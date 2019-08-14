The President of India, Ram Nath Kovind has released the list of all the gallantry award winners including the armed forces personnel and members of paramilitary forces on the occasion of India’s 73rd Independence Day. The gallantry awards include one Vir Chakra which will be awarded to Indian Air Force’s Wing Commander Abhinandan Varthaman, two Kirti Chakra, 14 Shaurya Chakras, Eight bar to sena medals, 90 Sena Medals, five Nao Sena medals, seven Vayu Sena Medals, five yudh seva medals. Gallantry Awards were instituted by the Government of India to honor the acts of bravery and sacrifice attempted by the armed forces personnel and other security forces.
KIRTI CHAKRA
16116742F SPR PRAKASH JADHAV, ENGRS (POSTHUMOUS)
SHAURYA CHAKRA
- IC-64585A LT COL AJAY SINGH KUSHWAH, SM, JAK RIF
- SS-44986N MAJ VIBHUTI SHANKAR DHOUNDIYAL, EME, (POSTHUMOUS)
- IC-79501Y CAPT MAHESHKUMAR BHURE, ENGRS, 34 RR
- 19000555M L/NK SANDEEP SINGH, PARA (SF) (POSTHUMOUS)
- 2498034F SEP BRAJESH KUMAR, PUNJAB (POSTHUMOUS)
- 2706918P SEP HARI SINGH, GRENADIERS (POSTHUMOUS)
- 4101010K RFN AJVEER SINGH CHAUHAN, GARH RIF
- 9112648L RFN SHIVE KUMAR, JAK LI (POSTHUMOUS)
SENA MEDAL (GALLANTRY)
- IC-63135W LT COL RAJESH CHOUDHARY, PARA (SF)
- IC-63390H LT COL BHAGWAN SINGH BISHT, PARA
- IC-63780L LT COL PUNYABACHI MOHANTY, PARA (SF)
- IC-64702A LT COL MOHAMMAD RAZA ISRAIL, PARA (SF)
- IC-66127H LT COL AMRENDRA PRASAD DWIVEDI, ASSAM
- IC-66194N LT COL THAIBA SIMON, PARA (SF)
- IC-67429F MAJ SANDEEP WASHISHT, PARA
- IC-69616Y MAJ JASWINDER SINGH, PUNJAB
- IC-71076K MAJ VIKAS KATOCH, JAK RIF
- IC-71121L MAJ RAVINDER BHAKHER, PARA (SF)
- IC-71381W MAJ UDAYAN THAKUR, ASC
- IC-72222L MAJ VIJESH KUMAR, MAHAR
- IC-72379L MAJ SACHIN KUMAR AGARWAL, MAHAR
- IC-72667X MAJ CHITRESH BISHT, ENGRS, (POSTHUMOUS)
- IC-73715Y MAJ KH SHEM, JAT
- IC-75222W MAJ ASHISH KUMAR, PARA (SF)
- IC-75470M MAJ HAPPY CHARAK, RAJ RIF
- IC-77566N MAJ YOGESH PANDEY, ENGRS
- SS-44375Y MAJ LAXMAN SINGH, MECH INF
- SS-45385P MAJ PATHARKAR ANAND SHARAD, GUARDS
- SS-45698N MAJ JAVALKAR VAIBHAV PRAMOD, ARMD
- SS-45948K MAJ SOHAM BHATTACHARJEE, ENGRS
- SS-46325M MAJ SHAKTI SINGH, PARA
- SS-46982W MAJ INDER PREET SINGH, ARMD
- IC-78335K CAPT SHIV KUMAR SHARMA, PARA (SF)
- IC-78363W CAPT KUNAL KUMAR, PARA(SF)
- IC-78430W CAPT PRATEEK RANJANGAONKAR, ASSAM
- IC-79380H CAPT SAURABH PATNI, SIGS
- SS-47877M CAPT ASHISH GEDION PAUDEL, PARA (SF)
- JC-581558P SUB TRILOK SINGH, JAK RIF
- JC-163472A NB SUB TARA CHAND, AR
- JC-414326P NB SUB RAVINDER SINGH, PARA(SF)
- JC-414374P NB SUB JAI DEV, PARA (SF)
- 15135254X BHM HANS RAJ, ARTY
- 13627211K HAV SANDEEP MALIK, PARA(SF)
- 13766936P HAV BALINDER SINGH, PARA (SF)
- 14930228X HAV BALJEET, MECH INF
- 16011842N HAV BHUPENDRA SINGH, PARA
- 2491094N HAV AJAY KUMAR RANA, PUNJAB
- 2696528W HAV SHEO RAM, GRENEDIERS (POSTHUMOUS)
- 3193710Y HAV RAKESH KUMAR, JAT
- 9108495P HAV JAVID AHMAD CHOPAN, PARA (SF)
- 13624481N L/HAV VIJAY KUMAR, PARA (POSTHUMOUS)
- 16018379A L/HAV SANDEEP KUMAR, PARA
- 13625785X NK ASHWANI KUMAR, PARA (SF)
- 13763245X NK JANKAR SINGH, JAK RIF
- 14936964M NK SUNNY THAKUR, MECH INF
- 3199522N NK RAMESH KUMAR, JAT
- 3202050W NK NARENDRA KUMAR, JAT
- 4199767A NK SANTOSH SINGH, PARA (SF)
- 16022429X L/NK SOMBIR, PARA
- 2498145Y L/NK JAGTAR SINGH, PUNJAB
- 4091346N L/NK SURENDRA SINGH, PARA (SF)
- 4577919K L/NK ANUJ KUMAR, MAHAR
- 14941288M SEP KULWINDER SINGH, MECH INF
- 14943136K SEP JAGMOHAN SINGH, MECH INF
- 14943610M SEP SAMARESH DEY, MECH INF
- 14945629K SEP SUHAIL SINGH SAINI, MECH INF
- 2621863Y SEP S VIGI BHASKAR, MADRAS
- 2706086Y GDR TAWSEEF YOUSUF, GRENEDIERS,
- 2708496N GDR AJAY KUMAR, GRENEDIERS (POSTHUMOUS)
- 2817903F SEP PENTA NITHIN PAUL, MLI
- 3206464A SEP SUNIL, JAT
- 3207037W SEP RINKU, JAT
- 4201892L SEP SUSHIL SINGH KALAKOTI, KUMAON
- 4204572F SEP RAJVEER SINGH YADAV, KUMAON
- 4381857H SEP PANKAJ BORO, ASSAM
- 4381860H SEP RAHUL DAS, ASSAM
- 4487854A SEP GULSHAN SINGH, SIKH LI
- 4491112X SEP HAPPY SINGH, SIKH LI (POSTHUMOUS)
- 4582015N SEP YOGENDRA KUMAR, MAHAR
- 13775303H RFN RAMESH SINGH DHAMI, JAK RIF
- 13776050L RFN RUPEN PRADHAN, JAK RIF
- 13776291L RFN SURINDER KUMAR, JAK RIF
- 16021892M RFN PRADEEP KUMAR, RAJ RIF
- 4094438L RFN MANDEEP SINGH RAWAT, GARH RIF, (POSTHUMOUS)
- 4101212L RFN PREETAM SINGH, GARH RIF
- 9112892L RFN RAYEES AH LONE, JAK LI
- G/3101952K RFN NINGTHOUJAM SUBHACHANDRA SINGH, AR (POSTHUMOUS)
- 2707701X GDR KARAM CHAND, GRENEDIERS
- 13631345A PTR VIKRAM SINGH MEHTA, PARA (SF)
- 14705438H PTR RAJENDRA SINGH, PARA (SF)
- 14940756P PTR NASEEB KUMAR, PARA(SF)
- 4091609F PTR GOPAL SINGH, PARA(SF)
- 4377529X PTR TARUNG SITANG, PARA (SF)
- 15505841F SWR KISHAN SINGH, ARMD (POSTHUMOUS)
- 15715720X SIGMN MANVENDRA SINGH, SIGS
- 15332020M SPR P MADHU, ENGRS
- 16119562K SPR P BABU, ENGRS
- 16123299F SPR RAHUL CHAVAN, ENGRS
MENTION-IN-DESPATCHES
OPERATION RAKSHAK
- JC-452661H NB SUB HOSIYAR SINGH, GRENADIERS
- 15349627P L/HAV HARISH KUMAR, ENGRS
- 10406977N SEP RAJENDRA SINGH, TA (POSTHUMOUS)
- 15511252F SWR LOKESH JANGIR, ARMD
VIR CHAKRA