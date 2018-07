Pakistan election results 2018 Full list of Pakistan National Assembly winners and leads, live updating: Pakistan General Elections 2018 saw a record voter turn out on July 25, Wednesday. The elections were largely seen as a two-horse contest between Imran Khan's PTI and Shahbaz Sharif's PMLN. Imran Khan tasted a bitter defeat in 2013 Pakistan elections to Nawaz Sharif but the tide has changed in 2018 as the former cricketer is the hot favourite to assume the Prime Minister chair.

Pakistan election results 2018 Full list of Pakistan National Assembly winners and leads, live updating: Pakistan general elections 2018 were held on July 25, Wednesday, for 272 National Assembly seats. Although there were several political parties which contested in the electoral battle but it was largely a showdown between Pakistan Muslim League – Nawaz (PMLN) and Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). Out of 105 million registered voters, over 60% turned out on the big day to give their mandate.

The last Pakistan general elections were held on May 11, 2013. PMLN headed by Nawaz Sharif turned out to be the eventual winners with an overwhelming majority. Imran Khan’s PTI, despite of being the closest competitors to PMLN, was beaten by a mile. Sharif was crowned Prime Minister of Pakistan after his party secured 166 seats. It should be noted that the majority mark to form a government is 137.

Here’s the complete list of winners from 272 National Assembly seats in Pakistan general elections 2013:

NA-1 Peshawar I

Imran Khan PTI NA- 2 Peshawar II

Hamid ul Haq PTI NA-3 Peshawar III

Sajid Nawaz PTI NA-4 Peshawar IV

Gulzar Khan PTI NA-5 Nowshera I

Pervez Khattak PTI NA-6 Nowshera II

Siraj Muhammad Khan PTI NA-7 Charsadda I

Maulana Muhammad Gohar Shah JUI-F NA-8 Charsadda II

Aftab Ahmad Khan Sherpao QWP NA-9 Mardan I

Amir Haider Khan Hoti ANP NA-10 Mardan II

Ali Muhammad Khan PTI NA-11 Mardan III

Mujahid Ali PTI NA-12 Swabi I

Usman Khan Tarrakai AJIP NA-13 Swabi II

Asad Qaisar PTI NA-14 Kohat

Shehryar Afridi PTI NA-15 Karak

Nasir Khan Khattak PTI NA-16 Hangu

Khial Zaman Orakzai PTI NA-17 Abbottabad I

Doctor Muhammad Azhar Khan Jadoon PTI NA-18 Abbottabad II

Murtaza Javed Abbasi PMLN NA-19 Haripur

Omar Ayub Khan PMLN NA-20 Mansehra I

Sardar Muhammad Yousaf PMLN NA-21 Mansehra II

Caption ( R ) Muhammad Safdar PMLN NA-22 Battagram

Qari Mohammad Yousif JUI-F NA-23 Kohistan

Sarzameen INDEPENDENT NA-24 Dera Ismail Khan

Mulana Fazal ur Rahman JUI-F NA-25 D.I.Khan Tank

Molana Fazalur Rehman JUI-F NA-26 Bannu

Akram Khan Durrani JUI-F NA-27 Lakki Marwat

Mulana Fazal ur Rahman JUI-F NA-28 Buner

Shair Akbar Khan JI NA-29 Swat I

Murad Saeed PTI NA-30 Swat II

Salim Rehman PTI NA-31 Shangla

Ibadullah PMLN NA-32 Chitral

Iftikhar ud Din APML NA-33 Dir

Sahibzada Tariq Ullah JI NA-34 Lower Dir

Shahib Zada Muhammad Yaqub JI NA-35 Malakand

Junaid Akbar PTI NA-36 Tribal Area I

Bilal Rehman INDEPENDENT NA-37 Tribal Area II

Sajid Hussain Turi INDEPENDENT NA-38 Tribal Area III

Akhonzada Muhammad Akram Khan INDEPENDENT NA-39 Tribal Area IV

Syed Ghazi Gulab Jamal INDEPENDENT NA-40 Tribal Area V

Muhammad Nazir Khan INDEPENDENT NA-41 Tribal Area VI

Ghalib Khan PMLN NA-42 Tribal Area VII

Muhammad Jamal ud Din JUI-F NA-43 Tribal Area VIII

Bismillah Khan INDEPENDENT NA-44 Tribal Area IX

Shahab Ud Din Khan PMLN NA-45 Tribal Area X

Alhaj Shah Jee Gul Afridi INDEPENDENT NA-46 Tribal Area XI

Nasir Khan INDEPENDENT NA-47 Tribal Area XII

Qaisar Jamal PTI NA-48 Islamabad I

Makhdoom Javid Hashmi PTI NA-49 Islamabad II

Doctor Tariq Fazal Chudhary PMLN NA-50 Rawalpindi I

Shahid Khaqan Abbasi PMLN NA-51 Rawalpindi II

Raja Muhammad Javid Ikhlas PMLN NA-52 Rawalpindi III

Chaudhary Nisar Ali Khan PMLN NA-53 Rawalpindi IV

Ghulam Sarwar Khan PTI NA-54 Rawalpindi V

Malik Ibrar Ahmad PMLN NA-55 Rawalpindi VI

Sheikh Rashid Ahmad AML NA-56 Rawalpindi VII

Imran Khan PTI NA-57 Attock I

Sheikh Aftab Ahmad PMLN NA-58 Attock II

Malik Aitbar Khan PMLN NA-59 Attock III

Muhammad Zain Elahi INDEPENDENT NA-60 Chakwal I

Major (R) Tahir Iqbal PMLN NA-61 Chakwal II

Sardar Mumtaz Khan PMLN NA-62 Jhelum I

Chaudhry Khadim Hussain PMLN NA-63 Jhelum II

Malik Iqbal Mehdi Khan PMLN NA-64 Sarghoda I

Pir Muhammad Amin Ul Hasnat Shah PMLN NA-65 Sarghoda II

Mohsin Shahnawaz Ranjha PMLN NA-66 Sarghoda III

Chudhary Hamid Hameed PMLN NA-67 Sarghoda IV

Doctor Zulfiqar Ali Bhatti PMLN NA-68 Sarghoda V

Muhammad Nawaz Sharif PMLN NA-69 Khushab I

Sumaira Malik PMLN NA-70 Khushab II

Malik Shakir Bashir Awan PMLN NA-71 Mianwali I

Imran Khan PTI NA-72 Mianwali II

Amjid Ali Khan PTI NA-73 Bhakkar I

Abdul Majeed Khan PMLN NA-74 Bhakkar II

Dr.Muhammad Afzal Khan Dhandla INDEPENDENT NA-75 Faisalabad I

Ghulam Rasool Sahi PMLN NA-76 Faisalabad II

Muhammad Tallal Choudhary PMLN NA-77 Faisalabad III

Muhammad Asim Nazeer PMLN NA-78 Faisalabad IV

Rajab Ali Khan Baloch PMLN NA-79 Faisalabad V

Chaudahry Muhammad Shahbaz Babar PMLN NA-80 Faisalabad VI

Mian Muhammad Farooq PMLN NA-81 Faisalabad VII

Nisar Ahmad PMLN NA-82 Faisalabad VIII

Rana Muhammad Afzal Khan PMLN NA-83 Faisalabad IX

Mian Abdul Manan PMLN NA-84 Faisalabad X

Ch. Abid Ali PMLN NA-85 Faisalabad XI

Haji Muhammad Akram Ansari PMLN NA-86 Jhang I

Qaisar Ahmad Shaikh PMLN NA-87 Jhang II

Ghulam Muhammad Laali PMLN NA-88 Jhang III

Ghulam Bibi Bharwana PMLN NA-89 Jhang IV

Sheikh Muhammad Akram PMLN NA-90 Jhang V

Sahibzada Muhammad Nazir Sultan INDEPENDENT NA-91 Jhang VI

Najaf Abbas Sial INDEPENDENT NA-92 Toba Tek Singh I

Chaudhry Khalid Javed Warraich PMLN NA-93 TT Singh II

Muhammad Junaid Anwaar Chaudhry PMLN NA-94 T.T Singh III

Chaudhary Asad-Ur-Rehman PMLN NA-95 Gujranwala I

Usman Ibrahim PMLN NA-96 Gujranwala II

Engineer Khurram Dastgir Khan PMLN NA-97 Gujranwala III

Chaudhry Mahmood Bashir Virk PMLN NA-98 Gujranwala IV

Mian Tariq Mehmood PMLN NA-99 Gujranwala V

Rana Umar Nazir Khan PMLN NA-100 Gujranwala VI

Azhar Qayyum Nahra PMLN NA-101 Gujranwala VII

Justice (R) Iftikhar Ahmad Cheema PMLN NA-102 Hafizabad I

Saira Afzal Tarar PMLN NA-103 Hafizabad II

Chaudhary Liaqat Abbas Bhatti INDEPENDENT NA-104 Gujrat I

Nawabzada Mazhar Ali PMLN NA-105 Gujrat II

Chaudhary Pervaiz Ellahi PMLQ NA-106 Gujrat III

Chaudhary Jaffar lqbal PMLN NA-107 Gujrat IV

Chaudhary Abid Raza PMLN NA-108 M.B.Din I

Muhammad Ijaz Ahmed Chaudhry INDEPENDENT NA-109 Mandi Bahauddin II

Nasir Iqbal Bosal PMLN NA-110 Sialkot I

Khawaja Muhammad Asif PMLN NA-111 Sialkot II

Chaudhary Armaghan Subhani PMLN NA-112 Sialkot III

Rana Shamim Ahmed Khan PMLN NA-113 Sialkot IV

Syed Iftikhar-ul-Hassan PMLN NA-114 Sialkot V

Zahid Hamid PMLN NA-115 Narowal I

Mian Muhammad Rasheed PMLN NA-116 Narowal II

Daniyal Aziz PMLN NA-117 Narowal III

Ahsan lqbal PMLN NA-118 Lahore I

Muhammad Riaz Malik PMLN NA-119 Lahore II

Muhammad Hamza Shehbaz Sharif PMLN NA-120 Lahore III

Muhammad Nawaz Sharif PMLN NA-121 Lahore IV

Mehar Ishtiaq Ahmad PMLN NA-122 Lahore V

Sardar Ayaz Sadiq PMLN NA-123 Lahore VI

Muhammad Pervaez Malik PMLN NA-124 Lahore VII

Sheikh Rohail Asghar PMLN NA-125 Lahore VIII

Khawaja Saad Rafique PMLN NA-126 Lahore IX

Shafqat Mehmood PTI NA-127 Lahore X

Waheed Alam Khan PMLN NA-128 Lahore XI

Muhammad Afzal Khokhar PMLN NA-129 Lahore XII

Mian Muhammad Shehbaz Sharif PMLN NA-130 Lahore XIII

Sohail Shoukat Butt PMLN NA-131 Sheikhupura I

Rana Afzaal Hussain PMLN NA-132 Sheikhupura II

Rana Tanveer Hussain PMLN NA-133 Sheikhupura III

Mian Javid Latif PMLN NA-134 Nankana Sahib

Sardar Muhammad Irfan Dogar PMLN NA-135 Nankana Sahib

Muhammad Barjes Tahir PMLN NA-136 Sheikhupura VI

Chudhary Billal Ahmad Vtrk PMLN NA-137 Nankana III

Rai Mansab Ali Khan PMLN NA-138 Kasur I

SaLman Hanif PMLN NA-139 Kasur II

Waseem Akhter Sheikh PMLN NA-140 Kasur III

Malik Rashid Ahmad Khan PMLN NA-141 Kasur IV

Rana Muhammad Ishaq Khan PMLN NA-142 Kasur V

Rana Muhammad Hayat Khan PML-N NA-143 Okara I

Nadeem Abbas Rebaira PMLN NA-144 Okara II

Muhammad Arif Choudhary PMLN NA-145 Okara III

Syed Muhammad Ashiq Hussain Shah PMLN NA-146 Okara IV

Rao Muhammad Ajmal Khan PMLN NA-147 Okara V

Muhammad Moeen Watto PMLN NA-148 Multan I

Malik Abdul Ghaffar Dogar PMLN NA-149 Multan II

Makhdoom Javed Hashmi PTI NA-150 Multan III

Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi PTI NA-151 Multan IV

Haji Skindar Hayyat Khan Bosan PMLN NA-152 Multan V

Syed Javed Ali Shah PMLN NA-153 Multan VI

Dewan Ashiq Hussain Bukhari PMLN NA-154 Lodhran I

Muhammad Siddique Khan Baloch INDEPENDENT NA-155 Lodhran II

Abdul Rahman Khan Kanju INDEPENDENT NA-156 Khanewal I

Muhammad Raza Hayyat Hiraj INDEPENDENT NA-157 Khanewal II

Muhammad Khan Daha PMLN NA-158 Khanewal III

Pir Aslam Bodla PMLN NA-159 Khanewal IV

Chaudhary lftikhar Nazir PMLN NA-160 Sahiwal I

Syed Imran Ahmad Shah PMLN NA-161 Sahiwal II

Chaudhary Muhammad Ashraf PMLN NA-162 Sahiwal III

Rai Hassain Nawaz Khan PTI NA-163 Sahiwal IV

Muhammad Munir Azhar PMLN NA-164 Pakpattan I

Sardar Mansab Ali Dogar PMLN NA-165 Pak Pattan II

Syed Muhammad Athar Hussain Shah Gillani PMLN NA-166 Pakpattan III

Rana Zahid Hussain Khan PMLN NA-167 Vehari I

Chaudhary Nazeer Ahmad PMLN NA-168 Vehari II

Sajid Mehdi PMLN NA-169 Vehari III

Tahir lqbal Chaudhary INDEPENDENT NA-170 Vehari IV

Saeed Ahmad Khan Manais PMLN NA-171 Dera Ghazi Khan I

Sardar Amjad Farooq Khosa PMLN NA-172 DG Khan II

Hafiz Abdul Karim PMLN NA-173 D.G Khan III

Sardar Owais Ahmad Khan Leghari INDEPENDENT NA-174 Rajanpur I

Sardar Muhammad Jaffar Khan Leghari PMLN NA-175 Rajan Pur II

Doctor Hafeez ur Rehman Khan Drishak PMLN NA-176 Muzaffargarh I

Malik Sultan Mehmood Hinjra PMLN NA-177 Muzaffargarh II

Jamshid Ahmad Khan Dasti INDEPENDENT NA-178 Muzaffargarh III

Jamshid Ahmad Khan Dasti INDEPENDENT NA-179 Muzaffargarh IV

Syed Basit Ahmad Sultan Bokhari PMLN NA-180 Muzaffar Garh V

Sardar Ashiq Hussain Gopang INDEPENDENT NA-181 Layyah I

Sahibzada Faiz ul Hassan PMLN NA-182 Layyah II

Pir Syed Muhammad Saqlain Shah Bukhari PMLN NA-183 Bahawalpur I

Makhdoom Syed Ali Hassan Gillani PMLN NA-184 Bahawalpur II

Mian Najeeb ud Din Awaisi PMLN NA-185 Bahawalpur III

Muhammad Baligh ur Rehman PMLN NA-186 Bahawalpur IV

Mian Riaz Hussain Peerzada PMLN NA-187 Bahawalpur V

Chaudhary Tariq Bashir Cheema PMLQ NA-188 Bahawalnagar I

Syed Muhammad Asghar Shah INDEPENDENT NA-189 Bahawalnagar II

Alam Dad Laleka PMLN NA-190 Bahawalnagar III

Tahir Bashir Cheema PMLN NA-191 Bahawal Nagar IV

Muhammad Ejaz ul Haq PMLZ NA-192 Rahimyar Khan I

Khwaja Ghulam Rasool Koreja PPPP NA-193 R.Y Khan II

Sheikh Fayyaz ud Din PMLN NA-194 Rahimyar Khan III

Makhdoom Khusro Bakhtiar INDEPENDENT NA-195 RY Khan IV

Makhdoom Syed Mustafa Mehmood PPPP NA-196 Rahimyar Khan V

Mian lmtiaz Ahmad PMLN NA-197 Rahimyar Khan VI

Mian lmtiaz Ahmad PMLN NA-198 Sukkur I

Muhammad Arshad Khan Laghari PMLN NA-199 Sukkur II

Nauman Islam Shaikh PPPP NA-200 Ghotki I

Ali Gohar Khan Mahar PPPP NA-201 Ghotki II

Ali Muhammad Khan Mahar PPPP NA-202 Shikarpur I

Aftab Shahban Mirani PPPP NA-203 Shikarpur II

Ghous Bux Khan Mahar PMLF NA-204 Larkana I

Muhammad Ayaz Soomro PPPP NA-205 Larkana II

Nazir Ahmed Bughio PPPP NA-206 Larkana III

Mir Aamir Ali Khan Magsi PPPP NA-207 Larkana IV

Faryal Talpur PPPP NA-208 Jacobabad I

Aijaz Hussain Jakhrani PPPP NA-209 Jacobabad II

Mir Shabbir Ali Bijarani PPPP NA-210 Jacobabad III

Ihsan Ur Rahman Mazari PPPP NA-211 Naushero Feroze I

Rais Ghulam Murtaza Khan Jatoi NPP NA-212 Naushero Feroze II

Asghar Ali Shah PPPP NA-213 Nawabshah I

Doctor Azra Fazal Pechuho PPPP NA-214 Nawabshah II

Syed Ghulam Mustafa Shah PPPP NA-215 Khairpur I

Nawab Ali Wassan PPPP NA-216 Khairpur II

Pir Sadruddin Shah PMLF NA-217 Khairpur III

Syed Kazim Ali Shah PMLF NA-218 Hyderabad I

Makhdoom Muhammad Ameen Fahim PPPP NA-219 Hyderabad II

Khalid Maqbool Siddiqui MQM NA-220 Hyderabad III

Syed Waseem Hussain MQM NA-221 Hyderabad IV

Syed Amir Ali Shah Jamote PPPP NA-222 Tando Muhammad Khan

Syed Naveed Qamar PPPP NA-223 Hyderabad VI

Abdul Sattar Bachani PPPP NA-224 Badin I

Sardar Kamal Khan Chang PPPP NA-225 Badin II

Doctor Fehmida Mirza PPPP NA-226 Mirpurkhas I

Pir Shafqat Hussain Shah Jilani PPPP NA-227 Mirpurkhas II

Mir Munawar Ali Talpur PPPP NA-228 Mirpurkhas III

Nawab Muhammad Yousif Talpur PPPP NA-229 Tharparkar I

Faqir Sher Muhammad Bilalani PPPP NA-230 Tharparkar II

Pir Noor Muhammad Shah Jeelani PPPP NA-231 Dadu I

Malik Asad Sikandar PPPP NA-232 Dadu II

Rafique Ahmed Jamali PPPP NA-233 Dadu III

Imran Zafar Leghari PPPP NA-234 Sanghar I

Pir Bux Junejo PMLF NA-235 Sanghar II

Pir Sadaruddin Shah PMLF NA-236 Sanghar III

Roshan Din Junejo PPPP NA-237 Thatta I

Sadiq Ali Memon PPPP NA-238 Thatta II

Syed Ayaz Ali Shah Sheerazi INDEPENDENT NA-239 Karachi I

Muhammad Salman Khan Baloch MQM NA-240 Karachi II

Sohail Mansoor Khawaja MQM NA-241 Karachi III

Syed Akhterul Iqbal Qadri MQM NA-242 Karachi IV

Mehboob Alam MQM NA-243 Karachi V

Abdul Waseem MQM NA-244 Karachi VI

Sheikh Salahuddin MQM NA-245 Karachi VII

Muhammad Rehan Hashmi MQM NA-246 Karachi VIII

Sardar Nabeel Ahmed Gabol MQM NA-247 Karachi IX

Sufyan Yousuf MQM NA-248 Karachi X

Shah Jahan Baloch PPPP NA-249 Karachi XI

Dr. Muhammad Farooq Sattar MQM NA-250 Karachi XII

Dr Arif ur Rehman Alvi PTI NA-251 Karachi XIII

Syed Ali Raza Abidi MQM NA-252 Karachi XIV

Adbul Rashid Godil MQM NA-253 Karachi XV

Muhammad Muzammil Qureshi MQM NA-254 Karachi XVI

Muhammad Ali Rashid MQM NA-255 Karachi XVII

Syed Asif Hasnain MQM NA-256 Karachi XVIII

Iqbal Muhammad Ali Khan MQM NA-257 Karachi XIX

Sajid Ahmad MQM NA-258 Karachi XX

Abdul Hakeem Balouch PMLN NA-259 Quetta I

Mehmood Khan Achakzai PKMAP NA-260 Quetta II

Abdul Rahim Mandokhail PKMAP NA-261 Pishin Ziarat

Molovi Agha Muhammad JUIF NA-262 Killa Abdullah

Mehmood Khan Achakzai PKMAP NA-263 Loralai

Molana Ameer Zaman JUIF NA-264 Zhob Sherani

Moulana Muhammad Khan Sherani JUIF NA-265 Sibi

Mir Dostain Khan Domki INDEPENDENT NA-266 Nasirabad

Zafarullah Khan Jamali INDEPENDENT NA-267 Kachhi

Khalid Hussain Magsi INDEPENDENT NA-268 Kalat Mastung

Sardar Kamal Khan Bangulzai NP NA-269 Khuzdar

Molana Qamar Din JUIF NA-270 Awaran Lasbela

Jam Kamal Khan INDEPENDENT NA-271 Kharan Panjgur

Lt. General (R) Abdul Qadir Baloch PMLN NA-272 Kech Gwadar

Sayed Essa Nori BNP (Updating…)

