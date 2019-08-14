The President of India, Ram Nath Kovind has released the list of all the gallantry award winners including the armed forces personnel and members of paramilitary forces on the occasion of India’s 73rd Independence Day. The gallantry awards include one Vir Chakra which will be awarded to Indian Air Force’s Wing Commander Abhinandan Varthaman, two Kirti Chakra, 14 Shaurya Chakras, Eight bar to sena medals, 90 Sena Medals, five Nao Sena medals, seven Vayu Sena Medals, five yudh seva medals. Gallantry Awards were instituted by the Government of India to honor the acts of bravery and sacrifice attempted by the armed forces personnel and other security forces.

 

KIRTI CHAKRA

16116742F           SPR PRAKASH JADHAV, ENGRS (POSTHUMOUS)

 

SHAURYA CHAKRA

  1. IC-64585A LT COL AJAY SINGH KUSHWAH, SM, JAK RIF
  2. SS-44986N MAJ VIBHUTI SHANKAR DHOUNDIYAL, EME, (POSTHUMOUS)
  3. IC-79501Y CAPT MAHESHKUMAR BHURE, ENGRS, 34 RR
  4. 19000555M L/NK SANDEEP SINGH, PARA (SF) (POSTHUMOUS)
  5. 2498034F SEP BRAJESH KUMAR, PUNJAB (POSTHUMOUS)
  6. 2706918P SEP HARI SINGH, GRENADIERS (POSTHUMOUS)
  7. 4101010K RFN AJVEER SINGH CHAUHAN, GARH RIF
  8. 9112648L RFN SHIVE KUMAR, JAK LI (POSTHUMOUS)

 

SENA MEDAL (GALLANTRY)

               

  1. IC-63135W LT COL RAJESH CHOUDHARY, PARA (SF)
  2. IC-63390H LT COL BHAGWAN SINGH BISHT, PARA
  3. IC-63780L LT COL PUNYABACHI MOHANTY, PARA (SF)
  4. IC-64702A LT COL MOHAMMAD RAZA ISRAIL, PARA (SF)
  5. IC-66127H LT COL AMRENDRA PRASAD DWIVEDI, ASSAM
  6. IC-66194N LT COL THAIBA SIMON, PARA (SF)
  7. IC-67429F MAJ SANDEEP WASHISHT, PARA
  8. IC-69616Y MAJ JASWINDER SINGH, PUNJAB
  9. IC-71076K MAJ VIKAS KATOCH, JAK RIF
  10. IC-71121L MAJ RAVINDER BHAKHER, PARA (SF)
  11. IC-71381W MAJ UDAYAN THAKUR, ASC
  12. IC-72222L MAJ VIJESH KUMAR, MAHAR
  13. IC-72379L MAJ SACHIN KUMAR AGARWAL, MAHAR
  14. IC-72667X MAJ CHITRESH BISHT, ENGRS, (POSTHUMOUS)
  15. IC-73715Y MAJ KH SHEM, JAT
  16. IC-75222W MAJ ASHISH KUMAR, PARA (SF)
  17. IC-75470M MAJ HAPPY CHARAK, RAJ RIF
  18. IC-77566N MAJ YOGESH PANDEY, ENGRS
  19. SS-44375Y MAJ LAXMAN SINGH, MECH INF
  20. SS-45385P MAJ PATHARKAR ANAND SHARAD, GUARDS
  21. SS-45698N MAJ JAVALKAR VAIBHAV PRAMOD, ARMD
  22. SS-45948K MAJ SOHAM BHATTACHARJEE, ENGRS
  23. SS-46325M MAJ SHAKTI SINGH, PARA
  24. SS-46982W MAJ INDER PREET SINGH, ARMD
  25. IC-78335K CAPT SHIV KUMAR SHARMA, PARA (SF)
  26. IC-78363W CAPT KUNAL KUMAR, PARA(SF)
  27. IC-78430W CAPT PRATEEK RANJANGAONKAR, ASSAM
  28. IC-79380H CAPT SAURABH PATNI, SIGS
  29. SS-47877M CAPT ASHISH GEDION PAUDEL, PARA (SF)
  30. JC-581558P SUB TRILOK SINGH, JAK RIF
  31. JC-163472A NB SUB TARA CHAND, AR
  32. JC-414326P NB SUB RAVINDER SINGH, PARA(SF)
  33. JC-414374P NB SUB JAI DEV, PARA (SF)
  34. 15135254X BHM HANS RAJ, ARTY
  35. 13627211K HAV SANDEEP MALIK, PARA(SF)
  36. 13766936P HAV BALINDER SINGH, PARA (SF)
  37. 14930228X HAV BALJEET, MECH INF
  38. 16011842N HAV BHUPENDRA SINGH, PARA
  39. 2491094N HAV AJAY KUMAR RANA, PUNJAB
  40. 2696528W HAV SHEO RAM, GRENEDIERS (POSTHUMOUS)
  41. 3193710Y HAV RAKESH KUMAR, JAT
  42. 9108495P HAV JAVID AHMAD CHOPAN, PARA (SF)
  43. 13624481N L/HAV VIJAY KUMAR, PARA (POSTHUMOUS)
  44. 16018379A L/HAV SANDEEP KUMAR, PARA
  45. 13625785X NK ASHWANI KUMAR, PARA (SF)
  46. 13763245X NK JANKAR SINGH, JAK RIF
  47. 14936964M NK SUNNY THAKUR, MECH INF
  48. 3199522N NK RAMESH KUMAR, JAT
  49. 3202050W NK NARENDRA KUMAR, JAT
  50. 4199767A NK SANTOSH SINGH, PARA (SF)
  51. 16022429X L/NK SOMBIR, PARA
  52. 2498145Y L/NK JAGTAR SINGH, PUNJAB
  53. 4091346N L/NK SURENDRA SINGH, PARA (SF)
  54. 4577919K L/NK ANUJ KUMAR, MAHAR
  55. 14941288M SEP KULWINDER SINGH, MECH INF
  56. 14943136K SEP JAGMOHAN SINGH, MECH INF
  57. 14943610M SEP SAMARESH DEY, MECH INF
  58. 14945629K SEP SUHAIL SINGH SAINI, MECH INF
  59. 2621863Y SEP S VIGI BHASKAR, MADRAS
  60. 2706086Y GDR TAWSEEF YOUSUF, GRENEDIERS,
  61. 2708496N GDR AJAY KUMAR, GRENEDIERS (POSTHUMOUS)
  62. 2817903F SEP PENTA NITHIN PAUL, MLI
  63. 3206464A SEP SUNIL, JAT
  64. 3207037W SEP RINKU, JAT
  65. 4201892L SEP SUSHIL SINGH KALAKOTI, KUMAON
  66. 4204572F SEP RAJVEER SINGH YADAV, KUMAON
  67. 4381857H SEP PANKAJ BORO, ASSAM
  68. 4381860H SEP RAHUL DAS, ASSAM
  69. 4487854A SEP GULSHAN SINGH, SIKH LI
  70. 4491112X SEP HAPPY SINGH, SIKH LI (POSTHUMOUS)
  71. 4582015N SEP YOGENDRA KUMAR, MAHAR
  72. 13775303H RFN RAMESH SINGH DHAMI, JAK RIF
  73. 13776050L RFN RUPEN PRADHAN, JAK RIF
  74. 13776291L RFN SURINDER KUMAR, JAK RIF
  75. 16021892M RFN PRADEEP KUMAR, RAJ RIF
  76. 4094438L RFN MANDEEP SINGH RAWAT, GARH RIF, (POSTHUMOUS)
  77. 4101212L RFN PREETAM SINGH, GARH RIF
  78. 9112892L RFN RAYEES AH LONE, JAK LI
  79. G/3101952K RFN NINGTHOUJAM SUBHACHANDRA SINGH, AR (POSTHUMOUS)
  80. 2707701X GDR KARAM CHAND, GRENEDIERS
  81. 13631345A PTR VIKRAM SINGH MEHTA, PARA (SF)
  82. 14705438H PTR RAJENDRA SINGH, PARA (SF)
  83. 14940756P PTR NASEEB KUMAR, PARA(SF)
  84. 4091609F PTR GOPAL SINGH, PARA(SF)
  85. 4377529X PTR TARUNG SITANG, PARA (SF)
  86. 15505841F SWR KISHAN SINGH, ARMD (POSTHUMOUS)
  87. 15715720X SIGMN MANVENDRA SINGH, SIGS
  88. 15332020M SPR P MADHU, ENGRS
  89. 16119562K SPR P BABU, ENGRS
  90. 16123299F SPR RAHUL CHAVAN, ENGRS

 

MENTION-IN-DESPATCHES

OPERATION RAKSHAK

  1. JC-452661H NB SUB HOSIYAR SINGH, GRENADIERS
  2. 15349627P L/HAV HARISH KUMAR, ENGRS
  3. 10406977N SEP RAJENDRA SINGH, TA (POSTHUMOUS)
  4. 15511252F SWR LOKESH JANGIR, ARMD

VIR CHAKRA

WING COMMANDER VARTHAMAN ABHINANDAN (27981) FLYING (PILOT)

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