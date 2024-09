VS, VK Sturen Sterke Boodschap Naar Rusland: Topdiplomaten Beloven Samen Te Werken Voor Overwinning Van Oekraïne

Topdiplomaten uit de VS en Groot-Brittannië hebben op woensdag beloofd samen te werken voor het succes van Oekraïne, terwijl ze mogelijke wijzigingen in de regels met betrekking tot de inzet van Westerse wapens in Rusland bespraken. De zorgen zijn toegenomen door de vermoedelijke aankoop van Iraanse raketten door Rusland.