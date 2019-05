15th Lok Sabha elections in Uttrakhand took place in 2004. In the 2009 general elections,64 candidates contested 5 Lok Sabha seats in Uttarakhand. Out of 5 seats in the state, 3 seats were won by the Bharatiya Janata Party, 1 seat by Indian National Congress and 1 seat by Samajwadi Party.

15th Lok Sabha elections 2004 Uttrakhand: The 2009 Indian general election, in Uttrakhand, occurred for 5 seats in the state. Uttarakhand had 70 lakh 41 thousand 765 voters in the first Lok Sabha election of the state and 14th Lok Sabha election in the country and a total of 61.67 per cent voting was registered in the state.

In the 2009 general elections,64 candidates contested 5 Lok Sabha seats in Uttarakhand. Out of 5 seats in the state, 3 seats were won by the Bharatiya Janata Party, 1 seat by Indian National Congress and 1 seat by Samajwadi Party. Also, the state party did not get a single seat in the Uttarakhand Kranti Dal account.

According to the percentage, in view of these votes, in the 2009 Lok Sabha elections, In the year 2004, the BJP won three seats, and the Congress and the SP won one seat each. In the year 2009, the Congress won all five seats in the State.

Uttarakhand (Uttaranchal) became a new state in Uttar Pradesh in the year 2002. The first Lok Sabha election of this state was held in the year 2004. In Uttarakhand, the Bharatiya Janata Party (BJP), Congress, Samajwadi Party (SP) and Bahujan Samaj Party (BSP), they are the main political parties.

Contestants who were the elected MP’s from this state are Vijay Bahuguna, Satpal Maharaj, Pradeep Tamta, Karan Chand Singh Baba, Harish Rawat.

