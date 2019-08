Krishna Janmashtami is a popular Hindu festival which celebrates the birth of Lord Krishna. This year the festival will be celebrated on Saturday, Aug 24.

Janmashtami also known as Krishna Janmashtami, Gokulashtami is a popular Hindu festival. It celebrates the birth of Krishna, one of the most powerful human avatar of the Lord Vishnu, who was born around 5,500 years ago. This festival is celebrated on the 8th day of Krishna Paksha in the month of Bhadon.

This year the holy festival will be celebrated on August 24, Saturday.

Here is some Hindi Shayari to celebrate the birth of Lord Krishna:

भगवान कृष्ण आपके घर आएं,

कृष्णा जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

जो सबको राह दिखाते और सबकी बिगड़ी बनाते हैं,

हम तो ऐसे कृष्ण-कन्हैया का गुणगान गाते हैं.

विश्व को मोहमई महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा,

सारथी तो कभी प्रेमी बना, तो कभी गुरू-धर्म निभा गया कान्हा,

रूप विराट धरा तो, धरा तो धरा हर लोक पे छा गया कान्हा,

रूप किया लघु तो इतना के यशोदा की गोद में आ गया कान्हा.

हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी हैं,

हमारे प्राण के रक्षक सुर्दशन चक्रधारी हैं.

चंदन की ख़ुशबू को रेशम का हार,

सावन की सुगंध और बारिश की फुहार,

राधा की उम्मीद को कन्हैया का प्यार,

मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्यौहार.

मिश्री से मीठे नन्द लाल के बोल,

इनकी बातें हैं सबसे अनमोल,

जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर,

दिल खोल के जय श्री कृष्ण बोल.

सोचा किसी अपने से बात करें,

अपने किसी खास को याद करें,

किया जो फैसला जन्माष्टमी की शुभकामना देने का,

दिल ने कहा क्यों न आपसे शुरूआत करें.

