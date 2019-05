4th Lok Sabha elections 1967 Jammu and Kashmir: Full winners list: The Congress swept polls, winning five out of six seats in the state. The grand old party also won the elections in other states for the fourth consecutive term. At that time, the party was headed by Indira Gandhi. One Lok Sabha seat was bagged by National Conference's veteran Bakshi Ghulam Mohammad.

4th Lok Sabha elections 1967 Jammu and Kashmir: Full winners list: Jammu and Kashmir witnessed general elections in 1967 along with the rest of the country. It was the first-ever Lok Sabha election in the state, unlike other states. At that time, people of Jammu and Kashmir voted for the first time to choose parliamentarians while on the other side, people of the country voted for the fourth term.

The Congress swept polls, winning five out of six seats in the state. The grand old party also won the elections in other states for the fourth consecutive term. At that time, the party was headed by Indira Gandhi. One Lok Sabha seat was bagged by National Conference’s veteran Bakshi Ghulam Mohammad.

He won the polls from high profile Srinagar constituency with a huge margin against Ali Mohammed Tariq. Mohammad was the former prime minister and deputy prime minister of Jammu and Kashmir. He was the member of fourth Lok Sabha till 1971. Jammu and Kashmir was the only state in the country which used to have Sadr-i-Riyasat.

He became the prime minister of the state after Sheikh Abdullah was dismissed by Sadr-i-Riyasat Karan Singh. He was the son of last Dogra ruler Maharaja Hari Singh. Mohammad was the cabinet minister under the government of Abdullah. National Conference patron was later arrested for 11 years, accusing of hatching conspiracy against the State.

In 1967, the Bharatiya Jan Sangh, Communist Party of India, Congress, Praja Socialist Party, Democratic National Conference and National Conference were in the field. Jammu and Kashmir had 15,81,140 voters with 9,40,847 male and 6,40,293 electorate. The state witnessed 54.42 per cent turnout.

