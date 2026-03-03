Happy Dhulivandan 2026: Marathi Wishes, WhatsApp Status & Messages to Share with Loved Ones | Dhulivandanच्या हार्दिक शुभेच्छा!
Dhulivandan, also known as Rang Panchami in many parts of Maharashtra, celebrates colours, positivity and new beginnings. Share these heartfelt Marathi wishes and WhatsApp status messages with your friends and family to make the festival even more special.
Traditional Dhulivandan Wishes in Marathi
Dhulivandanच्या हार्दिक शुभेच्छा!
तुमच्या आयुष्यात आनंदाचे, प्रेमाचे आणि यशाचे रंग कायम फुलत राहो.
रंगांच्या या सणात तुमच्या सर्व चिंता दूर होवोत आणि सुख-समृद्धीने जीवन भरून जावो.
धुळवडीच्या पवित्र दिवशी तुमच्या आयुष्यात नव्या सुरुवातींची रंगीत पहाट उजाडो.
Short Marathi Wishes for WhatsApp
धुळवडीच्या रंगीत शुभेच्छा!
आनंदाचे रंग तुमच्या जीवनात दररोज उधळले जावोत.
रंग, प्रेम आणि हसण्याने भरलेला दिवस जावो!
Happy Dhulivandan! तुमचं आयुष्य नेहमी रंगतदार राहो.
Dhulivandan WhatsApp Status Ideas
"आज रंगांची उधळण, आनंदाची साजरी क्षण!"
"धुळवडीचे रंग, नात्यांना देऊया नवसंजीवनी."
"रंगांच्या सणात विसरूया सगळे वाद, फक्त प्रेम आणि आनंदाचीच करूया आठवण."
Dhulivandan vibes only – रंग, मस्ती आणि खुशाली!
Heartfelt Messages to Share with Family & Friends
प्रिय मित्रांनो, धुळवडीच्या या सुंदर सणानिमित्त तुमच्या आयुष्यात आनंद, समाधान आणि भरभराट नांदो.
आई-बाबा आणि कुटुंबीयांसोबत रंगांची ही उधळण कायम आठवणीत राहो.
या रंगोत्सवात आपली मैत्री आणि नाती आणखी घट्ट होवोत.
तुमच्या प्रत्येक स्वप्नाला यशाचे रंग लाभो – धुळवडीच्या खूप खूप शुभेच्छा!
Funny & Cute Dhulivandan Messages
रंग लावणारच, पण आधी सेल्फी काढणार!
आज कोणाला वाचवणार नाही – सगळ्यांना रंगवणार!
धुळवडी आहे, राग नाही – फक्त रंग आणि मजा!
Colourful राहा, खुश रहा आणि धुळवडी धमाकेदार साजरी करा!
