De verkoop van in China gemaakte EV’s van Tesla is in augustus met 3% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Tesla (TSLA.O) rapporteerde een stijging van 3% in de verkoop van zijn in China geproduceerde elektrische voertuigen voor augustus, vergeleken met het voorgaande jaar, volgens de China Passenger Car Association (CPCA). Deze stijging weerspiegelt de voortdurende groei van Tesla’s aanwezigheid op de concurrerende elektrische voertuigenmarkt in China.