudur (SC) Krishnaswamy, A. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 75002 1999 Tamil Nadu Tenkasi (SC) Murugesan,S. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 887 1999 Tamil Nadu Thanjavur Palanimanickam.S.S. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 33014 1999 Tamil Nadu Tindivanam Ramachandran N. Gingee. Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam (MDMK) 9350 1999 Tamil Nadu Tiruchendur Jayaseelan, A.D.K. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 59666 1999 Tamil Nadu Tiruchengode Kannappan, M. Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam (MDMK) 4556 1999 Tamil Nadu Tiruchirappalli Arangarajan Kumaramangalam BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 89197 1999 Tamil Nadu Tirunelveli Pandian, P.H. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 26494 1999 Tamil Nadu Tiruppattur Venugopal, D. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 23613 1999 Tamil Nadu Vandavasi Durai, M. PATTALI MAKKAL KATCHI (PMK) 59197 1999 Tamil Nadu Vellore Shanmugam, N.T. PATTALI MAKKAL KATCHI (PMK) 25685 1999 Tripura Tripura East (ST) Baju Ban Riyan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 150500 1999 Tripura Tripura West Samar Chowdhury Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 198399 1999 Uttar Pradesh Agra Raj Babbar Samajwadi Party (SP) 112982 1999 Uttar Pradesh Akbarpur (SC) Mayawati BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 53386 1999 Uttar Pradesh Aligarh Sheela Gautam BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 80817 1999 Uttar Pradesh Allahabad Dr. Murli Manohar Joshi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 70331 1999 Uttar Pradesh Almora Bachi Singh Rawat BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 11459 1999 Uttar Pradesh Amethi Sonia Gandhi Indian National Congress (INC) 300012 1999 Uttar Pradesh Amroha Rashid Alvi BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 93225 1999 Uttar Pradesh Aonla Kunwar Sarvraj Singh Samajwadi Party (SP) 17626 1999 Uttar Pradesh Azamgarh Rama Kant Yadav Samajwadi Party (SP) 26979 1999 Uttar Pradesh Baghpat Ajit Singh Rashtriya Lok Dal (RLD) 154419 1999 Uttar Pradesh Bahraich Padamsen Chaudhary BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 5751 1999 Uttar Pradesh Ballia Chandra Shekhar Samajwadi Janata Party (Rashtriya) (SJP(R)) 55675 1999 Uttar Pradesh Balrampur Rizvan Zaheer Alias Rijju Bhaiya Samajwadi Party (SP) 20157 1999 Uttar Pradesh Banda Ram Sajiwan BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 28631 1999 Uttar Pradesh Bansgaon (SC) Raj Narayan Pasi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 9688 1999 Uttar Pradesh Bara Banki (SC) Ram Sagar Samajwadi Party (SP) 55278 1999 Uttar Pradesh Bareilly Santosh Gangwar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 134700 1999 Uttar Pradesh Basti (SC) Shriram Chauhan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 1832 1999 Uttar Pradesh Bijnor (SC) Sheeshram Singh Ravi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 23700 1999 Uttar Pradesh Bilhaur Shyam Bihari Mishra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 3223 1999 Uttar Pradesh Budaun Saleem Iqbal Shervani Samajwadi Party (SP) 41314 1999 Uttar Pradesh Bulandshahr Chhatra Pal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 61929 1999 Uttar Pradesh Chail (SC) Suresh Pasi BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 29285 1999 Uttar Pradesh Chandauli Jawahar Lal Jaiswal Samajwadi Party (SP) 73529 1999 Uttar Pradesh Deoria Shri Prakash Mani BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 42141 1999 Uttar Pradesh Domariaganj Ram Pal Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 35567 1999 Uttar Pradesh Etah Kr. Devendra Singh Yadav Samajwadi Party (SP) 52524 1999 Uttar Pradesh Etawah Raghuraj Singh Shakya Samajwadi Party (SP) 83683 1999 Uttar Pradesh Faizabad Vinay Katiyar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 57562 1999 Uttar Pradesh Farrukhabad Chandra Bhushan Singh (Munnoo Babu) Samajwadi Party (SP) 62562 1999 Uttar Pradesh Fatehpur Ashok Patel BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 1063 1999 Uttar Pradesh Firozabad (SC) Ram Jilal Suman Samajwadi Party (SP) 83368 1999 Uttar Pradesh Garhwal Maj Gen. (Rtd) Bhuwan Chandra Khanduri(A.V.S.M.) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 29682 1999 Uttar Pradesh Ghatampur (SC) Pyare Lal Sankhwar BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 105 1999 Uttar Pradesh Ghazipur Manoj BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 11033 1999 Uttar Pradesh Ghosi Bal Krishna BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 36501 1999 Uttar Pradesh Gonda Braj Bhushan Sharan Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 59197 1999 Uttar Pradesh Gorakhpur Aditya Nath BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 7339 1999 Uttar Pradesh Hamirpur Ashok Kumar Singh Chandel BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 11664 1999 Uttar Pradesh Hapur Ramesh Chand Tomar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 11958 1999 Uttar Pradesh Hardoi (SC) Jai Prakash Akhil Bhartiya Lok Tantrik Congress (ABLTC) 5404 1999 Uttar Pradesh Hardwar (SC) Harpal Singh Sathi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 32847 1999 Uttar Pradesh Hathras (SC) Kishan Lal Diler BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 68407 1999 Uttar Pradesh Jalaun (SC) Brij Lal Khabri BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 13352 1999 Uttar Pradesh Jalesar Prof. S.P. Singh Baghel Samajwadi Party (SP) 8062 1999 Uttar Pradesh Jaunpur Chinmayanand BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 8635 1999 Uttar Pradesh Jhansi Sujan Singh Bundela Indian National Congress (INC) 82521 1999 Uttar Pradesh Kairana Amir Alam Rashtriya Lok Dal (RLD) 38272 1999 Uttar Pradesh Kaiserganj Beni Prasad Verma Samajwadi Party (SP) 51559 1999 Uttar Pradesh Kannauj Mulayam Singh Yadav Samajwadi Party (SP) 79139 1999 Uttar Pradesh Kanpur Sriprakash Jaiswal Indian National Congress (INC) 34459 1999 Uttar Pradesh Khalilabad Bhal Chandra Yadav Samajwadi Party (SP) 30028 1999 Uttar Pradesh Kheri Ravi Prakash Verma Samajwadi Party (SP) 4515 1999 Uttar Pradesh Khurja (SC) Ashok Kumar Pradhan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 110298 1999 Uttar Pradesh Lalganj (SC) Dr. Bali Ram BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 30999 1999 Uttar Pradesh Lucknow Atal Bihari Vajpayee BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 123624 1999 Uttar Pradesh Machhlishahr Chandra Nath Singh Samajwadi Party (SP) 21159 1999 Uttar Pradesh Maharajganj Akhilesh Singh Samajwadi Party (SP) 10644 1999 Uttar Pradesh Mainpuri Balram Singh Yadav Samajwadi Party (SP) 28026 1999 Uttar Pradesh Mathura Ch. Tejvir Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 41727 1999 Uttar Pradesh Meerut Avtar Singh Bhadana Indian National Congress (INC) 24836 1999 Uttar Pradesh Mirzapur Phoolan Devi Samajwadi Party (SP) 84476 1999 Uttar Pradesh Misrikh (SC) Sushila Saroj Samajwadi Party (SP) 4207 1999 Uttar Pradesh Mohanlalganj (SC) Reena Chowdhary Samajwadi Party (SP) 35358 1999 Uttar Pradesh Moradabad Chandra Vijay Singh Alias Baby Raja Akhil Bhartiya Lok Tantrik Congress (ABLTC) 96450 1999 Uttar Pradesh Muzaffarnagar Saiduzzaman Indian National Congress (INC) 25751 1999 Uttar Pradesh Nainital Narayan Datt Tiwari Indian National Congress (INC) 112407 1999 Uttar Pradesh Padrauna Ram Nagina Mishra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 26738 1999 Uttar Pradesh Phulpur Dharam Raj Singh Patel Samajwadi Party (SP) 20039 1999 Uttar Pradesh Pilibhit Maneka Gandhi Independent (IND) 239855 1999 Uttar Pradesh Pratapgarh Rajkumari Ratna Singh Indian National Congress (INC) 6003 1999 Uttar Pradesh Rae Bareli Captain Satish Sharma Indian National Congress (INC) 73549 1999 Uttar Pradesh Rampur Begum Noor Bano Urf Mahtab Zamani Begum Indian National Congress (INC) 115471 1999 Uttar Pradesh Robertsganj (SC) Ram Shakal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 15928 1999 Uttar Pradesh Saharanpur Mansoor Ali Khan BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 22307 1999 Uttar Pradesh Saidpur (SC) Tufani Saroj Samajwadi Party (SP) 31371 1999 Uttar Pradesh Salempur Babban Rajbhar BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 9050 1999 Uttar Pradesh Sambhal Mulayam Singh Yadav Samajwadi Party (SP) 115834 1999 Uttar Pradesh Shahabad Daud Ahmad BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 42132 1999 Uttar Pradesh Shahjahanpur Kr. Jitendra Prasad Indian National Congress (INC) 17992 1999 Uttar Pradesh Sitapur Rajesh Verma BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 36362 1999 Uttar Pradesh Sultanpur Jai Bhadra Singh BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 14599 1999 Uttar Pradesh Tehri Garhwal Manabendra Shah BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 15771 1999 Uttar Pradesh Unnao Deepak Kumar Samajwadi Party (SP) 37775 1999 Uttar Pradesh Varanasi Shankar Prasad Jaiswal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 52859 1999 West Bengal Alipurduars (ST) Joachim Baxla Revolutionary Socialist Party (RSP) 153133 1999 West Bengal Arambagh Anil Basu Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 116721 1999 West Bengal Asansol Bikash Chowdhury Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 37864 1999 West Bengal Balurghat (SC) Barman Ranen Revolutionary Socialist Party (RSP) 62921 1999 West Bengal Bankura Acharia Basudeb Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 106998 1999 West Bengal Barasat Dr.Ranjit Kumar Panja All India Trinamool Congress (AITC) 96900 1999 West Bengal Barrackpore Tarit Baran Topdar Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 40775 1999 West Bengal Basirhat Ajoy Chakraborty Communist Party Of India (CPI) 82587 1999 West Bengal Berhampore Adhir Ranjan Chowdhury Indian National Congress (INC) 95391 1999 West Bengal Birbhum (SC) Ram Chandra Dome Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 157156 1999 West Bengal Bolpur Somnath Chatterjee Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 186389 1999 West Bengal Burdwan Sar Nikhilananda Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 301683 1999 West Bengal Calcutta North East Ajit Kumar Panja All India Trinamool Congress (AITC) 41574 1999 West Bengal Calcutta North West Sudip Bandyopadhyay All India Trinamool Congress (AITC) 94170 1999 West Bengal Calcutta South Mamata Banerjee All India Trinamool Congress (AITC) 214008 1999 West Bengal Contai Neetish Sengupta All India Trinamool Congress (AITC) 12133 1999 West Bengal Cooch Behar (SC) Amar Roy Pradhan All India Forward Bloc (FBL) 108165 1999 West Bengal Darjeeling S.P. Lepcha Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 111969 1999 West Bengal Diamond Harbour Samik Lahiri Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 71163 1999 West Bengal Dum Dum Tapan Sikdar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 134561 1999 West Bengal Durgapur (SC) Sunil Khan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 117963 1999 West Bengal Hooghly Rupchand Pal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 12485 1999 West Bengal Howrah Swadesh Chakraborty Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 103449 1999 West Bengal Jadavpur Krishna Bose All India Trinamool Congress (AITC) 66765 1999 West Bengal Jalpaiguri Minati Sen Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 108937 1999 West Bengal Jangipur Abul Hasnat Khan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 61317 1999 West Bengal Jhargram (ST) Rupchand Murmu Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 108681 1999 West Bengal Joynagar (SC) Sanat Kumar Mondal Revolutionary Socialist Party (RSP) 112301 1999 West Bengal Katwa Mahboob Zahedi Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 108362 1999 West Bengal Krishnagar Satyabrata Mookherjee BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 22234 1999 West Bengal Malda Abul Barkat Ataul Ghani Khan Choudhury Indian National Congress (INC) 24553 1999 West Bengal Mathurapur (SC) Radhika Ranjan Pramanik Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 51725 1999 West Bengal Midnapore Indrajit Gupta Communist Party Of India (CPI) 28773 1999 West Bengal Murshidabad Moinul Hassan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 123360 1999 West Bengal Nabadwip (SC) Ananda Mohan Biswas All India Trinamool Congress (AITC) 39135 1999 West Bengal Panskura Gita Mukherjee Communist Party Of India (CPI) 46858 1999 West Bengal Purulia Birsingh Mahato All India Forward Bloc (FBL) 174870 1999 West Bengal Raiganj Priya Ranjan Dasmunsi Indian National Congress (INC) 75255 1999 West Bengal Serampore Akbor Ali Khandoker All India Trinamool Congress (AITC) 47764 1999 West Bengal Tamluk Lakshman Chandra Seth Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 54826 1999 West Bengal Uluberia Hannan Mollah Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 67577 1999 West Bengal Vishnupur (SC) Sandhya Bauri Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 181570 Grand Total 36199411

