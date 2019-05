5th Lok Sabha Elections Jammu and Kashmir: General Elections 1971 results, winners list: It was for the first time that Karan Singh, son of last Dogra ruler Maharaja Hari Singh was elected for the fourth Lok Sabha. He has served as Sadr-i-Riyasat and Governor of Jammu and Kashmir. Singh also served as the youngest-ever Union Cabinet Minister from 1967 to 1973.

5th Lok Sabha Elections Jammu and Kashmir: General Elections 1971 results, winners list: Like 1967 elections, Indian national Congress won five seats out of six in the Lok Sabha elections in Jammu and Kashmir in 1971. While one seat was bagged by Independent candidate from Srinagar. Baramulla seat was bagged by Syed Ahmad Aga, Anantnag by Mohammad Shafi Qureshi, Ladakh by Kushok Bakula, Udhampur by Karan Singh, Jammu by Inderjit Malhotra and Srinagar by Shamim Ahad Shamim.

In 1971, the state had a total of 20,97,623 voters. There were 11,50,452 men and 9,47,171 women voters. The poll percentage stood at 58.12 per cent.

It was for the first time that Karan Singh, son of last Dogra ruler Maharaja Hari Singh was elected for the fourth Lok Sabha. He has served as Sadr-i-Riyasat and Governor of Jammu and Kashmir. Singh also served as the youngest-ever Union Cabinet Minister from 1967 to 1973

He was conferred with Padma Vibhushan in 2005 by the then President A P J Abdul Kalam Azad. Jammu and Kashmir National Panthers Party leader Bhim Singh proposed Karan Singh for the presidential elections of the country.

The 5th Lok Sabha polls were held for 6 seats in which Ladakh witnessed 71.26 voter turnout, highest in the state in 1971, followed by Jammu constituency (60.48%), Udhampur ( 51.22%)

and Baramulla (50.62%).

South Kashmir’s Anantnag constituency registered 67.25 per cent polling with 2,64,867 voters turning out to cast their ballot out of 3,93,878 elector. Srinagar seat recorded 58.88 per cent polling where 2,18,752 votes were polled out of 3,71,494.

