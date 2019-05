14th Lok Sabha Election Andhra Pradesh: General Election 2009 reults, winners list.In the 2009 Lok Sabha Election, there was a total of 42 Lok Sabha constituencies in Andhra Pradesh. There were 57892259 electors available in the state. Out of 49654389 electors, 28684841 men electors and 29207418 women electors were to vote in the 1989 election in Andhra Pradesh. 42047457 people cast their vote with a poll percentage of 72.70%. A total number of the polling stations were 60960.

14th Lok Sabha Election



In 2009 election, UPA won in 247 seats while Congress managed to get 206 seats. On the other hand, NDA bagged only 138 seats while BJP won in 117 seats. 2009 Loksabha election was a huge loss for BJP. The Second Manmohan Singh ministry introduced a total of 222 Bills (apart from Finance and Appropriations Bills) in the 15th Lok Sabha. A total of 165 Bills were bypassed by the House, including bills introduced in previous Lok Sabhas. The fourth front got 26 seats, while Independents and other parties got 75 seats.

Year Name of State/ UT Parliamentary Constituency Candidate Name Party Abbreviation Margin Votes 2009 Andaman & Nicobar Islands Andaman & Nicobar Islands Shri. Bishnu Pada Ray BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 2990 2009 Andhra Pradesh Adilabad Rathod Ramesh Telugu Desam (TDP) 115087 2009 Andhra Pradesh Amalapuram G.V.Harsha Kumar Indian National Congress (INC) 40005 2009 Andhra Pradesh Anakapalli Sabbam Hari Indian National Congress (INC) 52912 2009 Andhra Pradesh Anantapur Anantha Venkata Rami Reddy Indian National Congress (INC) 77921 2009 Andhra Pradesh Aruku Kishore Chandra Suryanarayana Deo Vyricherla Indian National Congress (INC) 192444 2009 Andhra Pradesh Bapatla Panabaka Lakshmi Indian National Congress (INC) 69338 2009 Andhra Pradesh Bhongir Komatireddy Raj Gopal Reddy Indian National Congress (INC) 139888 2009 Andhra Pradesh CHELVELLA Jaipal Reddy Sudini Indian National Congress (INC) 18532 2009 Andhra Pradesh Chittoor Naramalli Sivaprasad Telugu Desam (TDP) 10659 2009 Andhra Pradesh Eluru Kavuri Sambasiva Rao Indian National Congress (INC) 42783 2009 Andhra Pradesh Guntur Rayapati Sambasiva Rao Indian National Congress (INC) 39355 2009 Andhra Pradesh Hindupur Kristappa Nimmala Telugu Desam (TDP) 22835 2009 Andhra Pradesh Hyderabad Asaduddin Owaisi All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) 113865 2009 Andhra Pradesh Kadapa Y.S. Jagan Mohan Reddy Indian National Congress (INC) 178846 2009 Andhra Pradesh Kakinada M.M.Pallamraju Indian National Congress (INC) 34044 2009 Andhra Pradesh Karimnagar Ponnam Prabhakar Indian National Congress (INC) 50243 2009 Andhra Pradesh Khammam Nama Nageswara Rao Telugu Desam (TDP) 124448 2009 Andhra Pradesh Kurnool Kotla Jaya Surya Prakash Reddy Indian National Congress (INC) 73773 2009 Andhra Pradesh Machilipatnam Konakalla Narayana Rao Telugu Desam (TDP) 12456 2009 Andhra Pradesh Mahabubabad P. Balram Indian National Congress (INC) 68957 2009 Andhra Pradesh Mahbubnagar K. Chandrasekhar Rao Telangana Rashtra Samithi (TRS) 20184 2009 Andhra Pradesh Malkajgiri Sarvey Sathyanarayana Indian National Congress (INC) 93326 2009 Andhra Pradesh Medak Vijaya Shanthi .M Telangana Rashtra Samithi (TRS) 6077 2009 Andhra Pradesh Nagarkurnool Dr. Manda Jagannath Indian National Congress (INC) 47767 2009 Andhra Pradesh Nalgonda Gutha Sukender Reddy Indian National Congress (INC) 152982 2009 Andhra Pradesh Nandyal S.P.Y.Reddy Indian National Congress (INC) 90847 2009 Andhra Pradesh Narasaraopet Modugula Venugopala Reddy Telugu Desam (TDP) 1607 2009 Andhra Pradesh Narsapuram Bapiraju Kanumuru Indian National Congress (INC) 114690 2009 Andhra Pradesh Nellore Mekapati Rajamohan Reddy Indian National Congress (INC) 54993 2009 Andhra Pradesh Nizamabad Madhu Yaskhi Goud Indian National Congress (INC) 60390 2009 Andhra Pradesh Ongole Magunta Srinivasulu Reddy Indian National Congress (INC) 78523 2009 Andhra Pradesh Peddapalle Dr.G.Vivekanand Indian National Congress (INC) 49017 2009 Andhra Pradesh Rajahmundry Aruna Kumar Vundavalli Indian National Congress (INC) 2147 2009 Andhra Pradesh Rajampet Annayyagari Sai Prathap Indian National Congress (INC) 110377 2009 Andhra Pradesh Secundrabad Anjan Kumar Yadav M Indian National Congress (INC) 170167 2009 Andhra Pradesh Srikakulam Killi Krupa Rani Indian National Congress (INC) 82987 2009 Andhra Pradesh Tirupati Chinta Mohan Indian National Congress (INC) 19276 2009 Andhra Pradesh Vijayawada Lagadapati Raja Gopal Indian National Congress (INC) 12712 2009 Andhra Pradesh Visakhapatnam Daggubati Purandeswari Indian National Congress (INC) 66686 2009 Andhra Pradesh Vizianagaram Jhansi Lakshmi Botcha Indian National Congress (INC) 60571 2009 Andhra Pradesh Warangal Rajaiah Siricilla Indian National Congress (INC) 124661 2009 Andhra Pradesh Zahirabad Suresh Kumar Shetkar Indian National Congress (INC) 17407 2009 Arunachal Pradesh Arunachal East Ninong Ering Indian National Congress (INC) 68449 2009 Arunachal Pradesh Arunachal West Takam Sanjoy Indian National Congress (INC) 1314 2009 Assam Autonomous District Biren Singh Engti Indian National Congress (INC) 74548 2009 Assam Barpeta Ismail Hussain Indian National Congress (INC) 30429 2009 Assam Dhubri Badruddin Ajmal Assam United Democratic Front (AUDF) 184419 2009 Assam Dibrugarh Paban Singh Ghatowar Indian National Congress (INC) 35143 2009 Assam Gauhati Bijoya Chakravarty BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 11855 2009 Assam Jorhat Bijoy Krishna Handique Indian National Congress (INC) 71914 2009 Assam Kaliabor Dip Gogoi Indian National Congress (INC) 151989 2009 Assam Karimganj Lalit Mohan Suklabaidya Indian National Congress (INC) 7920 2009 Assam Kokrajhar Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary Bodaland Peoples Front (BOPF) 190322 2009 Assam Lakhimpur Ranee Narah Indian National Congress (INC) 44572 2009 Assam Mangaldoi Ramen Deka BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 55849 2009 Assam Nowgong Rajen Gohain BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 45380 2009 Assam Silchar Kabindra Purkayastha BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 41470 2009 Assam Tezpur Joseph Toppo Asom Gana Parishad (AGP) 30153 2009 Bihar Araria Pradeep Kumar Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 22502 2009 Bihar Arrah Meena Singh Janata Dal (United) (JD(U)) 74720 2009 Bihar Aurangabad Sushil Kumar Singh Janata Dal (United) (JD(U)) 72058 2009 Bihar Banka Digvijay Singh Independent (IND) 28716 2009 Bihar Begusarai Dr. Monazir Hassan Janata Dal (United) (JD(U)) 40837 2009 Bihar Bhagalpur Syed Shahnawaz Hussain BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 55811 2009 Bihar Buxar Jagada Nand Singh Rashtriya Janata Dal (RJD) 2238 2009 Bihar Darbhanga Kirti Azad BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 46453 2009 Bihar Gaya Hari Manjhi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 62453 2009 Bihar Gopalganj Purnmasi Ram Janata Dal (United) (JD(U)) 42472 2009 Bihar Hajipur Ram Sundar Das Janata Dal (United) (JD(U)) 37954 2009 Bihar Jahanabad Jagdish Sharma Janata Dal (United) (JD(U)) 21327 2009 Bihar Jamui Bhudeo Choudhary Janata Dal (United) (JD(U)) 29797 2009 Bihar Jhanjharpur Mangani Lal Mandal Janata Dal (United) (JD(U)) 72709 2009 Bihar Karakat Mahabali Singh Janata Dal (United) (JD(U)) 20483 2009 Bihar Katihar Nikhil Kumar Choudhary BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 14015 2009 Bihar Khagaria Dinesh Chandra Yadav Janata Dal (United) (JD(U)) 138755 2009 Bihar Kishanganj Mohammad Asrarul Haque Indian National Congress (INC) 80269 2009 Bihar Madhepura Sharad Yadav Janata Dal (United) (JD(U)) 177621 2009 Bihar Madhubani Hukmadeo Narayan Yadav BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 9927 2009 Bihar Maharajganj Uma Shanaker Singh Rashtriya Janata Dal (RJD) 2797 2009 Bihar Munger Rajiv Ranjan Singh Alias Lalan Singh Janata Dal (United) (JD(U)) 189361 2009 Bihar Muzaffarpur Captain Jai Narayan Prasad Nishad Janata Dal (United) (JD(U)) 47809 2009 Bihar Nalanda Kaushalendra Kumar Janata Dal (United) (JD(U)) 152677 2009 Bihar Nawada Bhola Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 34917 2009 Bihar Paschim Champaran Dr. Sanjay Jaiswal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 47343 2009 Bihar Pataliputra Ranjan Prasad Yadav Janata Dal (United) (JD(U)) 23541 2009 Bihar Patna Sahib Shatrughan Sinha BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 166770 2009 Bihar Purnia Uday Singh Alias Pappu Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 186227 2009 Bihar Purvi Champaran Radha Mohan Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 79290 2009 Bihar Samastipur Maheshwar Hazari Janata Dal (United) (JD(U)) 104376 2009 Bihar Saran Lalu Prasad Rashtriya Janata Dal (RJD) 51815 2009 Bihar Sasaram Meira Kumar Indian National Congress (INC) 42954 2009 Bihar Sheohar Rama Devi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 125684 2009 Bihar Sitamarhi Arjun Roy Janata Dal (United) (JD(U)) 110566 2009 Bihar Siwan Om Prakash Yadav Independent (IND) 63430 2009 Bihar Supaul Vishwa Mohan Kumar Janata Dal (United) (JD(U)) 166075 2009 Bihar Ujiarpur Aswamedh Devi Janata Dal (United) (JD(U)) 25312 2009 Bihar Vaishali Raghuvansh Prasad Singh Rashtriya Janata Dal (RJD) 22308 2009 Bihar Valmiki Nagar Baidyanath Prasad Mahto Janata Dal (United) (JD(U)) 183675 2009 Chandigarh Chandigarh Pawan Kumar Bansal Indian National Congress (INC) 58967 2009 Chattisgarh Bastar Baliram Kashyap BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 100262 2009 Chattisgarh Bilaspur Dilip Singh Judev BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 20139 2009 Chattisgarh Durg Saroj Pandey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 9954 2009 Chattisgarh Janjgir-Champa Shrimati Kamla Devi Patle BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 87211 2009 Chattisgarh Kanker Sohan Potai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 19288 2009 Chattisgarh Korba Charan Das Mahant Indian National Congress (INC) 20737 2009 Chattisgarh Mahasamund Chandulal Sahu (Chandu Bhaiya) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 51475 2009 Chattisgarh Raigarh Vishnu Deo Sai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 55848 2009 Chattisgarh Raipur Ramesh Bais BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 57901 2009 Chattisgarh Rajnandgaon Madhusudan Yadav BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 119074 2009 Chattisgarh Sarguja Murarilal Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 159548 2009 Dadra & Nagar Haveli Dadar & Nagar Haveli Patel Natubhai Gomanbhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 618 2009 Daman & Diu Daman & Diu Lalubhai Patel BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 24838 2009 Goa North Goa Shripad Yesso Naik BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 6353 2009 Goa South Goa Cosme Francisco Caitano Sardinha Indian National Congress (INC) 12516 2009 Gujarat Ahmedabad East Harin Pathak BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 86056 2009 Gujarat Ahmedabad West Dr. Solanki Kiritbhai Premajibhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 91127 2009 Gujarat Amreli Kachhadia Naranbhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 37317 2009 Gujarat Anand Solanki Bharatbhai Madhavsinh Indian National Congress (INC) 67318 2009 Gujarat Banaskantha Gadhvi Mukeshkumar Bheiravdanji Indian National Congress (INC) 10301 2009 Gujarat Bardoli Chaudhari Tusharbhai Amrasinhbhai Indian National Congress (INC) 58985 2009 Gujarat Bharuch Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 27232 2009 Gujarat Bhavnagar Rajendrasinh Ghanshyamsinh Rana (Rajubhai Rana) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 5893 2009 Gujarat Chhota Udaipur Rathwa Ramsingbhai Patalbhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 26998 2009 Gujarat Dahod Dr. Prabha Kishor Taviad Indian National Congress (INC) 58536 2009 Gujarat Gandhinagar L.K.Advani BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 121747 2009 Gujarat Jamnagar Ahir Vikrambhai Arjanbhai Madam Indian National Congress (INC) 26418 2009 Gujarat Junagadh Solanki Dinubhai Boghabhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 13759 2009 Gujarat Kachchh Jat Poonamben Veljibhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 71343 2009 Gujarat Kheda Dinsha Patel Indian National Congress (INC) 846 2009 Gujarat Mahesana Patel Jayshreeben Kanubhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 21865 2009 Gujarat Navsari C. R. Patil BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 132643 2009 Gujarat Panchmahal Chauhan Prabhatsinh Pratapsinh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 2081 2009 Gujarat Patan Jagdish Thakor Indian National Congress (INC) 18504 2009 Gujarat Porbandar Radadiya Vitthalbhai Hansrajbhai Indian National Congress (INC) 39503 2009 Gujarat Rajkot Kuvarjibhai Mohanbhai Bavalia Indian National Congress (INC) 24735 2009 Gujarat Sabarkantha Chauhan Mahendrasinh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 17160 2009 Gujarat Surat Shrimati Darshana Vikram Jardosh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 74798 2009 Gujarat Surendranagar Koli Patel Somabhai Gandalal Indian National Congress (INC) 4831 2009 Gujarat Vadodara Balkrishna Khanderao Shukla (Balu

Shukla) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 136028 2009 Gujarat Valsad Kishanbhai Vestabhai Patel Indian National Congress (INC) 7169 2009 Haryana Ambala Selja Indian National Congress (INC) 14570 2009 Haryana Bhiwani-Mahendragarh Shruti Choudhry Indian National Congress (INC) 55577 2009 Haryana Faridabad Avtar Singh Bhadana Indian National Congress (INC) 68201 2009 Haryana Gurgaon Inderjit Singh Indian National Congress (INC) 84864 2009 Haryana Hisar Bhajan Lal S/O Kheraj Haryana Janhit Congress (BL) (HJCBL) 6983 2009 Haryana Karnal Arvind Kumar Sharma Indian National Congress (INC) 76346 2009 Haryana Kurukshetra Naveen Jindal Indian National Congress (INC) 118729 2009 Haryana Rohtak Deepender Singh Indian National Congress (INC) 445736 2009 Haryana Sirsa Ashok Tanwar Indian National Congress (INC) 35499 2009 Haryana Sonipat Jitender Singh Indian National Congress (INC) 161284 2009 Himachal Pradesh Hamirpur Anurag Singh Thakur BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 72732 2009 Himachal Pradesh Kangra Dr. Rajan Sushant BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 20779 2009 Himachal Pradesh Mandi Virbhadra Singh Indian National Congress (INC) 13997 2009 Himachal Pradesh Shimla Virender Kashyap BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 27327 2009 Jammu & Kashmir Anantnag Mirza Mehboob Beg Jammu & Kashmir National Conference (JKN) 5224 2009 Jammu & Kashmir Baramulla Sharief Ud Din Shariq Jammu & Kashmir National Conference (JKN) 64814 2009 Jammu & Kashmir Jammu Madan Lal Sharma Indian National Congress (INC) 121373 2009 Jammu & Kashmir Ladakh Hassan Khan Independent (IND) 3684 2009 Jammu & Kashmir Srinagar Farooq Abdullah Jammu & Kashmir National Conference (JKN) 30242 2009 Jammu & Kashmir Udhampur Ch. Lal Singh Indian National Congress (INC) 13394 2009 Jharkhand Chatra Inder Singh Namdhari Independent (IND) 16178 2009 Jharkhand Dhanbad Pashupati Nath Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 58047 2009 Jharkhand Dumka Shibu Soren JHARKHAND MUKTI MORCHA (JMM) 18812 2009 Jharkhand Giridih Ravindra Kumar Pandey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 94738 2009 Jharkhand Godda Nishikant Dubey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 6407 2009 Jharkhand Hazaribagh Yashwant Sinha BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 40164 2009 Jharkhand Jamshedpur Arjun Munda BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 119663 2009 Jharkhand Khunti Karia Munda BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 80175 2009 Jharkhand Kodarma Babulal Marandi Jharkhand Vikas Morcha (Prajatantrik) (JVM) 48520 2009 Jharkhand Lohardaga Sudarshan Bhagat BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 8283 2009 Jharkhand Palamau Kameshwar Baitha JHARKHAND MUKTI MORCHA (JMM) 23538 2009 Jharkhand Rajmahal Devidhan Besra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 8983 2009 Jharkhand Ranchi Subodh Kant Sahay Indian National Congress (INC) 13350 2009 Jharkhand Singhbhum Madhu Kora Independent (IND) 89673 2009 Karnataka Bagalkot Gaddigoudar P.C. BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 35446 2009 Karnataka Bangalore central P. C. Mohan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 35218 2009 Karnataka Bangalore North D. B. Chandre Gowda BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 59665 2009 Karnataka Bangalore Rural H.D.Kumaraswamy Janata Dal (Secular) (JD(S)) 130275 2009 Karnataka Bangalore South Ananth Kumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 37612 2009 Karnataka Belgaum Angadi Suresh Channabasappa BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 118687 2009 Karnataka Bellary J. Shantha BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 2243 2009 Karnataka Bidar N.Dharam Singh Indian National Congress (INC) 39619 2009 Karnataka Bijapur Ramesh Chandappa Jigajinagi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 42404 2009 Karnataka Chamarajanagar R.Dhruvanarayana Indian National Congress (INC) 4002 2009 Karnataka Chikkballapur M.Veerappa Moily Indian National Congress (INC) 51381 2009 Karnataka Chikkodi Katti Ramesh Vishwanath BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 55287 2009 Karnataka Chitradurga Janardhana Swamy BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 135571 2009 Karnataka Dakshina Kannada Nalin Kumar Kateel BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 40420 2009 Karnataka Davanagere G.M. Siddeswara BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 2024 2009 Karnataka Dharwad Pralhad Joshi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 137663 2009 Karnataka Gulbarga Mallikarjun Kharge Indian National Congress (INC) 13404 2009 Karnataka Hassan H. D. Devegowda Janata Dal (Secular) (JD(S)) 291113 2009 Karnataka Haveri Udasi Shivkumar Chanabasappa BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 87920 2009 Karnataka Kolar K.H.Muniyappa Indian National Congress (INC) 23006 2009 Karnataka Koppal Shivaramagouda Shivanagouda BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 81789 2009 Karnataka Mandya N Cheluvaraya Swamy @ Swamygowda Janata Dal (Secular) (JD(S)) 23500 2009 Karnataka Mysore Adagur H Vishwanath Indian National Congress (INC) 7691 2009 Karnataka Raichur Pakkirappa.S. BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 30636 2009 Karnataka Shimoga B.Y. Raghavendra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 52893 2009 Karnataka Tumkur G.S. Basavaraj BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 21445 2009 Karnataka Udupi Chikmagalur D.V.Sadananda Gowda BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 27018 2009 Karnataka Uttara Kannada Anantkumar Hegde BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 22769 2009 Kerala Alappuzha K.C Venugopal Indian National Congress (INC) 57635 2009 Kerala Alathur P.K Biju Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 20960 2009 Kerala Attingal Adv. A Sampath Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 18341 2009 Kerala Chalakudy K.P. Dhanapalan Indian National Congress (INC) 71679 2009 Kerala Ernakulam Prof. K V Thomas Indian National Congress (INC) 11790 2009 Kerala Idukki Adv. P.T Thomas Indian National Congress (INC) 74796 2009 Kerala Kannur K. Sudhakaran Indian National Congress (INC) 43151 2009 Kerala Kasaragod P Karunakaran Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 64427 2009 Kerala Kollam N.Peethambarakurup Indian National Congress (INC) 17531 2009 Kerala Kottayam Jose K.Mani (Karingozheckal) Kerala Congress (M) (KEC(M)) 71570 2009 Kerala Kozhikode M.K. Raghavan Indian National Congress (INC) 838 2009 Kerala Malappuram E. Ahamed Muslim League Kerala State Committee (MUL) 115597 2009 Kerala Mavelikkara Kodikkunnil Suresh Indian National Congress (INC) 48048 2009 Kerala Palakkad M.B. Rajesh Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 1820 2009 Kerala Pathanamthitta Anto Antony Punnathaniyil Indian National Congress (INC) 111206 2009 Kerala Ponnani E.T. Muhammed Basheer Muslim League Kerala State Committee (MUL) 82684 2009 Kerala Thiruvananthapuram Shashi Tharoor Indian National Congress (INC) 99998 2009 Kerala Thrissur P C Chacko Indian National Congress (INC) 25151 2009 Kerala Vadakara Mullappally Ramachandran Indian National Congress (INC) 56186 2009 Kerala Wayanad M.I. Shanavas Indian National Congress (INC) 153439 2009 Lakshadweep Lakshadweep Hamdullah Sayeed Indian National Congress (INC) 2198 2009 Madhya Pradesh Balaghat K. D. Deshmukh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 40819 2009 Madhya Pradesh Betul Jyoti Dhurve BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 97317 2009 Madhya Pradesh Bhind Ashok Argal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 18886 2009 Madhya Pradesh Bhopal Kailash Joshi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 65157 2009 Madhya Pradesh Chhindwara Kamal Nath Indian National Congress (INC) 121220 2009 Madhya Pradesh Damoh Shivraj Bhaiya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 70877 2009 Madhya Pradesh DEWAS Sajjan Singh Verma Indian National Congress (INC) 15457 2009 Madhya Pradesh DHAR Gajendra Singh Rajukhedi Indian National Congress (INC) 2661 2009 Madhya Pradesh Guna Jyotiraditya Madhavrao Scindia Indian National Congress (INC) 249737 2009 Madhya Pradesh Gwalior Yashodhara Raje Scindia BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 26591 2009 Madhya Pradesh Hoshangabad Uday Pratap Singh Indian National Congress (INC) 19245 2009 Madhya Pradesh Indore Sumitra Mahajan (Tai) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 11480 2009 Madhya Pradesh Jabalpur Rakesh Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 106003 2009 Madhya Pradesh Khajuraho Jeetendra Singh Bundela BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 28332 2009 Madhya Pradesh Khandwa Arun Subhashchandra Yadav Indian National Congress (INC) 49081 2009 Madhya Pradesh Khargone Makansingh Solanki (Babuji) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 34175 2009 Madhya Pradesh MANDLA Basori Singh Masram Indian National Congress (INC) 65053 2009 Madhya Pradesh MANDSOUR Meenakshi Natrajan Indian National Congress (INC) 30819 2009 Madhya Pradesh MORENA Narendra Singh Tomar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 100997 2009 Madhya Pradesh Rajgarh Narayansingh Amlabe Indian National Congress (INC) 24388 2009 Madhya Pradesh RATLAM Kantilal Bhuria Indian National Congress (INC) 57668 2009 Madhya Pradesh Rewa Deoraj Singh Patel BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 4021 2009 Madhya Pradesh Sagar Bhupendra Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 131168 2009 Madhya Pradesh Satna Ganesh Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 4418 2009 Madhya Pradesh Shahdol Rajesh Nandini Singh Indian National Congress (INC) 13415 2009 Madhya Pradesh Sidhi Govind Prasad Mishra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 45740 2009 Madhya Pradesh TIKAMGARH Virendra Kumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 41862 2009 Madhya Pradesh Ujjain Guddu Premchand Indian National Congress (INC) 15841 2009 Madhya Pradesh Vidisha Sushma Swaraj BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 389844 2009 Maharashtra Ahmadnagar Gandhi Dilipkumar Mansukhlal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 46731 2009 Maharashtra Akola Dhotre Sanjay Shamrao BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 64848 2009 Maharashtra Amravati Adsul Anandrao Vithoba Shivsena (SHS) 61716 2009 Maharashtra Aurangabad Chandrakant Khaire Shivsena (SHS) 33014 2009 Maharashtra Baramati Supriya Sule Nationalist Congress Party (NCP) 336831 2009 Maharashtra Beed Munde Gopinathrao Pandurang BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 140952 2009 Maharashtra Bhandara – gondiya Patel Praful Manoharbhai Nationalist Congress Party (NCP) 251915 2009 Maharashtra Bhiwandi Taware Suresh Kashinath Indian National Congress (INC) 41364 2009 Maharashtra Buldhana Jadhav Prataprao Ganpatrao Shivsena (SHS) 28078 2009 Maharashtra Chandrapur Ahir Hansaraj Gangaram BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 32495 2009 Maharashtra Dhule Sonawane Pratap Narayanrao BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 19419 2009 Maharashtra Dindori Chavan Harishchandra Deoram BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 37347 2009 Maharashtra Gadchiroli-Chimur Kowase Marotrao Sainuji Indian National Congress (INC) 28580 2009 Maharashtra Hatkanangle Shetti Raju Alias Devappa Anna Swabhimani Paksha (SWP) 95060 2009 Maharashtra Hingoli Subhash Bapurao Wankhede Shivsena (SHS) 73634 2009 Maharashtra Jalgaon A.T. Nana Patil BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 96020 2009 Maharashtra Jalna Danve Raosaheb Dadarao BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 8482 2009 Maharashtra Kalyan Anand Prakash Paranjape Shivsena (SHS) 24202 2009 Maharashtra Kolhapur Sadashivrao Dadoba Mandlik Independent (IND) 44800 2009 Maharashtra Latur Awale Jaywant Gangaram Indian National Congress (INC) 7975 2009 Maharashtra Madha Pawar Sharadchandra Govindrao Nationalist Congress Party (NCP) 314459 2009 Maharashtra Maval Babar Gajanan Dharmshi Shivsena (SHS) 80619 2009 Maharashtra Mumbai South Deora Milind Murli Indian National Congress (INC) 112682 2009 Maharashtra Mumbai North Sanjay Brijkishorlal Nirupam Indian National Congress (INC) 5779 2009 Maharashtra Mumbai North Central Dutt Priya Sunil Indian National Congress (INC) 174555 2009 Maharashtra Mumbai North East Sanjay Dina Patil Nationalist Congress Party (NCP) 2933 2009 Maharashtra Mumbai North West Ad.Kamat Gurudas Vasant Indian National Congress (INC) 38387 2009 Maharashtra Mumbai South Central Eknath M. Gaikwad Indian National Congress (INC) 75706 2009 Maharashtra Nagpur Muttemwar Vilasrao Baburaoji Indian National Congress (INC) 24399 2009 Maharashtra Nanded Khatgaonkar Patil Bhaskarrao Bapurao Indian National Congress (INC) 74614 2009 Maharashtra Nandurbar Gavit Manikrao Hodlya Indian National Congress (INC) 40843 2009 Maharashtra Nashik Sameer Bhujbal Nationalist Congress Party (NCP) 22032 2009 Maharashtra Osmanabad Patil Padamsinha Bajirao Nationalist Congress Party (NCP) 6787 2009 Maharashtra Palghar Jadhav Baliram Sukur Bahujan Vikas Aaghadi (BVA) 12360 2009 Maharashtra Parbhani Adv. Dudhgaonkar Ganeshrao Nagorao Shivsena (SHS) 65418 2009 Maharashtra Pune Kalmadi Suresh Indian National Congress (INC) 25701 2009 Maharashtra Raigad Anant Geete Shivsena (SHS) 146521 2009 Maharashtra Ramtek Wasnik Mukul Balkrishna Indian National Congress (INC) 16701 2009 Maharashtra Ratnagiri – sindhudurg Dr.Nilesh Narayan Rane Indian National Congress (INC) 46750 2009 Maharashtra Raver Haribhau Madhav Jawale BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 28218 2009 Maharashtra Sangli Pratik Prakashbapu Patil Indian National Congress (INC) 39783 2009 Maharashtra Satara Bhonsle Shrimant Chh. Udyanraje Pratapsinhmaharaj Nationalist Congress Party (NCP) 297515 2009 Maharashtra Shirdi Wakchaure Bhausaheb Rajaram Shivsena (SHS) 132751 2009 Maharashtra Shirur Adhalrao Shivaji Dattatray Shivsena (SHS) 178611 2009 Maharashtra Solapur Shinde Sushilkumar Sambhajirao Indian National Congress (INC) 99632 2009 Maharashtra Thane Dr.Sanjeev Ganesh Naik Nationalist Congress Party (NCP) 49020 2009 Maharashtra Wardha Datta Meghe Indian National Congress (INC) 95918 2009 Maharashtra Yavatmal-Washim Bhavana Gawali (Patil) Shivsena (SHS) 56951 2009 Manipur Inner Manipur Dr. Thokchom Meinya Indian National Congress (INC) 30960 2009 Manipur Outer manipur Thangso Baite Indian National Congress (INC) 119798 2009 Meghalaya Shillong Vincent H Pala Indian National Congress (INC) 107868 2009 Meghalaya Tura Agatha K. Sangma Nationalist Congress Party (NCP) 17945 2009 Mizoram MIZORAM C.L.Ruala Indian National Congress (INC) 108955 2009 Nagaland Nagaland C.M. Chang Nagaland Peoples Front (NPF) 483021 2009 Nct Of Delhi Chandni Chowk Kapil Sibal Indian National Congress (INC) 200710 2009 Nct Of Delhi East Delhi Sandeep Dikshit Indian National Congress (INC) 241053 2009 Nct Of Delhi New Delhi Ajay Makan Indian National Congress (INC) 187809 2009 Nct Of Delhi North East Delhi Jai Prakash Agarwal Indian National Congress (INC) 222243 2009 Nct Of Delhi North West Delhi Krishna Tirath Indian National Congress (INC) 184433 2009 Nct Of Delhi South Delhi Ramesh Kumar Indian National Congress (INC) 93219 2009 Nct Of Delhi West Delhi Mahabal Mishra Indian National Congress (INC) 129010 2009 Orissa Aska Nityananda Pradhan Biju Janata Dal (BJD) 232834 2009 Orissa Balasore Srikant Kumar Jena Indian National Congress (INC) 38900 2009 Orissa Bargarh Sanjay Bhoi Indian National Congress (INC) 98444 2009 Orissa Berhampur Sidhant Mohapatra Biju Janata Dal (BJD) 57287 2009 Orissa Bhadrak Arjun Charan Sethi Biju Janata Dal (BJD) 54938 2009 Orissa Bhubaneswar Prasanna Kumar Patasani Biju Janata Dal (BJD) 252760 2009 Orissa Bolangir Kalikesh Narayan Singh Deo Biju Janata Dal (BJD) 90835 2009 Orissa Cuttack Bhartruhari Mahtab Biju Janata Dal (BJD) 236292 2009 Orissa Dhenkanal Tathagata Satpathy Biju Janata Dal (BJD) 186587 2009 Orissa Jagatsinghpur Bibhu Prasad Tarai Communist Party Of India (CPI) 76735 2009 Orissa Jajpur Mohan Jena Biju Janata Dal (BJD) 127747 2009 Orissa Kalahandi Bhakta Charan Das Indian National Congress (INC) 154037 2009 Orissa Kandhamal Rudramadhab Ray Biju Janata Dal (BJD) 151007 2009 Orissa Kendrapara Baijayant Panda Biju Janata Dal (BJD) 127107 2009 Orissa Keonjhar Yashbant Narayan Singh Laguri Biju Janata Dal (BJD) 126484 2009 Orissa Koraput Jayaram Pangi Biju Janata Dal (BJD) 96360 2009 Orissa Mayurbhanj Laxman Tudu Biju Janata Dal (BJD) 66178 2009 Orissa Nabarangpur Pradeep Kumar Majhi Indian National Congress (INC) 29977 2009 Orissa Puri Pinaki Misra Biju Janata Dal (BJD) 211305 2009 Orissa Sambalpur Amarnath Pradhan Indian National Congress (INC) 14874 2009 Orissa Sundargarh Hemanand Biswal Indian National Congress (INC) 11624 2009 Puducherry Puducherry Narayanasamy Indian National Congress (INC) 91772 2009 Punjab Amritsar Navjot Singh Sidhu BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 6858 2009 Punjab Anandpur Sahib Ravneet Singh Indian National Congress (INC) 67204 2009 Punjab Bathinda Harsimrat Kaur Badal Shiromani Akali Dal (SAD) 120948 2009 Punjab Faridkot Paramjit Kaur Gulshan Shiromani Akali Dal (SAD) 62042 2009 Punjab Fatehgarh Sahib Sukhdev Singh Indian National Congress (INC) 34299 2009 Punjab Ferozpur Sher Singh Ghubaya Shiromani Akali Dal (SAD) 21071 2009 Punjab Gurdaspur Partap Singh Bajwa Indian National Congress (INC) 8342 2009 Punjab Hoshiarpur Santosh Chowdhary Indian National Congress (INC) 366 2009 Punjab Jalandhar Mohinder Singh Kaypee Indian National Congress (INC) 36445 2009 Punjab Khadoor Sahib Dr. Rattan Singh Ajnala Shiromani Akali Dal (SAD) 32260 2009 Punjab Ludhiana Manish Tewari Indian National Congress (INC) 113706 2009 Punjab Patiala Preneet Kaur Indian National Congress (INC) 97389 2009 Punjab Sangrur Vijay Inder Singla Indian National Congress (INC) 40872 2009 Rajasthan Ajmer Sachin Pilot Indian National Congress (INC) 76135 2009 Rajasthan Alwar Jitendra Singh Indian National Congress (INC) 156619 2009 Rajasthan Banswara Tarachand Bhagora Indian National Congress (INC) 199418 2009 Rajasthan Barmer Harish Choudhary Indian National Congress (INC) 119106 2009 Rajasthan Bharatpur Ratan Singh Indian National Congress (INC) 81454 2009 Rajasthan Bhilwara Dr. C. P. Joshi Indian National Congress (INC) 135368 2009 Rajasthan Bikaner Arjun Ram Meghwal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 19575 2009 Rajasthan Chittorgarh (Dr.)Girija Vyas Indian National Congress (INC) 72778 2009 Rajasthan Churu Ram Singh Kaswan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 12440 2009 Rajasthan Dausa Kirodi Lal Independent (IND) 137759 2009 Rajasthan Ganganagar Bharat Ram Meghwal Indian National Congress (INC) 140668 2009 Rajasthan Jaipur Mahesh Joshi Indian National Congress (INC) 16099 2009 Rajasthan Jaipur Rural Lal Chand Kataria Indian National Congress (INC) 52237 2009 Rajasthan Jalore Devji Patel BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 49805 2009 Rajasthan JHALAWAR-BARAN Dushyant Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 52841 2009 Rajasthan Jhunjhunu Sheesh Ram Ola Indian National Congress (INC) 65332 2009 Rajasthan Jodhpur Chandresh Kumari Indian National Congress (INC) 98329 2009 Rajasthan KARAULI-DHOLPUR Khiladi Lal Bairwa Indian National Congress (INC) 29723 2009 Rajasthan Kota Ijyaraj Singh Indian National Congress (INC) 83093 2009 Rajasthan Nagaur Dr. Jyoti Mirdha Indian National Congress (INC) 155137 2009 Rajasthan Pali Badri Ram Jakhar Indian National Congress (INC) 196717 2009 Rajasthan Rajsamand Gopal Singh Indian National Congress (INC) 45890 2009 Rajasthan Sikar Mahadev Singh Indian National Congress (INC) 149426 2009 Rajasthan TONK-SAWAI MADHOPUR Namo Narain Indian National Congress (INC) 317 2009 Rajasthan Udaipur Raghuvir Singh Meena Indian National Congress (INC) 164925 2009 Sikkim Sikkim Prem Das Rai Sikkim Democratic Front (SDF) 84868 2009 Tamil Nadu Arakkonam Jagathrakshakan Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 109796 2009 Tamil Nadu Arani Krishnasswamy M Indian National Congress (INC) 106830 2009 Tamil Nadu Chennai central Dayanidhi Maran Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 33454 2009 Tamil Nadu Chennai North Elangovan T.K.S Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 19153 2009 Tamil Nadu Chennai South Rajendran C All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 32935 2009 Tamil Nadu Chidambaram Thirumaavalavan, Thol Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK) 99083 2009 Tamil Nadu Coimbatore Natarajan.P.R. Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 38664 2009 Tamil Nadu Cuddalore Alagiri S Indian National Congress (INC) 23532 2009 Tamil Nadu Dharmapuri Thamaraiselvan. R Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 135942 2009 Tamil Nadu Dindigul Chitthan N S V Indian National Congress (INC) 54347 2009 Tamil Nadu Erode Ganeshamurthi.A. Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam (MDMK) 49336 2009 Tamil Nadu Kallakurichi Sankar Adhi Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 108608 2009 Tamil Nadu Kancheepuram Viswanathan.P Indian National Congress (INC) 13103 2009 Tamil Nadu Kanniyakumari Helen Davidson J Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 65687 2009 Tamil Nadu Karur Thambidurai.M All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 47254 2009 Tamil Nadu Krishnagiri Sugavanam. E.G. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 76598 2009 Tamil Nadu Madurai Alagiri M.K Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 140985 2009 Tamil Nadu Mayiladuthurai Maniyan O.S. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 36854 2009 Tamil Nadu Nagapattinam Vijayan A K S Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 47962 2009 Tamil Nadu Namakkal Gandhiselvan.S Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 102431 2009 Tamil Nadu Nilgiris Raja A Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 86021 2009 Tamil Nadu Perambalur Napoleon,D. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 77604 2009 Tamil Nadu Pollachi Sugumar.K All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 46025 2009 Tamil Nadu Ramanathapuram Sivakumar @ J.K. Ritheesh. K Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 69915 2009 Tamil Nadu Salem Semmalai S All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 46491 2009 Tamil Nadu Sivaganga Chidambaram P Indian National Congress (INC) 3354 2009 Tamil Nadu Sriperumbudur Baalu T R Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 25036 2009 Tamil Nadu Tenkasi Lingam P Communist Party Of India (CPI) 34677 2009 Tamil Nadu Thanjavur Palanimanickam.S.S Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 101787 2009 Tamil Nadu Theni Aaron Rashid.J.M Indian National Congress (INC) 6302 2009 Tamil Nadu Thiruvallur Venugopal.P All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 31673 2009 Tamil Nadu Thoothukkudi Jeyadurai.S.R Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 76649 2009 Tamil Nadu Tiruchirappalli Kumar.P All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 4335 2009 Tamil Nadu Tirunelveli Ramasubbu S Indian National Congress (INC) 21303 2009 Tamil Nadu Tiruppur Sivasami C All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 85346 2009 Tamil Nadu Tiruvannamalai Venugopal.D Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 148300 2009 Tamil Nadu Vellore Abdul Rahman Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 107393 2009 Tamil Nadu Viluppuram Anandan M All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 2797 2009 Tamil Nadu Virudhunagar Manicka Tagore Indian National Congress (INC) 15764 2009 Tripura Tripura East Baju Ban Riyan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 295581 2009 Tripura Tripura West Khagen Das Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 248549 2009 Uttar Pradesh Agra Dr. Ramshankar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 9715 2009 Uttar Pradesh Akbarpur Rajaram Pal Indian National Congress (INC) 32043 2009 Uttar Pradesh Aligarh Raj Kumari Chauhan BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 16557 2009 Uttar Pradesh Allahabad Kunwar Rewati Raman Singh Alias Mani Ji Samajwadi Party (SP) 34920 2009 Uttar Pradesh Ambedkar Nagar Rakesh Pandey BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 22736 2009 Uttar Pradesh Amethi Rahul Gandhi Indian National Congress (INC) 370198 2009 Uttar Pradesh Amroha Devendra Nagpal Rashtriya Lok Dal (RLD) 92083 2009 Uttar Pradesh Aonla Menka Gandhi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 7681 2009 Uttar Pradesh Azamgarh Ramakant Yadav BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 49039 2009 Uttar Pradesh Badaun Dharmendra Yadav Samajwadi Party (SP) 32542 2009 Uttar Pradesh Baghpat Ajit Singh Rashtriya Lok Dal (RLD) 63027 2009 Uttar Pradesh Bahraich Kamal Kishor Indian National Congress (INC) 38953 2009 Uttar Pradesh Ballia Neeraj Shekhar Samajwadi Party (SP) 72555 2009 Uttar Pradesh Banda R. K. Singh Patel Samajwadi Party (SP) 34593 2009 Uttar Pradesh Bansgaon Kamlesh Paswan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 52787 2009 Uttar Pradesh Barabanki P.L.Punia Indian National Congress (INC) 167913 2009 Uttar Pradesh Bareilly Praveen Singh Aron Indian National Congress (INC) 9338 2009 Uttar Pradesh Basti Arvind Kumar Chaudhary BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 105210 2009 Uttar Pradesh Bhadohi Gorakhnath BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 12963 2009 Uttar Pradesh Bijnor Sanjay Singh Chauhan Rashtriya Lok Dal (RLD) 28430 2009 Uttar Pradesh Bulandshahr Kamlesh Samajwadi Party (SP) 66065 2009 Uttar Pradesh Chandauli Ramkishun Samajwadi Party (SP) 459 2009 Uttar Pradesh Deoria Gorakh Prasad Jaiswal BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 41779 2009 Uttar Pradesh Dhaurahra Kunwar Jitin Prasad Indian National Congress (INC) 184509 2009 Uttar Pradesh Domariyaganj Jagdambika Pal Indian National Congress (INC) 76566 2009 Uttar Pradesh Etah Kalyan Singh R O Madholi Independent (IND) 128268 2009 Uttar Pradesh Etawah Premdas Samajwadi Party (SP) 46746 2009 Uttar Pradesh Faizabad Nirmal Khatri Indian National Congress (INC) 54228 2009 Uttar Pradesh Farrukhabad Salman Khursheed Indian National Congress (INC) 27199 2009 Uttar Pradesh Fatehpur Rakesh Sachan Samajwadi Party (SP) 52228 2009 Uttar Pradesh Fatehpur sikri Seema Upadhyay BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 9936 2009 Uttar Pradesh Firozabad Akhilesh Yadav Samajwadi Party (SP) 67301 2009 Uttar Pradesh Gautam buddh Nagar Surendra Singh Nagar BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 15904 2009 Uttar Pradesh Ghaziabad Rajnath Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 90681 2009 Uttar Pradesh Ghazipur Radhey Mohan Singh Samajwadi Party (SP) 69309 2009 Uttar Pradesh Ghosi Dara Singh Chauhan BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 60945 2009 Uttar Pradesh Gonda Beni Prasad Verma Indian National Congress (INC) 23675 2009 Uttar Pradesh Gorakhpur Adityanath BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 220271 2009 Uttar Pradesh Hamirpur Vijay Bahadur Singh BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 25502 2009 Uttar Pradesh Hardoi Usha Verma Samajwadi Party (SP) 92935 2009 Uttar Pradesh Hathras Sarika Singh Rashtriya Lok Dal (RLD) 36852 2009 Uttar Pradesh Jalaun Ghansyam Anuragi Samajwadi Party (SP) 11409 2009 Uttar Pradesh Jaunpur Dhananjay Singh BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 80351 2009 Uttar Pradesh Jhansi Pradeep Kumar Jain (Aditya) Indian National Congress (INC) 47670 2009 Uttar Pradesh Kairana Tabassum Begum BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 22463 2009 Uttar Pradesh Kaiserganj Brijbhushan Sharan Singh Samajwadi Party (SP) 72199 2009 Uttar Pradesh Kannauj Akhilesh Yadav Samajwadi Party (SP) 115864 2009 Uttar Pradesh Kanpur Sri Prakash Jaiswal Indian National Congress (INC) 18906 2009 Uttar Pradesh Kaushambi Shailendra Kumar Samajwadi Party (SP) 55789 2009 Uttar Pradesh Kheri Zafar Ali Naqvi Indian National Congress (INC) 8777 2009 Uttar Pradesh Kushi Nagar Ku. Ratanjeet Pratap Narayan Singh Indian National Congress (INC) 21094 2009 Uttar Pradesh Lalganj Dr. Baliram BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 39948 2009 Uttar Pradesh Lucknow Lal Ji Tandon BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 40901 2009 Uttar Pradesh Machhlishahr Tufani Saroj Samajwadi Party (SP) 24306 2009 Uttar Pradesh Maharajganj Harsh Vardhan Indian National Congress (INC) 123628 2009 Uttar Pradesh Mainpuri Mulayam Singh Yadav Samajwadi Party (SP) 173069 2009 Uttar Pradesh Mathura Jayant Chaudhary Rashtriya Lok Dal (RLD) 169613 2009 Uttar Pradesh Meerut Rajendra Agarwal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 47146 2009 Uttar Pradesh Mirzapur Bal Kumar Patel Samajwadi Party (SP) 19682 2009 Uttar Pradesh Misrikh Ashok Kumar Rawat BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 23292 2009 Uttar Pradesh Mohanlalganj Sushila Saroj Samajwadi Party (SP) 76595 2009 Uttar Pradesh Moradabad Mohammed Azharuddin Indian National Congress (INC) 49107 2009 Uttar Pradesh Muzaffarnagar Kadir Rana BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 20598 2009 Uttar Pradesh Nagina Yashvir Singh Samajwadi Party (SP) 59688 2009 Uttar Pradesh Phulpur Kapil Muni Karwariya BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 14578 2009 Uttar Pradesh Pilibhit Feroze Varun Gandhi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 281501 2009 Uttar Pradesh Pratapgarh Rajkumari Ratna Singh Indian National Congress (INC) 29779 2009 Uttar Pradesh Rae Bareli Sonia Gandhi Indian National Congress (INC) 372165 2009 Uttar Pradesh Rampur Jaya Prada Nahata Samajwadi Party (SP) 30931 2009 Uttar Pradesh Robertsganj Pakauri Lal Samajwadi Party (SP) 50259 2009 Uttar Pradesh Saharanpur Jagdish Singh Rana BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 84873 2009 Uttar Pradesh Salempur Ramashankar Rajbhar BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 18305 2009 Uttar Pradesh Sambhal Dr. Shafiqur Rahman Barq BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 13464 2009 Uttar Pradesh Sant kabir Nagar Bhisma Shankar Alias Kushal Tiwari BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 29496 2009 Uttar Pradesh Shahjahanpur Mithlesh Samajwadi Party (SP) 70579 2009 Uttar Pradesh Shrawasti Vinay Kumar Alias Vinnu Indian National Congress (INC) 42029 2009 Uttar Pradesh Sitapur Kaisar Jahan BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 19632 2009 Uttar Pradesh Sultanpur Dr.Sanjay Singh Indian National Congress (INC) 98779 2009 Uttar Pradesh Unnao Annutandon Indian National Congress (INC) 302092 2009 Uttar Pradesh Varanasi Dr. Murli Manohar Joshi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 17211 2009 Uttarakhand Almora Pradeep Tamta Indian National Congress (INC) 6950 2009 Uttarakhand Garhwal Satpal Maharaj Indian National Congress (INC) 17397 2009 Uttarakhand Hardwar Harish Rawat Indian National Congress (INC) 127412 2009 Uttarakhand Nainital-Udhamsingh Nagar K.C. Singh Baba Indian National Congress (INC) 88412 2009 Uttarakhand Tehri Garhwal Vijay Bahuguna Indian National Congress (INC) 52939 2009 West Bengal Alipurduars Manohar Tirkey Revolutionary Socialist Party (RSP) 112822 2009 West Bengal Arambagh Malik Sakti Mohan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 201558 2009 West Bengal Asansol Bansa Gopal Chowdhury Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 72956 2009 West Bengal Baharampur Adhir Ranjan Chowdhury Indian National Congress (INC) 186977 2009 West Bengal Balurghat Prasanta Kumar Majumdar Revolutionary Socialist Party (RSP) 5105 2009 West Bengal Bangaon Gobinda Chandra Naskar All India Trinamool Congress (AITC) 92826 2009 West Bengal Bankura Acharia Basudeb Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 107802 2009 West Bengal Barasat Kakali Ghosh Dastidar All India Trinamool Congress (AITC) 122901 2009 West Bengal Bardhaman Purba Anup Kumar Saha Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 59419 2009 West Bengal Barrackpore Dinesh Trivedi All India Trinamool Congress (AITC) 56024 2009 West Bengal Basirhat Sk. Nurul Islam All India Trinamool Congress (AITC) 60383 2009 West Bengal Birbhum Satabdi Roy All India Trinamool Congress (AITC) 61519 2009 West Bengal Bishnupur Susmita Bauri Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 129366 2009 West Bengal Bolpur Doctor Ram Chandra Dome Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 126882 2009 West Bengal Burdwan – durgapur Sk. Saidul Haque Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 108237 2009 West Bengal Cooch Behar Nripendra Nath Roy All India Forward Bloc (AIFB) 33749 2009 West Bengal Darjeeling Jaswant Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 253289 2009 West Bengal Diamond Harbour Somendra Nath Mitra All India Trinamool Congress (AITC) 151689 2009 West Bengal Dum Dum Sougata Ray All India Trinamool Congress (AITC) 20478 2009 West Bengal Ghatal Gurudas Dasgupta Communist Party Of India (CPI) 147184 2009 West Bengal Hooghly Dr. Ratna De (Nag) All India Trinamool Congress (AITC) 81523 2009 West Bengal Howrah Ambica Banerjee All India Trinamool Congress (AITC) 37392 2009 West Bengal Jadavpur Kabir Suman All India Trinamool Congress (AITC) 56267 2009 West Bengal Jalpaiguri Mahendra Kumar Roy Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 88371 2009 West Bengal Jangipur Pranab Mukherjee Indian National Congress (INC) 128149 2009 West Bengal Jhargram Pulin Bihari Baske Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 292345 2009 West Bengal Joynagar Dr. Tarun Mondal Independent (IND) 53705 2009 West Bengal Kanthi Adhikari Sisir Kumar All India Trinamool Congress (AITC) 129103 2009 West Bengal Kolkata Dakshin Mamata Banerjee All India Trinamool Congress (AITC) 219571 2009 West Bengal Kolkata Uttar Sudip Bandyopadhyay All India Trinamool Congress (AITC) 109278 2009 West Bengal Krishnanagar Tapas Paul All India Trinamool Congress (AITC) 77386 2009 West Bengal Maldaha Dakshin Abu Hasem Khan Choudhury Indian National Congress (INC) 136280 2009 West Bengal Maldaha Uttar Mausam Noor Indian National Congress (INC) 60141 2009 West Bengal Mathurapur Choudhury Mohan Jatua All India Trinamool Congress (AITC) 129963 2009 West Bengal Medinipur Prabodh Panda Communist Party Of India (CPI) 48017 2009 West Bengal Murshidabad Abdul Mannan Hossain Indian National Congress (INC) 35647 2009 West Bengal Purulia Narahari Mahato All India Forward Bloc (AIFB) 19301 2009 West Bengal Raiganj Deepa Dasmunsi Indian National Congress (INC) 105203 2009 West Bengal Ranaghat Sucharu Ranjan Haldar All India Trinamool Congress (AITC) 101823 2009 West Bengal Srerampur Kalyan Banerjee All India Trinamool Congress (AITC) 137190 2009 West Bengal Tamluk Adhikari Suvendu All India Trinamool Congress (AITC) 172958 2009 West Bengal Uluberia Sultan Ahmed All India Trinamool Congress (AITC) 98936 Grand Total 40021138

