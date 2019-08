The Gallantry awards have been announced by the president of India, Ramnath Kovind. Here is the full list of winners of the gallantry awards.

The President of India, Ram Nath Kovind has released the list of all the gallantry award winners including the armed forces personnel and members of paramilitary forces on the occasion of India’s 73rd Independence Day. The gallantry awards include one Vir Chakra which will be awarded to Indian Air Force’s Wing Commander Abhinandan Varthaman, two Kirti Chakra, 14 Shaurya Chakras, Eight bar to sena medals, 90 Sena Medals, five Nao Sena medals, seven Vayu Sena Medals, five yudh seva medals. Gallantry Awards were instituted by the Government of India to honor the acts of bravery and sacrifice attempted by the armed forces personnel and other security forces.

KIRTI CHAKRA

16116742F SPR PRAKASH JADHAV, ENGRS (POSTHUMOUS)

SHAURYA CHAKRA

IC-64585A LT COL AJAY SINGH KUSHWAH, SM, JAK RIF SS-44986N MAJ VIBHUTI SHANKAR DHOUNDIYAL, EME, (POSTHUMOUS) IC-79501Y CAPT MAHESHKUMAR BHURE, ENGRS, 34 RR 19000555M L/NK SANDEEP SINGH, PARA (SF) (POSTHUMOUS) 2498034F SEP BRAJESH KUMAR, PUNJAB (POSTHUMOUS) 2706918P SEP HARI SINGH, GRENADIERS (POSTHUMOUS) 4101010K RFN AJVEER SINGH CHAUHAN, GARH RIF 9112648L RFN SHIVE KUMAR, JAK LI (POSTHUMOUS)

SENA MEDAL (GALLANTRY)

IC-63135W LT COL RAJESH CHOUDHARY, PARA (SF) IC-63390H LT COL BHAGWAN SINGH BISHT, PARA IC-63780L LT COL PUNYABACHI MOHANTY, PARA (SF) IC-64702A LT COL MOHAMMAD RAZA ISRAIL, PARA (SF) IC-66127H LT COL AMRENDRA PRASAD DWIVEDI, ASSAM IC-66194N LT COL THAIBA SIMON, PARA (SF) IC-67429F MAJ SANDEEP WASHISHT, PARA IC-69616Y MAJ JASWINDER SINGH, PUNJAB IC-71076K MAJ VIKAS KATOCH, JAK RIF IC-71121L MAJ RAVINDER BHAKHER, PARA (SF) IC-71381W MAJ UDAYAN THAKUR, ASC IC-72222L MAJ VIJESH KUMAR, MAHAR IC-72379L MAJ SACHIN KUMAR AGARWAL, MAHAR IC-72667X MAJ CHITRESH BISHT, ENGRS, (POSTHUMOUS) IC-73715Y MAJ KH SHEM, JAT IC-75222W MAJ ASHISH KUMAR, PARA (SF) IC-75470M MAJ HAPPY CHARAK, RAJ RIF IC-77566N MAJ YOGESH PANDEY, ENGRS SS-44375Y MAJ LAXMAN SINGH, MECH INF SS-45385P MAJ PATHARKAR ANAND SHARAD, GUARDS SS-45698N MAJ JAVALKAR VAIBHAV PRAMOD, ARMD SS-45948K MAJ SOHAM BHATTACHARJEE, ENGRS SS-46325M MAJ SHAKTI SINGH, PARA SS-46982W MAJ INDER PREET SINGH, ARMD IC-78335K CAPT SHIV KUMAR SHARMA, PARA (SF) IC-78363W CAPT KUNAL KUMAR, PARA(SF) IC-78430W CAPT PRATEEK RANJANGAONKAR, ASSAM IC-79380H CAPT SAURABH PATNI, SIGS SS-47877M CAPT ASHISH GEDION PAUDEL, PARA (SF) JC-581558P SUB TRILOK SINGH, JAK RIF JC-163472A NB SUB TARA CHAND, AR JC-414326P NB SUB RAVINDER SINGH, PARA(SF) JC-414374P NB SUB JAI DEV, PARA (SF) 15135254X BHM HANS RAJ, ARTY 13627211K HAV SANDEEP MALIK, PARA(SF) 13766936P HAV BALINDER SINGH, PARA (SF) 14930228X HAV BALJEET, MECH INF 16011842N HAV BHUPENDRA SINGH, PARA 2491094N HAV AJAY KUMAR RANA, PUNJAB 2696528W HAV SHEO RAM, GRENEDIERS (POSTHUMOUS) 3193710Y HAV RAKESH KUMAR, JAT 9108495P HAV JAVID AHMAD CHOPAN, PARA (SF) 13624481N L/HAV VIJAY KUMAR, PARA (POSTHUMOUS) 16018379A L/HAV SANDEEP KUMAR, PARA 13625785X NK ASHWANI KUMAR, PARA (SF) 13763245X NK JANKAR SINGH, JAK RIF 14936964M NK SUNNY THAKUR, MECH INF 3199522N NK RAMESH KUMAR, JAT 3202050W NK NARENDRA KUMAR, JAT 4199767A NK SANTOSH SINGH, PARA (SF) 16022429X L/NK SOMBIR, PARA 2498145Y L/NK JAGTAR SINGH, PUNJAB 4091346N L/NK SURENDRA SINGH, PARA (SF) 4577919K L/NK ANUJ KUMAR, MAHAR 14941288M SEP KULWINDER SINGH, MECH INF 14943136K SEP JAGMOHAN SINGH, MECH INF 14943610M SEP SAMARESH DEY, MECH INF 14945629K SEP SUHAIL SINGH SAINI, MECH INF 2621863Y SEP S VIGI BHASKAR, MADRAS 2706086Y GDR TAWSEEF YOUSUF, GRENEDIERS, 2708496N GDR AJAY KUMAR, GRENEDIERS (POSTHUMOUS) 2817903F SEP PENTA NITHIN PAUL, MLI 3206464A SEP SUNIL, JAT 3207037W SEP RINKU, JAT 4201892L SEP SUSHIL SINGH KALAKOTI, KUMAON 4204572F SEP RAJVEER SINGH YADAV, KUMAON 4381857H SEP PANKAJ BORO, ASSAM 4381860H SEP RAHUL DAS, ASSAM 4487854A SEP GULSHAN SINGH, SIKH LI 4491112X SEP HAPPY SINGH, SIKH LI (POSTHUMOUS) 4582015N SEP YOGENDRA KUMAR, MAHAR 13775303H RFN RAMESH SINGH DHAMI, JAK RIF 13776050L RFN RUPEN PRADHAN, JAK RIF 13776291L RFN SURINDER KUMAR, JAK RIF 16021892M RFN PRADEEP KUMAR, RAJ RIF 4094438L RFN MANDEEP SINGH RAWAT, GARH RIF, (POSTHUMOUS) 4101212L RFN PREETAM SINGH, GARH RIF 9112892L RFN RAYEES AH LONE, JAK LI G/3101952K RFN NINGTHOUJAM SUBHACHANDRA SINGH, AR (POSTHUMOUS) 2707701X GDR KARAM CHAND, GRENEDIERS 13631345A PTR VIKRAM SINGH MEHTA, PARA (SF) 14705438H PTR RAJENDRA SINGH, PARA (SF) 14940756P PTR NASEEB KUMAR, PARA(SF) 4091609F PTR GOPAL SINGH, PARA(SF) 4377529X PTR TARUNG SITANG, PARA (SF) 15505841F SWR KISHAN SINGH, ARMD (POSTHUMOUS) 15715720X SIGMN MANVENDRA SINGH, SIGS 15332020M SPR P MADHU, ENGRS 16119562K SPR P BABU, ENGRS 16123299F SPR RAHUL CHAVAN, ENGRS

MENTION-IN-DESPATCHES

OPERATION RAKSHAK

JC-452661H NB SUB HOSIYAR SINGH, GRENADIERS 15349627P L/HAV HARISH KUMAR, ENGRS 10406977N SEP RAJENDRA SINGH, TA (POSTHUMOUS) 15511252F SWR LOKESH JANGIR, ARMD

VIR CHAKRA

WING COMMANDER VARTHAMAN ABHINANDAN (27981) FLYING (PILOT)

