Raksha Bandhan 2026: Special Trains Announced From Delhi To UP, Bihar & MP — Check Routes, Timings, Schedule And Booking Details

Kota-Hazrat Nizamuddin Raksha Bandhan Special
|Train Name
|Train No.
|Route
|Dates
|Departure
|Arrival
|
Major Stoppages
|Kota-Hazrat Nizamuddin Raksha Bandhan Special
|09803/09804
|Kota-Delhi
|Aug 22, 24, 26 / Aug 23, 25, 27
|Kota ~10:15 pm
|NZM ~7 am next day
|
Sawai Madhopur, Gangapur City, Hindaun, Bayana, Bharatpur, Mathura
Delhi To Uttar Pradesh
|Train Name
|Train No.
|Route
|Dates
|Departure
|Arrival
|
Major Stoppages
|Subedarganj-Shakur Basti Special
|02275/02276
|Prayagraj-Delhi
|Selected dates, Aug 25-31
|~9:35 pm
|~10 am next day
|
Fatehpur, Kanpur, Etawah, Tundla, Aligarh
|Subedarganj-Shakur Basti Special
|04147/04148
|Prayagraj-Delhi
|Aug 26-27
|~9:35 pm
|~10 am
|
Fatehpur, Kanpur, Etawah, Tundla
|Subedarganj-Shakur Basti Special
|04163/04164
|Prayagraj-Delhi
|Aug 27-28
|~9:35 pm
|~10 am
|
Fatehpur, Kanpur, Etawah, Aligarh
Delhi To Agra, Mathura And Jhansi
|Train Name
|Train No.
|Route
|Dates
|Departure
|Arrival
|
Major Stoppages
|Virangana Lakshmibai Jhansi-Hazrat Nizamuddin Special
|01901/01902
|Jhansi-Delhi
|Aug 27-28
|Jhansi ~11 am
|NZM ~6:30 pm
|
Datia, Gwalior, Morena, Dholpur, Agra Cantt, Mathura
|Jhansi-Hazrat Nizamuddin Special
|01903/01904
|Jhansi-Delhi
|Aug 26-31
|Jhansi ~7:20 pm
|NZM ~3:05 am next day
|
Gwalior, Morena, Dholpur, Agra, Mathura
|Khajuraho-Hazrat Nizamuddin Special
|01913/01914
|Khajuraho-Delhi
|Aug 26, 28, 30 / Aug 27, 29, 31
|Khajuraho ~5 pm
|NZM ~7:30 am next day
|
Chhatarpur, Jhansi, Gwalior, Agra, Mathura
Delhi To Madhya Pradesh
|Train Name
|Train No.
|Route
|Dates
|Departure
|Arrival
|
Major Stoppages
|Jabalpur-Hazrat Nizamuddin Special
|01701/01702
|Jabalpur-Delhi
|Aug 29-30
|Jabalpur ~8:20 pm
|NZM ~2:25 pm next day
|
Katni, Damoh, Sagar, Jhansi, Gwalior, Agra
|Bhopal-Rewa Special
|02155/02156
|Bhopal-Rewa
|Aug 25-26
|Bhopal ~10:25 pm
|Rewa ~7:20 am
|
Bina, Sagar, Damoh, Katni, Maihar, Satna
|Bhopal-Rewa Special
|02189/02190
|Bhopal-Rewa
|Aug 26-27
|Bhopal ~10:25 pm
|Rewa ~7:20 am
|
Bina, Sagar, Damoh, Katni, Maihar, Satna
|Rewa-Bhopal Special
|2154
|Rewa-Bhopal
|Aug 29
|Rewa ~6:35 pm
|Bhopal ~4:30 am next day
|
Satna, Maihar, Katni, Damoh, Sagar
Other Regional Connections
|Train Name
|Train No.
|Route
|Dates
|Departure
|Arrival
|
Major Stoppages
|Sogaria-Mathura Special
|02921/02922
|Sogaria-Mathura
|Aug 24-30
|Sogaria ~8:30 am
|Mathura ~2:10 pm
|
Kota, Bharatpur, Mathura
Delhi To Patna: Proceed With Caution
Delhi To Mumbai: Check Before Assuming
East And South India
Quick Travel Tips For Raksha Bandhan
Khushi Patel is a Senior Sub Editor at NewsX, covering automotive, technology, Lifestyle, entertainment, and mainstream news. She previously worked as a Copy Editor at Times Network and has written automotive editorial content, including comparison pieces, for TimesDrive.