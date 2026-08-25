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Raksha Bandhan 2026: Special Trains Announced From Delhi To UP, Bihar & MP — Check Routes, Timings, Schedule And Booking Details

Raksha Bandhan 2026 travel gets easier with special trains connecting Delhi to UP, Rajasthan and Madhya Pradesh. Check routes, train numbers, running dates, timings and key travel tips.

Special Trains Announced from Delhi to UP, Bihar & MP. Image Credit: AI
Special Trains Announced from Delhi to UP, Bihar & MP. Image Credit: AI

Published By: Khushi Patel
Published: Tue 2026-08-25 17:06 IST

With Raksha Bandhan falling on Friday, August 28, Indian Railways has lined up a set of special services on routes connecting Delhi with Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh to help ease the festival rush. Most of these trains will run through the last week of August, covering some of the busiest corridors for passengers heading home to tie rakhi. Here’s a full route-wise breakdown of what’s running and when.
 

Kota-Hazrat Nizamuddin Raksha Bandhan Special

 
This is one of the few services officially named a Raksha Bandhan Special by Northern Railway, introduced specifically to handle the extra passenger rush during the festival.
 
Train Name Train No. Route Dates Departure Arrival
Major Stoppages
Kota-Hazrat Nizamuddin Raksha Bandhan Special 09803/09804 Kota-Delhi Aug 22, 24, 26 / Aug 23, 25, 27 Kota ~10:15 pm NZM ~7 am next day
Sawai Madhopur, Gangapur City, Hindaun, Bayana, Bharatpur, Mathura

 

Delhi To Uttar Pradesh

 
Passengers travelling between Delhi and UP have a few additional options this week, particularly on the Prayagraj corridor.
 
Train Name Train No. Route Dates Departure Arrival
Major Stoppages
Subedarganj-Shakur Basti Special 02275/02276 Prayagraj-Delhi Selected dates, Aug 25-31 ~9:35 pm ~10 am next day
Fatehpur, Kanpur, Etawah, Tundla, Aligarh
Subedarganj-Shakur Basti Special 04147/04148 Prayagraj-Delhi Aug 26-27 ~9:35 pm ~10 am
Fatehpur, Kanpur, Etawah, Tundla
Subedarganj-Shakur Basti Special 04163/04164 Prayagraj-Delhi Aug 27-28 ~9:35 pm ~10 am
Fatehpur, Kanpur, Etawah, Aligarh

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Since these trains don’t run daily, checking the exact date before booking is worth doing.
 

Delhi To Agra, Mathura And Jhansi

 
These services add extra connectivity between Delhi and key stations spread across UP and MP.
 
Train Name Train No. Route Dates Departure Arrival
Major Stoppages
Virangana Lakshmibai Jhansi-Hazrat Nizamuddin Special 01901/01902 Jhansi-Delhi Aug 27-28 Jhansi ~11 am NZM ~6:30 pm
Datia, Gwalior, Morena, Dholpur, Agra Cantt, Mathura
Jhansi-Hazrat Nizamuddin Special 01903/01904 Jhansi-Delhi Aug 26-31 Jhansi ~7:20 pm NZM ~3:05 am next day
Gwalior, Morena, Dholpur, Agra, Mathura
Khajuraho-Hazrat Nizamuddin Special 01913/01914 Khajuraho-Delhi Aug 26, 28, 30 / Aug 27, 29, 31 Khajuraho ~5 pm NZM ~7:30 am next day
Chhatarpur, Jhansi, Gwalior, Agra, Mathura

 
Passengers heading to Agra, Mathura, Gwalior, Morena or Jhansi can pick whichever of these fits their travel date.
 

Delhi To Madhya Pradesh

 
Beyond the Jhansi and Khajuraho routes, MP travellers also have services connecting further into the state.
 
Train Name Train No. Route Dates Departure Arrival
Major Stoppages
Jabalpur-Hazrat Nizamuddin Special 01701/01702 Jabalpur-Delhi Aug 29-30 Jabalpur ~8:20 pm NZM ~2:25 pm next day
Katni, Damoh, Sagar, Jhansi, Gwalior, Agra
Bhopal-Rewa Special 02155/02156 Bhopal-Rewa Aug 25-26 Bhopal ~10:25 pm Rewa ~7:20 am
Bina, Sagar, Damoh, Katni, Maihar, Satna
Bhopal-Rewa Special 02189/02190 Bhopal-Rewa Aug 26-27 Bhopal ~10:25 pm Rewa ~7:20 am
Bina, Sagar, Damoh, Katni, Maihar, Satna
Rewa-Bhopal Special 2154 Rewa-Bhopal Aug 29 Rewa ~6:35 pm Bhopal ~4:30 am next day
Satna, Maihar, Katni, Damoh, Sagar

Other Regional Connections

 
Train Name Train No. Route Dates Departure Arrival
Major Stoppages
Sogaria-Mathura Special 02921/02922 Sogaria-Mathura Aug 24-30 Sogaria ~8:30 am Mathura ~2:10 pm
Kota, Bharatpur, Mathura

Delhi To Patna: Proceed With Caution

 
Anyone specifically searching for a “Delhi to Patna Raksha Bandhan Special” should be careful not to confuse regular Delhi-Patna services with dedicated Rakhi trains. No specific Raksha Bandhan special for this route has been confirmed so far. If one is announced closer to the festival, its train number, running date and timings should be checked before travelling, since railway zones sometimes add trains at short notice based on demand.
 

Delhi To Mumbai: Check Before Assuming

 
The same caution applies to a “Delhi to Mumbai Raksha Bandhan Special.” Regular Delhi-Mumbai trains remain the primary option, and passengers should check with Northern, Western or Central Railway for any additional services specifically added for August 27 to 29 rather than assuming every extra August train is a Rakhi special.
 

East And South India

 
Passengers travelling from Bihar, Jharkhand and West Bengal should keep an eye on their respective railway zone announcements, since not every special train running in late August is necessarily tied to Raksha Bandhan, some are linked to other festivals or general seasonal demand. Similarly, travellers from Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana and Andhra Pradesh may find extra services around this weekend, but a number of these are actually Onam rush specials, which happen to overlap with Raksha Bandhan this year. These are best described as festival specials rather than Raksha Bandhan specials specifically.

Quick Travel Tips For Raksha Bandhan

 
Before heading out, passengers are advised to confirm the train name and number, verify the exact date of operation, check the boarding station carefully, note the latest departure and arrival timings, reach the station early given the festive crowd, check live running status before leaving home, carry a valid ID along with the ticket, confirm platform details at the station, and avoid relying on old social media posts for schedule information.
 
Disclaimer: Train names, numbers, dates and timings mentioned above may be subject to change and should be verified on the official IRCTC or Indian Railways website before travelling. Not every special train running during this period is officially a Raksha Bandhan Special, some are linked to other festivals or general seasonal demand. Passengers travelling to Patna, Mumbai or other destinations not specifically listed here should check the latest railway zone notification for their exact journey date rather than assuming a regular train has been converted into a festival special.
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Raksha Bandhan 2026: Special Trains Announced From Delhi To UP, Bihar & MP — Check Routes, Timings, Schedule And Booking Details

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Raksha Bandhan 2026: Special Trains Announced From Delhi To UP, Bihar & MP — Check Routes, Timings, Schedule And Booking Details

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Raksha Bandhan 2026: Special Trains Announced From Delhi To UP, Bihar & MP — Check Routes, Timings, Schedule And Booking Details
Raksha Bandhan 2026: Special Trains Announced From Delhi To UP, Bihar & MP — Check Routes, Timings, Schedule And Booking Details
Raksha Bandhan 2026: Special Trains Announced From Delhi To UP, Bihar & MP — Check Routes, Timings, Schedule And Booking Details
Raksha Bandhan 2026: Special Trains Announced From Delhi To UP, Bihar & MP — Check Routes, Timings, Schedule And Booking Details

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