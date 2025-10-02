LIVE TV
  • Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari: Release Date, Cast, Storyline, Budget, Review, OTT Release & More

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari: Release Date, Cast, Storyline, Budget, Review, OTT Release & More

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari is making rounds on the internet after its release. The comic drama is directed by Shashank Khaitan, which includes lots of promising, funny moments. Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari is currently seeing a big clash with Rishab Shetty’s Kantara: Chapter 1. 

By: Last Updated: October 2, 2025 | 5:03 PM IST
Sanskari ki Tulsi Kumari release date, cast, budget, review, & story
1/10

Sanskari ki Tulsi Kumari release date, cast, budget, review, & story

Let’s take a dive into Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari release date, cast, budget, review, & story.

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Release Date
2/10

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Release Date

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari has now been released in theaters on 2nd October 2025. The comedy drama is 2 hours, 15 minutes, and 45 seconds long.

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Cast
3/10

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Cast

Dharma Production brings an epic cast together in Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari, including Varun Dhawan, Janhvi Kapoor, Rohit Saraf, Sanya Malhotra, Maniesh Paul, Abhinav Sharma, and others.

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Story
4/10

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Story

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari shows two former lovers in Delhi trying to get back together, but things turn funny with little lies and lots of drama. In the middle of chaos, a surprising new love story begins. But the main question arises whether Sunny Sanskari gets Tulsi Kumari or not?

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Review
5/10

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Review

As per reviews, Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari is highly entertaining with lots of funny moments. Fans get excited to see Varun Dhawan and Janhvi Kapoor again on the Big Screen after ‘Bawal’. Meanwhile, Rohit Saraf and Sanya Malhotra add their own charm to the drama.

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Budget
6/10

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Budget

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari is made with a budget of Rs 60 crores. The movie has been shot mainly in Udaipur.

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari OTT Release
7/10

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari OTT Release

As per reports, Netflix has bagged the post-theatrical OTT streaming of Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari. Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari may have its digital premiere on Netflix.

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Box Office Collection
8/10

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Box Office Collection

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari has earned Rs 2.61 crore on day 1, according to Sacnik.

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Ratings
9/10

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Ratings

According to IMDB, Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari gets 4.3 ratings.

Disclaimer
10/10

Disclaimer

The information provided about Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari — including its release date, cast, storyline, budget, review, OTT release, etc. — is based on sources available at the time of writing. It may contain inaccuracies or could change over time. Please verify with official announcements or reputable media outlets before relying on it.

