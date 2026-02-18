LIVE TV
Ramadan Moon Sighting 2026: Date, Timings, When Crescent Moon Sighting in Saudi Arabia, UAE, Dubai, India, Fasting Hours, Sehri, Iftar Time

Ramadan 2026 Moon Sighting: Ramadan- also spelled Ramzan, Ramadan or Ramazan- is the ninth month of the Islamic lunar (Hijri) calendar. The holy month begins with the sighting of the crescent moon and signifies a time of fasting, prayer, charity, and spiritual reflection for Muslims worldwide. 

Published: February 18, 2026 04:51:16 IST
Ramadan Moon Sighting 2026 Saudi Arabia, UAE, Dubai, India
Ramadan Moon Sighting 2026.

Ramadan Moon Sighting 2026 Saudi Arabia, UAE, Dubai, India

The crescent moon marking the beginning of Ramadan has been sighted in Saudi Arabia, confirming the holy month will begin on Wednesday, February 18. Ramadan Moon Sighting 2026 in India has no official confirmation yet, though February 19 can be the first sighting day across the Gulf, including the UAE.

Ramadan Moon Sighting 2026: Fasting Time
Ramadan Moon Sighting 2026: Fasting Time

As Ramadan falls during winter in the Northern Hemisphere this year, Muslims living in these regions will observe some of the shortest fasting hours, beginning at approximately 12 to 13 hours on the first day, with the duration gradually increasing as the month progresses.

Ramadan 2026: Sehri, Iftar Times
Ramadan 2026: Sehri, Iftar Times

| Date | Sehri Time | Iftar Time |
| ----------------- | ---------- | ---------- |
| February 19, 2026 | 05:36 AM | 06:15 PM |
| February 20, 2026 | 05:35 AM | 06:16 PM |
| February 21, 2026 | 05:35 AM | 06:17 PM |
| February 22, 2026 | 05:34 AM | 06:17 PM |
| February 23, 2026 | 05:33 AM | 06:18 PM |
| February 24, 2026 | 05:32 AM | 06:19 PM |
| February 25, 2026 | 05:31 AM | 06:19 PM |
| February 26, 2026 | 05:30 AM | 06:20 PM |
| February 27, 2026 | 05:29 AM | 06:21 PM |
| February 28, 2026 | 05:28 AM | 06:21 PM |
| March 1, 2026 | 05:27 AM | 06:22 PM |
| March 2, 2026 | 05:26 AM | 06:23 PM |
| March 3, 2026 | 05:25 AM | 06:23 PM |
| March 4, 2026 | 05:24 AM | 06:24 PM |
| March 5, 2026 | 05:23 AM | 06:25 PM |
| March 6, 2026 | 05:22 AM | 06:25 PM |
| March 7, 2026 | 05:21 AM | 06:26 PM |
| March 8, 2026 | 05:20 AM | 06:26 PM |
| March 9, 2026 | 05:19 AM | 06:27 PM |
| March 10, 2026 | 05:18 AM | 06:28 PM |
| March 11, 2026 | 05:17 AM | 06:28 PM |
| March 12, 2026 | 05:15 AM | 06:29 PM |
| March 13, 2026 | 05:14 AM | 06:29 PM |
| March 14, 2026 | 05:13 AM | 06:30 PM |
| March 15, 2026 | 05:12 AM | 06:31 PM |
| March 16, 2026 | 05:11 AM | 06:31 PM |
| March 17, 2026 | 05:10 AM | 06:32 PM |
| March 18, 2026 | 05:08 AM | 06:32 PM |
| March 19, 2026 | 05:07 AM | 06:33 PM |
| March 20, 2026 | 05:06 AM | 06:33 PM |

