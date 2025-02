Paus Franciscus Vreest de Dood, ‘Kan de Laatste Gezondheidscrisis Niet Overleven’: Rapport

De verslechterende gezondheid van Paus Franciscus heeft groeiende bezorgdheid veroorzaakt over de toekomst van de Katholieke Kerk, aangezien de 88-jarige paus worstelt met ernstige bronchitis en longontsteking. Na zijn recente ziekenhuisopname zou de paus ernaar streven om belangrijke beslissingen te finaliseren, gedreven door zijn angst dat zijn gezondheid niet zal verbeteren.

Gezondheidscrisis van Paus Franciscus

De gezondheid van Paus Franciscus is de laatste jaren een belangrijk onderwerp van bezorgdheid, waarbij zijn leeftijd en medische geschiedenis zwaar wegen op zijn vermogen om de Kerk te blijven leiden. Hij werd onlangs opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis in Rome met ernstige bronchitis en longontsteking, wat hem dwong om meerdere publieke verplichtingen af te zeggen. Ondanks zijn pogingen om zijn taken uit te voeren, wees een recente CT-scan op bilaterale longontsteking, wat de zorgen over zijn prognose vergrootte.

Rapporten geven aan dat Paus Franciscus hevige pijn ervaart en privé zijn bezorgdheid heeft geuit dat hij deze ziekenhuisopname mogelijk niet zal overleven. Zijn artsen hebben strikte orders opgelegd, waaronder het verbod voor hem om zijn gebruikelijke Angelus-preek te houden, een zeldzame en verontrustende ontwikkeling voor de paus.

Snelle Acties om Zijn Erfenis te Beveiligen

Naarmate zijn gezondheid verslechtert, richt Paus Franciscus zich op het finaliseren van belangrijke initiatieven om ervoor te zorgen dat zijn erfenis blijft bestaan. Een van deze initiatieven is het benoemen van nauwe bondgenoten in krachtige posities binnen de Kerk. Zijn progressieve pontificaat, dat bekend staat om het doorvoeren van inclusieve hervormingen en het aanpakken van misbruik door geestelijken, blijft zowel steun als tegenstand ontvangen.

Om de toekomst van de Kerk te beïnvloeden, heeft Franciscus strategische benoemingen gedaan, zoals het verlengen van de termijn van Kardinaal Giovanni Battista Re als decaan van het College van Kardinalen. Deze positie speelt een cruciale rol in het proces van de conclaaf, dat uiteindelijk zijn opvolger zal kiezen. De beslissing om Re’s termijn te verlengen, waarbij een geplande stemming wordt omzeild, wordt gezien als een directe poging van de paus om de uitkomst van het conclaaf te beïnvloeden.

Politieke Invloed in het Conclaaf

Het conclaaf, een geheimzinnige bijeenkomst van kardinalen die de nieuwe paus kiest, zal waarschijnlijk worden beïnvloed door verschillende facties, waaronder politieke spelers. Sommige waarnemers merken op dat politieke invloed, met name van Europese machten, de selectie van de opvolger van Franciscus zou kunnen beïnvloeden, met oproepen voor een minder confronterende paus die steeds meer steun krijgt.

Een Historische Benoeming: Zuster Raffaella Petrini

In een baanbrekende stap benoemde Paus Franciscus Zuster Raffaella Petrini tot de eerste vrouwelijke gouverneur van de Stad Vaticaan. Haar benoeming, die op 1 maart ingaat, markeert een belangrijke mijlpaal in de hervormingsinspanningen van de paus. Hoewel sommige mensen de timing van de aankondiging in twijfel trekken, omdat deze volgt op zorgen over zijn gezondheid, kan het ook verband houden met de tachtigste verjaardag van Kardinaal Fernando Vérgez Alzaga, waardoor hij niet langer in aanmerking komt voor de functie.

Voorbereiden op de Toekomst van de Kerk

Terwijl Paus Franciscus een onzekere toekomst tegemoet gaat, is zijn focus verschoven van het doorvoeren van hervormingen naar het veiligstellen van de continuïteit van zijn initiatieven. Of hij nu herstelt van zijn ziekte of niet, de komende maanden zullen waarschijnlijk de toekomst van de pausdom bepalen en de richting die de Kerk in de komende jaren zal inslaan.