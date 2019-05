15th Lok Sabha Elections Andhra Pradesh: General Elections 2014 results,winners list.There were 64934138 electors available in the state. Out of 64934138 electors, 32676266 men electors and 32252318 women electors were to vote in the 2014 election in Andhra Pradesh.48163703 people cast their vote with a poll percentage of 74.64%.

15th Loksabha Election

The 2014 elections brought Narendra Modi to power with a thunderous majority of 336 seats to the BJP-led National Democratic Alliance (NDA). The BJP swept 282 of these 336 seats. The Congress-led United Progressive Alliance (UPA), which made way for the NDA, was left adrift with only 60 seats. 2014 Lok Sabha election conducted in 2 phases. In the 2014 Lok Sabha Election, there was a total of 42 Loksabha constituencies in Andhra Pradesh.

Out of 42 candidates, 34 constituencies were reserved general category, 7 constituencies were of SC and 3 candidates were from ST quota. 791candidates filed their nomination where 94 candidates withdrawn their nomination and 598 candidates contested in the election, 506 candidates forfeited their deposits.43 women candidates fought in the election while 3 of them got elected as well, 35 women candidates forfeited their deposits. State parties like TDP(Telegu Desam Party) and TRS(Telangana Rashtriya Samithi), YSRCP(Yuvajana Shramika Raithu Congress) showed a very impressive performance, while national parties like BJP and mainly INC(Indian National Congress) which had a stronghold in Andra Pradesh, totally swept away. Chandrababu Naidu's TDP won 16 constituencies, while K.Chandrashekar Rao led TRS won in 11 seats. Asaduddin Owaisi led AIMIM as usual held onto their well-known bastion from the 70's Hyderabad Constituency. On the other hand, Y.S Jaganmohan Reddy-led new-born party YSRCP(Yuvajana Shramika Raithu Congress) managed to get 9 seats in their first ever Loksabha election.K.Chandrashekar Rao won by the highest margin of 39729 votes from Medak.

Year Name of State/ UT Parliamentary Constituency Candidate Name Party Abbreviation Margin Votes 2014 Andaman & Nicobar Islands Andaman & Nicobar Islands Bishnu Pada Ray BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 7812 2014 Andhra Pradesh Adilabad Godam Nagesh Telangana Rashtra Samithi (TRS) 171290 2014 Andhra Pradesh Amalapuram Dr Pandula Ravindra Babu Telugu Desam (TDP) 120576 2014 Andhra Pradesh Anakapalli Muttamsetti Srinivasa Rao (Avanthi) Telugu Desam (TDP) 47932 2014 Andhra Pradesh Anantapur J.C. Divakar Reddi Telugu Desam (TDP) 61269 2014 Andhra Pradesh Aruku Kothapalli Geetha Yuvajana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP) 91398 2014 Andhra Pradesh Bapatla Malyadri Sriram Telugu Desam (TDP) 32754 2014 Andhra Pradesh Bhongir Dr. Boora Narsaiah Goud Telangana Rashtra Samithi (TRS) 30494 2014 Andhra Pradesh CHELVELLA Konda Vishweshwar Reddy Telangana Rashtra Samithi (TRS) 73023 2014 Andhra Pradesh Chittoor Naramalli Sivaprasad Telugu Desam (TDP) 44138 2014 Andhra Pradesh Eluru Maganti Venkateswara Rao (Babu) Telugu Desam (TDP) 101926 2014 Andhra Pradesh Guntur Jayadev Galla Telugu Desam (TDP) 69111 2014 Andhra Pradesh Hindupur Kristappa Nimmala Telugu Desam (TDP) 97325 2014 Andhra Pradesh Hyderabad Asaduddin Owaisi All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) 202454 2014 Andhra Pradesh Kadapa Y.S. Avinash Reddy Yuvajana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP) 190323 2014 Andhra Pradesh Kakinada Thota Narasimham Telugu Desam (TDP) 3431 2014 Andhra Pradesh Karimnagar Vinod Kumar Boinapally Telangana Rashtra Samithi (TRS) 205077 2014 Andhra Pradesh Khammam Ponguleti Srinivasa Reddy Yuvajana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP) 11974 2014 Andhra Pradesh Kurnool Butta Renuka Yuvajana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP) 44131 2014 Andhra Pradesh Machilipatnam Konakalla Narayana Rao Telugu Desam (TDP) 81057 2014 Andhra Pradesh Mahabubabad Prof. Azmeera Seetaram Naik Telangana Rashtra Samithi (TRS) 34992 2014 Andhra Pradesh Mahbubnagar Ap Jithender Reddy Telangana Rashtra Samithi (TRS) 2590 2014 Andhra Pradesh Malkajgiri Ch.Malla Reddy Telugu Desam (TDP) 28371 2014 Andhra Pradesh Medak Kalvakuntla Chandrasekhar Rao Telangana Rashtra Samithi (TRS) 397029 2014 Andhra Pradesh Nagarkurnool Yellaiah Nandi Indian National Congress (INC) 16676 2014 Andhra Pradesh Nalgonda Gutha Sukhender Reddy Indian National Congress (INC) 193156 2014 Andhra Pradesh Nandyal S.P.Y Reddy Yuvajana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP) 105766 2014 Andhra Pradesh Narasaraopet Sambasiva Rao Rayapati Telugu Desam (TDP) 35280 2014 Andhra Pradesh Narsapuram Gokaraju Ganga Raju BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 85351 2014 Andhra Pradesh Nellore Mekapati Rajamohan Reddy Yuvajana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP) 13478 2014 Andhra Pradesh Nizamabad Kalvakuntla Kavitha Telangana Rashtra Samithi (TRS) 167184 2014 Andhra Pradesh Ongole Y.V.Subba Reddy Yuvajana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP) 15658 2014 Andhra Pradesh Peddapalle Balka Suman Telangana Rashtra Samithi (TRS) 291158 2014 Andhra Pradesh Rajahmundry Murali Mohan Maganti Telugu Desam (TDP) 167434 2014 Andhra Pradesh Rajampet P.V.Midhun Reddy Yuvajana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP) 174762 2014 Andhra Pradesh Secundrabad Bandaru Dattatreya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 254735 2014 Andhra Pradesh Srikakulam Rammohan Naidu Kinjarapu Telugu Desam (TDP) 127572 2014 Andhra Pradesh Tirupati Varaprasad Rao Velagapalli Yuvajana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP) 37425 2014 Andhra Pradesh Vijayawada Kesineni Srinivas (Nani) Telugu Desam (TDP) 74862 2014 Andhra Pradesh Visakhapatnam Kambhampati Hari Babu BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 90488 2014 Andhra Pradesh Vizianagaram Ashok Gajapathi Raju Pusapati Telugu Desam (TDP) 106911 2014 Andhra Pradesh Warangal Kadiyam Srihari Telangana Rashtra Samithi (TRS) 392574 2014 Andhra Pradesh Zahirabad B.B. Patil Telangana Rashtra Samithi (TRS) 144631 2014 Arunachal Pradesh Arunachal East Ninong Ering Indian National Congress (INC) 12478 2014 Arunachal Pradesh Arunachal West Kiren Rijiju BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 41738 2014 Assam Autonomous District Biren Singh Engti Indian National Congress (INC) 24095 2014 Assam Barpeta Siraj Uddin Ajmal All India United Democratic Front (AIUDF) 42341 2014 Assam Dhubri Badruddin Ajmal All India United Democratic Front (AIUDF) 229730 2014 Assam Dibrugarh Rameswar Teli BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 185347 2014 Assam Gauhati Bijoya Chakravarty BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 315784 2014 Assam Jorhat Kamakhya Prasad Tasa BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 102420 2014 Assam Kaliabor Gourav Gogoi Indian National Congress (INC) 93874 2014 Assam Karimganj Radheshyam Biswas All India United Democratic Front (AIUDF) 102094 2014 Assam Kokrajhar Naba Kumar Sarania (Hira) Independent (IND) 355779 2014 Assam Lakhimpur Sarbananda Sonowal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 292138 2014 Assam Mangaldoi Ramen Deka BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 22884 2014 Assam Nowgong Rajen Gohain BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 143559 2014 Assam Silchar Sushmita Dev Indian National Congress (INC) 35241 2014 Assam Tezpur Ram Prasad Sarmah BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 86020 2014 Bihar Araria Tasleem Uddin Rashtriya Janata Dal (RJD) 146504 2014 Bihar Arrah Raj Kumar Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 135870 2014 Bihar Aurangabad Sushil Kumar Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 162000 2014 Bihar Banka Jai Prakash Narayan Yadav Rashtriya Janata Dal (RJD) 10144 2014 Bihar Begusarai Bhola Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 58335 2014 Bihar Bhagalpur Shailesh Kumar Urph Bulo Mandal Rashtriya Janata Dal (RJD) 9485 2014 Bihar Buxar Ashwini Kumar Choubey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 132338 2014 Bihar Darbhanga Kirti Azad BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 35043 2014 Bihar Gaya (SC) Hari Manjhi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 115504 2014 Bihar Gopalganj (SC) Janak Ram BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 286936 2014 Bihar Hajipur (SC) Ramvilas Paswan Lok Jan Shakti Party (LJP) 225500 2014 Bihar Jahanabad Dr. Arun Kumar Rashtriya Lok Samta Party (BLSP) 42340 2014 Bihar Jamui (SC) Chirag Kumar Paswan Lok Jan Shakti Party (LJP) 85947 2014 Bihar Jhanjharpur Birendra Kumar Chaudhary BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 55408 2014 Bihar Karakat Upendra Kushwaha Rashtriya Lok Samta Party (BLSP) 105241 2014 Bihar Katihar Tariq Anwar Nationalist Congress Party (NCP) 114740 2014 Bihar Khagaria Choudhary Mahboob Ali Kaiser Lok Jan Shakti Party (LJP) 76003 2014 Bihar Kishanganj Mohammad Asrarul Haque Indian National Congress (INC) 194612 2014 Bihar Madhepura Rajesh Ranjan @ Pappu Yadav Rashtriya Janata Dal (RJD) 56209 2014 Bihar Madhubani Hukm Deo Narayan Yadav BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 20535 2014 Bihar Maharajganj Janardan Singh “Sigriwal” BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 150789 2014 Bihar Munger Veena Devi Lok Jan Shakti Party (LJP) 109084 2014 Bihar Muzaffarpur Ajay Nishad BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 222422 2014 Bihar Nalanda Kaushlendra Kumar Janata Dal (United) (JD(U)) 9627 2014 Bihar Nawada Giriraj Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 140157 2014 Bihar Paschim Champaran Dr. Sanjay Jaiswal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 110254 2014 Bihar Pataliputra Ram Kripal Yadav BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 40322 2014 Bihar Patna Sahib Shatrughana Sinha BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 265805 2014 Bihar Purnia Santosh Kumar Janata Dal (United) (JD(U)) 116669 2014 Bihar Purvi Champaran Radha Mohan Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 192163 2014 Bihar Samastipur (SC) Ram Chandra Paswan Lok Jan Shakti Party (LJP) 6872 2014 Bihar Saran Rajiv Pratap Rudy BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 40948 2014 Bihar Sasaram (SC) Chhedi Paswan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 63327 2014 Bihar Sheohar Rama Devi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 136239 2014 Bihar Sitamarhi Ram Kumar Sharma Rashtriya Lok Samta Party (BLSP) 147965 2014 Bihar Siwan Om Prakash Yadav BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 113847 2014 Bihar Supaul Ranjeet Ranjan Indian National Congress (INC) 59672 2014 Bihar Ujiarpur Nityanand Rai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 60469 2014 Bihar Vaishali Rama Kishore Singh Lok Jan Shakti Party (LJP) 99267 2014 Bihar Valmiki Nagar Satish Chandra Dubey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 117793 2014 Chandigarh Chandigarh Kirron Kher BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 69642 2014 Chhattisgarh Bastar Dinesh Kashyap BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 124359 2014 Chhattisgarh Bilaspur Lakhan Lal Sahu BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 176436 2014 Chhattisgarh Durg Tamradhwaj Sahu Indian National Congress (INC) 16848 2014 Chhattisgarh Janjgir-Champa Kamla Patle BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 174961 2014 Chhattisgarh Kanker Vikram Dev Usendi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 35158 2014 Chhattisgarh Korba Dr. Banshilal Mahto BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 4265 2014 Chhattisgarh Mahasamund Chandu Lal Sahu (Chandu Bhaiya) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 1217 2014 Chhattisgarh Raigarh Vishnu Deo Sai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 216750 2014 Chhattisgarh Raipur Ramesh Bais BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 171646 2014 Chhattisgarh Rajnandgaon Abhishek Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 235911 2014 Chhattisgarh Sarguja Kamalbhan Singh Marabi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 147236 2014 Dadra & Nagar Haveli Dadar & Nagar Haveli Patel Natubhai Gomanbhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 6214 2014 Daman & Diu Daman & Diu Patel Lalubhai Babubhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 9222 2014 Goa North Goa Shripad Yesso Naik BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 105599 2014 Goa South Goa Adv. Narendra Keshav Sawaikar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 32330 2014 Gujarat Ahmedabad East Paresh Rawal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 326633 2014 Gujarat Ahmedabad West Dr. Kirit P Solanki BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 320311 2014 Gujarat Amreli Kachhadiya Naranbhai Bhikhabhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 156232 2014 Gujarat Anand Dilip Patel BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 63426 2014 Gujarat Banaskantha Chaudhary Haribhai Parthibhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 202334 2014 Gujarat Bardoli Vasava Parbhubhai Nagarbhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 123884 2014 Gujarat Bharuch Vasava Mansukhbhai Dhanjibhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 153273 2014 Gujarat Bhavnagar Dr. Bharatiben Dhirubhai Shiyal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 295488 2014 Gujarat Chhota Udaipur Ramsinh Rathwa BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 179729 2014 Gujarat Dahod Jasvantsinh Sumanbhai Bhabhor BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 230354 2014 Gujarat Gandhinagar L.K.Advani BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 483121 2014 Gujarat Jamnagar Poonamben Hematbhai Maadam BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 175289 2014 Gujarat Junagadh Chudasama Rajeshbhai Naranbhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 135832 2014 Gujarat Kachchh Chavda Vinod Lakhamashi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 254482 2014 Gujarat Kheda Chauhan Devusinh Jesingbhai (Chauhan Devusinh) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 232901 2014 Gujarat Mahesana Patel Jayshreeben Kanubhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 208891 2014 Gujarat Navsari C. R. Patil BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 558116 2014 Gujarat Panchmahal Chauhan Prabhatsinh Pratapsinh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 170596 2014 Gujarat Patan Liladharbhai Khodaji Vaghela BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 138719 2014 Gujarat Porbandar Radadiya Vithalbhai Hansrajbhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 267971 2014 Gujarat Rajkot Kundariya Mohanbhai Kalyanjibhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 246428 2014 Gujarat Sabarkantha Rathod Dipsinh Shankarsinh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 84455 2014 Gujarat Surat Darshana Vikram Jardosh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 533190 2014 Gujarat Surendranagar Fatepara Devajibhai Govindbhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 202907 2014 Gujarat Vadodara Narendra Modi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 570128 2014 Gujarat Valsad Dr. K.C.Patel BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 208004 2014 Haryana Ambala Rattan Lal Kataria BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 340074 2014 Haryana Bhiwani-Mahendragarh Dharambir S/O Bhale Ram BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 129394 2014 Haryana Faridabad Krishan Pal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 466873 2014 Haryana Gurgaon Inderjit Singh Rao BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 274722 2014 Haryana Hisar Dushyant Chautala Indian National Lok Dal (INLD) 31847 2014 Haryana Karnal Ashwini Kumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 360147 2014 Haryana Kurukshetra Raj Kumar Saini BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 129736 2014 Haryana Rohtak Deepender Singh Hooda Indian National Congress (INC) 170627 2014 Haryana Sirsa Charanjeet Singh Rori Indian National Lok Dal (INLD) 115736 2014 Haryana Sonipat Ramesh Chander BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 77414 2014 Himachal Pradesh Hamirpur Anurag Singh Thakur BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 5849 2014 Himachal Pradesh Kangra Shanta Kumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 170072 2014 Himachal Pradesh Mandi Ram Swaroop Sharma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 39856 2014 Himachal Pradesh Shimla Virender Kashyap BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 84187 2014 Jammu & Kashmir Anantnag Mehbooba Mufti Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party (JKPDP) 65417 2014 Jammu & Kashmir Baramulla Muzaffar Hussain Baig Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party (JKPDP) 29219 2014 Jammu & Kashmir Jammu Jugal Kishore BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 257280 2014 Jammu & Kashmir Ladakh Thupstan Chhewang BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 36 2014 Jammu & Kashmir Srinagar Tariq Hameed Karra Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party (JKPDP) 42280 2014 Jammu & Kashmir Udhampur Dr. Jitendra Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 60976 2014 Jharkhand Chatra Sunil Kumar Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 178026 2014 Jharkhand Dhanbad Pashupati Nath Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 292954 2014 Jharkhand Dumka Shibu Soren JHARKHAND MUKTI MORCHA (JMM) 39030 2014 Jharkhand Giridih Ravindra Kumar Pandey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 40313 2014 Jharkhand Godda Nishikant Dubey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 60682 2014 Jharkhand Hazaribagh Jayant Sinha BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 159128 2014 Jharkhand Jamshedpur Bidyut Baran Mahato BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 99876 2014 Jharkhand Khunti Karia Munda BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 92248 2014 Jharkhand Kodarma Ravindra Kr. Ray BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 98654 2014 Jharkhand Lohardaga Sudarshan Bhagat BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 6489 2014 Jharkhand Palamau Vishnu Dayal Ram BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 263942 2014 Jharkhand Rajmahal Vijay Kumar Hansdak JHARKHAND MUKTI MORCHA (JMM) 41337 2014 Jharkhand Ranchi Ram Tahal Choudhary BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 199303 2014 Jharkhand Singhbhum Laxman Giluwa BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 87524 2014 Karnataka Bagalkot Gaddigoudar Parvtagouda Chandanagouda BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 116560 2014 Karnataka Bangalore central P.C. Mohan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 137500 2014 Karnataka Bangalore North D.V Sadananda Gowda BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 229764 2014 Karnataka Bangalore Rural D K Suresh Indian National Congress (INC) 231480 2014 Karnataka Bangalore South Ananth Kumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 228575 2014 Karnataka Belgaum Angadi Suresh Channabasappa BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 75860 2014 Karnataka Bellary B. Sreeramulu BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 85144 2014 Karnataka Bidar Bhagwanth Khuba BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 92222 2014 Karnataka Bijapur Ramesh Jigajinagi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 69819 2014 Karnataka Chamarajanagar R. Dhruvanarayana Indian National Congress (INC) 141182 2014 Karnataka Chikkballapur M Veerappa Moily Indian National Congress (INC) 9520 2014 Karnataka Chikkodi Prakash Babanna Hukkeri Indian National Congress (INC) 3003 2014 Karnataka Chitradurga B.N.Chandrappa Indian National Congress (INC) 101291 2014 Karnataka Dakshina Kannada Nalin Kumar Kateel BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 143709 2014 Karnataka Davanagere G M Siddeshwara BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 17607 2014 Karnataka Dharwad Pralhad Joshi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 113657 2014 Karnataka Gulbarga Mallikarjun Kharge Indian National Congress (INC) 74733 2014 Karnataka Hassan H.D. Devegowda Janata Dal (Secular) (JD(S)) 100462 2014 Karnataka Haveri Udasi Shivakumar Channabasappa BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 87571 2014 Karnataka Kolar K.H.Muniyappa Indian National Congress (INC) 47850 2014 Karnataka Koppal Karadi Sanganna Amarappa BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 32414 2014 Karnataka Mandya C.S.Puttaraju Janata Dal (Secular) (JD(S)) 5518 2014 Karnataka Mysore Prathap Simha BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 31608 2014 Karnataka Raichur B.V.Nayak Indian National Congress (INC) 1499 2014 Karnataka Shimoga B. S. Yeddyurappa BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 363305 2014 Karnataka Tumkur Muddahanumegowda.S.P. Indian National Congress (INC) 74041 2014 Karnataka Udupi Chikmagalur Shobha Karandlaje BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 181643 2014 Karnataka Uttara Kannada Anantkumar Hegde BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 140700 2014 Kerala Alappuzha K C Venugopal Indian National Congress (INC) 19407 2014 Kerala Alathur P.K.Biju Communist Party of India (Marxist)

(CPM) 37312 2014 Kerala Attingal Dr.A .Sampath Communist Party of India (Marxist)

(CPM) 69378 2014 Kerala Chalakudy Innocent Independent (IND) 13884 2014 Kerala Ernakulam Prof. K.V. Thomas Indian National Congress (INC) 87047 2014 Kerala Idukki Adv.Joice George Independent (IND) 50542 2014 Kerala Kannur P K Sreemathi Teacher Communist Party of India (Marxist)

(CPM) 6566 2014 Kerala Kasaragod P Karunakaran Communist Party of India (Marxist)

(CPM) 6921 2014 Kerala Kollam N.K.Premachandran Revolutionary Socialist Party (RSP) 37649 2014 Kerala Kottayam Jose K. Mani Kerala Congress (M) (KEC(M)) 120599 2014 Kerala Kozhikode M .K Raghavan Indian National Congress (INC) 16883 2014 Kerala Malappuram E. Ahamed Indian Union Muslim League (IUML) 194739 2014 Kerala Mavelikkara Kodikunnil Suresh Indian National Congress (INC) 32737 2014 Kerala Palakkad M B Rajesh Communist Party of India (Marxist)

(CPM) 105300 2014 Kerala Pathanamthitta Anto Antony Indian National Congress (INC) 56191 2014 Kerala Ponnani E. T. Mohammed Basheer Indian Union Muslim League (IUML) 25410 2014 Kerala Thiruvananthapuram Dr. Shashi Tharoor Indian National Congress (INC) 15470 2014 Kerala Thrissur C. N. Jayadevan Communist Party Of India (CPI) 38227 2014 Kerala Vadakara Mullappally Ramachandran Indian National Congress (INC) 3306 2014 Kerala Wayanad M I Shanavas Indian National Congress (INC) 20870 2014 Lakshadweep Lakshadweep Mohammed Faizal P.P. Nationalist Congress Party (NCP) 1535 2014 Madhya Pradesh Balaghat Bodhsingh Bhagat BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 96041 2014 Madhya Pradesh Betul Jyoti Dhurve BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 328614 2014 Madhya Pradesh Bhind Dr. Bhagirath Prasad BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 159961 2014 Madhya Pradesh Bhopal Alok Sanjar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 370696 2014 Madhya Pradesh Chhindwara Kamal Nath Indian National Congress (INC) 116537 2014 Madhya Pradesh Damoh Prahalad Singh Patel BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 213299 2014 Madhya Pradesh DEWAS Manohar Untwal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 260313 2014 Madhya Pradesh DHAR Savitri Thakur BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 104328 2014 Madhya Pradesh Guna Jyotiraditya M Scindia Indian National Congress (INC) 120792 2014 Madhya Pradesh Gwalior Narendra Singh Tomar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 29699 2014 Madhya Pradesh Hoshangabad Uday Pratap Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 389960 2014 Madhya Pradesh Indore Sumitra Mahajan (Tai) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 466901 2014 Madhya Pradesh Jabalpur Rakesh Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 208639 2014 Madhya Pradesh Khajuraho Nagendra Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 247490 2014 Madhya Pradesh Khandwa Nandkumar Singh Chouhan (Nandu Bhaiya) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 259714 2014 Madhya Pradesh Khargone Subhash Patel BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 257879 2014 Madhya Pradesh MANDLA Faggan Singh Kulaste BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 110469 2014 Madhya Pradesh MANDSOUR Sudhir Gupta BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 303649 2014 Madhya Pradesh MORENA Anoop Mishra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 132981 2014 Madhya Pradesh Rajgarh Rodmal Nagar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 228737 2014 Madhya Pradesh RATLAM Dileepsingh Bhuria BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 108447 2014 Madhya Pradesh Rewa Janardan Mishra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 168726 2014 Madhya Pradesh Sagar Laxmi Narayan Yadav BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 120737 2014 Madhya Pradesh Satna Ganesh Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 8688 2014 Madhya Pradesh Shahdol Dalpat Singh Paraste BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 241301 2014 Madhya Pradesh Sidhi Riti Pathak BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 108046 2014 Madhya Pradesh TIKAMGARH Dr. Virendra Kumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 208731 2014 Madhya Pradesh Ujjain Prof. Chintamani Malviya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 309663 2014 Madhya Pradesh Vidisha Sushma Swaraj BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 410698 2014 Maharashtra Ahmadnagar Gandhi Dilipkumar Mansukhlal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 209122 2014 Maharashtra Akola Dhotre Sanjay Shamrao BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 203116 2014 Maharashtra Amravati Adsul Anandrao Vithoba Shivsena (SHS) 137932 2014 Maharashtra Aurangabad Chandrakant Bhaurao Khaire Shivsena (SHS) 162000 2014 Maharashtra Baramati Supriya Sule Nationalist Congress Party (NCP) 69719 2014 Maharashtra Beed Munde Gopinathrao Pandurang BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 136454 2014 Maharashtra Bhandara – gondiya Nanabhau Falgunrao Patole BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 149254 2014 Maharashtra Bhiwandi Kapil Moreshwar Patil BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 109450 2014 Maharashtra Buldhana Jadhav Prataprao Ganpatrao Shivsena (SHS) 159579 2014 Maharashtra Chandrapur Ahir Hansraj Gangaram BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 236269 2014 Maharashtra Dhule Dr. Bhamre Subhash Ramrao BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 130723 2014 Maharashtra Dindori Chavan Harishchandra Deoram BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 247619 2014 Maharashtra Gadchiroli-Chimur Ashok Mahadeorao Nete BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 236870 2014 Maharashtra Hatkanangle Raju Shetty Swabhimani Paksha (SWP) 177810 2014 Maharashtra Hingoli Rajeev Shankarrao Satav Indian National Congress (INC) 1632 2014 Maharashtra Jalgaon A.T. Nana Patil BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 383525 2014 Maharashtra Jalna Danve Raosaheb Dadarao BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 206798 2014 Maharashtra Kalyan Dr.Shrikant Eknath Shinde Shivsena (SHS) 250749 2014 Maharashtra Kolhapur Dhananjay Bhimrao Mahadik Nationalist Congress Party (NCP) 33259 2014 Maharashtra Latur Dr. Sunil Baliram Gaikwad BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 253395 2014 Maharashtra Madha Mohite Patil Vijaysinh Shankarrao Nationalist Congress Party (NCP) 25344 2014 Maharashtra Maval Appa Alias Shrirang Chandu Barne Shivsena (SHS) 157397 2014 Maharashtra Mumbai South Arvind Sawant Shivsena (SHS) 128148 2014 Maharashtra Mumbai North Gopal Chinayya Shetty BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 446582 2014 Maharashtra Mumbai North Central Poonam Mahajan Alias Poonam Vajendla Rao BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 186771 2014 Maharashtra Mumbai North East Kirit Somaiya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 317122 2014 Maharashtra Mumbai North West Gajanan Chandrakant Kirtikar Shivsena (SHS) 183028 2014 Maharashtra Mumbai South Central Rahul Ramesh Shewale Shivsena (SHS) 138342 2014 Maharashtra Nagpur Gadkari Nitin Jairam BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 284828 2014 Maharashtra Nanded Ashok Shankarrao Chavan Indian National Congress (INC) 81455 2014 Maharashtra Nandurbar Dr.Gavit Heena Vijaykumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 106905 2014 Maharashtra Nashik Godse Hemant Tukaram Shivsena (SHS) 187336 2014 Maharashtra Osmanabad Gaikwad Ravindra Vishwanath Shivsena (SHS) 234325 2014 Maharashtra Palghar Adv. Chintaman Navasha Wanga BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 239520 2014 Maharashtra Parbhani Jadhav Sanjay (Bandu) Haribhau Shivsena (SHS) 127155 2014 Maharashtra Pune Anil Shirole BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 315769 2014 Maharashtra Raigad Anant Geete Shivsena (SHS) 2110 2014 Maharashtra Ramtek Krupal Balaji Tumane Shivsena (SHS) 175791 2014 Maharashtra Ratnagiri – sindhudurg Vinayak Bhaurao Raut Shivsena (SHS) 150051 2014 Maharashtra Raver Khadase Raksha Nikhil BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 318068 2014 Maharashtra Sangli Sanjaykaka Patil BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 239292 2014 Maharashtra Satara Shrimant Chh. Udayanraje

Pratapsinha Bhonsale Nationalist Congress Party (NCP) 366594 2014 Maharashtra Shirdi Lokhande Sadashiv Kisan Shivsena (SHS) 199922 2014 Maharashtra Shirur Adhalrao Shivaji Dattatrey Shivsena (SHS) 301814 2014 Maharashtra Solapur Sharad Bansode BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 149674 2014 Maharashtra Thane Vichare Rajan Baburao Shivsena (SHS) 281299 2014 Maharashtra Wardha Ramdas Chandrabhanji Tadas BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 215783 2014 Maharashtra Yavatmal-Washim Gawali Bhavana Pundlikrao Shivsena (SHS) 93816 2014 Manipur Inner Manipur Dr. Thokchom Meinya Indian National Congress (INC) 94674 2014 Manipur Outer manipur Thangso Baite Indian National Congress (INC) 15637 2014 Meghalaya Shillong Vincent H. Pala Indian National Congress (INC) 40379 2014 Meghalaya Tura Purno Agitok Sangma National Peoples Party (NPEP) 39716 2014 Mizoram MIZORAM C. L. Ruala Indian National Congress (INC) 6154 2014 Nagaland Nagaland Neiphiu Rio Naga Peoples Front (NPF) 400225 2014 Nct Of Delhi Chandni Chowk Dr. Harsh Vardhan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 261732 2014 Nct Of Delhi East Delhi Maheish Girri BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 190463 2014 Nct Of Delhi New Delhi Meenakashi Lekhi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 162708 2014 Nct Of Delhi North East Delhi Manoj Tiwari BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 144084 2014 Nct Of Delhi North West Delhi Udit Raj BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 106802 2014 Nct Of Delhi South Delhi Ramesh Bidhuri BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 107000 2014 Nct Of Delhi West Delhi Parvesh Sahib Singh Verma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 268586 2014 Odisha Aska Ladu Kishore Swain Biju Janata Dal (BJD) 311997 2014 Odisha Balasore Rabindra Kumar Jena Biju Janata Dal (BJD) 141825 2014 Odisha Bargarh Prabhas Kumar Singh Biju Janata Dal (BJD) 11178 2014 Odisha Berhampur Sidhant Mohapatra Biju Janata Dal (BJD) 127720 2014 Odisha Bhadrak Arjun Charan Sethi Biju Janata Dal (BJD) 179359 2014 Odisha Bhubaneswar Prasanna Kumar Patasani Biju Janata Dal (BJD) 189477 2014 Odisha Bolangir Kalikesh Narayan Singh Deo Biju Janata Dal (BJD) 104299 2014 Odisha Cuttack Bhartruhari Mahatab Biju Janata Dal (BJD) 306762 2014 Odisha Dhenkanal Tathagata Satpathy Biju Janata Dal (BJD) 137340 2014 Odisha Jagatsinghpur Kulamani Samal Biju Janata Dal (BJD) 276394 2014 Odisha Jajpur Rita Tarai Biju Janata Dal (BJD) 320271 2014 Odisha Kalahandi Arka Keshari Deo Biju Janata Dal (BJD) 56347 2014 Odisha Kandhamal Hemendra Chandra Singh Biju Janata Dal (BJD) 181017 2014 Odisha Kendrapara Baijayant Panda Biju Janata Dal (BJD) 209108 2014 Odisha Keonjhar Sakuntala Laguri Biju Janata Dal (BJD) 157317 2014 Odisha Koraput Jhina Hikaka Biju Janata Dal (BJD) 19328 2014 Odisha Mayurbhanj Rama Chandra Hansdah Biju Janata Dal (BJD) 122866 2014 Odisha Nabarangpur Balabhadra Majhi Biju Janata Dal (BJD) 2042 2014 Odisha Puri Pinaki Misra Biju Janata Dal (BJD) 263361 2014 Odisha Sambalpur Nagendra Kumar Pradhan Biju Janata Dal (BJD) 30576 2014 Odisha Sundargarh Jual @ Juel Oram BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 18829 2014 Puducherry Puducherry R. Radhakrishnan All India N.R. Congress (AINRC) 60854 2014 Punjab Amritsar Captain Amarinder Singh Indian National Congress (INC) 102770 2014 Punjab Anandpur Sahib Prem Singh Chandumajra Shiromani Akali Dal (SAD) 23697 2014 Punjab Bathinda Harsimrat Kaur Badal Shiromani Akali Dal (SAD) 19395 2014 Punjab Faridkot Prof. Sadhu Singh Aam Aadmi Party (AAAP) 172516 2014 Punjab Fatehgarh Sahib Harinder Singh Khalsa Aam Aadmi Party (AAAP) 54144 2014 Punjab Firozpur Sher Singh Ghubaya Shiromani Akali Dal (SAD) 31420 2014 Punjab Gurdaspur Vinod Khanna BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 136065 2014 Punjab Hoshiarpur Vijay Sampla BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 13582 2014 Punjab Jalandhar Santokh Singh Chaudhary Indian National Congress (INC) 70981 2014 Punjab Khadoor Sahib Ranjit Singh Brahmpura Shiromani Akali Dal (SAD) 100569 2014 Punjab Ludhiana Ravneet Singh Bittu Indian National Congress (INC) 19709 2014 Punjab Patiala Dr. Dharam Vira Gandhi Aam Aadmi Party (AAAP) 20942 2014 Punjab Sangrur Bhagwant Mann Aam Aadmi Party (AAAP) 211721 2014 Rajasthan Ajmer Sanwar Lal Jat BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 171983 2014 Rajasthan Alwar Chand Nath BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 283895 2014 Rajasthan Banswara Manshankar Ninama BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 91916 2014 Rajasthan Barmer Col. Sona Ram BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 87461 2014 Rajasthan Bharatpur Bahadur Singh Koli BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 245468 2014 Rajasthan Bhilwara Subhash Baheria BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 246264 2014 Rajasthan Bikaner Arjun Ram Meghwal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 308079 2014 Rajasthan Chittorgarh Chandra Prakash Joshi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 316857 2014 Rajasthan Churu Rahul Kaswan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 294739 2014 Rajasthan Dausa Harish Chandra Meena BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 45404 2014 Rajasthan Ganganagar Nihalchand BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 291741 2014 Rajasthan Jaipur Ramcharan Bohara BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 539345 2014 Rajasthan Jaipur Rural Rajyavardhan Singh Rathore BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 332896 2014 Rajasthan Jalore Devji Patel BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 381145 2014 Rajasthan JHALAWAR-BARAN Dushyant Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 281546 2014 Rajasthan Jhunjhunu Santosh Ahlawat BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 233835 2014 Rajasthan Jodhpur Gajendrasingh Shekhawat BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 410051 2014 Rajasthan KARAULI-DHOLPUR Manoj Rajoriya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 27216 2014 Rajasthan Kota Om Birla BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 200782 2014 Rajasthan Nagaur C R Choudhary BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 75218 2014 Rajasthan Pali P P Chaudhary BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 399039 2014 Rajasthan Rajsamand Hariom Singh Rathore BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 395705 2014 Rajasthan Sikar Sumedhanand Saraswati BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 239196 2014 Rajasthan TONK-SAWAI MADHOPUR Sukhbir Singh Jaunapuria BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 135311 2014 Rajasthan Udaipur Arjunlal Meena BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 236762 2014 Sikkim Sikkim Prem Das Rai Sikkim Democratic Front (SDF) 41742 2014 Tamil Nadu Arakkonam Hari, G. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 240766 2014 Tamil Nadu Arani V.Elumalai All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 243844 2014 Tamil Nadu Chennai central S.R. Vijayakumar All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 45841 2014 Tamil Nadu Chennai North Venkatesh Babu .T.G All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 99704 2014 Tamil Nadu Chennai South Dr. J. Jayavardhan All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 136625 2014 Tamil Nadu Chidambaram Chandrakasi, M All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 128495 2014 Tamil Nadu Coimbatore Nagarajan, P. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 42016 2014 Tamil Nadu Cuddalore Arunmozhithevan.A All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 203125 2014 Tamil Nadu Dharmapuri Anbumani Ramadoss PATTALI MAKKAL KATCHI (PMK) 77146 2014 Tamil Nadu Dindigul Udhaya Kumar .M All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 127845 2014 Tamil Nadu Erode Selvakumara Chinnayan S All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 211563 2014 Tamil Nadu Kallakurichi Kamaraj. K All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 223507 2014 Tamil Nadu Kancheepuram Maragatham K All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 146866 2014 Tamil Nadu Kanniyakumari Radhakrishnan P. BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 128662 2014 Tamil Nadu Karur Thambidurai,M. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 195247 2014 Tamil Nadu Krishnagiri Ashok Kumar.K All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 206591 2014 Tamil Nadu Madurai R.Gopalakrishnan All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 197436 2014 Tamil Nadu Mayiladuthurai Bharathi Mohan R.K All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 277050 2014 Tamil Nadu Nagapattinam Gopal. Dr. K All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 106079 2014 Tamil Nadu Namakkal Sundaram P.R All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 294374 2014 Tamil Nadu Nilgiris Gopalakrishnan, C. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 104940 2014 Tamil Nadu Perambalur Marutharajaa, R.P. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 213048 2014 Tamil Nadu Pollachi Mahendran.C All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 140974 2014 Tamil Nadu Ramanathapuram Anwar Raajhaa. A All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 119324 2014 Tamil Nadu Salem Pannerselvam.V All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 267610 2014 Tamil Nadu Sivaganga Senthilnathan Pr All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 229385 2014 Tamil Nadu Sriperumbudur Ramachandran, K.N. Thiru All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 102646 2014 Tamil Nadu Tenkasi Vasanthi.M All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 161774 2014 Tamil Nadu Thanjavur Parasuraman.K All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 144119 2014 Tamil Nadu Theni Parthipan, R. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 314532 2014 Tamil Nadu Thiruvallur Venugopal.P.(Dr) All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 323430 2014 Tamil Nadu Thoothukkudi Jeyasingh Thiyagaraj Natterjee.J All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 124002 2014 Tamil Nadu Tiruchirappalli Kumar.P All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 150476 2014 Tamil Nadu Tirunelveli Prabakaran.K.R.P All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 126099 2014 Tamil Nadu Tiruppur V.Sathyabama All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 179315 2014 Tamil Nadu Tiruvannamalai Vanaroja R All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 168606 2014 Tamil Nadu Vellore Senguttuvan, B. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 59393 2014 Tamil Nadu Viluppuram Rajendran S All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 193367 2014 Tamil Nadu Virudhunagar Radhakrishnan T All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) 145551 2014 Tripura Tripura East Jitendra Chaudhury Communist Party of India (Marxist)

(CPM) 484358 2014 Tripura Tripura West Sankar Prasad Datta Communist Party of India (Marxist)

(CPM) 503486 2014 Uttar Pradesh Agra Dr. Ram Shankar Katheria BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 300263 2014 Uttar Pradesh Akbarpur Devendra Singh @ Bhole Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 278997 2014 Uttar Pradesh Aligarh Satish Kumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 286736 2014 Uttar Pradesh Allahabad Shyama Charan Gupta BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 62009 2014 Uttar Pradesh Ambedkar Nagar Hari Om Pandey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 139429 2014 Uttar Pradesh Amethi Rahul Gandhi Indian National Congress (INC) 107903 2014 Uttar Pradesh Amroha Kanwar Singh Tanwar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 158214 2014 Uttar Pradesh Aonla Dharmendra Kumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 138429 2014 Uttar Pradesh Azamgarh Mulayam Singh Yadav Samajwadi Party (SP) 63204 2014 Uttar Pradesh Badaun Dharmendra Yadav Samajwadi Party (SP) 166347 2014 Uttar Pradesh Baghpat Dr. Satya Pal Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 209866 2014 Uttar Pradesh Bahraich Sadhvi Savitri Bai Foole BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 95645 2014 Uttar Pradesh Ballia Bharat Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 139434 2014 Uttar Pradesh Banda Bhairon Prasad Mishra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 115788 2014 Uttar Pradesh Bansgaon Kamlesh Paswan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 189516 2014 Uttar Pradesh Barabanki Priyanka Singh Rawat BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 211878 2014 Uttar Pradesh Bareilly Santosh Kumar Gangwar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 240685 2014 Uttar Pradesh Basti Harish Chandra Alias Harish Dwivedi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 33562 2014 Uttar Pradesh Bhadohi Virendra Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 158039 2014 Uttar Pradesh Bijnor Kunwar Bhartendra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 205774 2014 Uttar Pradesh Bulandshahr Bhola Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 421973 2014 Uttar Pradesh Chandauli Dr Mahendra Nath Pandey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 156756 2014 Uttar Pradesh Deoria Kalraj Mishra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 265386 2014 Uttar Pradesh Dhaurahra Rekha BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 125675 2014 Uttar Pradesh Domariyaganj Jagdambika Pal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 103588 2014 Uttar Pradesh Etah Rajveer Singh (Raju Bhaiya) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 201001 2014 Uttar Pradesh Etawah Ashok Kumar Doharey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 172946 2014 Uttar Pradesh Faizabad Lallu Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 282775 2014 Uttar Pradesh Farrukhabad Mukesh Rajput BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 150502 2014 Uttar Pradesh Fatehpur Niranjan Jyoti BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 187206 2014 Uttar Pradesh Fatehpur sikri Babulal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 173106 2014 Uttar Pradesh Firozabad Akshay Yadav Samajwadi Party (SP) 114059 2014 Uttar Pradesh Gautam Buddha Nagar Dr.Mahesh Sharma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 280212 2014 Uttar Pradesh Ghaziabad Vijay Kumar Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 567260 2014 Uttar Pradesh Ghazipur Manoj Sinha BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 32452 2014 Uttar Pradesh Ghosi Harinarayan Rajbhar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 146015 2014 Uttar Pradesh Gonda Kirti Vardhan Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 160416 2014 Uttar Pradesh Gorakhpur Adityanath BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 312783 2014 Uttar Pradesh Hamirpur Kunwar Pushpendra Singh Chandel BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 5849 2014 Uttar Pradesh Hardoi Anshul Verma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 81343 2014 Uttar Pradesh Hathras Rajesh Kumar Diwaker BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 326386 2014 Uttar Pradesh Jalaun Bhanu Pratap Singh Verma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 287202 2014 Uttar Pradesh Jaunpur Krishna Pratap ””””K.P.”””” BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 146310 2014 Uttar Pradesh Jhansi Uma Bharati BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 190467 2014 Uttar Pradesh Kairana Hukum Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 236828 2014 Uttar Pradesh Kaiserganj Brij Bhusan Sharan Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 78218 2014 Uttar Pradesh Kannauj Dimple Yadav Samajwadi Party (SP) 19907 2014 Uttar Pradesh Kanpur Dr.Murli Manohar Joshi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 222946 2014 Uttar Pradesh Kaushambi Vinod Kumar Sonkar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 42847 2014 Uttar Pradesh Kheri Ajay Kumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 110274 2014 Uttar Pradesh Kushi Nagar Rajesh Pandey Urf Guddu BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 85540 2014 Uttar Pradesh Lalganj Neelam Sonkar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 63086 2014 Uttar Pradesh Lucknow Raj Nath Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 272749 2014 Uttar Pradesh Machhlishahr Ram Charitra Nishad BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 172155 2014 Uttar Pradesh Maharajganj Pankaj BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 150789 2014 Uttar Pradesh Mainpuri Mulayam Singh Yadav Samajwadi Party (SP) 364666 2014 Uttar Pradesh Mathura Hema Malini BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 330743 2014 Uttar Pradesh Meerut Rajendra Agarwal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 232326 2014 Uttar Pradesh Mirzapur Anupriya Singh Patel Apna Dal (AD) 219079 2014 Uttar Pradesh Misrikh Anju Bala BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 87363 2014 Uttar Pradesh Mohanlalganj Kaushal Kishore BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 145416 2014 Uttar Pradesh Moradabad Kunwer Sarvesh Kumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 87504 2014 Uttar Pradesh Muzaffarnagar (Dr.) Sanjeev Kumar Balyan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 401150 2014 Uttar Pradesh Nagina Yashwant Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 92390 2014 Uttar Pradesh Phulpur Keshav Prasad Maurya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 308308 2014 Uttar Pradesh Pilibhit Maneka Sanjay Gandhi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 307052 2014 Uttar Pradesh Pratapgarh Kuwar Harivansh Singh Apna Dal (AD) 168222 2014 Uttar Pradesh Rae Bareli Sonia Gandhi Indian National Congress (INC) 352713 2014 Uttar Pradesh Rampur Dr. Nepal Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 23435 2014 Uttar Pradesh Robertsganj Chhotelal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 190486 2014 Uttar Pradesh Saharanpur Raghav Lakhanpal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 65090 2014 Uttar Pradesh Salempur Ravindra Kushawaha BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 232342 2014 Uttar Pradesh Sambhal Satyapal Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 5174 2014 Uttar Pradesh Sant kabir Nagar Sharad Tripathi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 97978 2014 Uttar Pradesh Shahjahanpur Krishna Raj BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 235529 2014 Uttar Pradesh Shrawasti Daddan Mishra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 85913 2014 Uttar Pradesh Sitapur Rajesh Verma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 51027 2014 Uttar Pradesh Sultanpur Feroze Varun Gandhi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 178902 2014 Uttar Pradesh Unnao Sakshi Maharaj BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 310173 2014 Uttar Pradesh Varanasi Narendra Modi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 371784 2014 Uttarakhand Almora Ajay Tamta BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 95690 2014 Uttarakhand Garhwal (Maj Gen (Retd.) ) Bhuwan Chandra Khanduri (Avsm) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 184526 2014 Uttarakhand Hardwar Ramesh Pokhriyal Nishank BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 177822 2014 Uttarakhand Nainital-Udhamsingh Nagar Bhagat Singh Koshyari BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 284717 2014 Uttarakhand Tehri Garhwal Mala Rajya Laxmi Shah BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 192503 2014 West Bengal Alipurduars Dasrath Tirkey All India Trinamool Congress (AITC) 21397 2014 West Bengal Arambagh Aparupa Poddar (Afrin Ali) All India Trinamool Congress (AITC) 346845 2014 West Bengal Asansol Babul Supriya Baral (Babul Supriyo) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 70480 2014 West Bengal Baharampur Adhir Ranjan Chowdhury Indian National Congress (INC) 356567 2014 West Bengal Balurghat Arpita Ghosh All India Trinamool Congress (AITC) 106964 2014 West Bengal Bangaon Kapil Krishna Thakur All India Trinamool Congress (AITC) 146601 2014 West Bengal Bankura Sreemati Dev Varma (Moon Moon Sen) All India Trinamool Congress (AITC) 98506 2014 West Bengal Barasat Dr. Kakali Ghoshdostidar All India Trinamool Congress (AITC) 173141 2014 West Bengal Bardhaman Purba Sunil Kumar Mondal All India Trinamool Congress (AITC) 114479 2014 West Bengal Barrackpore Dinesh Trivedi All India Trinamool Congress (AITC) 206773 2014 West Bengal Basirhat Idris Ali All India Trinamool Congress (AITC) 109659 2014 West Bengal Birbhum Satabdi Roy All India Trinamool Congress (AITC) 67263 2014 West Bengal Bishnupur Khan Saumitra All India Trinamool Congress (AITC) 149685 2014 West Bengal Bolpur Anupam Hazra All India Trinamool Congress (AITC) 236112 2014 West Bengal Burdwan – durgapur Dr. Mamtaz Sanghamita All India Trinamool Congress (AITC) 107331 2014 West Bengal Cooch Behar Renuka Sinha All India Trinamool Congress (AITC) 87107 2014 West Bengal Darjeeling S.S.Ahluwalia BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 197239 2014 West Bengal Diamond Harbour Abhishek Banerjee All India Trinamool Congress (AITC) 71298 2014 West Bengal Dum Dum Saugata Roy All India Trinamool Congress (AITC) 154934 2014 West Bengal Ghatal Adhikari Deepak (Dev) All India Trinamool Congress (AITC) 260891 2014 West Bengal Hooghly Dr. Ratna De (Nag) All India Trinamool Congress (AITC) 189084 2014 West Bengal Howrah Prasun Banerjee All India Trinamool Congress (AITC) 196956 2014 West Bengal Jadavpur Sugata Bose All India Trinamool Congress (AITC) 125203 2014 West Bengal Jalpaiguri Bijoy Chandra Barman All India Trinamool Congress (AITC) 69606 2014 West Bengal Jangipur Abhijit Mukherjee Indian National Congress (INC) 8161 2014 West Bengal Jhargram Uma Saren All India Trinamool Congress (AITC) 347883 2014 West Bengal Joynagar Pratima Mondal All India Trinamool Congress (AITC) 108384 2014 West Bengal Kanthi Adhikari Sisir Kumar All India Trinamool Congress (AITC) 229490 2014 West Bengal Kolkata Dakshin Subrata Bakshi All India Trinamool Congress (AITC) 136339 2014 West Bengal Kolkata Uttar Sudip Bandyopadhyay All India Trinamool Congress (AITC) 96226 2014 West Bengal Krishnanagar Tapas Paul All India Trinamool Congress (AITC) 71255 2014 West Bengal Maldaha Dakshin Abu Hasem Khan Chowdhury Indian National Congress (INC) 164111 2014 West Bengal Maldaha Uttar Mausam Noor Indian National Congress (INC) 65705 2014 West Bengal Mathurapur Choudhury Mohan Jatua All India Trinamool Congress (AITC) 138436 2014 West Bengal Medinipur Sandhya Roy All India Trinamool Congress (AITC) 184666 2014 West Bengal Murshidabad Badaruddoza Khan Communist Party of India (Marxist)

(CPM) 18453 2014 West Bengal Purulia Dr. Mriganka Mahato All India Trinamool Congress (AITC) 153877 2014 West Bengal Raiganj Md. Salim Communist Party of India (Marxist)

(CPM) 1634 2014 West Bengal Ranaghat Tapas Mandal All India Trinamool Congress (AITC) 201767 2014 West Bengal Srerampur Kalyan Banerjee All India Trinamool Congress (AITC) 152526 2014 West Bengal Tamluk Adhikari Suvendu All India Trinamool Congress (AITC) 246481 2014 West Bengal Uluberia Sultan Ahmed All India Trinamool Congress (AITC) 201222 Grand Total 84370919

