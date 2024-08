Taiwan reageert op poging van China en de Salomonseilanden om het uit te sluiten van het Pacific Islands Forum

Taiwan heeft onlangs zijn spijt betuigd aan berichten dat China en de Salomonseilanden bezig zijn om de eilandstaat uit te sluiten van het Pacific Islands Forum.

Deze verklaring van het MOFA (Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken) kwam als reactie op een rapport van de Australian Newspaper op maandag, waarin werd gesuggereerd dat de Salomonseilanden van plan zijn om een ​​motie in te dienen op het forum van dit jaar in Tonga om de status van Taiwan als “ontwikkelingspartner” in te trekken.

Onder verwijzing naar een anonieme bron beweerde het Australische rapport dat de Salomonseilanden directe instructies van Beijing hadden ontvangen om Taiwan te beletten deel te nemen aan de Pacific Islands Forum-top van 2025, die zal worden gehouden in Honiara, de hoofdstad van de Salomonseilanden.

Wat zegt het MOFA?

In reactie op vragen op dinsdag benadrukte het Taiwanese MOFA dat Taiwan PIF-partners heeft gesteund via financiële hulp en studiebeurzenprogramma’s sinds het zich meer dan twintig jaar geleden bij de organisatie heeft aangesloten.

Het ministerie benadrukte ook dat Taiwans deelname aan het PIF consequent de principes van ‘diversiteit en inclusie’ heeft nageleefd.

Intussen zijn de Salomonseilanden, sinds het beëindigen van de langdurige diplomatieke erkenning van Taipei in 2019, een nauwe bondgenoot van China geworden, profiterend van aanzienlijke ontwikkelingshulp en het ondertekenen van een vertrouwelijk veiligheidspact in 2022.

Momenteel onderhouden drie PIF-leden – Palau, de Marshalleilanden en Tuvalu – diplomatieke betrekkingen met Taiwan.

De strategie van China omvat het uitbreiden van zijn invloed in de Stille Oceaan door middel van bilaterale overeenkomsten en economische bijstand aan eilandstaten. Rapporteert Diplomat. Deze aanpak is erop gericht de internationale aanwezigheid van Taiwan te verminderen en tegelijkertijd de geopolitieke invloed van China te versterken.

Korte informatie over Pacific Islands Forum

Voor degenen die er niet bekend mee zijn: Pacific Islands Forum (PIF) is een intergouvernementele organisatie die zich richt op het verbeteren van de samenwerking tussen landen en territoria van Oceanië. De doelen zijn onder meer het opzetten van een handelsblok en het bevorderen van regionale vredeshandhavingsinspanningen.