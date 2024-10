Elon Musk: ‘Verhoogt Mijn Risico Op Vermoord Te Worden’ Vanwege Ondersteuning Voor Trump

Elon Musk, bekend om zijn uitgesproken meningen en aanzienlijke aanwezigheid in de tech-industrie, steunt nu openlijk de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. Echter, zijn gedurfde standpunt heeft geleid tot een schokkende beschuldiging: Musk beweert dat de reguliere media actief zijn moord aanmoedigen vanwege zijn politieke betrokkenheid.

Tijdens een bijeenkomst in Pennsylvania, een belangrijke strijdstaat, uitte Musk zijn zorgen over de persoonlijke risico’s waarmee hij wordt geconfronteerd door zich met politiek bezig te houden. “Ik verhoog mijn risico om vermoord te worden door me met politiek bezig te houden. Dus, mijn risico om vermoord te worden dramatisch verhogen en me met politiek bezighouden is niet wat ik wil doen,” zei Musk in zijn toespraak. Hij benadrukte dat, hoewel hij geen “doodswens” heeft, de inzet te hoog is voor hem om stil te blijven. “Ik heb echt het gevoel dat ik geen andere keuze heb dan het te doen, en dat is de reden,” voegde hij eraan toe.

Na de bijeenkomst nam Musk het woord op X en deelde hij een video van zijn Pennsylvania-toespraak, waarin hij schreef: “Met hun onophoudelijke aanvallen moedigt de gevestigde mainstream media actief de moord op @realDonaldTrump en nu op mij aan.”

Financiële Steun Voor Trumps Campagne

Musk’s steun voor Trump gaat verder dan publieke goedkeuringen. De tech-miljardair heeft naar verluidt minstens $70 miljoen bijgedragen om de campagne van de voormalige president te steunen. Naast deze financiële bijdrage heeft Musk een unieke initiatief gelanceerd via zijn politieke actiecomité (PAC), dat aanzienlijke financiële prikkels aan kiezers biedt.

Musk’s America PAC heeft beloofd $1 miljoen weg te geven aan individuen die een petitie ondertekenen ter ondersteuning van het Eerste en Tweede Amendement van de Amerikaanse Grondwet — gericht op het beschermen van de vrijheid van meningsuiting en het recht om wapens te dragen. De PAC is ook begonnen aan een registratiecampagne in Pennsylvania, met als doel kiezers te mobiliseren ter ondersteuning van Trump. De groep richt zich ook op belangrijke staten buiten Pennsylvania, in de hoop cruciale swing-state kiezers te beïnvloeden.

Financiële Prikkels Voor Politieke Betrokkenheid

Dit is niet de eerste keer dat Musk financiële beloningen aanbiedt in een politieke context. Hij heeft eerder op X $47 en later $100 aangeboden aan individuen die anderen verwijzen om de petitie ter ondersteuning van Trumps campagne te ondertekenen. Deze strategie markeert een onconventionele aanpak van kiezersbetrokkenheid, die financiële prikkels combineert met politieke activisme.

Musk’s betrokkenheid bij de verkiezingen van 2024 heeft de aandacht getrokken, gezien zijn enorme invloed en rijkdom. Terwijl sommigen hem beschouwen als een noodzakelijke verstoring in het politieke landschap, bekritiseren anderen zijn acties en beweren dat zijn ongekende financiële invloed de democratische processen kan verstoren.

Naarmate de presidentsrace van 2024 verhit raakt, zal de rol van Musk waarschijnlijk een punt van discussie blijven, met zijn claims van door de media aangedreven bedreigingen en zijn financiële steun aan Trump die alleen maar bijdragen aan de politieke drama.