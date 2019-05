6th Loksabha Election

In the year of 1977, it was quite significant for Indian politics because for the first time after Independence Congress was seemingly in out of control. Suddenly formed Janta alliance of parties Party, opposed to India Gandhi led Congress party, won 298 seats.

In 1977, there was a total of 42 Loksabha constituencies in Andhra Pradesh. There were 27567618 electors available in the state. Out of 27567618 electors, 18381619 were in general category, 3296994 people were in the SC quota and 1019292 people in the ST quota. Out of 27567618 electors, 13757025 men electors and 13810593 women electors were to vote in the 1977 election in Andhra Pradesh. 17220943 people cast their vote with a poll percentage of 62.47%. A total number of the polling stations were 30815. Average candidates in a constituency were 4 in Andhra Pradesh, the maximum was 7. Out of 42 constituencies, 34 constituencies were reserved for general category, 6 constituencies for SC and 2 constituencies for ST quota. 293 candidates filed their nomination where 122 candidates withdrawn their nomination and 165 candidates contested in the election. Out of 20569096 electors. 78 candidates forfeited their deposits. An average number of electors per polling station were 813. In 1977, out of 42 seats INC won in 41 seats, Nandyal constituency is the only anomalous seat where Neelam Sanjeeva Reddy from Bharatiya Lok Dal won the contest. Other than that Congress swept away each and every political party’s existence in 1977. K. Vijaya Bhaskara Reddy from Kurnool won the contest by the highest margin(199356 votes) for Indian National Congress. Guntur Constituency had the highest number of electors (790342) and Nandyal Constituency had the highest number of poll percentage (73.47%).

Year Name of State/ UT Parliamentary Constituency Candidate Name Party Abbreviation Margin Votes 1977 Andaman & Nicobar Islands Andaman & Nicobar Islands Manoranjan Bhakta Indian National Congress (INC) 10232 1977 Andhra Pradesh Adilabad G. Narsimha Reddy Indian National Congress (INC) 71166 1977 Andhra Pradesh Amalapuram (SC) Kusuma Krishna Murty Indian National Congress (INC) 135989 1977 Andhra Pradesh Anakapalli Appalanaidu S. R. A. S. Indian National Congress (INC) 35936 1977 Andhra Pradesh Anantapur Darur Pullaiah Indian National Congress (INC) 42208 1977 Andhra Pradesh Bapatla Ankineedu Prasada Rao Pamulapati Indian National Congress (INC) 42946 1977 Andhra Pradesh Bhadrachalam (ST) Radha Bai Ananda Rao Indian National Congress (INC) 95968 1977 Andhra Pradesh Bobbili Pusapati Vijayrama Gajapathi Raju Indian National Congress (INC) 51588 1977 Andhra Pradesh Chittoor P. Rajagopal Naidu Indian National Congress (INC) 10447 1977 Andhra Pradesh Cuddapah Kandala Obul Reddy Indian National Congress (INC) 7562 1977 Andhra Pradesh Eluru Kommareddy Suryanarayana Indian National Congress (INC) 134033 1977 Andhra Pradesh Guntur Kotha Raghuramaiah Indian National Congress (INC) 85529 1977 Andhra Pradesh Hanamkonda P. V. Narsimha Rao Indian National Congress (INC) 77683 1977 Andhra Pradesh Hindupur P. Bayapa Reddy Indian National Congress (INC) 90033 1977 Andhra Pradesh Hyderabad K. S. Narayana Indian National Congress (INC) 65068 1977 Andhra Pradesh Kakinada Sanjeevirao M. S. Indian National Congress (INC) 123268 1977 Andhra Pradesh Karimnagar M. Satyanarayan Rao Indian National Congress (INC) 114048 1977 Andhra Pradesh Khammam Jalagam Kondala Rao Indian National Congress (INC) 85989 1977 Andhra Pradesh Kurnool K. Vijaya Bhaskara Reddy Indian National Congress (INC) 199356 1977 Andhra Pradesh Machilipatnam Ankineedu Maganti Indian National Congress (INC) 76929 1977 Andhra Pradesh Mahabubnagar J. Rameshwara Rao Indian National Congress (INC) 94489 1977 Andhra Pradesh Medak Mallikarjun Indian National Congress (INC) 143510 1977 Andhra Pradesh Miryalguda G. S. Reddy Indian National Congress (INC) 49679 1977 Andhra Pradesh Nagarkurnool (SC) Mailala Bheeshma Dev Indian National Congress (INC) 122763 1977 Andhra Pradesh Nalgonda Mohd. Abdul Lateef Indian National Congress (INC) 107034 1977 Andhra Pradesh Nandyal Neelam Sanjeeva Reddy Bharatiya Lok Dal (BLD) 35743 1977 Andhra Pradesh Narasapur Alluri Subhash Chandra Bose Indian National Congress (INC) 114357 1977 Andhra Pradesh Narasaraopet Brahmananda Reddy Kasu Indian National Congress (INC) 88071 1977 Andhra Pradesh Nellore (SC) Kamakshaiah Doddavarapu Indian National Congress (INC) 142780 1977 Andhra Pradesh Nizamabad Mudaganti Ram Gopal Reddy Indian National Congress (INC) 159393 1977 Andhra Pradesh Ongole Puli Venkata Reddy Indian National Congress (INC) 89325 1977 Andhra Pradesh Parvathipuram (ST) Vyrichorla Kishore Chandra Suryanarayana Deo Indian National Congress (INC) 31744 1977 Andhra Pradesh Peddapalli (SC) V. Tulsiram Indian National Congress (INC) 105077 1977 Andhra Pradesh Rajahmundry Pattabhirama Rao S. B. P. Indian National Congress (INC) 116759 1977 Andhra Pradesh Rajampet Pothuraju Parthasarathi Indian National Congress (INC) 54551 1977 Andhra Pradesh Secunderabad M. M. Hashim Indian National Congress (INC) 3847 1977 Andhra Pradesh Siddipet (SC) G.Venkataswamy Indian National Congress (INC) 102870 1977 Andhra Pradesh Srikakulam Rajgopalarao Boddepalli Indian National Congress (INC) 8734 1977 Andhra Pradesh Tenali Meduri Nageswara Rao Indian National Congress (INC) 57737 1977 Andhra Pradesh Tirupathi (SC) Balakrishnaiah Tambura Indian National Congress (INC) 40180 1977 Andhra Pradesh Vijayawada Godey Murahari Indian National Congress (INC) 120037 1977 Andhra Pradesh Visakhapatnam Dronamraju Satyanarayana Indian National Congress (INC) 42829 1977 Andhra Pradesh Warangal S. B. Giri Indian National Congress (INC) 122622 1977 Arunachal Pradesh Arunachal East Bakin Pertin Independents (IND) 7648 1977 Arunachal Pradesh Arunachal West Rinchin Khandu Khimre Indian National Congress (INC) 0 1977 Assam Autonomous District (ST) Biren Singh Engti Indian National Congress (INC) 30728 1977 Assam Barpeta Ismail Hossain Khan Indian National Congress (INC) 48114 1977 Assam Dhubri Ahmmad Hossen Indian National Congress (INC) 590 1977 Assam Dibrugarh Haren Bhumji Indian National Congress (INC) 14209 1977 Assam Gauhati Renuka Devi Barktaki Bharatiya Lok Dal (BLD) 36440 1977 Assam Jorhat Tarun Gogoi Indian National Congress (INC) 28687 1977 Assam Kaliabor Bedabrata Barua Indian National Congress (INC) 71157 1977 Assam Karimganj (SC) Nihar Ranjan Laskar Indian National Congress (INC) 30300 1977 Assam Kokrajhar (ST) Charan Narzary Independents (IND) 42903 1977 Assam Lakhimpur Lalit Kumar Doley Indian National Congress (INC) 65232 1977 Assam Mangaldoi Hiralal Patowary Bharatiya Lok Dal (BLD) 50002 1977 Assam Nowgong Dev Kanta Borooah Indian National Congress (INC) 54219 1977 Assam Silchar Rashida Haque Choudhury Indian National Congress (INC) 28553 1977 Assam Tezpur Purnanarayan Sinha Bharatiya Lok Dal (BLD) 6148 1977 Bihar Araria (SC) Mahendra Narayan Sardar Bharatiya Lok Dal (BLD) 108534 1977 Bihar Arrah Chandradeo Prasad Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 210877 1977 Bihar Aurangabad Satyendra Narain Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 120447 1977 Bihar Bagaha (SC) Jagannath Prasad Bharatiya Lok Dal (BLD) 40688 1977 Bihar Balia Ramajiwan Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 47632 1977 Bihar Banka Limaye Madhu Bharatiya Lok Dal (BLD) 160684 1977 Bihar Barh Shyam Sunder Gupta Bharatiya Lok Dal (BLD) 270282 1977 Bihar Begusarai Shyam Nandan Mishra Bharatiya Lok Dal (BLD) 35228 1977 Bihar Bettiah Fazlur Rahman Bharatiya Lok Dal (BLD) 96328 1977 Bihar Bhagalpur Dr. Ramji Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 184718 1977 Bihar Bikramganj Ram Awadhesh Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 151751 1977 Bihar Buxar Rama Nand Tiwary Bharatiya Lok Dal (BLD) 203713 1977 Bihar Chapra Lalu Prasad Bharatiya Lok Dal (BLD) 373800 1977 Bihar Chatra Sukdeo Prasad Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 143534 1977 Bihar Darbhanga Surendra Jha Suman Bharatiya Lok Dal (BLD) 212002 1977 Bihar Dhanbad A. K. Roy Independents (IND) 141849 1977 Bihar Dumka (ST) Bateshwar Hemram Bharatiya Lok Dal (BLD) 53254 1977 Bihar Gaya (SC) Ishwar Chaudhry Bharatiya Lok Dal (BLD) 248318 1977 Bihar Giridih Ram Das Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 78277 1977 Bihar Godda Jagdambi Prasad Yadav Bharatiya Lok Dal (BLD) 158991 1977 Bihar Gopalganj Dwarikanath Tiwary Bharatiya Lok Dal (BLD) 172992 1977 Bihar Hajipur (SC) Ram Vilas Paswan Bharatiya Lok Dal (BLD) 424545 1977 Bihar Hazaribagh Kunwar Basant Narain Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 141117 1977 Bihar Jahanabad Hari Lal Prasad Sinha Bharatiya Lok Dal (BLD) 250970 1977 Bihar Jamshedpur Rudra Pratap Sarangi Bharatiya Lok Dal (BLD) 63753 1977 Bihar Jhanjharpur Dhanik Lal Mandal Bharatiya Lok Dal (BLD) 157481 1977 Bihar Katihar Yuvraj Bharatiya Lok Dal (BLD) 129789 1977 Bihar Khagaria Gyaneshwar Prasad Yadav Bharatiya Lok Dal (BLD) 149292 1977 Bihar Khunti (ST) Karia Munda Bharatiya Lok Dal (BLD) 34883 1977 Bihar Kishanganj Halimuddin Ahmed Bharatiya Lok Dal (BLD) 80130 1977 Bihar Kodarma Ritlal Prasad Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 116028 1977 Bihar Lohardaga (ST) Lalu Oraon Bharatiya Lok Dal (BLD) 64883 1977 Bihar Madhepura Bindhyeshwari Prasad Mandal Bharatiya Lok Dal (BLD) 200717 1977 Bihar Madhubani Hukmdeo Narain Yadav Bharatiya Lok Dal (BLD) 57121 1977 Bihar Maharajganj Ram Deo Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 251898 1977 Bihar Monghyr Shri Krishna Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 173617 1977 Bihar Motihari Thakur Rampati Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 73953 1977 Bihar Muzaffarpur George Fernandes Bharatiya Lok Dal (BLD) 334217 1977 Bihar Nalanda Birendra Prasad Bharatiya Lok Dal (BLD) 141022 1977 Bihar Nawada (SC) Nathuni Ram Bharatiya Lok Dal (BLD) 362701 1977 Bihar Palamau (SC) Ramdeni Ram Bharatiya Lok Dal (BLD) 162839 1977 Bihar Patna Maha Maya Prasad Sinha Bharatiya Lok Dal (BLD) 323125 1977 Bihar Purnea Lakhan Lal Kapoor Bharatiya Lok Dal (BLD) 92037 1977 Bihar Rajmahal (ST) Father Anthoni Murmu Bharatiya Lok Dal (BLD) 92486 1977 Bihar Ranchi Ravindra Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 62716 1977 Bihar Rosera (SC) Ram Sewak Hazari Bharatiya Lok Dal (BLD) 194506 1977 Bihar Saharsa Vinayak Prasad Yadav Bharatiya Lok Dal (BLD) 188706 1977 Bihar Samastipur Karpoori Thakur Bharatiya Lok Dal (BLD) 327434 1977 Bihar Sasaram (SC) Jagivan Ram Bharatiya Lok Dal (BLD) 243810 1977 Bihar Sheohar Thakur Girjanandan Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 67029 1977 Bihar Singhbhum (ST) Bagun Sumbrui All India Jharkhand Party (JKP) 101866 1977 Bihar Sitamarhi Shyam Sunder Das Bharatiya Lok Dal (BLD) 90094 1977 Bihar Siwan Mirtanjay Prasad Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 231076 1977 Bihar Vaishali Digvijoy Narain Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 365497 1977 Chandigarh Chandigarh Krishna Kant Bharatiya Lok Dal (BLD) 40426 1977 Dadra & Nagar Haveli Dadra & Nagar Haveli (ST) Patel Ramubhai Ravjibhai Indian National Congress (INC) 3646 1977 Goa Daman & Diu Mormugao Faleiro Eduardo Martinho Indian National Congress (INC) 9468 1977 Goa Daman & Diu Panaji Kasar Amrut Shivram MAHARASHTRAWADI GOMANTAK (MAG) 11066 1977 Gujarat Ahmedabad Ahesan Jafri Indian National Congress (INC) 10013 1977 Gujarat Amreli Dwarkadas Mohanlal Patel Indian National Congress (INC) 59006 1977 Gujarat Anand Ajitsinh Fulsinh Dabhi Indian National Congress (INC) 62779 1977 Gujarat Banaskantha Chaudhary Motibhai Ranchhodbhai Bharatiya Lok Dal (BLD) 64783 1977 Gujarat Baroda Gaekwad Fatesinhrao Pratapsinhrao Indian National Congress (INC) 40923 1977 Gujarat Bhavnagar Prasannavadan Manilal Methta Bharatiya Lok Dal (BLD) 11137 1977 Gujarat Broach Patel Ahmedbhai Mohmadbhai Indian National Congress (INC) 62879 1977 Gujarat Bulsar (ST) Patel Nanubhai Nichhabhai Bharatiya Lok Dal (BLD) 17964 1977 Gujarat Chhota Udaipur (ST) Rathawa Amarsinh Viriyabhai Indian National Congress (INC) 41123 1977 Gujarat Dhandhuka (SC) Parmar Natavarlal Bhagavandas Bharatiya Lok Dal (BLD) 27766 1977 Gujarat Dohad (ST) Damor Somjibhai Pujabhai Indian National Congress (INC) 3393 1977 Gujarat Gandhinagar Purushottam Ganesh Mavalankar Bharatiya Lok Dal (BLD) 60117 1977 Gujarat Godhra Desai Hitendrabhai Kanaiyalal Indian National Congress (INC) 1380 1977 Gujarat Jamnagar Vinodbhai B. Sheth Bharatiya Lok Dal (BLD) 2670 1977 Gujarat Junagadh Nathwani Narendra Pragji Bharatiya Lok Dal (BLD) 11853 1977 Gujarat Kaira Desai Dharmsingh Dadubhai Indian National Congress (INC) 41844 1977 Gujarat Kapadvanj Vaghela Shankarji Laxmanji Bharatiya Lok Dal (BLD) 67971 1977 Gujarat Kutch Dave Anantray Devshankar Bharatiya Lok Dal (BLD) 10817 1977 Gujarat Mandvi (ST) Gamit Chhitubhai Devjibhai Indian National Congress (INC) 39603 1977 Gujarat Mehsana Patel Maniben Vallabhbhai Bharatiya Lok Dal (BLD) 122112 1977 Gujarat Patan (SC) Chavda Khemchandbhai Somabhai Bharatiya Lok Dal (BLD) 73566 1977 Gujarat Porbandar Patel Dharmasinhbhai Dahyabhai Bharatiya Lok Dal (BLD) 24429 1977 Gujarat Rajkot Patel Keshubhai Savdasbhai Bharatiya Lok Dal (BLD) 15801 1977 Gujarat Sabarkantha H. M. Patel Bharatiya Lok Dal (BLD) 38062 1977 Gujarat Surat Desai Morarji Ranchhodji Bharatiya Lok Dal (BLD) 21460 1977 Gujarat Surendranagar Amin Ramdas Kishordas ( R. K. Amin ) Bharatiya Lok Dal (BLD) 5433 1977 Haryana Ambala (SC) Suraj Bhan Bharatiya Lok Dal (BLD) 165494 1977 Haryana Bhiwani Chandrawati Bharatiya Lok Dal (BLD) 161242 1977 Haryana Faridabad Dharam Vir Vasisht Bharatiya Lok Dal (BLD) 27333 1977 Haryana Hissar Inder Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 243384 1977 Haryana Karnal Bhagwat Dayal Bharatiya Lok Dal (BLD) 276836 1977 Haryana Kurukshetra Raghbir Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 250842 1977 Haryana Mahendragarh Manoharlal Bharatiya Lok Dal (BLD) 63014 1977 Haryana Rohtak Sher Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 259645 1977 Haryana Sirsa (SC) Chandram Bharatiya Lok Dal (BLD) 153168 1977 Haryana Sonepat Mukhtiar Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 280223 1977 Himachal Pradesh Hamirpur Ranjit Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 50122 1977 Himachal Pradesh Kangra Durga Chand Bharatiya Lok Dal (BLD) 39004 1977 Himachal Pradesh Mandi Ganga Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 35505 1977 Himachal Pradesh Simla (SC) Balak Ram Bharatiya Lok Dal (BLD) 87291 1977 Jammu & Kashmir Anantnag Mohd. Shafi Qureshi Indian National Congress (INC) 8331 1977 Jammu & Kashmir Baramulla Abdul Ahad Jammu & Kashmir National Conference (JKN) 47020 1977 Jammu & Kashmir Jammu Thakur Baldev Singh Independents (IND) 27939 1977 Jammu & Kashmir Ladakh Parvati Devi Indian National Congress (INC) 2877 1977 Jammu & Kashmir Srinagar Akbar Jahan Begam Jammu & Kashmir National Conference (JKN) 122641 1977 Jammu & Kashmir Udhampur Karan Singh Indian National Congress (INC) 58956 1977 Karnataka Bagalkot Patil Sanganagouda Basangouda Indian National Congress (INC) 72098 1977 Karnataka Bangalore North C. K. Jafar Sharif Indian National Congress (INC) 40184 1977 Karnataka Bangalore South K. S. Hegde Bharatiya Lok Dal (BLD) 41165 1977 Karnataka Belgaum Kotrashetti Appayappa Karaveerappa Indian National Congress (INC) 64002 1977 Karnataka Bellary K. S. Veera Bhadrappa Indian National Congress (INC) 145544 1977 Karnataka Bidar (SC) Shankardev Balaji Rao Indian National Congress (INC) 50230 1977 Karnataka Bijapur Choudhari Kalingappa Bhimanna Indian National Congress (INC) 21674 1977 Karnataka Chamarajanagar (SC) B. Rachaiah Indian National Congress (INC) 71618 1977 Karnataka Chikballapur M. V. Krishnappa Indian National Congress (INC) 48474 1977 Karnataka Chikkodi (SC) B. Shankaranand Indian National Congress (INC) 45500 1977 Karnataka Chikmagalur D. B. Chandre Gowda Indian National Congress (INC) 64568 1977 Karnataka Chitradurga K. Mallanna Indian National Congress (INC) 86654 1977 Karnataka Davangere Kondajji Basappa Indian National Congress (INC) 92122 1977 Karnataka Dharwad North Mahishi Sarojini Bindurao Indian National Congress (INC) 54428 1977 Karnataka Dharwad South Mohsin F. H. Indian National Congress (INC) 91940 1977 Karnataka Gulbarga Sidram Reddi Indian National Congress (INC) 85392 1977 Karnataka Hassan S. Nanjesha Gowda Bharatiya Lok Dal (BLD) 1081 1977 Karnataka Kanakapura M. V. Chandrasekhara Murthy Indian National Congress (INC) 4652 1977 Karnataka Kanara Kadam Balsu Pursu Indian National Congress (INC) 34394 1977 Karnataka Kolar (SC) G. Y. Krishnan Indian National Congress (INC) 73016 1977 Karnataka Koppal Sidrameshwara Swamy Basayya Indian National Congress (INC) 125779 1977 Karnataka Mandya K. Chickalingaiah Indian National Congress (INC) 5321 1977 Karnataka Mangalore Janardhana Poojari Indian National Congress (INC) 78328 1977 Karnataka Mysore H. D. Tulsidas Indian National Congress (INC) 41668 1977 Karnataka Raichur Rajshekhar Mallappa Indian National Congress (INC) 136422 1977 Karnataka Shimoga A. R. Badarinarayan Indian National Congress (INC) 74836 1977 Karnataka Tumkur K. Lakkappa Indian National Congress (INC) 66817 1977 Karnataka Udupi T. A. Pai Indian National Congress (INC) 103462 1977 Kerala Adoor (SC) N. Sreekantan Nair Revolutionary Socialist Party (RSP) 113161 1977 Kerala Alleppey V. M. Sudheeran Indian National Congress (INC) 64016 1977 Kerala Badagara K. P. Unnikrishnan Indian National Congress (INC) 8070 1977 Kerala Calicut V. A. Seyid Muhammad Indian National Congress (INC) 13704 1977 Kerala Cannanore C. K. Chandrappan Communist Party Of India (CPI) 12877 1977 Kerala Chirayinkil Vayalar Ravi Indian National Congress (INC) 60925 1977 Kerala Ernakulam Henry Austin Indian National Congress (INC) 7285 1977 Kerala Idukki C. M. Stephen Indian National Congress (INC) 79257 1977 Kerala Kasaragod Ramachandran Kadannappally Indian National Congress (INC) 5042 1977 Kerala Kottayam Skariah Thomas Keral Congress (KEC) 68695 1977 Kerala Manjeri Ebrahim Sulaiman Sait Muslim League (MUL) 97201 1977 Kerala Mavelikara B. K. Nair Indian National Congress (INC) 56552 1977 Kerala Mukundapuram A. C. George Indian National Congress (INC) 4220 1977 Kerala Muvattupuzha George J. Mathew Keral Congress (KEC) 44820 1977 Kerala Ottapalam (SC) K. Kunhambu Indian National Congress (INC) 35721 1977 Kerala Palghat A. Sunnasahib Indian National Congress (INC) 14871 1977 Kerala Ponnani G. M. Banatwala Muslim League (MUL) 117546 1977 Kerala Quilon N. Sreekantan Nair Revolutionary Socialist Party (RSP) 113161 1977 Kerala Trichur K. A. Rajan Communist Party Of India (CPI) 37506 1977 Kerala Trivandrum M. N. Govindan Nair Communist Party Of India (CPI) 69822 1977 Lakshadweep Lakshadweep (ST) Muhammed Sayeed Padannatha Indian National Congress (INC) 2814 1977 Madhya Pradesh Balaghat Kacharu Lal Hemraj Jain Republician Party Of India (Khobragade) (RPK) 49708 1977 Madhya Pradesh Bastar (ST) Drigpal Shah Keshri Shah Bharatiya Lok Dal (BLD) 50054 1977 Madhya Pradesh Betul Subhash Chandra Ahuja Bharatiya Lok Dal (BLD) 26923 1977 Madhya Pradesh Bhind Raghubir Singh Machhand Bharatiya Lok Dal (BLD) 160894 1977 Madhya Pradesh Bhopal Arif Beg Bharatiya Lok Dal (BLD) 108526 1977 Madhya Pradesh Bilaspur Nianjan Prasad Keshwani Bharatiya Lok Dal (BLD) 12827 1977 Madhya Pradesh Chhindwara Gargishankar Ramkrishna Mishra Indian National Congress (INC) 2369 1977 Madhya Pradesh Damoh Narendra Singh Yadvendra Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 149419 1977 Madhya Pradesh Dhar (ST) Bharat Singh Gulab Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 45374 1977 Madhya Pradesh Durg Mohan Bhaiya Bharatiya Lok Dal (BLD) 51575 1977 Madhya Pradesh Guna Madhav Rao Scindia Independents (IND) 76451 1977 Madhya Pradesh Gwalior Narayan Krishna Shejwalker Bharatiya Lok Dal (BLD) 152192 1977 Madhya Pradesh Hoshangabad Kamath Hari Vishnu Bharatiya Lok Dal (BLD) 108171 1977 Madhya Pradesh Indore Kalyan Jain Bharatiya Lok Dal (BLD) 36636 1977 Madhya Pradesh Jabalpur Sharad Yadav Bharatiya Lok Dal (BLD) 75891 1977 Madhya Pradesh Janjgir Madan Bhaiya Bharatiya Lok Dal (BLD) 13569 1977 Madhya Pradesh Jhabua (ST) Bhagirath Bhawar Bharatiya Lok Dal (BLD) 62672 1977 Madhya Pradesh Kanker (ST) Aghansingh Bharatiya Lok Dal (BLD) 53777 1977 Madhya Pradesh Khajuraho Laxmi Narain Nayak Bharatiya Lok Dal (BLD) 161785 1977 Madhya Pradesh Khandwa Parmanand Thakurdas Govindjiwala Bharatiya Lok Dal (BLD) 54023 1977 Madhya Pradesh Khargone Rameshwar Patidar Bharatiya Lok Dal (BLD) 35858 1977 Madhya Pradesh Mahasamund Brijlal Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 79527 1977 Madhya Pradesh Mandla (ST) Shyamlal Dhurve Bharatiya Lok Dal (BLD) 72799 1977 Madhya Pradesh Mandsaur Laxminarayan Pandey Bharatiya Lok Dal (BLD) 51107 1977 Madhya Pradesh Morena (SC) Chhabiram Argal Bharatiya Lok Dal (BLD) 81304 1977 Madhya Pradesh Raigarh (ST) Narhari Prasad Sukhdeo Sai Bharatiya Lok Dal (BLD) 19812 1977 Madhya Pradesh Raipur Purushottam Lal Kaushik Bharatiya Lok Dal (BLD) 83612 1977 Madhya Pradesh Rajgarh Pandit Vashant Kumar Ram Krishna Bharatiya Lok Dal (BLD) 151535 1977 Madhya Pradesh Rajnandgaon Madan Tiwary Bharatiya Lok Dal (BLD) 87933 1977 Madhya Pradesh Rewa Yammuna Prasad Bharatiya Lok Dal (BLD) 6693 1977 Madhya Pradesh Sagar (SC) Narmada Prasad Rai Bharatiya Lok Dal (BLD) 68929 1977 Madhya Pradesh Sarangarh (SC) Govind Ram Miri Bharatiya Lok Dal (BLD) 12176 1977 Madhya Pradesh Satna Sukhendra Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 152577 1977 Madhya Pradesh Seoni Nirmal Chandra Jain Bharatiya Lok Dal (BLD) 53561 1977 Madhya Pradesh Shahdol (ST) Dalpat Singh Paraste Bharatiya Lok Dal (BLD) 96559 1977 Madhya Pradesh Shajapur (SC) Phool Chand Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 84792 1977 Madhya Pradesh Sidhi Surya Narayan Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 76473 1977 Madhya Pradesh Surguja (ST) Larang Sai Bharatiya Lok Dal (BLD) 100183 1977 Madhya Pradesh Ujjain (SC) Hukumchand Kachhaway Bharatiya Lok Dal (BLD) 69097 1977 Madhya Pradesh Vidisha Raghavji Bharatiya Lok Dal (BLD) 123734 1977 Maharashtra Ahmednagar Shinde Annasaheb Pandurang Indian National Congress (INC) 64813 1977 Maharashtra Akola Sathe Vasantrao Purushottam Indian National Congress (INC) 61499 1977 Maharashtra Amravati Bonde Nana Mahadeo Indian National Congress (INC) 160662 1977 Maharashtra Aurangabad Manikrao Palodkar Indian National Congress (INC) 0 1977 Maharashtra Baramati Sambhajirao Kakade Bharatiya Lok Dal (BLD) 30700 1977 Maharashtra Beed Burande Gangadhar Appa Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 51897 1977 Maharashtra Bhandara Mankar Laxmanrao Bisanji Bharatiya Lok Dal (BLD) 51633 1977 Maharashtra Bombay North Gore Mrinal Keshav Bharatiya Lok Dal (BLD) 147090 1977 Maharashtra Bombay North Central Ahilya P. Rangnekar Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 69915 1977 Maharashtra Bombay North East Subramaniam Swamy Bharatiya Lok Dal (BLD) 123122 1977 Maharashtra Bombay North West Ram Jethmalani Bharatiya Lok Dal (BLD) 93499 1977 Maharashtra Bombay South Rajada Ratansingh Gokuldas Bharatiya Lok Dal (BLD) 64394 1977 Maharashtra Bombay South Central Kamble Bapu Chandrasen Bharatiya Lok Dal (BLD) 53703 1977 Maharashtra Buldhana (SC) Gawai Daulat Gunaji Republician Party Of India (Khobragade) (RPK) 42855 1977 Maharashtra Chandrapur Raje Vishveshvarrao Bharatiya Lok Dal (BLD) 88986 1977 Maharashtra Chimur Thakur Krishnarao Dagoji Indian National Congress (INC) 62969 1977 Maharashtra Dahanu (ST) Kom Lahanu Shidava Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 52666 1977 Maharashtra Dhulia Patil Vijaykumar Naval Indian National Congress (INC) 52149 1977 Maharashtra Erandol Patil Sonusing Dhansing Bharatiya Lok Dal (BLD) 13814 1977 Maharashtra Hingoli Patil Chandrakant Ramkrishna Bharatiya Lok Dal (BLD) 35751 1977 Maharashtra Ichalkaranji Mane Rajaram Alias Balasaheb Shankarrao Indian National Congress (INC) 33364 1977 Maharashtra Jalgaon Borole Yashwant Mansaram Bharatiya Lok Dal (BLD) 12186 1977 Maharashtra Jalna Pundalik Hari Danve Bharatiya Lok Dal (BLD) 24574 1977 Maharashtra Karad Chavan Premlabai Dajisaheb Indian National Congress (INC) 170815 1977 Maharashtra Khed Annasaheb Magar Indian National Congress (INC) 19526 1977 Maharashtra Kolaba Dinkar Balu Patil Peasants & Workers Party (PWP) 53321 1977 Maharashtra Kolhapur Desai Dajiba Balwantrao Peasants & Workers Party (PWP) 165 1977 Maharashtra Kopargaon Vikhe Eknathrao Vithalrao Indian National Congress (INC) 98544 1977 Maharashtra Latur Patil Uddhavrao Sahebrrao Peasants & Workers Party (PWP) 7851 1977 Maharashtra Malegaon (ST) Mahale Hari Shankar Bharatiya Lok Dal (BLD) 15437 1977 Maharashtra Nagpur Awari Gev Mancharsha Indian National Congress (INC) 41553 1977 Maharashtra Nanded Dhondge Keshavrao Shankarrao Peasants & Workers Party (PWP) 133820 1977 Maharashtra Nandurbar (ST) Naik Surupsingh Hariya Indian National Congress (INC) 67440 1977 Maharashtra Nashik Hande Vithalrao Ganpatrao Bharatiya Lok Dal (BLD) 11241 1977 Maharashtra Osmanabad (SC) Shrangare Tukaram Sadashiv Indian National Congress (INC) 61544 1977 Maharashtra Pandharpur (SC) Thorat Sandipan Bhagwan Indian National Congress (INC) 98452 1977 Maharashtra Parbhani Deshmukh Sheshrao Apparao Peasants & Workers Party (PWP) 31539 1977 Maharashtra Pune Mohan Dharia Bharatiya Lok Dal (BLD) 48167 1977 Maharashtra Rajapur Madhu Dandavate Bharatiya Lok Dal (BLD) 116382 1977 Maharashtra Ramtek Barve Jatiramji Chaitramji Indian National Congress (INC) 42949 1977 Maharashtra Ratnagiri Parulekar Bapusaheb Bharatiya Lok Dal (BLD) 25300 1977 Maharashtra Sangli Gotkhinde Ganapatrao Tukaram Indian National Congress (INC) 56294 1977 Maharashtra Satara Chavan Yashvantrao Balwantrao Indian National Congress (INC) 191601 1977 Maharashtra Solapur Damani Surajratan Fatehchand Indian National Congress (INC) 34043 1977 Maharashtra Thane Mhalgi Ramchandra Kashinath Bharatiya Lok Dal (BLD) 82746 1977 Maharashtra Wardha Gode Santoshrao Vyankatrao Indian National Congress (INC) 116654 1977 Maharashtra Washim Naik Vasantrao Phulsing Indian National Congress (INC) 73157 1977 Maharashtra Yeotmal Jawade Shridharrao Natthobaji Indian National Congress (INC) 10297 1977 Manipur Inner Manipur N. Tombi Singh Indian National Congress (INC) 25659 1977 Manipur Outer Manipur (ST) Yangmaso Shaiza Indian National Congress (INC) 76062 1977 Meghalaya Shillong Hoping Stone Lyngdoh Independents (IND) 4765 1977 Meghalaya Tura Purna A. Sangma Indian National Congress (INC) 14034 1977 Mizoram MIZORAM R. Rothuama Independents (IND) 16008 1977 Nagaland Nagaland Rano M. Shaiza United Democratic Front (UDF) 8100 1977 National Capital Territory Of Delhi Chandni Chowk Sikander Bakht Bharatiya Lok Dal (BLD) 115989 1977 National Capital Territory Of Delhi Delhi Sadar Kanwar Lal Gupta Bharatiya Lok Dal (BLD) 79871 1977 National Capital Territory Of Delhi East Delhi Kishore Lal Bharatiya Lok Dal (BLD) 133107 1977 National Capital Territory Of Delhi Karol Bagh (SC) Shiv Narain Sarsonia Bharatiya Lok Dal (BLD) 65068 1977 National Capital Territory Of Delhi New Delhi Atal Bihari Vajpayee Bharatiya Lok Dal (BLD) 77186 1977 National Capital Territory Of Delhi Outer Delhi Brahm Perkash Bharatiya Lok Dal (BLD) 104366 1977 National Capital Territory Of Delhi South Delhi Vijay Kumar Malhotra Bharatiya Lok Dal (BLD) 107557 1977 Orissa Aska Rama Chandra Rath Indian National Congress (INC) 3777 1977 Orissa Balasore Samarendra Kundu Bharatiya Lok Dal (BLD) 59461 1977 Orissa Berhampur Jagannath Rao R. Indian National Congress (INC) 50089 1977 Orissa Bhadrak (SC) Bairagi Jena Bharatiya Lok Dal (BLD) 71577 1977 Orissa Bhubaneswar Sivaji Patnaik Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 5469 1977 Orissa Bolangir Ainthu Sahoo Bharatiya Lok Dal (BLD) 57724 1977 Orissa Cuttack Sarat Kumar Kar Bharatiya Lok Dal (BLD) 60402 1977 Orissa Deogarh Pabitra Mohan Pradhan Bharatiya Lok Dal (BLD) 10042 1977 Orissa Dhenkanal Debendra Satpathy Bharatiya Lok Dal (BLD) 44660 1977 Orissa Jagatsinghpur Pradyumna Kishore Bal Bharatiya Lok Dal (BLD) 109951 1977 Orissa Jajpur (SC) Rama Chandra Mallick Bharatiya Lok Dal (BLD) 49660 1977 Orissa Kalahandi Pratap Keshari Deo Independents (IND) 53261 1977 Orissa Kendrapara Bijayananda Pattanayak Bharatiya Lok Dal (BLD) 144376 1977 Orissa Keonjhar (ST) Govinda Munda Bharatiya Lok Dal (BLD) 47745 1977 Orissa Koraput (ST) Giridhar Gomango Indian National Congress (INC) 14429 1977 Orissa Mayurbhanj (ST) Chandra Mohan Sinha Bharatiya Lok Dal (BLD) 11349 1977 Orissa Nowrangpur (ST) Khagapati Pradhani Indian National Congress (INC) 3031 1977 Orissa Phulbani (SC) Sribatcha Digal Bharatiya Lok Dal (BLD) 2643 1977 Orissa Puri Padmacharan Samantasinhar Bharatiya Lok Dal (BLD) 70541 1977 Orissa Sambalpur Gananath Pradhan Bharatiya Lok Dal (BLD) 56234 1977 Orissa Sundargarh (ST) Debananda Amat Bharatiya Lok Dal (BLD) 44553 1977 Pondicherry Pondicherry Aravinda Bala Pajanor All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 19201 1977 Punjab Amritsar Baldev Parkash Bharatiya Lok Dal (BLD) 25041 1977 Punjab Bhatinda (SC) Dhanna Singh Shiromani Akali Dal (SAD) 175311 1977 Punjab Faridkot Parkash Singh Shiromani Akali Dal (SAD) 100701 1977 Punjab Ferozepur Mohinder Singh Sayanwala Shiromani Akali Dal (SAD) 163939 1977 Punjab Gurdaspur Yagya Datt Bharatiya Lok Dal (BLD) 28122 1977 Punjab Hoshiarpur Balbir Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 114617 1977 Punjab Jullundur Iqbal Singh Dhillon Shiromani Akali Dal (SAD) 118108 1977 Punjab Ludhiana Jagdev Singh Talwandi Shiromani Akali Dal (SAD) 103594 1977 Punjab Patiala Gurcharan Sing Tohra Shiromani Akali Dal (SAD) 90317 1977 Punjab Phillaur (SC) Bhagat Ram Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 149031 1977 Punjab Ropar (SC) Basant Singh Shiromani Akali Dal (SAD) 82572 1977 Punjab Sangrur Surjit Singh Shiromani Akali Dal (SAD) 165049 1977 Punjab Tarn Taran Mohan Singh Tur Shiromani Akali Dal (SAD) 79970 1977 Rajasthan Ajmer Srikaran Sharda Bharatiya Lok Dal (BLD) 104248 1977 Rajasthan Alwar Ramji Lal Yadav Bharatiya Lok Dal (BLD) 172478 1977 Rajasthan Banswara (ST) Brij Raj Singh Indian National Congress (INC) 0 1977 Rajasthan Barmer Tan Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 88325 1977 Rajasthan Bayana (SC) Shyam Sunder Lal Bharatiya Lok Dal (BLD) 116688 1977 Rajasthan Bharatpur Ram Kishan Bharatiya Lok Dal (BLD) 156489 1977 Rajasthan Bhilwara Rooplal Somani Bharatiya Lok Dal (BLD) 128392 1977 Rajasthan Bikaner Hari Ram Makkasar Bharatiya Lok Dal (BLD) 105244 1977 Rajasthan Chittorgarh Shyam Sunder Bharatiya Lok Dal (BLD) 137682 1977 Rajasthan Churu Daulat Ram Bharatiya Lok Dal (BLD) 152891 1977 Rajasthan Dausa Nathu Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 163403 1977 Rajasthan Ganganagar (SC) Bega Ram Bharatiya Lok Dal (BLD) 65355 1977 Rajasthan Jaipur Satish Chander Bharatiya Lok Dal (BLD) 189482 1977 Rajasthan Jalore (SC) Hukam Ram Bharatiya Lok Dal (BLD) 56002 1977 Rajasthan Jhalawar Chaturbhuj Bharatiya Lok Dal (BLD) 131617 1977 Rajasthan Jhunjhunu Kanhaiya Lal Bharatiya Lok Dal (BLD) 126951 1977 Rajasthan Jodhpur Ranchhordas Gattani Bharatiya Lok Dal (BLD) 21685 1977 Rajasthan Kota Krishna Kumar Goyal Bharatiya Lok Dal (BLD) 149384 1977 Rajasthan Nagaur Nathu Ram Indian National Congress (INC) 20154 1977 Rajasthan Pali Amrit Nehata Bharatiya Lok Dal (BLD) 88247 1977 Rajasthan Salumber (ST) Ialiya Bharatiya Lok Dal (BLD) 98497 1977 Rajasthan Sawai Madhopur (ST) Meetha Lal Bharatiya Lok Dal (BLD) 125810 1977 Rajasthan Sikar Jagdish Prasad Mathur Bharatiya Lok Dal (BLD) 157193 1977 Rajasthan Tonk (SC) Ram Kanwar Bharatiya Lok Dal (BLD) 161917 1977 Rajasthan Udaipur Bhanu Kumar Shastri Bharatiya Lok Dal (BLD) 147056 1977 Sikkim Sikkim Chatra Bahadur Chhetri Indian National Congress (INC) 0 1977 Tamil Nadu Arakkonam Alagesan O.V. Indian National Congress (INC) 57864 1977 Tamil Nadu Chengalpattu Mohanarangam R. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 35639 1977 Tamil Nadu Chidambaram (SC) Murugesan A. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 109234 1977 Tamil Nadu Coimbatore Parvathi Krishnan Communist Party Of India (CPI) 21178 1977 Tamil Nadu Cuddalore Bhuvarahan G. Indian National Congress (INC) 89057 1977 Tamil Nadu Dharmapuri Ramamurthy K. Indian National Congress (INC) 105686 1977 Tamil Nadu Dindigul Maya Thevar K. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 169224 1977 Tamil Nadu Gobichettipalayam Ramaswamy K.S. Indian National Congress (INC) 105458 1977 Tamil Nadu Karur Gopal K. Indian National Congress (INC) 145520 1977 Tamil Nadu Krishnagiri Periasamy P.V. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 119228 1977 Tamil Nadu Madras Central Ramachandran P. Indian National Congress (Org) (NCO) 73411 1977 Tamil Nadu Madras North Asai Thambi A.V.P. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 45103 1977 Tamil Nadu Madras South Venkataraman R. Indian National Congress (INC) 14829 1977 Tamil Nadu Madurai Swaminathan R.V. Indian National Congress (INC) 134345 1977 Tamil Nadu Mayiladuturai Kudanthai Ramalingam N. Indian National Congress (INC) 74265 1977 Tamil Nadu Nagapattinam (SC) Murugaiyan S.G. Communist Party Of India (CPI) 40810 1977 Tamil Nadu Nagercoil Kumari Ananthan Indian National Congress (Org) (NCO) 74236 1977 Tamil Nadu Nilgiris Ramalingam P.S. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 59346 1977 Tamil Nadu Palani Subramaniam C. Indian National Congress (INC) 221768 1977 Tamil Nadu Perambalur (SC) Asokaraj A. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 180027 1977 Tamil Nadu Periyakulam Ramasamy S. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 204392 1977 Tamil Nadu Pollachi (SC) Raju K.A. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 124194 1977 Tamil Nadu Pudukkottai Elanchezhian V.S. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 223615 1977 Tamil Nadu Ramanathapuram Anbalagan P. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 175130 1977 Tamil Nadu Rasipuram (SC) Devarajan B. Indian National Congress (INC) 133438 1977 Tamil Nadu Salem Kannan P. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 79604 1977 Tamil Nadu Sivaganga P.Thiagarajan All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 211533 1977 Tamil Nadu Sivakasi V. Jayalakshmi Indian National Congress (INC) 114848 1977 Tamil Nadu Sriperumbudur (SC) Jaganathan S. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 45932 1977 Tamil Nadu Tenkasi (SC) Arunachalam M. Indian National Congress (INC) 186876 1977 Tamil Nadu Thanjavur Somasundaram S.D. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 97743 1977 Tamil Nadu Tindivanam Lakshminarayanan M.R. Indian National Congress (INC) 49485 1977 Tamil Nadu Tiruchendur Kosalaram K.T. Indian National Congress (INC) 120190 1977 Tamil Nadu Tiruchengode Kolanthaivelu R. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 128180 1977 Tamil Nadu Tiruchirappalli M. Kalyanasundaram Communist Party Of India (CPI) 76045 1977 Tamil Nadu Tirunelveli Arunachalam V. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 182693 1977 Tamil Nadu Tiruppattur Viswanathan C.N. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 98666 1977 Tamil Nadu Vellore Dhandayuthapani V. Indian National Congress (Org) (NCO) 3161 1977 Tamil Nadu Wandiwash Venugopal Gounder All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 81132 1977 Tripura Tripura East (ST) Kirit Bikram Kishore Deb Barma Indian National Congress (INC) 13183 1977 Tripura Tripura West Sachindralal Singha Bharatiya Lok Dal (BLD) 5047 1977 Uttar Pradesh Agra Shambhu Nath Chaturvedi Bharatiya Lok Dal (BLD) 160552 1977 Uttar Pradesh Akbarpur (SC) Mangal Deo Visharad Bharatiya Lok Dal (BLD) 211826 1977 Uttar Pradesh Aligarh Nawab Singh Chauhan Bharatiya Lok Dal (BLD) 190758 1977 Uttar Pradesh Allahabad Janeshwar Mishra Bharatiya Lok Dal (BLD) 89988 1977 Uttar Pradesh Almora Murli Manohar Joshi Bharatiya Lok Dal (BLD) 77476 1977 Uttar Pradesh Amethi Ravindra Pratap Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 75844 1977 Uttar Pradesh Amroha Chandrapal Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 136494 1977 Uttar Pradesh Aonla Brij Raj Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 137188 1977 Uttar Pradesh Azamgarh Ram Naresh Bharatiya Lok Dal (BLD) 137810 1977 Uttar Pradesh Baghpat Chaudhari Charan Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 121538 1977 Uttar Pradesh Bahraich Om Prakash Tyagi Bharatiya Lok Dal (BLD) 101419 1977 Uttar Pradesh Ballia Chandra Shekhar Bharatiya Lok Dal (BLD) 167218 1977 Uttar Pradesh Balrampur Nanaji Deshmukh Bharatiya Lok Dal (BLD) 114006 1977 Uttar Pradesh Banda Ambika Prasad Bharatiya Lok Dal (BLD) 57495 1977 Uttar Pradesh Bansgaon (SC) Phirangi Prasad Bharatiya Lok Dal (BLD) 151090 1977 Uttar Pradesh Bara Banki (SC) Ram Kinkar Bharatiya Lok Dal (BLD) 147411 1977 Uttar Pradesh Bareilly Ram Murti Bharatiya Lok Dal (BLD) 107685 1977 Uttar Pradesh Basti (SC) Sheo Narain Bharatiya Lok Dal (BLD) 140377 1977 Uttar Pradesh Bijnor (SC) Mahi Lal Bharatiya Lok Dal (BLD) 195814 1977 Uttar Pradesh Bilhaur Ram Gopal Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 168175 1977 Uttar Pradesh Budaun Onkar Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 142652 1977 Uttar Pradesh Bulandshahr Mahmood Hassan Khan Bharatiya Lok Dal (BLD) 211013 1977 Uttar Pradesh Chail (SC) Ram Nihor Rakesh Bharatiya Lok Dal (BLD) 116721 1977 Uttar Pradesh Chandauli Narsingh Bharatiya Lok Dal (BLD) 204416 1977 Uttar Pradesh Deoria Ugrasen Bharatiya Lok Dal (BLD) 182173 1977 Uttar Pradesh Domariaganj Madhav Prasad Tripathi Bharatiya Lok Dal (BLD) 158826 1977 Uttar Pradesh Etah Mahadeepak Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 181520 1977 Uttar Pradesh Etawah Arjun Singh Bhadoria Bharatiya Lok Dal (BLD) 210165 1977 Uttar Pradesh Faizabad Anant Ram Jaiswal Bharatiya Lok Dal (BLD) 147803 1977 Uttar Pradesh Farrukhabad Daya Ram Shakya Bharatiya Lok Dal (BLD) 186425 1977 Uttar Pradesh Fatehpur Bashir Ahmad Bharatiya Lok Dal (BLD) 170489 1977 Uttar Pradesh Firozabad (SC) Ramji Lal Suman Bharatiya Lok Dal (BLD) 156764 1977 Uttar Pradesh Garhwal Jagannath Sharma Bharatiya Lok Dal (BLD) 104593 1977 Uttar Pradesh Ghatampur (SC) Jwala Prasad Kureel Bharatiya Lok Dal (BLD) 185504 1977 Uttar Pradesh Ghazipur Gauri Shanker Rai Bharatiya Lok Dal (BLD) 94345 1977 Uttar Pradesh Ghosi Shivram Bharatiya Lok Dal (BLD) 113632 1977 Uttar Pradesh Gonda Satya Deo Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 71273 1977 Uttar Pradesh Gorakhpur Harikesh Bahadur Bharatiya Lok Dal (BLD) 183054 1977 Uttar Pradesh Hamirpur Tej Pratap Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 81275 1977 Uttar Pradesh Hapur Kunwar Mahood Ali Khan Bharatiya Lok Dal (BLD) 135397 1977 Uttar Pradesh Hardoi (SC) Parmai Lal Bharatiya Lok Dal (BLD) 114287 1977 Uttar Pradesh Hardwar (SC) Bhagwan Dass Bharatiya Lok Dal (BLD) 177203 1977 Uttar Pradesh Hathras (SC) Ram Prasad Deshmukh Bharatiya Lok Dal (BLD) 207925 1977 Uttar Pradesh Jalaun (SC) Ramcharan Bharatiya Lok Dal (BLD) 185275 1977 Uttar Pradesh Jalesar Multan Singh Chaudhary Bharatiya Lok Dal (BLD) 206546 1977 Uttar Pradesh Jaunpur Yadvendra Dutta Dubey Bharatiya Lok Dal (BLD) 99872 1977 Uttar Pradesh Jhansi Sushila Naiyar Bharatiya Lok Dal (BLD) 130485 1977 Uttar Pradesh Kairana Chandan Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 146858 1977 Uttar Pradesh Kaiserganj Rudra Sen Bharatiya Lok Dal (BLD) 124796 1977 Uttar Pradesh Kannauj Ram Prakash Tripathi Bharatiya Lok Dal (BLD) 171042 1977 Uttar Pradesh Kanpur Manohar Lal Bharatiya Lok Dal (BLD) 174289 1977 Uttar Pradesh Khalilabad Brij Bhushan Tiwari Bharatiya Lok Dal (BLD) 177460 1977 Uttar Pradesh Kheri S.B. Shah Bharatiya Lok Dal (BLD) 74304 1977 Uttar Pradesh Khurja (SC) Mohan Lal Bharatiya Lok Dal (BLD) 225817 1977 Uttar Pradesh Lalganj (SC) Ramdhan Bharatiya Lok Dal (BLD) 164080 1977 Uttar Pradesh Lucknow Hemwati Nandan Bahuguna Bharatiya Lok Dal (BLD) 165345 1977 Uttar Pradesh Machhlishahr Raj Keshar Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 127056 1977 Uttar Pradesh Maharajganj Shibban Lal Saksena Bharatiya Lok Dal (BLD) 131991 1977 Uttar Pradesh Mainpuri Raghunath Singh Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 225122 1977 Uttar Pradesh Mathura Maniram Bharatiya Lok Dal (BLD) 215265 1977 Uttar Pradesh Meerut Kailash Prakash Bharatiya Lok Dal (BLD) 124732 1977 Uttar Pradesh Mirzapur Faqir Ali Bharatiya Lok Dal (BLD) 100960 1977 Uttar Pradesh Misrikh (SC) Ram Lal Rahi Bharatiya Lok Dal (BLD) 126153 1977 Uttar Pradesh Mohanlalganj (SC) Ram Lal Kuril Bharatiya Lok Dal (BLD) 155742 1977 Uttar Pradesh Moradabad Gulam Mohd. Khan Bharatiya Lok Dal (BLD) 138851 1977 Uttar Pradesh Muzaffarnagar Saeed Murtaza Bharatiya Lok Dal (BLD) 182659 1977 Uttar Pradesh Nainital Bharat Bhushan Bharatiya Lok Dal (BLD) 84646 1977 Uttar Pradesh Padrauna Ram Dhari Shastri Bharatiya Lok Dal (BLD) 119098 1977 Uttar Pradesh Phulpur Kamala Bahuguna Bharatiya Lok Dal (BLD) 122352 1977 Uttar Pradesh Pilibhit Mohd. Shamusul Hasan Khan Bharatiya Lok Dal (BLD) 172676 1977 Uttar Pradesh Pratapgarh Roop Nath Singh Yadava Bharatiya Lok Dal (BLD) 149320 1977 Uttar Pradesh Rae Bareli Raj Narain Bharatiya Lok Dal (BLD) 55202 1977 Uttar Pradesh Rampur Rajendra Kumar Sharma Bharatiya Lok Dal (BLD) 88078 1977 Uttar Pradesh Robertsganj (SC) Sheo Sampat Bharatiya Lok Dal (BLD) 163044 1977 Uttar Pradesh Saharanpur Rasheed Masood Bharatiya Lok Dal (BLD) 163385 1977 Uttar Pradesh Saidpur (SC) Ram Sagar Bharatiya Lok Dal (BLD) 190068 1977 Uttar Pradesh Salempur Ram Naresh Kushwaha Bharatiya Lok Dal (BLD) 180921 1977 Uttar Pradesh Sambhal Shanti Devi Bharatiya Lok Dal (BLD) 132864 1977 Uttar Pradesh Shahabad Ganga Bhakt Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 101548 1977 Uttar Pradesh Shahjahanpur Surendra Vikram Bharatiya Lok Dal (BLD) 155424 1977 Uttar Pradesh Sitapur Hargovind Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 109975 1977 Uttar Pradesh Sultanpur Zulfikar Ullah Bharatiya Lok Dal (BLD) 165534 1977 Uttar Pradesh Tehri Garhwal Trepansingh Negi Bharatiya Lok Dal (BLD) 71071 1977 Uttar Pradesh Unnao Raghavendra Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 160874 1977 Uttar Pradesh Varanasi Chandra Shekher Bharatiya Lok Dal (BLD) 171854 1977 West Bengal Alipurduars (ST) Pius Tirkey Revolutionary Socialist Party (RSP) 40568 1977 West Bengal Arambagh Prafulla Chandra Sen Bharatiya Lok Dal (BLD) 207437 1977 West Bengal Asansol Robin Sen Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 72227 1977 West Bengal Balurghat (SC) Palas Barman Revolutionary Socialist Party (RSP) 54563 1977 West Bengal Bankura Mondal Bijoy Bharatiya Lok Dal (BLD) 80077 1977 West Bengal Barasat Chitta Basu All India Forward Bloc (FBL) 115794 1977 West Bengal Barrackpore Sougata Roy Indian National Congress (INC) 141014 1977 West Bengal Basirhat Alhaj M.A. Hannan Bharatiya Lok Dal (BLD) 12186 1977 West Bengal Berhampore Tridip Chaudhuri Revolutionary Socialist Party (RSP) 102180 1977 West Bengal Birbhum (SC) Gadadhar Saha Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 30549 1977 West Bengal Bolpur Saradish Roy Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 35951 1977 West Bengal Burdwan Raj Krishna Dawn Bharatiya Lok Dal (BLD) 71003 1977 West Bengal Calcutta North East Pratap Chandra Chunder Bharatiya Lok Dal (BLD) 129759 1977 West Bengal Calcutta North West Bijoy Singh Nahar Bharatiya Lok Dal (BLD) 69633 1977 West Bengal Calcutta South Dilip Chakravarty Bharatiya Lok Dal (BLD) 67940 1977 West Bengal Contai Guha Samar Bharatiya Lok Dal (BLD) 194514 1977 West Bengal Cooch Behar (SC) Amrendranath Roy Pradhan All India Forward Bloc (FBL) 102858 1977 West Bengal Darjeeling Krishna Bahadur Chettri Indian National Congress (INC) 18480 1977 West Bengal Diamond Harbour Jyotirmoy Basu Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 156404 1977 West Bengal Dum Dum Asoke Krishna Dutt Bharatiya Lok Dal (BLD) 21780 1977 West Bengal Durgapur (SC) Krishna Chandra Haldar Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 91431 1977 West Bengal Hooghly Bijoy Krishna Modak Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 106259 1977 West Bengal Howrah Samar Mukherjee 11Dharmatala Lane Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 104731 1977 West Bengal Jadavpur Somnath Chatterjee Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 138635 1977 West Bengal Jalpaiguri Khagendra Nath Dasgupta Independents (IND) 57698 1977 West Bengal Jangipur Sasankasekher Sanyal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 2186 1977 West Bengal Jhargram (ST) Jadunath Kisku Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 47595 1977 West Bengal Joynagar (SC) Sakti Kumar Sarkar Bharatiya Lok Dal (BLD) 60637 1977 West Bengal Katwa Dhirendra Nath Basu Indian National Congress (INC) 11880 1977 West Bengal Krishnagar Renupada Das Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 91368 1977 West Bengal Malda Dinesh Chandra Joardar Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 29708 1977 West Bengal Mathurapur (SC) Mukunda Kumar Mondal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 41592 1977 West Bengal Midnapore Ghosal Sudhir Kumar Bharatiya Lok Dal (BLD) 34124 1977 West Bengal Murshidabad Syed Kazim Ali Meerza Bharatiya Lok Dal (BLD) 36089 1977 West Bengal Nabadwip (SC) Bibha Ghosh (Goswami ) Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 87286 1977 West Bengal Panskura Abha Maiti Bharatiya Lok Dal (BLD) 98137 1977 West Bengal Purulia Chittaranjan Mahata All India Forward Bloc (FBL) 116552 1977 West Bengal Raiganj Md. Hayat Ali Bharatiya Lok Dal (BLD) 67124 1977 West Bengal Serampore Dinen Bhattacharya Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 139815 1977 West Bengal Tamluk Sushil Kumar Dhara Bharatiya Lok Dal (BLD) 118575 1977 West Bengal Uluberia Shyamaprasanna Bhattacharyya Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 114499 1977 West Bengal Vishnupur (SC) Ajit Kumar Saha Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 130374 Grand Total 51287733

For all the latest National News News, download NewsX App